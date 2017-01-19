4-й день Australian Open. Блинкова сыграет с Плишковой. LIVE

. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за Australian Open-2017 в нашей онлайн-трансляции. Через два часа в Мельбурне стартует четвёртый игровой день Открытого чемпионата Австралии. В четверг будут доиграны матчи второго круга в одиночном разряде. На корты выйдути многие другие. Игровой день начнётся в 03:00 по московскому времени.На нашем сайте состоятся следующие текстовые трансляции: