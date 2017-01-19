«Жалко Новака, я так хорошо играл». Истомин шокировал Джоковича

Блинкова пока не готова к Плишковой
В Австралии спорт называют народной религией. Прежде всего на Зелёном континенте популярны австралийский футбол, скачки, регбилиг, регби-юнион, обычный футбол и крикет. Именно крикет по сути является национальным видом спорта. Любят и теннис, но всё-таки меньше, чем вышеперечисленные виды. В этой стране проходили две Олимпиады — в 1956 и 2000 годах. В 1956-м тенниса ещё не было в программе, а вот в Сиднее в 2000-м теннисисты разыграли четыре комплекта наград. Та Олимпиада сложилась для россиян великолепно. Евгений Кафельников принёс нашей стране первое золото в теннисе, а Елена Дементьева завоевала серебряную медаль. В финале её обыграла Винус Уильямс.
Евгений и Елена карьеру уже завершили, а Винус продолжает играть. Она уже вышла в третий круг и готовится к матчу с Дуань Инъин. Ну а в четверг, 19 января, в Мельбурне завершились матчи второго раунда. Российских мужчин в сетке не осталось, зато довольно много девушек. Первым запуском одновременно проводили свои встречи Анна Блинкова и Екатерина Макарова. Обе пробыли на корте примерно час. Анна после прекрасной победы над Моникой Никулеску встречалась с одной из главных фавориток — Каролиной Плишковой. Анна очень нервничала и в первом сете ввела мяч в игру с первой подачи лишь в двух случаях — это 9%. Плишкова превосходила соперницу в точности, активности и силе ударов. Лишь во второй партии Блинкова смогла справиться с волнением и выиграла два гейма, но, конечно, на данный момент бороться с Плишковой ей не по силам. В любом случае поблагодарим Анну за прекрасный турнир, но со счётом 6:0, 6:2 дальше прошла Каролина.
Макарова и Веснина идут дальше
Более боевым был матч между Сарой Эррани и Екатериной Макаровой, а завершился он весьма неожиданно. Сара в первой партии ни разу не взяла свою подачу и действовала вторым номером, но при этом много ошибалась. Макарова достаточно убедительно взяла сет — 6:2. Во второй партии, как и в дебютной, первой брейк сделала итальянка, но Екатерина тут же вернула подачу, а затем выиграла пять очков подряд со счёта 0:40. А через пару минут Сара схватилась за колено, вызвала врача и была вынуждена отказаться от продолжения встречи при счёте 2:6, 2:3. Пожелаем итальянке здоровья, а Макарову поздравим с выходом в третий раунд. Там наверняка ей будет намного труднее, поскольку Доминика Цибулкова — соперница другого уровня. Она не без труда победила Шувэй Се — 6:4, 7:6 (10:8). Словачка реализовала лишь пятый матчбол, а между ними даже отыграла сетбол.
Довольно спокойно пока играет и Елена Веснина. Она убедительно победила Мэнди Минеллу — 6:3, 6:3. Россиянка допускала довольно много брака, но и Мэнди не показала свой лучший теннис. В третьем раунде Веснину ждёт Дженнифер Брэйди. Американка, прошедшая квалификацию, одержала сложнейшую победу над Хитер Уотсон — 2:6, 7:6 (7:3), 10:8. Уотсон не подала на матч во втором сете, а в третьем она не использовала пять матчболов! Таким образом, Веснина в третьей встрече подряд сыграет с теннисисткой из-за пределов топ-100. Естественно, у неё есть отличный шанс пройти дальше.
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард
Женщины. Второй круг
Йоханна Конта (Великобритания, 9) — Наоми Осака (Япония) — 6:4, 6:2.
Доминика Цибулкова (Словакия, 6) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй — Тайвань) — 6:4, 7:6.
Елена Веснина (Россия, 14) — Мэнди Минелла (Люксембург) — 6:3, 6:3.
Барбора Стрыцова (Чехия, 16) — Андреа Петкович (Германия) — 6:0, 7:5.
Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — Агнешка Радваньска (Польша, 3) — 6:3, 6:2.
Женщины. Второй круг
Йоханна Конта (Великобритания, 9) — Наоми Осака (Япония) — 6:4, 6:2.
Доминика Цибулкова (Словакия, 6) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй — Тайвань) — 6:4, 7:6.
Елена Веснина (Россия, 14) — Мэнди Минелла (Люксембург) — 6:3, 6:3.
Барбора Стрыцова (Чехия, 16) — Андреа Петкович (Германия) — 6:0, 7:5.
Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — Агнешка Радваньска (Польша, 3) — 6:3, 6:2.
Уверенная игра Раонича и Гаске
С большим интересом ожидался матч Елены Остапенко и Юлии Путинцевой. Обе теннисистки известны своим буйным нравом и умением спорить. Более того, в самом начале встречи стало известно, что на этом корте не работает Hawk-Eye. Однако сам матч получился для Елены довольно лёгким — она победила со счётом 6:3, 6:1 и теперь встретится с Плишковой. Ещё одну пару составили Йоханна Конта и Каролина Возняцки. Обе уверенно обыграли Наоми Осаку и Донну Векич соответственно. Отметим, что Векич пришёл поддержать Стэн Вавринка.
В мужской половине интересных матчей было не так много. Уверенно выиграли Милош Раонич, Давид Гоффен, Жиль Симон и Ришар Гаске. Отметим, что Гаске разгромил Карлоса Берлока 6:1, 6:1, 6:1 и одержал свою самую лёгкую победу в карьере на турнирах «Большого шлема». Давид Феррер и Григор Димитров тоже прошли дальше, но в четырёх сетах после проигрыша первого. А вот настоящее представление устроили Новак Джокович и Денис Истомин. Теннисисты играли пять раз, во всех случаях (в том числе дважды на Australian Open) побеждал Новак и отдал лишь один сет. На сей раз матч получился совершенно иным. В первом же гейме Истомин имел шесть брейк-пойнтов, но Новак их отыграл и удержал подачу за 15 минут. Это задало тон всей партии. Практически каждый второй гейм завершался на «больше-меньше». Истомину удалось сделать брейк, но он тут же отдал подачу.
Истомин шокировал мир
Тай-брейк же прошёл как на качелях. Фаворит уверенно стартовал и повёл 4:1, но Денис выиграл четыре мяча подряд. На сетболе соперника Новак хорошо подал, а следом уже сам серб имел два сетбола, однако оба упустил, в том числе и на своей подаче. Денис же свой второй шанс использовал и выиграл марафонскую 85-минутную партию. Можно было подумать, что после игры на высочайшем уровне и на пределе концентрации Истомин немного сбавит, а Новак этим воспользуется, но этого не произошло. Представитель Узбекистана хорошо подавал и только в одном гейме позволил сербу зацепиться. Более того, Джокович немного занервничал при 4:5, 15:30 и допустил двойную. Но тут же собрался и за счёт подачи отыграл два сетбола, а затем прибавил и выиграл ещё два гейма — 7:5.
Матч был не только напряжённым, но и зрелищным. Истомин старался выдерживать высокие скорости и регулярно радовал публику мастерскими ударами. Однако в третьей партии уровень игры снизился. Денис не так глубоко и остро бил, как в первых двух сетах, и Новак, довольно быстро взяв третий отрезок 6:2, вышел вперёд по партиям. В этот момент вновь показалось, что у Истомина уже не хватит сил на настоящую борьбу, но Денис опять удивил. Он воспользовался минимальной расслабленностью серба, который отдал подачу на трёх ошибках. Новак вскоре её вернул, но при 4:5 ему пришлось отыгрывать сетбол, с чем он успешно справился. В результате теннисисты дошли до тай-брейка, а там Истомин вновь засиял и стал пробивать навылет. Он повёл 5:1, Новак постепенно начал приближаться, отыграл два сетбола из трёх, но на третьем Денис выполнил эйс точно в угол — 7:6 (7:5)!
