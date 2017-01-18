10-я встреча Надаля и Багдатиса. Анонс 4-го дня Australian Open

Из представителей топ-10 посева свои встречи проведут Серена Уильямс (2), Новак Джокович (2), Милош Раонич (3), Агнешка Радваньска (3), Каролина Плишкова (5), Доминика Цибулкова (6), Гаэль Монфис (6), Доминик Тим (8), Рафаэль Надаль (9) и Йоханна Конта (9).
В четверг свои матчи проведут и три россиянки – Елена Веснина (14), Екатерина Макарова (30) и Анна Блинкова (Q).
МАТЧ ДНЯ. БАГДАТИС – НАДАЛЬ
В своё время Маркос Багдатис был финалистом Australian Open (2006), но тот успех давно канул в лету. Впрочем, и Рафаэль Надаль не молодеет. 14-кратный чемпион турниров «Большого шлема» был посеян в нынешнем розыгрыше за пределами топ-8 и теперь пытается вернуться на былые высоты. Теннисисты давно друг друга знают, эта встреча будет для них 10-й в очных противостояниях. Всезнающие букмекеры называют 30-летнего испанца безусловным фаворитом, но киприот, поддерживаемый местной греческой диаспорой, много раз доказывал, что способен найти внутренние резервы и заиграть с новой силой. К тому же он уже однажды побеждал Надаля (Цинциннати-2010). Почему бы не повторить тот успех? Всё, как обычно, решится на корте.
Australian Open. День 4-й. 19 января, четверг. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)
Мужчины. 2-й круг (1/32 финала). Сетка
Женщины. 2-й круг (1/32 финала). Сетка
Парный разряд. Мужчины. 1-й круг (1/32 финала). Сетка
Парный разряд. Женщины. 1-й круг (1/32 финала). Сетка
Rod Laver Arena
Наоми Осака (Япония) — Йоханна Конта (Великобритания, 9)
Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0/0-1 (US Open-кв-2015).
Рейтинг: 48-9.
Прогноз букмекеров: 4.81 – 1.16.
Прогноз «Чемпионата»: победа Конты в двух сетах.
Каролина Возняцки (Дания, 17) — Донна Векич (Хорватия)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 1-0 (Australian Open-2013).
Рейтинг: 20-99.
Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.26.
Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в двух сетах.
Денис Истомин (Узбекистан, WC) — Новак Джокович (Сербия, 2)
Rod Laver Arena. 3-й запуск (около 6:00).
Личные встречи: 0-5 (Australian Open-2010, Майами-2011, Монреаль-2013, Australian Open, Дубай-2014).
Рейтинг: 117-2.
Прогноз букмекеров: 12.43 – 1.01.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Люси Шафаржова (Чехия) — Серена Уильямс (США, 2)
Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 0-9/0-11 (Хобарт, Майами-2007, Кубок Хопмана-2008, Торонто-2009, 2011, Чарльстон-2012, 2013, Монреаль, Пекин-2014, Кубок Хопмана, «Ролан Гаррос»-2015).
Рейтинг: 61-2.
Прогноз букмекеров: 5.14 – 1.14.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.
Текстовая трансляция
Маркос Багдатис (Кипр) — Рафаэль Надаль (Испания, 9)
Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 12:30).
Личные встречи: 1-8 (Цинциннати-2010 – Индиан-Уэллс, Уимблдон-2006, Дубай, Мадрид, Париж-2007, Пекин-2009, Мадрид-2011, Штутгарт-2015).
Рейтинг: 36-9.
Прогноз букмекеров: 7.84 – 1.06.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.
Текстовая трансляция
Margaret Court Arena
Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Анна Блинкова (Россия, Q)
Margaret Court Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 5-189.
Прогноз букмекеров: 1.05 – 8.79.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.
Текстовая трансляция
Доминика Цибулкова (Словакия, 6) — Се Шувэй (Тайвань)
Margaret Court Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 1-0 (Куала-Лумпур-2014).
Рейтинг: 6-91.
Прогноз букмекеров: 1.13 – 5.39.
Прогноз «Чемпионата»: победа Цибулковой в двух сетах.
Жиль Мюллер (Люксембург) — Милош Раонич (Канада, 3)
Margaret Court Arena. 3-й запуск (около 6:00).
Личные встречи: 2-0 (Уимблдон-2011, Валенсия-2012).
Рейтинг: 28-3.
Прогноз букмекеров: 3.94 – 1.23.
Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в четырёх сетах.
Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — Агнешка Радваньска (Польша, 3)
Margaret Court Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 0-2 (Доха-2014, Истбурн-2016).
Рейтинг: 79-3.
Прогноз букмекеров: 5.65 – 1.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Радваньской в двух сетах.
Доминик Тим (Австрия, 8) — Джордан Томпсон (Австралия)
Margaret Court Arena. 5-й запуск (около 12:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 8-76.
Прогноз букмекеров: 1.21 – 4.15.
Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.
Hisense Arena
Сара Эррани (Италия) — Екатерина Макарова (Россия, 30)
Hisense Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 3-4/4-4 (Милан-юн-2005, Australian Open-2010, Мадрид-2013, Рим-2014 – Торрент-2007, Нью-Хэйвен-2013, Майами-2014, Нью-Хэйвен-2016).
Рейтинг: 53-34.
Прогноз букмекеров: 2.94 – 1.37.
Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Гаэль Монфис (Франция, 6) — Александр Долгополов (Украина)
Hisense Arena. 3-й запуск (не ранее 7:30).
Личные встречи: 3-0 (Australian Open, Уинстон-Сэйлем-2013, Монте-Карло-2015).
Рейтинг: 6-69.
Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.21.
Прогноз «Чемпионата»: победа Монфиса в четырёх сетах.
Show Court 2
Елена Веснина (Россия, 14) — Мэнди Минелла (Люксембург)
Show Court 2. 2-й запуск (около 5:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 18-105.
Прогноз букмекеров: 1.26 – 3.62.
Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Court 8
Елена Остапенко (Латвия) — Юлия Путинцева (Казахстан, 31)
Court 8. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-1 (Пекин-2016).
Рейтинг: 38-31.
Прогноз букмекеров: 1.57 – 2.31.
Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах.