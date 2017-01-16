Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Australian Open
Фото: Reuters
Текст: Даниил Сальников

Джокович поквитается за Доху. Анонс 2-го дня Australian Open

Предлагаем вашему вниманию расписание 26 самых интересных матчей второго игрового дня Australian Open с историей встреч и прогнозами.
16 января 2017, понедельник. 20:15. Теннис
17 января на Australian Open должны завершиться матчи первого круга у мужчин и женщин. Будет проведено 64 поединка – по 32 у мужчин и женщин. В обоих разрядах в игру вступят представители нижних половин сеток.

Из представителей топ-10 посева свои встречи проведут Серена Уильямс (2), Новак Джокович (2), Милош Раонич (3), Агнешка Радваньска (3), Каролина Плишкова (5), Доминика Цибулкова (6), Гаэль Монфис (6), Доминик Тим (8), Рафаэль Надаль (9) и Йоханна Конта (9).

В понедельник в борьбу вступят восемь россиян – Елена Веснина (14), Екатерина Макарова (30), Екатерина Александрова, Михаил Южный, Даниил Медведев, Дмитрий Турсунов (SR), Елизавета Куличкова (Q) и Анна Блинкова (Q).

МАТЧ ДНЯ. ВЕРДАСКО – ДЖОКОВИЧ

На старте Australian Open действующего чемпиона Новака Джоковича ждёт нелёгкое испытание – встреча с испанцем Фернандо Вердаско. 10 дней назад, в Дохе, серб еле унёс ноги от 33-летнего уроженца Мадрида – на тай-брейке второго сета Новак смог отыграть 5 матчболов, перевёл матч в третью партии, выиграл его, а затем в финале победил и Энди Маррея. В истории противостояния у Фернандо были и победы над Джоковичем – четыре – последняя, правда, относится к Риму-2010. Серб же, с учётом Кубка Хопмана-2013, победил соперника 10 раз. Конечно же, всезнающие букмекеры называют Новака фаворитом. Однако всё, как обычно, решится на корте.

Australian Open. День 2-й. 17 января, вторник. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)

Мужчины. 1-й круг. Сетка

Женщины. 1-й круг. Сетка

Rod Laver Arena

Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Сара Соррибес-Тормо (Испания)
Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 5-106.
Прогноз букмекеров: 1.03 – 9.98.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.


Белинда Бенчич (Швейцария) — Серена Уильямс (США, 2)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 1-1 (Торонто-2015 – Мадрид-2014).
Рейтинг: 48-2.
Прогноз букмекеров: 4.79 – 1.16.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.
Текстовая трансляция

Флориан Майер (Германия) — Рафаэль Надаль (Испания, 9)
Rod Laver Arena. 3-й запуск (около 6:00).
Личные встречи: 1-1/1-2 (Шанхай-2011 – Гран-Канария-ф-2002, Рим-2012).
Рейтинг: 49-9.
Прогноз букмекеров: 8.35 – 1.05.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.

Фернандо Вердаско (Испания) — Новак Джокович (Сербия, 2)
Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 4-9/4-10 (US Open-2005, Гамбург-2006, Монте-Карло, Рим-2010 – «Ролан Гаррос», Мадрид-2007, Монте-Карло, US Open, Пекин-2009, Кубок Хопмана, Пекин-2013, Australian Open-2015, Доха-2016, 2017).
Рейтинг: 40-2.
Прогноз букмекеров: 8.22 – 1.05.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах.
Текстовая трансляция

Цветана Пиронкова (Болгария) — Агнешка Радваньска (Польша, 3)
Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 13:00).
Личные встречи: 2-11/3-11 (Париж-кв-2007, Истбурн-2012, «Ролан Гаррос»-2016 – Уимблдон-2006, Fed Cup, Варшава, Уимблдон, Стокгольм-2007, Стамбул-2008, Штутгарт-2009, Fed Cup-2011, Мадрид, Уимблдон-2013, Истбурн-2015).
Рейтинг: 63-3.
Прогноз букмекеров: 8.34 – 1.05.
Прогноз «Чемпионата»: победа Радваньской в двух сетах.
Текстовая трансляция

Margaret Court Arena

Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Йоханна Конта (Великобритания, 9)
Margaret Court Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 1-2 (Монтеррей-2016 – Клермон-Ферран-2011, Ванкувер-2015).
Рейтинг: 73-10.
Прогноз букмекеров: 5.70 – 1.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Конты в двух сетах.

Дастин Браун (Германия) — Милош Раонич (Канада, 3)
Margaret Court Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-1 (US Open-2016).
Рейтинг: 70-3.
Прогноз букмекеров: 9.09 – 1.04.
Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в трёх сетах.

Hisense Arena

Доминика Цибулкова (Словакия, 6) — Дениса Аллертова (Чехия)
Hisense Arena. 2-й запуск (около 5:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 6-90.
Прогноз букмекеров: 1.12 – 5.73.
Прогноз «Чемпионата»: победа Цибулковой в двух сетах.


