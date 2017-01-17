2-й день Australian Open. Джокович против Вердаско. LIVE

Онлайн-трансляция второго дня Australian Open, в рамках которого сыграют Веснина, Макарова, Южный, Джокович, С. Уильямс и другие.

Приветствуем всех поклонников тенниса. Приглашаем следить за Australian Open-2017 в нашей онлайн-трансляции. Через два часа в Мельбурне стартует второй игровой день первого в новом сезоне турнира «Большого шлема». Матчи проведут Елена Веснина, Екатерина Макарова, Елизавета Куличкова, Анна Блинкова, Михаил Южный, Новак Джокович, Серена Уильямс. Игровой день начнётся в 03:00 по московскому времени.На нашем сайте состоятся следующие текстовые трансляции: