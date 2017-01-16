Джокович поквитается за Доху. Анонс 2-го дня Australian Open

Из представителей топ-10 посева свои встречи проведут Серена Уильямс (2), Новак Джокович (2), Милош Раонич (3), Агнешка Радваньска (3), Каролина Плишкова (5), Доминика Цибулкова (6), Гаэль Монфис (6), Доминик Тим (8), Рафаэль Надаль (9) и Йоханна Конта (9).
В понедельник в борьбу вступят восемь россиян – Елена Веснина (14), Екатерина Макарова (30), Екатерина Александрова, Михаил Южный, Даниил Медведев, Дмитрий Турсунов (SR), Елизавета Куличкова (Q) и Анна Блинкова (Q).
МАТЧ ДНЯ. ВЕРДАСКО – ДЖОКОВИЧ
На старте Australian Open действующего чемпиона Новака Джоковича ждёт нелёгкое испытание – встреча с испанцем Фернандо Вердаско. 10 дней назад, в Дохе, серб еле унёс ноги от 33-летнего уроженца Мадрида – на тай-брейке второго сета Новак смог отыграть 5 матчболов, перевёл матч в третью партии, выиграл его, а затем в финале победил и Энди Маррея. В истории противостояния у Фернандо были и победы над Джоковичем – четыре – последняя, правда, относится к Риму-2010. Серб же, с учётом Кубка Хопмана-2013, победил соперника 10 раз. Конечно же, всезнающие букмекеры называют Новака фаворитом. Однако всё, как обычно, решится на корте.
Australian Open. День 2-й. 17 января, вторник. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)
Мужчины. 1-й круг. Сетка
Женщины. 1-й круг. Сетка
Rod Laver Arena
Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Сара Соррибес-Тормо (Испания)
Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 5-106.
Прогноз букмекеров: 1.03 – 9.98.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.
Белинда Бенчич (Швейцария) — Серена Уильямс (США, 2)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 1-1 (Торонто-2015 – Мадрид-2014).
Рейтинг: 48-2.
Прогноз букмекеров: 4.79 – 1.16.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.
Текстовая трансляция
Флориан Майер (Германия) — Рафаэль Надаль (Испания, 9)
Rod Laver Arena. 3-й запуск (около 6:00).
Личные встречи: 1-1/1-2 (Шанхай-2011 – Гран-Канария-ф-2002, Рим-2012).
Рейтинг: 49-9.
Прогноз букмекеров: 8.35 – 1.05.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.
Фернандо Вердаско (Испания) — Новак Джокович (Сербия, 2)
Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 4-9/4-10 (US Open-2005, Гамбург-2006, Монте-Карло, Рим-2010 – «Ролан Гаррос», Мадрид-2007, Монте-Карло, US Open, Пекин-2009, Кубок Хопмана, Пекин-2013, Australian Open-2015, Доха-2016, 2017).
Рейтинг: 40-2.
Прогноз букмекеров: 8.22 – 1.05.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах.
Текстовая трансляция
Цветана Пиронкова (Болгария) — Агнешка Радваньска (Польша, 3)
Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 13:00).
Личные встречи: 2-11/3-11 (Париж-кв-2007, Истбурн-2012, «Ролан Гаррос»-2016 – Уимблдон-2006, Fed Cup, Варшава, Уимблдон, Стокгольм-2007, Стамбул-2008, Штутгарт-2009, Fed Cup-2011, Мадрид, Уимблдон-2013, Истбурн-2015).
Рейтинг: 63-3.
Прогноз букмекеров: 8.34 – 1.05.
Прогноз «Чемпионата»: победа Радваньской в двух сетах.
Текстовая трансляция
Margaret Court Arena
Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Йоханна Конта (Великобритания, 9)
Margaret Court Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 1-2 (Монтеррей-2016 – Клермон-Ферран-2011, Ванкувер-2015).
Рейтинг: 73-10.
Прогноз букмекеров: 5.70 – 1.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Конты в двух сетах.
Дастин Браун (Германия) — Милош Раонич (Канада, 3)
Margaret Court Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-1 (US Open-2016).
Рейтинг: 70-3.
Прогноз букмекеров: 9.09 – 1.04.
Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в трёх сетах.
Hisense Arena
Доминика Цибулкова (Словакия, 6) — Дениса Аллертова (Чехия)
Hisense Arena. 2-й запуск (около 5:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 6-90.
Прогноз букмекеров: 1.12 – 5.73.
Прогноз «Чемпионата»: победа Цибулковой в двух сетах.
Show Court 2
Катерина Бондаренко (Украина) — Каролин Гарсия (Франция, 21)
Show Court 2. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 66-24.
Прогноз букмекеров: 2.17 – 1.64.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гарсии в трёх сетах.
Барбора Стрыцова (Чехия, 16) — Елизавета Куличкова (Россия, Q)
Show Court 2. 4-й запуск (около 8:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 16-145.
Прогноз букмекеров: 1.26 – 3.60.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стрыцовой в двух сетах.
Текстовая трансляция
Show Court 3
Елена Веснина (Россия, 14) — Ана Богдан (Румыния, Q)
Show Court 3. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 18-125.
Прогноз букмекеров: 1.44 – 2.68.
Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в трёх сетах.
Доминик Тим (Австрия, 8) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Show Court 3. 3-й запуск (около 6:00).
Личные встречи: 1-1 (Монте-Карло-2016 – Окленд-2015).
Рейтинг: 8-64.
Прогноз букмекеров: 1.28 – 3.48.
Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.
Гаэль Монфис (Франция, 6) — Иржи Веселы (Чехия)
Show Court 3. 4-й запуск (около 8:00).
Личные встречи: 1-1 (Монте-Карло-2016 – Уимблдон-2014).
Рейтинг: 6-54.
Прогноз букмекеров: 1.29 – 3.36.
Прогноз «Чемпионата»: победа Монфиса в пяти сетах.
Court 7
Екатерина Александрова (Россия) — Екатерина Макарова (Россия, 30)
Court 7. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 108-34.
Прогноз букмекеров: 3.29 – 1.31.
Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в двух сетах.
Court 10
Чжу Линь (Китай, Q) — Елена Остапенко (Латвия)
Court 10. 2-й запуск (около 5:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 126-38.
Прогноз букмекеров: 3.08 – 1.34.
Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в двух сетах.
Court 12
Фрэнсис Тиафо (США, Q) — Михаил Кукушкин (Казахстан)
Court 12. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 108-98.
Прогноз букмекеров: 1.56 – 2.34.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кукушкина в четырёх сетах.
Court 13
Михаил Южный (Россия) — Маркос Багдатис (Кипр)
Court 13. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 4-3 (Уимблдон-2005, Лондон, Куала-Лумпур-2009, Куала-Лумпур-2010 – Марсель-2007, 2008, Загреб-2015).
Рейтинг: 59-36.
Прогноз букмекеров: 2.47 – 1.51.
Прогноз «Чемпионата»: победа Багдатиса в четырёх сетах.
Текстовая трансляция
Court 14
Александр Долгополов (Украина) — Борна Чорич (Хорватия)
Court 14. 3-й запуск (около 6:00).
Личные встречи: 1-1 (Монте-Карло-2015 – Шанхай-2015).
Рейтинг: 63-57.
Прогноз букмекеров: 1.75 – 2.01.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чорича в пяти сетах.
Денис Истомин (Узбекистан, WC) — Иван Додиг (Хорватия, Q)
Court 14. 4-й запуск (около 8:00).
Личные встречи: 0-1/2-2 (Астана-ч-2007, Ташкент-ч-2016 – Истбурн-2013, Рим-кв-2015).
Рейтинг: 119-153.
Прогноз букмекеров: 1.97 – 1.78.
Прогноз «Чемпионата»: победа Истомина в пяти сетах.
Court 15
Николоз Басилашвили (Грузия) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 32)
Court 15. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 92-33.
Прогноз букмекеров: 4.07 – 1.21.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кольшрайбера в четырёх сетах.
Мария Саккари (Греция) — Анетт Контавейт (Эстония)
Court 15. 2-й запуск (около 5:00).
Личные встречи: 0-1/1-2 (Майами-кв-2016 – Индиан-Уэллс-кв, Гштаад-2016).
Рейтинг: 94-120.
Прогноз букмекеров: 1.59 – 2.26.
Прогноз «Чемпионата»: победа Контавейт в трёх сетах.
Court 19
Анна Блинкова (Россия, Q) — Моника Никулеску (Румыния)
Court 19. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 189-32.
Прогноз букмекеров: 2.50 – 1.49.
Прогноз «Чемпионата»: победа Никулеску в трёх сетах.
Court 20
Лара Арруабаррена (Испания) — Юлия Путинцева (Казахстан, 31)
Court 20. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0/1-0 (Хобарт-кв-2013).
Рейтинг: 64-34.
Прогноз букмекеров: 2.42 – 1.52.
Прогноз «Чемпионата»: победа Путинцевой в трёх сетах.
Дмитрий Турсунов (Россия, SR) — Радек Штепанек (Чехия, Q)
Court 20. 3-й запуск (около 6:00).
Личные встречи: 2-1 (Мец-2008, Вашингтон-2013 – Москва-2007).
Рейтинг: 408-102.
Прогноз букмекеров: 4.54 – 1.18.
Прогноз «Чемпионата»: победа Штепанека в четырёх сетах.
Текстовая трансляция
Court 22
Раду Албот (Молдавия) — Карлос Берлок (Аргентина)
Court 22. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-1 (Бостад-2014).
Рейтинг: 98-95.
Прогноз букмекеров: 1.76 – 2.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Албота в пяти сетах.
Даниил Медведев (Россия) — Эрнесто Эскобедо (США, Q)
Court 22. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 63-131.
Прогноз букмекеров: 1.39 – 2.87.
Прогноз «Чемпионата»: победа Медведева в четырёх сетах.