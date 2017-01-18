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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Павлюченкова и Кузнецова одержали победы на Australian Open
Фото: Reuters
Текст: Даниэль Виленчук

Молодо-зелено. Рублёв и Хачанов проиграли фаворитам

В среду на Australian Open Карен Хачанов и Андрей Рублёв проиграли фаворитам своих матчей, но оставили приятное впечатление от игры.
18 января 2017, среда. 15:45. Теннис

Русские горки


В среду на корты Australian Open вышли сразу девять россиян. И если Екатерине Макаровой, Елене Весниной, Дарье Касаткиной и Михаилу Южному предстояло открыть парный турнир, то Анастасия Павлюченкова, Наталья Вихлянцева, Светлана Кузнецова, Карен Хачанов и Андрей Рублёв боролись уже за выход в 1/16 финала одиночного разряда. Матчи для отечественных теннисистов сложились совсем по-разному.

И пришлось поволноваться российскому болельщику уже во время первого запуска, когда дуэт Макаровой и Весниной не без труда в трёх партиях обыграл японок Аояму/Ниномию. Причём Екатерина и Елена после победы в первом сете вели во втором 3:1, но включили режим «ошибка на ошибке», осложнив себе выход во второй круг.

Павлюченкова и Кузнецова продолжают борьбу


Тогда же на корте появились и две другие россиянки, которым предстояло сыграть друг против друга. 19-летняя Наталья Вихлянцева впервые вышла во второй круг турнира «Большого шлема». В её возрасте Анастасия Павлюченкова добралась до четвертьфиналов взрослых «Ролан Гаррос» и US Open, но в преддверии их матча очевидным фаворитом Анастасию назвать было сложно. Она неоднозначно начала сезон, а качество игры в первом круге против Евгении Родиной оставляло желать лучшего. Кроме того к тому моменту Наталья выиграла в Мельбурне уже четыре матча, не отдав соперницам ни сета.



Однако в среду Павлюченкова сразу же поймала кураж и продемонстрировала очень качественный теннис. 30 виннеров при 13 невынужденных ошибках – именно такую игру и ждут болельщики от Анастасии, но так редко дожидаются. Россиянка отдала соотечественнице всего четыре гейма и в третий раз в карьере вышла в 1/16 финала в Мельбурне. Следующей соперницей Анастасии станет Элина Свитолина, разгромившая американку Джулию Боузрап 6:4, 6:1.

Первая ракетка России Светлана Кузнецова не испытала никаких проблем с австралийкой Джейми Форлис – 6:2, 6:1. В третьем круге Светлана, уже улучшившая своё прошлогоднее достижение на Australian Open, сыграет с Еленой Янкович, которая в среду обыграла Юлию Гёргес.

Молодо-зелено


В третий игровой день свои матчи должны были проводить и Карен Хачанов с Андреем Рублёвым. Подопечные Гало Бланко произвели приятное впечатление по итогам стартовых матчей, но в соперники в среду получили неприятных оппонентов – Хачанову предстояло сыграть с Джеком Соком, а Рублёву – с первой ракеткой мира, Энди Марреем.

Сок по-настоящему раскрылся в прошлом сезоне, а 2017 год и вовсе начал на пике формы. На Кубке Хопмана он проиграл только Ришару Гаске (зато отдал лишь четыре гейма Нику Кирьосу), а за неделю до старта первого мэйджора в сезоне завоевал титул в Окленде. С самого начала матча было заметно, что разница в опыте между теннисистами всё же сказывается и на игре. Соперники обменялись брейками на самом старте матча, но отыгравшись, Карен тут же вновь отдал свою подачу. У россиянина было немало шансов на приёме, он прибавил в игре и подуспокоился, но сет спасти уже не сумел. Сценарий повторялся и в каждой из следующих партий. Геймы на подачах Карена порой длились по 10 минут, он с трудом их спасал, добирался до брейк-пойнтов и сам, а потом непонятным образом очень легко отдавал брейки. Соку хватило всего по одному в каждом из следующих сетов. Виной тому – и большое количество ошибок в игре россиянина, и двойные в самые неподходящие моменты. В сухом остатке – ещё один, новый для Хачанов опыт игры на ТБШ. По игре он всё ближе подбирается к игрокам топ-30, не хватает только стабильности.

Андрею Рублёву же предстояло сыграть в последнем матче дня на центральной арене – корте Рода Лейвера. Да против кого – против первой ракетки мира. Безусловно, россиянин получил полезнейший опыт, хотя его и предсказуемо сковали нервы. Первая партия получилась самой боевой – Маррей долго подбирал ключи к игре оппонента, Андрей же до какого-то момента старался держаться на уровне лидера рейтинга. Но со второго сета в игре россиянина стало появляться всё больше брака. Он старался играть активно в каждом розыгрыше, атаковал, но собирал лишь всё больше и больше аутов. В боксе Рублёва качали головой Дмитрий Турсунов и Даниил Медведев, но ментально помочь своему соотечественнику не смогли.



В третьем сете при счёте 1:1 Маррей неприятно упал и подвернул голеностоп, но это не помешало ему продолжить игру. Повреждение оказалось незначительным и не вызвало длительный дискомфорт, а Андрей в отсутствие опыта «пожалел» соперника и опустил руки после серии собственных невынужденных ошибок. В третьем круге британец сыграет с Сэмом Куэрри, а Рублёв в первый понедельник после окончания турнира поднимется в рейтинге на самое высокое место в карьере – 132-ое.
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард. Мужчины. Второй круг

Джек Сок (США, 23) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 6:4, 6:4.
Энди Маррей (Великобритания, 1) — Андрей Рублёв (Россия, Q) — 6:3, 6:0, 6:2.
Кей Нисикори (Япония, 5) — Жереми Шарди (Франция) — 6:3, 6:4, 6:3.
Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12) — Душан Лайович (Сербия) — 6:2, 6:2, 6:3.
Роджер Федерер (Швейцария, 17) — Ноа Рубин (США, Q) — 7:5, 6:3, 7:6.
Станислас Вавринка (Швейцария, 4) — Стив Джонсон (США) — 6:3, 6:4, 6:4.
Томаш Бердых (Чехия, 10) — Райан Харрисон (США) — 6:3, 7:6, 6:2.
Малек Жазири (Тунис) — Александр Бублик (Казахстан, Q) — 6:2, 6:3, 7:5.
Андреас Сеппи (Италия) — Ник Кирьос (Австралия, 14) — 1:6, 6:7, 6:4, 6:2, 10:8.
Даниэль Эванс (Великобритания) — Марин Чилич (Хорватия, 7) — 3:6, 7:5, 6:3, 6:3.

Победы швейцарцев и шок Кирьоса


В среду на корты Мельбурна вышли многие фавориты мужского турнира. Стэн Вавринка не испытал тех же проблем, что и в первом круге, и в трёх партиях переиграл Стива Джонсона. Роджер Федерер столкнулся с отчаянным сопротивлением американца Ноа Рубина, но всё равно не отдал ему ни сета. В третьем круге швейцарец сыграет с Томашем Бердыхом, и пока очень сложно сказать, кто из них является фаворитом этого матча. Роджер медленно входит в сезон, причём буквально. Работа ног швейцарца пока оставляет желать лучшего, и влечёт за собой немалое число невынужденных ошибок.

Прошли дальше и Кей Нисикори с Жо-Вильфридом Цонга, а вот трое сеяных турнир в среду покинули. Марин Чилич ничего не смог противопоставить Даниэлю Эвансу, который продолжает удивлять своей игрой в нынешнем январе. Джон Иснер и Ник Кирьос вели в своих матчах со счётом 2:0 по сетам, но их соперники проявили невероятную волю к победе. Миша Зверев отыграл матчбол и нокаутировал американца в концовке пятой партии (9:7), а Андреас Сеппи реабилитировался за поражение двухлетней давности. Тогда ровно на том же корте итальянец упустил преимущество 2:0 по сетам и позволил

Нику одержать волевую победу, в этот же раз уже сам Андреас провернул подобную авантюру – 10:8 в пятом сете.

В женском турнире обошлось без громких сенсаций, хотя проиграли сразу четыре сеяные теннисистки. Олимпийская чемпионка Рио Моника Пуиг проиграла Моне Бартель, прошедшей квалификацию, Карла Суарес Наварро не совладала с Сораной Кирстей, Ирина Бегу уступила Кристине Плишковой, а Чжан Шуай покинула турнир после поражения от Элисон Риске. Первая ракетка мира Анжелика Кербер выиграла очередной трёхсетовик, расстроив свою соотечественницу Карину Виттхёфт, а Гарбинье Мугуруса испытала нервную систему матчем с Самантой Кроуфорд.



В четверг свои матчи второго круга проведут Новак Джокович, Серена Уильямс, Рафаэль Надаль. Из россиян на корты выйдут Анна Блинкова, Екатерина Макарова, Елена Веснина, а в парах сыграют Анастасия Павлюченкова, Андрей Кузнецов и Карен Хачанов.
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард. Женщины. Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 24) — Наталья Вихлянцева (Россия, Q) — 6:2, 6:2.
Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Джейми Форлис (Австралия, WC) — 6:2, 6:1.
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Карина Виттёфт (Германия) — 6:2, 6:7, 6:2.
Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) — Саманта Кроуфорд (США, LD) — 7:5, 6:4.
Мона Бартель (Германия, Q) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, 29) — 6:4, 6:4.
Анастасия Севастова (Латвия, 32) — Кристина Кучова (Словакия) — 6:3, 6:4.
Сорана Кырстя (Румыния) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 10) — 7:6, 6:3.
Винус Уильямс (США, 13) — Стефани Фёгель (Швейцария, Q) — 6:3, 6:2.
Элина Свитолина (Украина, 11) — Джулия Боузрап (США, Q) — 6:4, 6:1.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анастасия Павлюченкова Андрей Рублёв Карен Хачанов Светлана Кузнецова Энди Маррей Australian Open
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