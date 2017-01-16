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175 лет назад 2016
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Касаткина, Кузнецов проиграли, Кузнецова, Хачанов выиграли
Фото: Reuters
Текст: Илья Рывлин

Неприятный сюрприз от Касаткиной и трудный старт фаворитов

В Мельбурне стартовал Australian Open. Андрей Кузнецов и Дарья Касаткина проиграли, а Светлана Кузнецова и Карен Хачанов прошли дальше.
16 января 2017, понедельник. 16:00. Теннис

Частичка лета


Australian Open дарит нам частичку лета в морозные дни. Пока в европейской части России холода, в Мельбурне светит солнце. Да не просто светит — обжигает. Рядом с «Мельбурн Парком» дети и взрослые окружили большой фонтан и с удовольствием ополаскиваются холодными струями воды. В Австралии в это время года настоящее пекло. Средняя температура составляет 20 градусов, а абсолютный максимум был зафиксирован на отметке 45,6. В понедельник, 16 января, до такой жары дело не дошло, но всё равно играть, особенно в дневные часы, было не слишком приятно. Так, Коко Вандевеге во втором сете почувствовала тошноту и продолжила матч лишь спустя примерно 10 минут. Кроме того, в первый день было сразу три отказа, а ещё довольно часто теннисисты вызывали врачей на корт. Мы любим Australian Open за то, что это первый «Шлем» в сезоне и как правило теннисисты подходят к нему свежими и в хорошей форме. Однако лёгкость в игре была далеко не у всех.
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард. Женщины. Первый круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) — Марина Эракович (Новая Зеландия) — 7:5, 6:4.
Шелби Роджерс (США) — Симона Халеп (Румыния, 4) — 6:3, 6:1.
Сорана Кырстя (Румыния) — Ирина Хромачёва (Россия) — 6:2, 6:1.
Анастасия Павлюченкова (Россия, 24) — Евгения Родина (Россия) — 6:1, 7:6 (6:2).
Элина Свитолина (Украина, 11) — Галина Воскобоева (Казахстан, SR) — 6:0, 6:2.
Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия) — 6:0, 6:1.
Карла Суарес-Наварро (Испания, 10) — Яна Чепелова (Словакия) — 6:2, 6:2.
Пэн Шуай (Китай) — Дарья Касаткина (Россия, 23) — 6:0, 7:6 (7:5).
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Леся Цуренко (Украина) — 6:2, 5:7, 6:2.

Халеп вновь проиграла в первом круге в Мельбурне


Уже через полтора часа после старта турнира грохнула первая сенсация — Симона Халеп во второй раз подряд проиграла в первом круге в Мельбурне. Румынка играла с Шелби Роджерс и уступила 3:6, 1:6. В первой партии Симона боролась и пыталась что-то сделать, но во второй стало очевидно, что она просто не готова к игре на таком уровне. Халеп плохо передвигалась и не успевала за соперницей. Симона много ошибалась, а тактика перетерпеть на задней линии и дожидаться ошибок от Роджерс была бессмысленной, поскольку румынка была не в состоянии добегать до всех мячей. «Впервые я почувствовала боль примерно во время Итогового чемпионата. Тогда боль была каждый день. Но в межсезонье всё было хорошо, боль почти не чувствовалась. Затем в Китае, в первом матче, я вновь её ощутила. Здесь же опять колено болело каждый день. Примерно через 45 минут после начала матча я вновь почувствовала эти ощущения», — рассказала после фиаско расстроенная Симона.

Могла проиграть и другая теннисистка топ-уровня. Гарбинье Мугуруса не без труда победила Марину Эракович 7:5, 6:4. В первой партии испанка отыгрывала сетболы, а во втором уступала 1:4 и 15:40. Гарбинье тоже была не готова на 100% и вызывала врача по ходу второй партии. Ещё труднее пришлось Анжелике Кербер. Она вроде бы уверенно обыгрывала Лесю Цуренко, но не подала на матч, а затем проиграла ещё одну свою подачу. Украинка реализовала свой пятый сетбол и могла сотворить сенсацию. Леся выиграла восемь подряд трёхсетовых матчей, но на сей раз Кербер всё-таки смогла собраться после очень невнятной концовки второго сета. При этом отметим, что у Цуренко сводило руку, поэтому как следует побороться ей не удалось. В общем, все высокосеянные теннисистки не произвели впечатления и выиграли с трудом, а кто-то и остановился в первом круге.

Касаткина порадовать не смогла


Большие ожидания были от Дарьи Касаткиной, которая в Сиднее смогла обыграть как раз Кербер. Но у неё совершенно не получился матч с Пэн Шуай. В первой партии Дарья просто не вошла в игру и постоянно ошибалась, при этом играла довольно пассивно. После первого сета она взяла туалетный перерыв и смогла собраться. Касаткина заиграла быстрее и активнее, пошли удары навылет. Она повела с брейком и дважды подавала на партию, но Пэн оба раза отыгрывалась. Любопытно отметить, что Касаткина почти всегда отвечала на укороченные кроссом и почти никогда по линии. В какой-то момент игра Дарьи стала для китаянки слишком предсказуемой. Россиянка вела 4:1 на тай-брейке с двойным мини-брейком, но всё же Шуай добыла победу со счётом 6:0, 7:6 (7:5).

