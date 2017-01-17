Важное испытание Андрея Рублёва. Анонс 3-го дня Australian Open

Из представителей топ-10 посева свои встречи проведут Анжелика Кербер (1), Энди Маррей (1), Стэн Вавринка (4), Кей Нисикори (5), Марин Чилич (7), Гарбинье Мугуруса (7), Светлана Кузнецова (8), Карла Суарес-Наварро (10) и Томаш Бердых (10).
В понедельник свои матчи проведут пятеро россиян – помимо Кузнецовой это также Анастасия Павлюченкова (24), Карен Хачанов, Андрей Рублёв (Q) и Наталья Вихлянцева (Q), причём Павлюченкова и Вихлянцева путёвку в третий круг оспорят между собой.
МАТЧ ДНЯ. МАРРЕЙ – РУБЛЁВ
В карьере 19-летнего Андрея Рублёва уже был опыт выступления на турнирах «Большого шлема», правда, небольшой. В 2015 году он успешно преодолел квалификацию US Open и на этом остановился. На нынешнем Australian Open россиянин повторил своё лучшее достижение, после чего одержал и первую победу в основе «мэйджора» над Лу Яньсюнем. Дальше Андрею предстоит важное испытание – встреча с первой ракеткой мира Энди Марреем. Всезнающие букмекеры называют британца безусловным фаворитом. Однако в теннисе бывает всякое. Всё, как обычно, решится на корте.
Australian Open. День 3-й. 18 января, среда. Начало матчей — в 11:00 (3:00 мск)
Мужчины. 2-й круг (1/32 финала). Сетка
Женщины. 2-й круг (1/32 финала). Сетка
Парный разряд. Мужчины. 1-й круг (1/32 финала). Сетка
Парный разряд. Женщины. 1-й круг (1/32 финала). Сетка
Rod Laver Arena
Стефани Фёгель (Швейцария, Q) — Винус Уильямс (США, 13)
Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-2 (Уимблдон-2009, Мадрид-2010).
Рейтинг: 112-17.
Прогноз букмекеров: 3.72 – 1.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Карина Виттёфт (Германия)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 2-0 (Уимблдон-2015, 2016).
Рейтинг: 1-89.
Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.24.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в двух сетах.
Ноа Рубин (США, Q) — Роджер Федерер (Швейцария, 17)
Rod Laver Arena. 3-й запуск (около 6:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 200-17.
Прогноз букмекеров: 9.70 – 1.03.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.
Саманта Кроуфорд (США, LD) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 7)
Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 162-7.
Прогноз букмекеров: 4.76 – 1.16.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.
Текстовая трансляция
Энди Маррей (Великобритания, 1) — Андрей Рублёв (Россия, Q)
Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 12:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 1-152.
Прогноз букмекеров: 1.01 – 13.46.
Прогноз «Чемпионата»: победа Маррея в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Margaret Court Arena
Элина Свитолина (Украина, 11) — Джулия Боузрап (США, Q)
Margaret Court Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 13-119.
Прогноз букмекеров: 1.09 – 6.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.
Джейми Форлис (Австралия, WC) — Светлана Кузнецова (Россия, 8)
Margaret Court Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 414-10.
Прогноз букмекеров: 8.00 – 1.06.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в двух сетах.
Текстовая трансляция
Стэн Вавринка (Швейцария, 4) — Стив Джонсон (США)
Margaret Court Arena. 3-й запуск (около 6:00).
Личные встречи: 1-0 («Ролан Гаррос»–2015).
Рейтинг: 4-30.
Прогноз букмекеров: 1.28 – 3.48.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в четырёх сетах.
Hisense Arena
Жереми Шарди (Франция) — Кей Нисикори (Япония, 5)
Hisense Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 2-4/5-4 (Эдди Херр-2004, US Open-юн, Осака-юн-2005, Акапулько-2012, Рим-2013 – Майами-2011, Токио-2014, Париж-2015, Барселона-2016).
Рейтинг: 72-5.
Прогноз букмекеров: 5.77 – 1.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в четырёх сетах.
Show Court 2
Наталья Вихлянцева (Россия, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 24)
Show Court 2. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 129-27.
Прогноз букмекеров: 2.76 – 1.41.
Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченковой в двух сетах.
Серена Уильямс/Винус Уильямс (США, 15) — Тимя Бабош (Венгрия)/Анастасия Павлюченкова (Россия)
Show Court 2. 3-й запуск (около 6:30).
Прогноз букмекеров: 1.51 – 2.44.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Show Court 3
Томаш Бердых (Чехия, 10) — Райан Харрисон (США)
Show Court 3. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 1-0 (Торонто-2016).
Рейтинг: 10-82.
Прогноз букмекеров: 1.16 – 4.82.
Прогноз «Чемпионата»: победа Бердыха в четырёх сетах.
Карла Суарес-Наварро (Испания, 10) — Сорана Кырстя (Румыния)
Show Court 3. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 1-3/2-3 (Чемпионат Европы-юн–2006, Марбелья-2009 – Альбуфейра-2006, Тенерифе, Сен-Рафаэль-2007).
Рейтинг: 12-78.
Прогноз букмекеров: 1.38 – 2.91.
Прогноз «Чемпионата»: победа Суарес-Наварро в трёх сетах.
Даниэль Эванс (Великобритания) — Марин Чилич (Хорватия, 7)
Show Court 3. 4-й запуск (около 8:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 51-7.
Прогноз букмекеров: 4.28 – 1.20.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.
Court 8
Карен Хачанов (Россия) — Джек Сок (США, 23)
Court 8. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 52-20.
Прогноз букмекеров: 3.30 – 1.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Сока в четырёх сетах.
Текстовая трансляция
Court 13
Малек Жазири (Тунис) — Александр Бублик (Казахстан, Q)
Court 13. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 56-207.
Прогноз букмекеров: 1.46 – 2.58.
Прогноз «Чемпионата»: победа Бублика в пяти сетах.
Анастасия Севастова (Латвия, 32) — Кристина Кучова (Словакия)
Court 13. 4-й запуск (около 8:30).
Личные встречи: 5-0 (Ла-Пальма, Йоханнесбург, Загреб-2009, Цвевегем-2012, Тайвань-2016).
Рейтинг: 33-80.
Прогноз букмекеров: 1.53 – 2.40.
Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.
Court 19
Екатерина Макарова / Елена Веснина (Россия, 3) — Суко Аояма / Макото Ниномия (Япония)
Court 19. 1-й запуск (3:00).
Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.27.
Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой/Весниной в двух сетах.