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард. Второй круг
Мужчины. Второй круг
Ришар Гаске (Франция, 18) — Карлос Берлок (Аргентина) — 6:1, 6:1, 6:1.
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — Йосихито Нисиока (Япония) — 6:2, 6:3, 6:3.
Денис Истомин (Узбекистан, WC) — Новак Джокович (Сербия, 2) — 7:6, 5:7, 2:6, 7:6, 6:4.
Милош Раонич (Канада, 3) — Жиль Мюллер (Люксембург) — 6:3, 6:4, 7:6.
Давид Гоффен (Бельгия, 11) — Радек Штепанек (Чехия, Q) — 6:4, 6:0, 6:3.
Гаэль Монфис (Франция, 6) — Александр Долгополов (Украина) — 6:3, 6:4, 1:6, 6:0.
Мужчины. Второй круг
Ришар Гаске (Франция, 18) — Карлос Берлок (Аргентина) — 6:1, 6:1, 6:1.
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — Йосихито Нисиока (Япония) — 6:2, 6:3, 6:3.
Денис Истомин (Узбекистан, WC) — Новак Джокович (Сербия, 2) — 7:6, 5:7, 2:6, 7:6, 6:4.
Милош Раонич (Канада, 3) — Жиль Мюллер (Люксембург) — 6:3, 6:4, 7:6.
Давид Гоффен (Бельгия, 11) — Радек Штепанек (Чехия, Q) — 6:4, 6:0, 6:3.
Гаэль Монфис (Франция, 6) — Александр Долгополов (Украина) — 6:3, 6:4, 1:6, 6:0.
Одна из главных сенсаций века
Может быть, сейчас Истомин наконец-то устанет? Нет! Матч длился уже более четырёх часов, но физически и психологически Денис выглядел если не на все 100, то по крайней мере не хуже Новака. Он по-прежнему мощно подавал и отлично пробивал навылет слева по линии. В начале сета он сумел сделать брейк, а затем за три следующих гейма отдал всего три очка на своих подачах! У серба практически не было никаких шансов на приёме. После неточного приёма Истомин, проигравший 23 матча подряд теннисистам топ-10, взял верх над первой ракеткой мира! Денис добился главной победы в карьере за 4 часа 48 минут со счётом 7:6 (10:8), 5:7, 2:6, 7:6 (7:5), 6:4. «Мне жалко Новака, потому что я так хорошо играл сегодня, сам себя удивил. Спасибо моей команде, моей маме, вы делаете отличную работу. С третьего сета у меня были судороги, так что не знаю, как я сумел выиграть эту встречу», — рассказал Истомин. Новак сразу отправился на пресс-конференцию и был на удивление спокоен и даже улыбался. «Стоит отдать должное Денису. Он играл просто изумительно и заслужил победу. Без сомнений, он был лучше в ключевых моментах. Я же недоволен своей игрой. Что я извлеку из этого матча? Извлеку то, что надо собираться вещи и уезжать (смеётся). На самом деле я каждый день выношу какие-то уроки. Это не обязательно происходит после поражений», — рассказал Новак.
Можно долго спорить о том, какое место займёт этот матч в списке главных сенсаций века, но, безусловно, в первой пятёрке он точно будет. Энди Маррей теперь становится главным фаворитом турнира, а также как минимум на несколько месяцев останется первой ракеткой мира. Для всех других игроков в нижней части сетки открывается прекрасная возможность дойти до решающих стадий. А буквально через час состоялась ещё одна сенсация, но уже в женском разряде. Пока все находились в шоке от поражения Новака, проиграла третья сеяная в женском разряде — Агнешка Радваньска. Любопытно, что она уступила Мирьяне Лучич-Барони, которая, как и Истомин, играет в очках. Хорватка очень уверенно выиграла — 6:3, 6:2.
В пятницу, 20 января, начнутся матчи третьего круга. Прежде всего отметим матчи Элина Свитолина — Анастасия Павлюченкова и Елена Янкович — Светлана Кузнецова.