Show Court 2

Катерина Бондаренко (Украина) — Каролин Гарсия (Франция, 21)
Show Court 2. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 66-24.
Прогноз букмекеров: 2.17 – 1.64.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гарсии в трёх сетах.

Барбора Стрыцова (Чехия, 16) — Елизавета Куличкова (Россия, Q)
Show Court 2. 4-й запуск (около 8:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 16-145.
Прогноз букмекеров: 1.26 – 3.60.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стрыцовой в двух сетах.
Текстовая трансляция

Show Court 3

Елена Веснина (Россия, 14) — Ана Богдан (Румыния, Q)
Show Court 3. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 18-125.
Прогноз букмекеров: 1.44 – 2.68.
Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в трёх сетах.

Доминик Тим (Австрия, 8) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Show Court 3. 3-й запуск (около 6:00).
Личные встречи: 1-1 (Монте-Карло-2016 – Окленд-2015).
Рейтинг: 8-64.
Прогноз букмекеров: 1.28 – 3.48.
Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.

Гаэль Монфис (Франция, 6) — Иржи Веселы (Чехия)
Show Court 3. 4-й запуск (около 8:00).
Личные встречи: 1-1 (Монте-Карло-2016 – Уимблдон-2014).
Рейтинг: 6-54.
Прогноз букмекеров: 1.29 – 3.36.
Прогноз «Чемпионата»: победа Монфиса в пяти сетах.

Court 7

Екатерина Александрова (Россия) — Екатерина Макарова (Россия, 30)
Court 7. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 108-34.
Прогноз букмекеров: 3.29 – 1.31.
Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в двух сетах.

Court 10

Чжу Линь (Китай, Q) — Елена Остапенко (Латвия)
Court 10. 2-й запуск (около 5:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 126-38.
Прогноз букмекеров: 3.08 – 1.34.
Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в двух сетах.

Court 12

Фрэнсис Тиафо (США, Q) — Михаил Кукушкин (Казахстан)
Court 12. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 108-98.
Прогноз букмекеров: 1.56 – 2.34.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кукушкина в четырёх сетах.


Court 13

Михаил Южный (Россия) — Маркос Багдатис (Кипр)
Court 13. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 4-3 (Уимблдон-2005, Лондон, Куала-Лумпур-2009, Куала-Лумпур-2010 – Марсель-2007, 2008, Загреб-2015).
Рейтинг: 59-36.
Прогноз букмекеров: 2.47 – 1.51.
Прогноз «Чемпионата»: победа Багдатиса в четырёх сетах.
Текстовая трансляция

Court 14

Александр Долгополов (Украина) — Борна Чорич (Хорватия)
Court 14. 3-й запуск (около 6:00).
Личные встречи: 1-1 (Монте-Карло-2015 – Шанхай-2015).
Рейтинг: 63-57.
Прогноз букмекеров: 1.75 – 2.01.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чорича в пяти сетах.

Денис Истомин (Узбекистан, WC) — Иван Додиг (Хорватия, Q)
Court 14. 4-й запуск (около 8:00).
Личные встречи: 0-1/2-2 (Астана-ч-2007, Ташкент-ч-2016 – Истбурн-2013, Рим-кв-2015).
Рейтинг: 119-153.
Прогноз букмекеров: 1.97 – 1.78.
Прогноз «Чемпионата»: победа Истомина в пяти сетах.

Court 15

Николоз Басилашвили (Грузия) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 32)
Court 15. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 92-33.
Прогноз букмекеров: 4.07 – 1.21.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кольшрайбера в четырёх сетах.

Мария Саккари (Греция) — Анетт Контавейт (Эстония)
Court 15. 2-й запуск (около 5:00).
Личные встречи: 0-1/1-2 (Майами-кв-2016 – Индиан-Уэллс-кв, Гштаад-2016).
Рейтинг: 94-120.
Прогноз букмекеров: 1.59 – 2.26.
Прогноз «Чемпионата»: победа Контавейт в трёх сетах.

Court 19

Анна Блинкова (Россия, Q) — Моника Никулеску (Румыния)
Court 19. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 189-32.
Прогноз букмекеров: 2.50 – 1.49.
Прогноз «Чемпионата»: победа Никулеску в трёх сетах.

Court 20

Лара Арруабаррена (Испания) — Юлия Путинцева (Казахстан, 31)
Court 20. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0/1-0 (Хобарт-кв-2013).
Рейтинг: 64-34.
Прогноз букмекеров: 2.42 – 1.52.
Прогноз «Чемпионата»: победа Путинцевой в трёх сетах.

Дмитрий Турсунов (Россия, SR) — Радек Штепанек (Чехия, Q)
Court 20. 3-й запуск (около 6:00).
Личные встречи: 2-1 (Мец-2008, Вашингтон-2013 – Москва-2007).
Рейтинг: 408-102.
Прогноз букмекеров: 4.54 – 1.18.
Прогноз «Чемпионата»: победа Штепанека в четырёх сетах.
Текстовая трансляция


Court 22

Раду Албот (Молдавия) — Карлос Берлок (Аргентина)
Court 22. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-1 (Бостад-2014).
Рейтинг: 98-95.
Прогноз букмекеров: 1.76 – 2.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Албота в пяти сетах.

Даниил Медведев (Россия) — Эрнесто Эскобедо (США, Q)
Court 22. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 63-131.
Прогноз букмекеров: 1.39 – 2.87.
Прогноз «Чемпионата»: победа Медведева в четырёх сетах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Агнешка Радваньска Дмитрий Турсунов Екатерина Макарова Елена Веснина Михаил Южный Новак Джокович Серена Уильямс Фернандо Вердаско Australian Open
Новости. Теннис
16 января 2017, понедельник
20:17 Маррей: хочу выработать хорошую стратегию на матч с Рублёвым
19:04 Кузнецова: я как вино – чем старше, тем лучше
18:10 Вавринка: Мартин заставлял меня играть хуже, чем я могу
17:39 Федерер: всё не так легко, как я думал, но я счастлив вернуться
17:01 Кирьос: я был поражён тем, как подавал и принимал сегодня
16:04 Бушар обыграла Чирико в первом круге Australian Open
15:56 Федерер стартовал на Открытом чемпионате Австралии с победы над Ю. Мельцером
15:45 Мугуруса: матч с Эракович получился странным
15:06 Кербер: хорошо, когда такие матчи случаются в первых раундах
14:58 Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Ю. Мельцер на Australian Open
14:41 Вавринка в пяти сетах одолел Клижана на старте Открытого чемпионата Австралии
14:18 Дарси в четырёх сетах обыграл Грота и вышел во второй круг в Мельбурне
13:55 Халеп: во втором сете из-за боли в колене мне было уже тяжело двигаться
13:24 Кербер начала защиту титула на Australian Open с непростой победы над Цуренко
13:18 Нисикори: я должен был побеждать Кузнецова в четырёх сетах
12:58 Маррей: я провёл не лучший матч. Условия были не такими, как на тренировках
12:34 Кирьос победил Элиаша и сыграет с Сеппи на Открытом чемпионате Австралии
12:27 Цонга, Джонсон и Сок вышли во второй круг Australian Open
12:06 Соперником Чилича во втором круге Australian Open будет Эванс
11:38 Касаткина проиграла Пэн Шуай в первом круге Открытого чемпионата Австралии
11:35 Бублик в четырёх сетах одолел Пуи в первом круге Australian Open
11:35 Суарес-Наварро вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
11:13 32 эйса помогли Хачанову одолеть Маннарино на старте Australian Open
11:06 Текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Цуренко на Australian Open
11:00 Роджерс: я знала, что могу достойно противостоять теннисисткам топ-уровня
10:25 Кузнецова разгромила Дуке-Мариньо в первом круге Открытого чемпионата Австралии
10:14 Маррей победил Марченко и сыграет с Рублёвым во втором круге Australian Open
10:03 Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Пэн Шуай на Australian Open
09:59 Свитолина разгромила Воскобоеву в Мельбурне, Скьявоне выбыла
09:57 Чилич одолел Яновича на старте Australian Open, уступая 0-2 по сетам
09:42 Шварцман вышел во второй круг Australian Open, обыграв Куэваса
09:28 Текстовая онлайн-трансляция матча Дуке-Мариньо — Кузнецова на Australian Open
09:21 Конта возглавила чемпионскую гонку WTA, Родина — 10-я
09:15 Барти победила Бек на старте Открытого чемпионата Австралии
09:14 Хадад: Шарапова заслужила уйти из тенниса так, как нужно, а не из-за отстранения
08:53 Павлюченкова стала соперницей Вихлянцевой по второму кругу Australian Open
08:35 Рублёв вышел во второй круг Australian Open, где может сыграть с Марреем
08:21 33 эйса помогли Иснеру обыграть Кравчука в первом круге Australian Open
07:42 Хромачёва взяла лишь 3 гейма у Кырсти на старте Australian Open
07:33 Вихлянцева вышла во второй круг AO-2017 и сыграет с Павлюченковой или Родиной
07:02 В. Уильямс победила Козлову в первом круге Australian Open — 2017
06:53 Кузнецов в пяти сетах проиграл Нисикори на старте Australian Open
06:44 Янкович и Бегу вышли во второй круг Australian Open, Бертенс выбыла
06:15 Бердых преодолел первый круг Australian Open на отказе соперника
05:14 Мугуруса стартовала на Australian Open с победы над Эракович
Все новости RSS
Кто из теннисисток, ранее не побеждавших на турнирах "Большого шлема", выиграет его раньше других?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+