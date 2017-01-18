Молодо-зелено. Рублёв и Хачанов проиграли фаворитам

А. Зверев: при счёте 0:2 в четвёртом сете в голову приходили разные мысли

Хаас: могу всю ночь перечислять причины, по которым я продолжаю играть

Гаврилова: у меня нет ни мощной подачи, ни суперсильных ударов

Конта: увидела, что насекомое летит мне под юбку, и испугалась

Габашвили вышел во второй круг челленджера в Кобленце

Эверт: думаю, Шарапова после возвращения станет более открытой и дружелюбной

Бенчич: я сыграла хорошо, но этого недостаточно для победы над Сереной Уильямс

Рублёв: в матче с Марреем мне будет нечего терять

Блинкова: думала, что от жары упаду в обморок прямо на корте

Павлюченкова разгромила Вихлянцеву и сыграет со Свитолиной на Australian Open

В. Уильямс вышла в третий круг Australian Open — 2017

Нисикори победил Шарди и вышел в третий круг Australian Open

Макарова и Веснина победили на старте Australian Open в парном разряде

Южный и Пецшнер проиграли в первом круге Australian Open в паре

Цонга вышел в третий круг Australian Open, где может сыграть с Хачановым

Бердых пробился в третий круг Australian Open и может сыграть с Федерером

Кербер: если другие вещи не работают, я могу просто бежать за каждым мячом

Бушар в двух сетах победила Пэн Шуай во втором круге Australian Open

Касаткина и Гаврилова проиграли Эррани и Флипкенс на AO в парном разряде

Федерер победил Рубина и сыграет с Бердыхом в третьем круге Australian Open

М. Зверев одолел Иснера на AO, уступая 0:2 по сетам, Куэрри победил де Минора

Дарси вышел в третий круг Australian Open, где может сыграть с Кирьосом

Троицки в пяти сетах одолел Лоренци и сыграет с Вавринкой на Australian Open

Федерер: думаю, я действовал стабильнее, чем в матче с Мельцером

Барти победила Роджерс и сыграет с Бартель в третьем круге Australian Open

Эванс в четырёх сетах одолел Чилича и может сыграть с Томичем в Мельбурне

Вавринка: доволен уровнем своей игры и концентрации в матче с Джонсоном

Кузнецова на Australian Open рассказала о развитии карьеры и своей стрижке

Маррей: у Рублёва есть хороший тренер, и желание в глазах тоже видно

Кто из теннисисток, ранее не побеждавших на турнирах "Большого шлема", выиграет его раньше других?

Каролина Плишкова 835 (25%) Симона Халеп 513 (15%) Агнешка Радваньска 470 (14%) Дарья Касаткина 368 (11%) Элина Свитолина 254 (8%) Доминика Цибулкова 228 (7%) Йоханна Конта 158 (5%) Мэдисон Кис 115 (3%) Елена Веснина 76 (2%) Анастасия Павлюченкова 62 (2%) Екатерина Макарова 60 (2%) другая теннисистка 230 (7%)

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