Зато порадовала Светлана Кузнецова, которая отдала всего один гейм Мариано Дуке-Мариньо — 6:0, 6:1. Очень убедительно выиграла и Наталья Вихлянцева в своём дебютном матче на «Шлеме». После уверенного прохождения квалификации она со счётом 6:3, 6:2 победила Ваню Кинг. В российском дерби Анастасия Павлюченкова оказалась сильнее Евгении Родиной — 6:1, 7:6 (7:2). Интересно, что Евгения вела 3-0 по личным встречам, но важно отметить, что они не играли с 2007 года. На сей раз Павлюченкова была заметно сильнее.
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард. Мужчины. Первый круг

Кей Нисикори (Япония, 5) — Андрей Кузнецов (Россия) — 5:7, 6:1, 6:4, 6:7 (6:8), 6:2.
Томаш Бердых (Чехия, 10) — Лука Ванни (Италия, Q) — 6:1, отказ.
Андрей Рублёв (Россия, Q) — Лу Яньсюнь (Китайский Тайбэй — Тайвань) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:0), 6:3.
Джон Иснер (США, 19) — Константин Кравчук (Россия) — 6:3, 6:4, 6:7, 6:1.
Энди Маррей (Великобритания, 1) — Илья Марченко (Украина) — 7:5, 7:6 (7:5), 7:2.
Карен Хачанов (Россия) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 6:3.
Александр Бублик (Казахстан, Q) — Люка Пуи (Франция, 16) — 6:0, 3:6, 6:3, 6:4.
Станислас Вавринка (Швейцария, 4) — Мартин Клижан (Словакия) — 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4.

Кузнецов навязал борьбу Нисикори


Что касается российских мужчин, то порадовали все четыре представителя нашей страны, которые вышли на корт. Константин Кравчук достойно поборолся с Джоном Иснером, выполнил 19 эйсов, но ни разу взять его подачу не сумел. И всё же один сет Константин выиграл — 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6. Андрей Рублёв в сложном матче переборол опытного Лу Яньсюня — 4:6, 6:3, 7:6 (7:0), 6:3. Два заключительных сета с таким же счётом завершились и в матче Карена Хачанова и Адриана Маннарино. Карен оказался сильнее 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 6:3 и далее сыграет с Джеком Соком.

Не сумел пройти дальше Андрей Кузнецов, но у него в соперниках был Кей Нисикори. Они встречались на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, и тогда Кей в обоих случаях выигрывал уверенно. На сей раз Кузнецов достойно боролся и взял две партии. После равного начала Андрей прибавил и сделал брейк, хотя и упустил подачу на сет с 30:0. Зато со второй попытки он свой шанс использовал. Надо сказать, что Нисикори играл ниже своих возможностей и очень много ошибался — 18 раз. Во втором сете у него была всего одна неточность. Японец очень быстро сравнял счёт по партиям, а вскоре и вышел вперёд. Показалось, что Андрей подустал, а Кей подчистил игру и своего уже не упустит. Но оказалось, что подустал и Нисикори. На старте сета было четыре брейка подряд, а на тай-брейке Нисикори, который вёл 5:2, вдруг стал ошибаться.

Вавринка прошёл Клижана лишь в пяти сетах


Молодец и россиянин, который сумел прибавить в важный момент и хорошо сыграл в ответственный момент. Он выиграл шесть мячей из следующих семи и перевёл матч в пятый сет. Нисикори сумел выйти на новый уровень, лучше работала подача, а Андрей свои геймы держал не так хорошо. Кей победил со счётом 5:7, 6:1, 6:4, 6:7 (6:8), 6:2, но Кузнецов при этом заслуживает только добрых слов. Тем не менее он не сумел защитить хорошие очки за четвёртый круг в прошлом году и теперь точно не будет первой ракеткой России.

Ещё один пятисетовый матч устроили Стэн Вавринка и Мартин Клижан. Словак в прошлом сезоне выиграл два турнира категории ATP-500, а на других турнирах отличиться не сумел — всего пять побед в сумме на соревнованиях ATP-200, «Мастерс-1000» и «Больших шлемах». Но с Вавринкой он провёл очень хороший матч и был близок к сенсации. И всё же Стэн оказался сильнее со счётом 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4. Отметим и победу Марина Чилича, который отыгрался с 0:2 по сетам в противостоянии с Ежи Яновичем. Энди Маррей в трёх сетах обыграл Илью Марченко, однако первые две партии длились более двух часов.

Во вторник, 17 января, в Мельбурне должны завершиться матчи первого круга. Выделим встречи Серена Уильямс — Белинда Бенчич и Фернандо Вердаско — Новак Джокович. Также на корты выйдут Дмитрий Турсунов, Елена Веснина, Даниил Медведев, Михаил Южный, Анна Блинкова, Елизавета Куличкова и Екатерина Александрова.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Бублик Анастасия Павлюченкова Андрей Кузнецов Андрей Рублёв Дарья Касаткина Карен Хачанов Константин Кравчук Светлана Кузнецова Станислас Вавринка Энди Маррей Australian Open
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