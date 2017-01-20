Мастер-класс. Федерер за полтора часа выбил Бердыха

«Бывший игрок топ-10»
Ещё полгода назад, когда Роджер Федерер объявил о вынужденной паузе в карьере, стало ясно, что его посев на Открытом чемпионате Австралии будет невысоким. В итоге Роджер получил 17-й номер и среди вариантов соперников в третьем круге даже был Рафаэль Надаль.
Жребий отправил его в восьмёрку к старому знакомому — Томашу Бердыху. После матча второго раунда у Роджера спросили, что он думает о своём предстоящем сопернике. Швейцарец заметил, что это будет непростой матч, ведь Томаш бывший игрок топ-10. Ирония в том, что чех пока ещё действующий игрок топ-10. Хотя в случае поражения от Федерера он вполне может потерять это место в обозримом будущем.
Они играли между собой 22 раза, из которых Федерер победил в 16. Только на Открытом чемпионате Австралии они встретились в четвёртый раз. На этом соревновании Томаш ни разу Роджера не побеждал. Ближе всего он был в 2009-м, когда взял два первых сета, но всё равно не справился со швейцарцем.
У букмекеров фаворитом был Роджер, но не таким уверенным, как многие привыкли видеть. Для 17-кратного победителя турнироа «Большого шлема» это был первый серьёзный тест в официальном матче после возвращения, и он должен был показать готовность швейцарца.
Федерер справился за 90 минут
Равенство в этом поединке продлилось всего четыре гейма. А потом на центральном корте началось шоу Федерера. Среди зрителей был и тот, в честь кого названа арена – великий Род Лэйвер.
Роджер в течение полутора часов развлекал публику разнообразными красивыми ударами. Томаш старался, почти не ошибался, но этого было недостаточно. Чех вообще ничего не мог противопоставить Федереру.
Роджер стабильно подавал, прекрасно атаковал с обеих рук, чётко завершал у сетки. Даже реализация брейк-пойнтов, которая в последние сезоны иногда подводила швейцарца, была на высоте. Федерер летал по корту, а Бердыху оставалось только поражаться действиям соперника. В шоке были и Горан Иванишевич с Радеком Штепанеком, наблюдавшие за встречей.
Всё, что мог предложить Томаш, – мощную подачу, что позволяло ему набирать геймы на своей подаче. Вот только на приёме он ничего не добился. За всю встречу он не заработал ни одного брейк-пойнта. В итоге Роджер всего за 90 минут оформил победу над соперником из топ-10.
В четвёртом круге Роджер сыграет с Кеем Нисикори. Японец после сложного матча с Андреем Кузнецовым в первом раунде набрал ритм и в третьем круге уверенно прошёл Лацко. Кей и Роджер впервые сыграют между собой на турнире «Большого шлема». Из шести предыдущих очных встреч Федерер выиграл четыре.
Маррей отомстил за брата
Первая ракетка мира Энди Маррей в этот день играл только на третьем по значимости корте – «Хайсенс арене». Его оппонентом был Сэм Куэрри, который в прошлом году запомнился громкой победой над Новаком Джоковичем на Уимблдоне.
За день до одиночной встречи с Энди Куэрри вместе с Дональдом Янгом выбил из парного турнира прошлогодних чемпионов – Бруно Суареса и Джейми Маррея. Обыграть двух Марреев за два дня Сэму оказалось не под силу. Хотя на старте он даже поборолся с Энди и имел скрытый сетбол, но в нужный момент Энди добавил. Британец справился с соперником в трёх партиях.
Энди теперь сыграет с Мишей Зверевым, который впервые в карьере вышел в четвёртый раунд на турнирах «Большого шлема». У немца был серьёзный спад, который длился несколько сезонов, но последние полгода он провёл блестяще и после Открытого чемпионата Австралии войдёт в топ-40.
Стэн Вавринка провёл достаточно непростой матч против Виктора Троицки. Серб отыграл два пятисетовика на этом турнире, но замахнуться на третий кряду не вышло. Хотя Виктор бился до последнего. В четвёртой партии он отыграл две подачи на матч и на тай-брейке у него был сетбол. Но трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» оказался крепче в напряжённый момент. Следующим соперника Вавринки будет Андреас Сеппи.
В теории в четвертьфинале Вавринка может встретиться с Дэном Эвансом, у которого он выиграл с матчбола на US Open-2016. Дэн в пятый игровой день продолжил своё удачное выступление. Во втором раунде Эванс справился с Марином Чиличем, а в третьем — в трёх партиях победил Бернарда Томича. Здесь была своя предыстория. Пять лет назад отец Томича выгнал Дэна с тренировки с его сыном, сказав, что тот недостоин тренироваться с Бернардом. А теперь британец выбил Томича из домашнего турнира «Большого шлема». За выход в четвертьфинал Дэн поборется с Жо-Вильфридом Цонгой.
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард. Мужчины. Третий круг
Андреас Сеппи (Италия) — Стив Дарси (Бельгия) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 7:6 (7:2).
Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12) — Джек Сок (США, 23) — 7:6 (7:4), 7:5, 6:7 (8:10), 6:3.
Миша Зверев (Германия) — Малек Жазири (Тунис) — 6:1, 4:6, 6:3, 6:0.
Стэн Вавринка (Швейцария, 4) — Виктор Троицки (Сербия, 29) — 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (9:7).
Энди Маррей (Великобритания, 1) — Сэм Куэрри (США, 31) — 6:4, 6:2, 6:4.
Даниэль Эванс (Великобритания) — Бернард Томич (Австралия, 27) — 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).
Кей Нисикори (Япония, 5) — Лукаш Лацко (Словакия, Q) — 6:4, 6:4, 6:4.
Роджер Федерер (Швейцария, 17) — Томаш Бердых (Чехия, 10) — 6:2, 6:4, 6:4.
Андреас Сеппи (Италия) — Стив Дарси (Бельгия) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 7:6 (7:2).
Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12) — Джек Сок (США, 23) — 7:6 (7:4), 7:5, 6:7 (8:10), 6:3.
Миша Зверев (Германия) — Малек Жазири (Тунис) — 6:1, 4:6, 6:3, 6:0.
Стэн Вавринка (Швейцария, 4) — Виктор Троицки (Сербия, 29) — 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (9:7).
Энди Маррей (Великобритания, 1) — Сэм Куэрри (США, 31) — 6:4, 6:2, 6:4.
Даниэль Эванс (Великобритания) — Бернард Томич (Австралия, 27) — 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).
Кей Нисикори (Япония, 5) — Лукаш Лацко (Словакия, Q) — 6:4, 6:4, 6:4.
Роджер Федерер (Швейцария, 17) — Томаш Бердых (Чехия, 10) — 6:2, 6:4, 6:4.
Кербер победила любимицу Рассела Кроу
Самые яркие матчи пятого игрового дня в женском турнира прошли при участии россиянок, о чём мы рассказали в нашем предыдущем материале. Хотя была ещё одна напряжённая битва, которая прошла на старте игрового дня.
Эжени Бушар и Коко Вандевеге, скорее всего, обе обрадовались, что их встреча проходила под крышей. Обе предпочитают атакующий теннис и в зале чувствуют себя комфортно. Коко взяла стартовый сет, но проиграла подачу в начале второго и не смогла её вернуть. В третьем сете Бушар вела с брейком, но в концовке канадка неудачно провела несколько затяжных геймов и позволила американке выйти в четвёртый круг. До этого Коко проходила так далеко на «Шлемах» только на Уимблдоне.
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард. Женщины. Третий круг
Коко Вандевеге (США) — Эжени Бушар (Канада) — 6:4, 3:6, 7:5.
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:0, 6:4.
Сорана Кырстя (Румыния) — Элисон Риске (США) — 6:2, 7:6 (7:2).
Винус Уильямс (США, 13) — Дуань Инъин (Китай) — 6:1, 6:0.
Мона Бартель (Германия, Q) — Эшли Барти (Австралия, WC) — 6:4, 3:6, 6:3.
Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) — Анастасия Севастова (Латвия, 32) — 6:4, 6:2.
Коко Вандевеге (США) — Эжени Бушар (Канада) — 6:4, 3:6, 7:5.
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:0, 6:4.
Сорана Кырстя (Румыния) — Элисон Риске (США) — 6:2, 7:6 (7:2).
Винус Уильямс (США, 13) — Дуань Инъин (Китай) — 6:1, 6:0.
Мона Бартель (Германия, Q) — Эшли Барти (Австралия, WC) — 6:4, 3:6, 6:3.
Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) — Анастасия Севастова (Латвия, 32) — 6:4, 6:2.
Вандевеге теперь сыграет против первой ракетки мира – Анжелики Кербер. Немка в пятницу впервые в сезоне одержала победу в двух сетах. Хотя во второй партии у неё снова был спад. Обыграла она Плишкову, но не ту, что находится в топ-5, а Кристину.
Необычное событие произошло уже после матча, когда Рассел Кроу в своём «твиттере» (у актёра больше двух миллионов подписчиков) обратился к Кристине. Рассел подбодрил её и заметил, что она может стать чемпионкой, если сама захочет. Когда Кроу стал поклонником Кристины, остаётся только гадать, но нельзя исключать, что он перепутал её с более успешной сестрой – Каролиной.
Лёгкие победы одержали Винус Уильямс и Гарбинье Мугуруса. Американка отдала всего один гейм в игре с Инъин. Мугуруса провела пока самый уверенный матч на турнире. Испанка взяла реванш у Анастасии Севастовой, которая выбила её из предыдущего турнира «Большого шлема» — 6:4, 6:2.
21 января в Мельбурне завершится третий раунд. Россиянки снова сыграют на старте дня. В 3 ночи по московскому времени начнутся встречи Весниной против Брэйди и Макаровой против Цибулковой. Причём Екатерина и Доминика проведут свой поединок на центральной арене. А в мужском турнире выделяется противостояние Надаля и младшего Зверева.