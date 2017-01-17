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Анна Блинкова
Фото: vk.com/id156589763
Текст: Дмитрий Шахов

Как железная Блинкова справилась с жарой

Анна Блинкова в своём дебюте на турнирах «Большого шлема» выиграла сложный матч против Никулеску и теперь сыграет с Каролиной Плишковой.
17 января 2017, вторник. 14:45. Теннис

Российская молодёжь


Открытый чемпионат Австралии — 2017 вполне может войти в историю как новый этап в истории российского тенниса. И даже если не будет по-настоящему громкого успеха, то уже сам факт дебюта нескольких перспективных теннисистов должен запомниться.

Ирина Хромачёва, Наталья Вихлянцева, Анна Блинкова и Даниил Медведев впервые в карьере сыграли на «Большом шлеме». Ещё несколько теннисистов – Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Екатерина Александрова, Константин Кравчук – дебютировали на Открытом чемпионате Австралии. И за редким исключением дебюты молодых теннисистов получились.

Воля Блинковой к победе


Уже в первый игровой день в Мельбурне было жарко, а во второй стало ещё жарче. Днём температура в тени достигала 35 градусов по Цельсию. Анне Блинковой выпало проводить свой первый матч в разгар дня. И соперница ей досталась непростая – Моника Никулеску.
Румынка на прошлой неделе была в финале Хобарта, плюс неординарная техника Моники многим доставляет серьёзные хлопоты.

Анна старалась давить на соперницу, прежде всего мощным ударом справа. И чуть чаще это срабатывало. В первом сете у Блинковой вообще не шла первая подача (23%), но это не помешало ей взять стартовый сет. Во второй партии россиянка стала заметно уставать. Её передвижение по корту становилось всё менее уверенным. Никулеску старательно возвращала мячи в корт, что помогло ей взять вторую партию.

Казалось, что на третью партию молодую россиянку может просто не хватить физически. Однако с самого начала Анна действовала здорово. При этом между розыгрышами она хромала, но врача не вызывала, так как, видимо, это были судороги, при которых медицинский тайм-аут не положен. Никулеску провела немало подобных затяжных сражений, но в этот раз именно россиянка оказалась прочнее. При равном счёте в концовке Блинкова выиграла 11 мячей кряду – 6:2, 4:6, 6:4. В следующем раунде она сыграет с одной из фаворитов турнира – Каролиной Плишковой.
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард. Мужчины. Первый круг

Александр Зверев (Германия, 24) — Робин Хасе (Нидерланды) — 6:2, 3:6, 5:7, 6:3, 6:2.
Давид Гоффен (Бельгия, 11) — Райлли Опелка (США, Q) — 6:4, 4:6, 6:2, 4:6, 6:4.
Милош Раонич (Канада, 3) — Дастин Браун (Германия) — 6:3, 6:4, 6:2.
Рафаэль Надаль (Испания, 9) — Флориан Майер (Германия) — 6:3, 6:4, 6:4.
Маркос Багдатис (Кипр) — Михаил Южный (Россия) — 6:3, 3:0, — отказ.
Доминик Тим (Австрия, 8) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 4:6, 6:4, 6:4, 6:3.
Радек Штепанек (Чехия, Q) — Дмитрий Турсунов (Россия, SR) — 6:2, 7:6 (7:1), 6:3.
Эрнесто Эскобедо (США, Q) — Даниил Медведев (Россия) — 7:5, 4:6, 7:6 (7:5), 6:1.
Новак Джокович (Сербия, 2) — Фернандо Вердаско (Испания) — 6:1, 7:6 (7:4), 6:2.
Иво Карлович (Хорватия, 20) — Орасио Себальос (Аргентина) — 6:7 (6:8), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20.

Эмоции подвели Медведева


Хотя были у россиян и не слишком удачные дебюты. Даниил Медведев в своём первом матче на «Больших шлемах» был фаворитом против Эрнесто Эскобедо. Тем не менее финалист Ченная не смог использовать свои шансы.

Сценарий встречи напомнил поединки Рублёва и Хачанова в первом круге. Медведев, как и другие россияне, играл важнейший тай-брейк при счёте 1:1 по сетам. Вот только если Андрей и Карен преуспели на тех тай-брейках, то Даниил свой проиграл и тут же разбил ракетку. Вообще, россиянин с трудом сдерживал эмоции в этой встрече, расстраиваясь из-за действий судей или своих неточностей. Это подпортило ему дебют и не позволило справиться с Эскобедо.

Проиграли и два других россиянина в нижней половине. Михаилу Южному ещё в первом сете стало плохо на жаре. Он отыграл ещё немного во встрече с Маркосом Багдатисом, но в итоге снялся в середине второго сета.

Дмитрий Турсунов провёл первый матч с июля прошлого года. Россиянин использовал одну из последних возможностей пройти в турнир по защищённому рейтингу. В трёх партиях Дмитрий уступил Радеку Штепанеку, который в 38 лет вышел во второй круг.

А вот 38-летний Томми Хаас остановился в первом раунде. Немец вернулся в теннис после длинной паузы. И в принципе выглядел неплохо, но после второго сета встречи с Пэром признал досрочное поражение из-за травмы.

