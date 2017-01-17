Как железная Блинкова справилась с жарой

Российская молодёжь

Воля Блинковой к победе

Эмоции подвели Медведева

Куличкова не защитила третий круг

Серена обошлась без драмы

Вердаско поборолся в одном сете

Открытый чемпионат Австралии — 2017 вполне может войти в историю как новый этап в истории российского тенниса. И даже если не будет по-настоящему громкого успеха, то уже сам факт дебюта нескольких перспективных теннисистов должен запомниться.впервые в карьере сыграли на «Большом шлеме». Ещё несколько теннисистов –– дебютировали на Открытом чемпионате Австралии. И за редким исключением дебюты молодых теннисистов получились.Уже в первый игровой день в Мельбурне было жарко, а во второй стало ещё жарче. Днём температура в тени достигала 35 градусов по Цельсию.выпало проводить свой первый матч в разгар дня. И соперница ей досталась непростая –Румынка на прошлой неделе была в финале Хобарта, плюс неординарная техника Моники многим доставляет серьёзные хлопоты.Анна старалась давить на соперницу, прежде всего мощным ударом справа. И чуть чаще это срабатывало. В первом сете у Блинковой вообще не шла первая подача (23%), но это не помешало ей взять стартовый сет. Во второй партии россиянка стала заметно уставать. Её передвижение по корту становилось всё менее уверенным. Никулеску старательно возвращала мячи в корт, что помогло ей взять вторую партию.Казалось, что на третью партию молодую россиянку может просто не хватить физически. Однако с самого начала Анна действовала здорово. При этом между розыгрышами она хромала, но врача не вызывала, так как, видимо, это были судороги, при которых медицинский тайм-аут не положен. Никулеску провела немало подобных затяжных сражений, но в этот раз именно россиянка оказалась прочнее. При равном счёте в концовке Блинкова выиграла 11 мячей кряду – 6:2, 4:6, 6:4. В следующем раунде она сыграет с одной из фаворитов турнира –Хотя были у россиян и не слишком удачные дебюты.в своём первом матче на «Больших шлемах» был фаворитом против. Тем не менее финалист Ченная не смог использовать свои шансы.Сценарий встречи напомнил поединки Рублёва и Хачанова в первом круге. Медведев, как и другие россияне, играл важнейший тай-брейк при счёте 1:1 по сетам. Вот только если Андрей и Карен преуспели на тех тай-брейках, то Даниил свой проиграл и тут же разбил ракетку. Вообще, россиянин с трудом сдерживал эмоции в этой встрече, расстраиваясь из-за действий судей или своих неточностей. Это подпортило ему дебют и не позволило справиться с Эскобедо.Проиграли и два других россиянина в нижней половине. Михаилу Южному ещё в первом сете стало плохо на жаре. Он отыграл ещё немного во встрече с Маркосом Багдатисом, но в итоге снялся в середине второго сета.провёл первый матч с июля прошлого года. Россиянин использовал одну из последних возможностей пройти в турнир по защищённому рейтингу. В трёх партиях Дмитрий уступил, который в 38 лет вышел во второй круг.А вот 38-летнийостановился в первом раунде. Немец вернулся в теннис после длинной паузы. И в принципе выглядел неплохо, но после второго сета встречи с Пэром признал досрочное поражение из-за травмы.Другой ветеран – 37-летний– выдал выдающийся марафон. Хорват проиграл два первых сета, зато потом смог отыграться. В пятом сете оба прекрасно держали подачи. Первым после 5 часов и 12 минут дрогнул Орасио – 20:22.Иво побил рекорд турнира по эйсам, исполнив 75 подач навылет. Кроме того они превзошли рекорд по самому длинному пятому сету по количеству геймов. 13 лет назаддошли до счёта 19:21. Кстати, Карлович и Штепанек в теории могут сыграть между собой в третьем раунде.Год назадпроиграла в первом круге квалификации к Открытому чемпионату Австралии. В 2017-м она не просто уверенно попала в основу, а получила 14-й номер посева. В первом раунде россиянка играла против прошедшей квалификацию. Румынка создала отдельные сложности Елене, но в целом россиянка выиграла достаточно уверенно – 7:5, 6:2.Прошла во второй круг и партнёрша Весниной по паре –. Она играла с другой Екатериной — Александровой. Более молодая россиянка смогла побороться во втором сете, но первый и третий Макарова выиграла в одну калитку – 6:0, 4:6, 6:1.Другая россиянка,год назад была в Мельбурне в третьем круге. В этом году она прошла в основу через квалификацию, но ей не слишком повезло со жребием. В первом раунде она играла с Барборой Стрыцовой, которая на этой неделе поднялась на рекордную 16-ю позицию в рейтинге.Поначалу Елизавета держалась с чешкой на равных, но затем стала слишком много ошибаться. Чешка грамотно использовала неточности соперницы и прошла во второй круг – 6:3, 6:2. Елизавета не защитила очки за третий круг и теперь опустится в район 170-й позиции.Многое ждали от матча. Всё-таки швейцарка около года назад была в десятке, так что это была серьёзная проверка для американки в первом круге. Однако на деле всё оказалось не так уж и страшно.Хотя сама американка сказала, что для неё это был один из самых тяжёлых матчей первого круга. Тем не менее больших проблем у Серены не возникло. У неё случались отдельные оплошности, но общее преимущество было заметно. Во втором сете она правда едва не упустила перевес в 5:0, но вовремя собралась – 6:4, 6:3. Теперь американка сыграет с, которая совершила маленькое чудо. Во встрече с Яниной Викмайер во втором сете она отыграла девять матчболов (в том числе два тройных)!Схожую волю к победе проявила. Хотя ей матчболы спасать не пришлось. Но зато она за два сета отыграла десять сетболов. Её двухсетовый поединок с Арруабареной продолжался 2 часа 47 минут.Любопытная афиша была в матче первого круга –. Эти теннисисты уже играли на первой неделе этого сезона в Дохе. Тогда серб выиграл в полуфинале, отыграв пять матчболов. Здесь же он получил испанца в жребий уже в первом круге. На Australian Open-2016 на той же стадии Вердаско выбилНовак был предельно собран на старте встречи и не позволял ничего своему оппоненту. В итоге первый сет пролетел незаметно. А вот во второй партии уже последовал спад серба. Вердаско дважды выходил вперёд с брейком, но он и сам играл нестабильно. Дело дошло до тай-брейка, где Вердаско сначала блеснул, но в концовке снова провалился. В третьей партии серб имел существенный перевес и вышел во второй раунд – 6:1, 7:6, 6:2.Не было сложностей и у других фаворитов нижней половины – Рафаэля Надаля и. А вотлишь в пяти сетах смог обыгратьВ среду центральным матчем для российских болельщиков будет встречапротив, которая состоится днём по московскому времени. Также на корт выйдути Карен Хачанов.