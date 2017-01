Джокович поквитается за Доху. Анонс 2-го дня Australian Open

17 января на Australian Open должны завершиться матчи первого круга у мужчин и женщин. Будет проведено 64 поединка – по 32 у мужчин и женщин. В обоих разрядах в игру вступят представители нижних половин сеток.Из представителей топ-10 посева свои встречи проведут Серена Уильямс (2), Новак Джокович (2), Милош Раонич (3), Агнешка Радваньска (3), Каролина Плишкова (5), Доминика Цибулкова (6), Гаэль Монфис (6), Доминик Тим (8), Рафаэль Надаль (9) и Йоханна Конта (9).В понедельник в борьбу вступят восемь россиян – Елена Веснина (14), Екатерина Макарова (30), Екатерина Александрова, Михаил Южный , Даниил Медведев, Дмитрий Турсунов (SR), Елизавета Куличкова (Q) и Анна Блинкова (Q).На старте Australian Open действующего чемпиона Новака Джоковича ждёт нелёгкое испытание – встреча с испанцем Фернандо Вердаско . 10 дней назад, в Дохе, серб еле унёс ноги от 33-летнего уроженца Мадрида – на тай-брейке второго сета Новак смог отыграть 5 матчболов, перевёл матч в третью партии, выиграл его, а затем в финале победил и Энди Маррея. В истории противостояния у Фернандо были и победы над Джоковичем – четыре – последняя, правда, относится к Риму-2010. Серб же, с учётом Кубка Хопмана-2013, победил соперника 10 раз. Конечно же, всезнающие букмекеры называют Новака фаворитом. Однако всё, как обычно, решится на корте.Личные встречи: 0-0.Рейтинг: 5-106.Прогноз букмекеров: 1.03 – 9.98.Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.Личные встречи: 1-1 (Торонто-2015 – Мадрид-2014).Рейтинг: 48-2.Прогноз букмекеров: 4.79 – 1.16.Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.Личные встречи: 1-1/1-2 (Шанхай-2011 – Гран-Канария-ф-2002, Рим-2012).Рейтинг: 49-9.Прогноз букмекеров: 8.35 – 1.05.Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.Личные встречи: 4-9/4-10 (US Open-2005, Гамбург-2006, Монте-Карло, Рим-2010 – «Ролан Гаррос», Мадрид-2007, Монте-Карло, US Open, Пекин-2009, Кубок Хопмана, Пекин-2013, Australian Open-2015, Доха-2016, 2017).Рейтинг: 40-2.Прогноз букмекеров: 8.22 – 1.05.Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах.Личные встречи: 2-11/3-11 (Париж-кв-2007, Истбурн-2012, «Ролан Гаррос»-2016 – Уимблдон-2006, Fed Cup, Варшава, Уимблдон, Стокгольм-2007, Стамбул-2008, Штутгарт-2009, Fed Cup-2011, Мадрид, Уимблдон-2013, Истбурн-2015).Рейтинг: 63-3.Прогноз букмекеров: 8.34 – 1.05.Прогноз «Чемпионата»: победа Радваньской в двух сетах.Личные встречи: 1-2 (Монтеррей-2016 – Клермон-Ферран-2011, Ванкувер-2015).Рейтинг: 73-10.Прогноз букмекеров: 5.70 – 1.12.Прогноз «Чемпионата»: победа Конты в двух сетах.Личные встречи: 0-1 (US Open-2016).Рейтинг: 70-3.Прогноз букмекеров: 9.09 – 1.04.Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в трёх сетах.Личные встречи: 0-0.Рейтинг: 6-90.Прогноз букмекеров: 1.12 – 5.73.Прогноз «Чемпионата»: победа Цибулковой в двух сетах.Личные встречи: 0-0.Рейтинг: 66-24.Прогноз букмекеров: 2.17 – 1.64.Прогноз «Чемпионата»: победа Гарсии в трёх сетах.Личные встречи: 0-0.Рейтинг: 16-145.Прогноз букмекеров: 1.26 – 3.60.Прогноз «Чемпионата»: победа Стрыцовой в двух сетах.Личные встречи: 0-0.Рейтинг: 18-125.Прогноз букмекеров: 1.44 – 2.68.Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в трёх сетах.Личные встречи: 1-1 (Монте-Карло-2016 – Окленд-2015).Рейтинг: 8-64.Прогноз букмекеров: 1.28 – 3.48.Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.Личные встречи: 1-1 (Монте-Карло-2016 – Уимблдон-2014).Рейтинг: 6-54.Прогноз букмекеров: 1.29 – 3.36.Прогноз «Чемпионата»: победа Монфиса в пяти сетах.Личные встречи: 0-0.Рейтинг: 108-34.Прогноз букмекеров: 3.29 – 1.31.Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в двух сетах.Личные встречи: 0-0.Рейтинг: 126-38.Прогноз букмекеров: 3.08 – 1.34.Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в двух сетах.Личные встречи: 0-0.Рейтинг: 108-98.Прогноз букмекеров: 1.56 – 2.34.Прогноз «Чемпионата»: победа Кукушкина в четырёх сетах.Личные встречи: 4-3 (Уимблдон-2005, Лондон, Куала-Лумпур-2009, Куала-Лумпур-2010 – Марсель-2007, 2008, Загреб-2015).Рейтинг: 59-36.Прогноз букмекеров: 2.47 – 1.51.Прогноз «Чемпионата»: победа Багдатиса в четырёх сетах.Личные встречи: 1-1 (Монте-Карло-2015 – Шанхай-2015).Рейтинг: 63-57.Прогноз букмекеров: 1.75 – 2.01.Прогноз «Чемпионата»: победа Чорича в пяти сетах.Личные встречи: 0-1/2-2 (Астана-ч-2007, Ташкент-ч-2016 – Истбурн-2013, Рим-кв-2015).Рейтинг: 119-153.Прогноз букмекеров: 1.97 – 1.78.Прогноз «Чемпионата»: победа Истомина в пяти сетах.Личные встречи: 0-0.Рейтинг: 92-33.Прогноз букмекеров: 4.07 – 1.21.Прогноз «Чемпионата»: победа Кольшрайбера в четырёх сетах.Личные встречи: 0-1/1-2 (Майами-кв-2016 – Индиан-Уэллс-кв, Гштаад-2016).Рейтинг: 94-120.Прогноз букмекеров: 1.59 – 2.26.Прогноз «Чемпионата»: победа Контавейт в трёх сетах.Личные встречи: 0-0.Рейтинг: 189-32.Прогноз букмекеров: 2.50 – 1.49.Прогноз «Чемпионата»: победа Никулеску в трёх сетах.Личные встречи: 0-0/1-0 (Хобарт-кв-2013).Рейтинг: 64-34.Прогноз букмекеров: 2.42 – 1.52.Прогноз «Чемпионата»: победа Путинцевой в трёх сетах.Личные встречи: 2-1 (Мец-2008, Вашингтон-2013 – Москва-2007).Рейтинг: 408-102.Прогноз букмекеров: 4.54 – 1.18.Прогноз «Чемпионата»: победа Штепанека в четырёх сетах.Личные встречи: 0-1 (Бостад-2014).Рейтинг: 98-95.Прогноз букмекеров: 1.76 – 2.00.Прогноз «Чемпионата»: победа Албота в пяти сетах.Личные встречи: 0-0.Рейтинг: 63-131.Прогноз букмекеров: 1.39 – 2.87.Прогноз «Чемпионата»: победа Медведева в четырёх сетах.