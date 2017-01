Федерер занял место Джоковича. Анонс 5-го дня Australian Open

20 января на Australian Open должны начаться матчи третьего круга в одиночном разряде. Будет проведено 16 поединков в верхних половинах сеток – по 8 у мужчин и женщин.Из представителей топ-10 посева свои встречи проведутВ пятницу сыграют две россиянки – помимо Кузнецовой ещё и Анастасия Павлюченкова (24).После раннего схода с дистанции действующего чемпиона турнира Новака Джоковича самым титулованнымтеннисистом Australian Open остался Роджер Федерер – четыре победы (2004, 2006, 2007, 2010). Швейцарец досрочно завершил прошлый сезон – после Уимблдона – и с тех пор выпал из десятки сильнейших. В результате этого он уже в 3-м раунде нынешнего турнира сразится с 10-м номером посева Томашем Бердыхом. Соперники друг друга отлично знают. Счёт их личных встреч 16-6 в пользу швейцарца. Последний раз теннисисты встречались год назад, в том же Мельбурне, и удача тогда была на стороне Федерера. Что будет на этот раз – решится на корте. Всезнающие букмекеры не исключают, что для определения победителя потребуется все пять сетов.Личные встречи: 1-0 (Индиан-Уэллс-2015).Рейтинг: 47-35.Прогноз букмекеров: 1.59 – 2.26.Прогноз «Чемпионата»: победа Бушар в трёх сетах.Личные встречи: 0-0.Рейтинг: 1-58.Прогноз букмекеров: 1.17 – 4.69.Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в двух сетах.Личные встречи: 7-0 (Монте-Карло-2009, Белград-2010, Шанхай, Париж-2015, «Ролан Гаррос», Санкт-Петербург-2016, Брисбен-2017).Рейтинг: 4-35.Прогноз букмекеров: 1.14 – 5.09.Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в четырёх сетах.Личные встречи: 0-1 (Хобарт-2013).Рейтинг: 223-181.Прогноз букмекеров: 1.78 – 1.96.Прогноз «Чемпионата»: победа Бартель в трёх сетах.Личные встречи: 6-16 (Олимпиада-2004, Майами, Уимблдон-2010, Цинциннати-2011, US Open-2012, Дубай-2013 – Гамбург-2005, «Ролан Гаррос», Галле, Уимблдон-2006, Кубок Дэвиса-2007, Australian Open, Олимпиада-2008, Australian Open-2009, Торонто-2010, Париж-2011, Мадрид-2012, Дубай-2014, Индиан-Уэллс, Рим, Итоговый чемпионат ATP-2015, Australian Open-2016).Рейтинг: 10-17.Прогноз букмекеров: 2.29 – 1.58.Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в четырёх сетах.Личные встречи: 1-2 (Токио-2016 – Турнир чемпионок-2013, Пекин-2015).Рейтинг: 13-27.Прогноз букмекеров: 1.47 – 2.57.Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в трёх сетах.Личные встречи: 2-0 (Мадрид-2015, US Open-2016).Рейтинг: 12-20.Прогноз букмекеров: 1.58 – 2.29.Прогноз «Чемпионата»: победа Цонги в пяти сетах.Личные встречи: 0-0.Рейтинг: 87-17.Прогноз букмекеров: 2.80 – 1.40.Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.Личные встречи: 0-2 (Майами-2012, Вашингтон-2014).Рейтинг: 121-5.Прогноз букмекеров: 9.87 – 1.03.Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в трёх сетах.Личные встречи: 1-1 (US Open-2016 – Токио-2016).Рейтинг: 33-7.Прогноз букмекеров: 3.37 – 1.29.Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.Личные встречи: 8-6/8-7 (US Open-2006, Рим-2007, Пекин, Итоговый чемпионат WTA-2008, Fed Cup-2010, 2012, Рим-2014, Гуанчжоу-2015 – Orange Bowl-2001, Штутгарт, Цюрих-2006, Дубай, Токио-2008, Рим-2009, Индиан-Уэллс-2013).Рейтинг: 54-10.Прогноз букмекеров: 2.66 – 1.44.Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в трёх сетах.Личные встречи: 6-1/7-1 (US Open-юн-2004, Ньюпорт-2006, Цинциннати, Париж-2008, Уимблдон-2010, Цинциннати-2012, Кубок Дэвиса-2014 – Лос-Анджелес-2010).Рейтинг: 1-32.Прогноз букмекеров: 1.02 – 10.64.Прогноз «Чемпионата»: победа Маррея в трёх сетах.Личные встречи: 1-1 (Кубок Дэвиса-2015 – US Open-2013).Рейтинг: 27-51.Прогноз букмекеров: 1.68 – 2.10.Прогноз «Чемпионата»: победа Томича в пяти сетах.Личные встречи: 0-2/1-2 (Прше́ров-юн-2002 – Женева-ч-2011, Даллас-ч-2014).Рейтинг: 50-56.Прогноз букмекеров: 1.63 – 2.19.Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в пяти сетах.Личные встречи: 2-0/2-1 (Вашингтон-2013, Паттайя-2014 – US Open-кв-2007).Рейтинг: 78-42.Прогноз букмекеров: 2.65 – 1.44.Прогноз «Чемпионата»: победа Риске в трёх сетах.Личные встречи: 0-1 (Монс-ч-2011).Рейтинг: 71-89.Прогноз букмекеров: 2.23 – 1.61.Прогноз «Чемпионата»: победа Сеппи в пяти сетах.