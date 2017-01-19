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175 лет назад 2016
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Роджер Федерер
Фото: Reuters
Текст: Даниил Сальников

Федерер занял место Джоковича. Анонс 5-го дня Australian Open

Предлагаем вашему вниманию расписание матчей пятого игрового дня Australian Open с историей встреч и прогнозами.
19 января 2017, четверг. 20:15. Теннис
20 января на Australian Open должны начаться матчи третьего круга в одиночном разряде. Будет проведено 16 поединков в верхних половинах сеток – по 8 у мужчин и женщин.

Из представителей топ-10 посева свои встречи проведут Анжелика Кербер (1), Энди Маррей (1), Стэн Вавринка (4), Кей Нисикори (5), Гарбинье Мугуруса (7), Светлана Кузнецова (8) и Томаш Бердых (10).

В пятницу сыграют две россиянки – помимо Кузнецовой ещё и Анастасия Павлюченкова (24).

МАТЧ ДНЯ. БЕРДЫХ – ФЕДЕРЕР

После раннего схода с дистанции действующего чемпиона турнира Новака Джоковича самым титулованным
теннисистом Australian Open остался Роджер Федерер – четыре победы (2004, 2006, 2007, 2010). Швейцарец досрочно завершил прошлый сезон – после Уимблдона – и с тех пор выпал из десятки сильнейших. В результате этого он уже в 3-м раунде нынешнего турнира сразится с 10-м номером посева Томашем Бердыхом. Соперники друг друга отлично знают. Счёт их личных встреч 16-6 в пользу швейцарца. Последний раз теннисисты встречались год назад, в том же Мельбурне, и удача тогда была на стороне Федерера. Что будет на этот раз – решится на корте. Всезнающие букмекеры не исключают, что для определения победителя потребуется все пять сетов.

Australian Open. День 5-й. 20 января, пятница. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)

Мужчины. 3-й круг (1/16 финала). Сетка

Женщины. 3-й круг (1/16 финала). Сетка

Парный разряд. Мужчины. 2-й круг (1/16 финала). Сетка

Парный разряд. Женщины. 2-й круг (1/16 финала). Сетка

Rod Laver Arena

Эжени Бушар (Канада) — Коко Вандевеге (США)
Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 1-0 (Индиан-Уэллс-2015).
Рейтинг: 47-35.
Прогноз букмекеров: 1.59 – 2.26.
Прогноз «Чемпионата»: победа Бушар в трёх сетах.

Анжелика Кербер (Германия, 1) — Кристина Плишкова (Чехия)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 1-58.
Прогноз букмекеров: 1.17 – 4.69.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в двух сетах.
Стэн Вавринка (Швейцария, 4) — Виктор Троицки (Сербия, 29)
Rod Laver Arena. 3-й запуск (около 6:00).
Личные встречи: 7-0 (Монте-Карло-2009, Белград-2010, Шанхай, Париж-2015, «Ролан Гаррос», Санкт-Петербург-2016, Брисбен-2017).
Рейтинг: 4-35.
Прогноз букмекеров: 1.14 – 5.09.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в четырёх сетах.

Эшли Барти (Австралия, WC) — Мона Бартель (Германия, Q)
Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 0-1 (Хобарт-2013).
Рейтинг: 223-181.
Прогноз букмекеров: 1.78 – 1.96.
Прогноз «Чемпионата»: победа Бартель в трёх сетах.

Томаш Бердых (Чехия, 10) — Роджер Федерер (Швейцария, 17)
Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 12:30).
Личные встречи: 6-16 (Олимпиада-2004, Майами, Уимблдон-2010, Цинциннати-2011, US Open-2012, Дубай-2013 – Гамбург-2005, «Ролан Гаррос», Галле, Уимблдон-2006, Кубок Дэвиса-2007, Australian Open, Олимпиада-2008, Australian Open-2009, Торонто-2010, Париж-2011, Мадрид-2012, Дубай-2014, Индиан-Уэллс, Рим, Итоговый чемпионат ATP-2015, Australian Open-2016).
Рейтинг: 10-17.
Прогноз букмекеров: 2.29 – 1.58.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в четырёх сетах.
Текстовая трансляция
Margaret Court Arena