Другой ветеран – 37-летний Иво Карлович – выдал выдающийся марафон. Хорват проиграл два первых сета Орасио Себальосу, зато потом смог отыграться. В пятом сете оба прекрасно держали подачи. Первым после 5 часов и 12 минут дрогнул Орасио – 20:22.

Иво побил рекорд турнира по эйсам, исполнив 75 подач навылет. Кроме того они превзошли рекорд по самому длинному пятому сету по количеству геймов. 13 лет назад Эль Айнауи и Роддик дошли до счёта 19:21. Кстати, Карлович и Штепанек в теории могут сыграть между собой в третьем раунде.


Куличкова не защитила третий круг


Год назад Елена Веснина проиграла в первом круге квалификации к Открытому чемпионату Австралии. В 2017-м она не просто уверенно попала в основу, а получила 14-й номер посева. В первом раунде россиянка играла против прошедшей квалификацию Аны Богдан. Румынка создала отдельные сложности Елене, но в целом россиянка выиграла достаточно уверенно – 7:5, 6:2.

Прошла во второй круг и партнёрша Весниной по паре – Екатерина Макарова. Она играла с другой Екатериной — Александровой. Более молодая россиянка смогла побороться во втором сете, но первый и третий Макарова выиграла в одну калитку – 6:0, 4:6, 6:1.

Другая россиянка, Елизавета Куличкова год назад была в Мельбурне в третьем круге. В этом году она прошла в основу через квалификацию, но ей не слишком повезло со жребием. В первом раунде она играла с Барборой Стрыцовой, которая на этой неделе поднялась на рекордную 16-ю позицию в рейтинге.

Поначалу Елизавета держалась с чешкой на равных, но затем стала слишком много ошибаться. Чешка грамотно использовала неточности соперницы и прошла во второй круг – 6:3, 6:2. Елизавета не защитила очки за третий круг и теперь опустится в район 170-й позиции.
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард. Женщины. Первый круг
Анна Блинкова (Россия, Q) — Моника Никулеску (Румыния) — 6:2, 4:6, 6:4.
Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 6:2, 6:0.
Екатерина Макарова (Россия, 30) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:0, 4:6, 6:1.
Серена Уильямс (США, 2) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:4, 6:3.
Юлия Путинцева (Казахстан, 31) — Лара Арруабаррена (Испания) — 7:6 (9:7), 7:6 (12:10).
Елена Веснина (Россия, 14) — Ана Богдан (Румыния, Q) — 7:5, 6:2.
Доминика Цибулкова (Словакия, 6) — Дениса Аллертова (Чехия) — 7:5, 6:2.
Барбора Стрыцова (Чехия, 16) — Елизавета Куличкова (Россия, Q) – 6:3, 6:2.

Серена обошлась без драмы


Многое ждали от матча Серены Уильямс и Белинды Бенчич. Всё-таки швейцарка около года назад была в десятке, так что это была серьёзная проверка для американки в первом круге. Однако на деле всё оказалось не так уж и страшно.


Хотя сама американка сказала, что для неё это был один из самых тяжёлых матчей первого круга. Тем не менее больших проблем у Серены не возникло. У неё случались отдельные оплошности, но общее преимущество было заметно. Во втором сете она правда едва не упустила перевес в 5:0, но вовремя собралась – 6:4, 6:3. Теперь американка сыграет с Люси Шафажовой, которая совершила маленькое чудо. Во встрече с Яниной Викмайер во втором сете она отыграла девять матчболов (в том числе два тройных)!

Схожую волю к победе проявила Юлия Путинцева. Хотя ей матчболы спасать не пришлось. Но зато она за два сета отыграла десять сетболов. Её двухсетовый поединок с Арруабареной продолжался 2 часа 47 минут.


Вердаско поборолся в одном сете


Любопытная афиша была в матче первого круга – Джокович – Вердаско. Эти теннисисты уже играли на первой неделе этого сезона в Дохе. Тогда серб выиграл в полуфинале, отыграв пять матчболов. Здесь же он получил испанца в жребий уже в первом круге. На Australian Open-2016 на той же стадии Вердаско выбил Рафаэля Надаля.

Новак был предельно собран на старте встречи и не позволял ничего своему оппоненту. В итоге первый сет пролетел незаметно. А вот во второй партии уже последовал спад серба. Вердаско дважды выходил вперёд с брейком, но он и сам играл нестабильно. Дело дошло до тай-брейка, где Вердаско сначала блеснул, но в концовке снова провалился. В третьей партии серб имел существенный перевес и вышел во второй раунд – 6:1, 7:6, 6:2.

Не было сложностей и у других фаворитов нижней половины – Рафаэля Надаля и Милоша Раонича. А вот Александр Зверев лишь в пяти сетах смог обыграть Робина Хасе.

В среду центральным матчем для российских болельщиков будет встреча Андрея Рублёва против Энди Маррея, которая состоится днём по московскому времени. Также на корт выйдут Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Наталья Вихлянцева и Карен Хачанов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анна Блинкова Даниил Медведев Екатерина Макарова Елена Веснина Новак Джокович Серена Уильямс Australian Open
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