Элина Свитолина (Украина, 11) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 24)
Margaret Court Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 1-2 (Токио-2016 – Турнир чемпионок-2013, Пекин-2015).
Рейтинг: 13-27.
Прогноз букмекеров: 1.47 – 2.57.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12) — Джек Сок (США, 23)
Margaret Court Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 2-0 (Мадрид-2015, US Open-2016).
Рейтинг: 12-20.
Прогноз букмекеров: 1.58 – 2.29.
Прогноз «Чемпионата»: победа Цонги в пяти сетах.

Дуань Инъин (Китай) — Винус Уильямс (США, 13)
Margaret Court Arena. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 87-17.
Прогноз букмекеров: 2.80 – 1.40.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.

Лукаш Лацко (Словакия, Q) — Кей Нисикори (Япония, 5)
Margaret Court Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 0-2 (Майами-2012, Вашингтон-2014).
Рейтинг: 121-5.
Прогноз букмекеров: 9.87 – 1.03.
Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в трёх сетах.
Анастасия Севастова (Латвия, 32) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 7)
Margaret Court Arena. 5-й запуск (около 13:00).
Личные встречи: 1-1 (US Open-2016 – Токио-2016).
Рейтинг: 33-7.
Прогноз букмекеров: 3.37 – 1.29.
Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Hisense Arena

Елена Янкович (Сербия) — Светлана Кузнецова (Россия, 8)
Hisense Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 8-6/8-7 (US Open-2006, Рим-2007, Пекин, Итоговый чемпионат WTA-2008, Fed Cup-2010, 2012, Рим-2014, Гуанчжоу-2015 – Orange Bowl-2001, Штутгарт, Цюрих-2006, Дубай, Токио-2008, Рим-2009, Индиан-Уэллс-2013).
Рейтинг: 54-10.
Прогноз букмекеров: 2.66 – 1.44.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Энди Маррей (Великобритания, 1) — Сэм Куэрри (США, 31)
Hisense Arena. 2-й запуск (не ранее 6:00).
Личные встречи: 6-1/7-1 (US Open-юн-2004, Ньюпорт-2006, Цинциннати, Париж-2008, Уимблдон-2010, Цинциннати-2012, Кубок Дэвиса-2014 – Лос-Анджелес-2010).
Рейтинг: 1-32.
Прогноз букмекеров: 1.02 – 10.64.
Прогноз «Чемпионата»: победа Маррея в трёх сетах.

Бернард Томич (Австралия, 27) — Даниэль Эванс (Великобритания)
Hisense Arena. 3-й запуск (не ранее 8:00).
Личные встречи: 1-1 (Кубок Дэвиса-2015 – US Open-2013).
Рейтинг: 27-51.
Прогноз букмекеров: 1.68 – 2.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Томича в пяти сетах.

Show Court 2

Миша Зверев (Германия) — Малек Жазири (Тунис)
Show Court 2. 3-й запуск (около 6:00).
Личные встречи: 0-2/1-2 (Прше́ров-юн-2002 – Женева-ч-2011, Даллас-ч-2014).
Рейтинг: 50-56.
Прогноз букмекеров: 1.63 – 2.19.
Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в пяти сетах.

Сорана Кырстя (Румыния) — Элисон Риске (США)
Show Court 2. 4-й запуск (около 8:00).
Личные встречи: 2-0/2-1 (Вашингтон-2013, Паттайя-2014 – US Open-кв-2007).
Рейтинг: 78-42.
Прогноз букмекеров: 2.65 – 1.44.
Прогноз «Чемпионата»: победа Риске в трёх сетах.

Show Court 3

Стив Дарси (Бельгия) — Андреас Сеппи (Италия)
Show Court 3. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-1 (Монс-ч-2011).
Рейтинг: 71-89.
Прогноз букмекеров: 2.23 – 1.61.
Прогноз «Чемпионата»: победа Сеппи в пяти сетах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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