Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Australian Open
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

Мастер-класс. Федерер за полтора часа выбил Бердыха

В центральном матче пятого игрового дня Australian Open-2017 Федерер не оставил ни шанса Бердыху и теперь сыграет с Нисикори.
20 января 2017, пятница. 16:15. Теннис

«Бывший игрок топ-10»


Ещё полгода назад, когда Роджер Федерер объявил о вынужденной паузе в карьере, стало ясно, что его посев на Открытом чемпионате Австралии будет невысоким. В итоге Роджер получил 17-й номер и среди вариантов соперников в третьем круге даже был Рафаэль Надаль.

Жребий отправил его в восьмёрку к старому знакомому — Томашу Бердыху. После матча второго раунда у Роджера спросили, что он думает о своём предстоящем сопернике. Швейцарец заметил, что это будет непростой матч, ведь Томаш бывший игрок топ-10. Ирония в том, что чех пока ещё действующий игрок топ-10. Хотя в случае поражения от Федерера он вполне может потерять это место в обозримом будущем.

Они играли между собой 22 раза, из которых Федерер победил в 16. Только на Открытом чемпионате Австралии они встретились в четвёртый раз. На этом соревновании Томаш ни разу Роджера не побеждал. Ближе всего он был в 2009-м, когда взял два первых сета, но всё равно не справился со швейцарцем.

У букмекеров фаворитом был Роджер, но не таким уверенным, как многие привыкли видеть. Для 17-кратного победителя турнироа «Большого шлема» это был первый серьёзный тест в официальном матче после возвращения, и он должен был показать готовность швейцарца.

Федерер справился за 90 минут


Равенство в этом поединке продлилось всего четыре гейма. А потом на центральном корте началось шоу Федерера. Среди зрителей был и тот, в честь кого названа арена – великий Род Лэйвер.

Роджер в течение полутора часов развлекал публику разнообразными красивыми ударами. Томаш старался, почти не ошибался, но этого было недостаточно. Чех вообще ничего не мог противопоставить Федереру.

Роджер стабильно подавал, прекрасно атаковал с обеих рук, чётко завершал у сетки. Даже реализация брейк-пойнтов, которая в последние сезоны иногда подводила швейцарца, была на высоте. Федерер летал по корту, а Бердыху оставалось только поражаться действиям соперника. В шоке были и Горан Иванишевич с Радеком Штепанеком, наблюдавшие за встречей.




Всё, что мог предложить Томаш, – мощную подачу, что позволяло ему набирать геймы на своей подаче. Вот только на приёме он ничего не добился. За всю встречу он не заработал ни одного брейк-пойнта. В итоге Роджер всего за 90 минут оформил победу над соперником из топ-10.

В четвёртом круге Роджер сыграет с Кеем Нисикори. Японец после сложного матча с Андреем Кузнецовым в первом раунде набрал ритм и в третьем круге уверенно прошёл Лацко. Кей и Роджер впервые сыграют между собой на турнире «Большого шлема». Из шести предыдущих очных встреч Федерер выиграл четыре.

Маррей отомстил за брата


Первая ракетка мира Энди Маррей в этот день играл только на третьем по значимости корте – «Хайсенс арене». Его оппонентом был Сэм Куэрри, который в прошлом году запомнился громкой победой над Новаком Джоковичем на Уимблдоне.

За день до одиночной встречи с Энди Куэрри вместе с Дональдом Янгом выбил из парного турнира прошлогодних чемпионов – Бруно Суареса и Джейми Маррея.
Обыграть двух Марреев за два дня Сэму оказалось не под силу. Хотя на старте он даже поборолся с Энди и имел скрытый сетбол, но в нужный момент Энди добавил. Британец справился с соперником в трёх партиях.

Энди теперь сыграет с Мишей Зверевым, который впервые в карьере вышел в четвёртый раунд на турнирах «Большого шлема». У немца был серьёзный спад, который длился несколько сезонов, но последние полгода он провёл блестяще и после Открытого чемпионата Австралии войдёт в топ-40.

Стэн Вавринка провёл достаточно непростой матч против Виктора Троицки. Серб отыграл два пятисетовика на этом турнире, но замахнуться на третий кряду не вышло. Хотя Виктор бился до последнего. В четвёртой партии он отыграл две подачи на матч и на тай-брейке у него был сетбол. Но трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» оказался крепче в напряжённый момент. Следующим соперника Вавринки будет Андреас Сеппи.

В теории в четвертьфинале Вавринка может встретиться с Дэном Эвансом, у которого он выиграл с матчбола на US Open-2016. Дэн в пятый игровой день продолжил своё удачное выступление. Во втором раунде Эванс справился с Марином Чиличем, а в третьем — в трёх партиях победил Бернарда Томича. Здесь была своя предыстория. Пять лет назад отец Томича выгнал Дэна с тренировки с его сыном, сказав, что тот недостоин тренироваться с Бернардом. А теперь британец выбил Томича из домашнего турнира «Большого шлема». За выход в четвертьфинал Дэн поборется с Жо-Вильфридом Цонгой.
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард. Мужчины. Третий круг

Андреас Сеппи (Италия) — Стив Дарси (Бельгия) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 7:6 (7:2).
Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12) — Джек Сок (США, 23) — 7:6 (7:4), 7:5, 6:7 (8:10), 6:3.
Миша Зверев (Германия) — Малек Жазири (Тунис) — 6:1, 4:6, 6:3, 6:0.
Стэн Вавринка (Швейцария, 4) — Виктор Троицки (Сербия, 29) — 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (9:7).
Энди Маррей (Великобритания, 1) — Сэм Куэрри (США, 31) — 6:4, 6:2, 6:4.
Даниэль Эванс (Великобритания) — Бернард Томич (Австралия, 27) — 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).
Кей Нисикори (Япония, 5) — Лукаш Лацко (Словакия, Q) — 6:4, 6:4, 6:4.
Роджер Федерер (Швейцария, 17) — Томаш Бердых (Чехия, 10) — 6:2, 6:4, 6:4.

Кербер победила любимицу Рассела Кроу


Самые яркие матчи пятого игрового дня в женском турнира прошли при участии россиянок, о чём мы рассказали в нашем предыдущем материале. Хотя была ещё одна напряжённая битва, которая прошла на старте игрового дня.

Эжени Бушар и Коко Вандевеге, скорее всего, обе обрадовались, что их встреча проходила под крышей. Обе предпочитают атакующий теннис и в зале чувствуют себя комфортно. Коко взяла стартовый сет, но проиграла подачу в начале второго и не смогла её вернуть. В третьем сете Бушар вела с брейком, но в концовке канадка неудачно провела несколько затяжных геймов и позволила американке выйти в четвёртый круг. До этого Коко проходила так далеко на «Шлемах» только на Уимблдоне.
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард. Женщины. Третий круг

Коко Вандевеге (США) — Эжени Бушар (Канада) — 6:4, 3:6, 7:5.
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:0, 6:4.
Сорана Кырстя (Румыния) — Элисон Риске (США) — 6:2, 7:6 (7:2).
Винус Уильямс (США, 13) — Дуань Инъин (Китай) — 6:1, 6:0.
Мона Бартель (Германия, Q) — Эшли Барти (Австралия, WC) — 6:4, 3:6, 6:3.
Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) — Анастасия Севастова (Латвия, 32) — 6:4, 6:2.

Вандевеге теперь сыграет против первой ракетки мира – Анжелики Кербер. Немка в пятницу впервые в сезоне одержала победу в двух сетах. Хотя во второй партии у неё снова был спад. Обыграла она Плишкову, но не ту, что находится в топ-5, а Кристину.

Необычное событие произошло уже после матча, когда Рассел Кроу в своём «твиттере» (у актёра больше двух миллионов подписчиков) обратился к Кристине. Рассел подбодрил её и заметил, что она может стать чемпионкой, если сама захочет. Когда Кроу стал поклонником Кристины, остаётся только гадать, но нельзя исключать, что он перепутал её с более успешной сестрой – Каролиной.

Лёгкие победы одержали Винус Уильямс и Гарбинье Мугуруса. Американка отдала всего один гейм в игре с Инъин. Мугуруса провела пока самый уверенный матч на турнире. Испанка взяла реванш у Анастасии Севастовой, которая выбила её из предыдущего турнира «Большого шлема» — 6:4, 6:2.

21 января в Мельбурне завершится третий раунд. Россиянки снова сыграют на старте дня. В 3 ночи по московскому времени начнутся встречи Весниной против Брэйди и Макаровой против Цибулковой. Причём Екатерина и Доминика проведут свой поединок на центральной арене. А в мужском турнире выделяется противостояние Надаля и младшего Зверева.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Анжелика Кербер Винус Уильямс Роджер Федерер Томаш Бердых Энди Маррей Australian Open
Новости. Теннис
20 января 2017, пятница
16:44 Бушар: я очень расстроена, но считаю, что сделала первый шаг вперёд
15:47 Селиваненко: предсказать итог матча Кузнецова — Павлюченкова дело неблагодарное
15:36 Мугуруса в двух сетах победила Севастову в третьем круге Australian Open
15:33 Федерер: я счастлив, что сыграл так. Даже сам себя удивил
15:09 Федерер уверенно победил Бердыха и сыграет с Нисикори в 1/8 финала AO
14:11 Нисикори в трёх сетах победил Лацко и вышел в четвёртый круг Australian Open
13:27 Бартель впервые в карьере вышла в 4-й круг ТБШ, победив Барти на Australian Open
13:15 Эванс победил Томича в Мельбурне и впервые в карьере вышел в 4-й круг ТБШ
12:20 Маррей: вылет Джоковича для меня ничего не меняет
11:46 Вавринка: в матче с Троицки я дважды подавал на матч, такое бывает нечасто
11:34 Кырстя вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, победив Риске
11:17 В. Уильямс разгромила Дуань Инъин в третьем круге Открытого чемпионата Австралии
11:06 Кузнецова: это был сумасшедший матч
10:42 Кербер: думаю, я нашла свой ритм на Australian Open
10:41 Текстовая онлайн-трансляция матча Севастова — Мугуруса на Australian Open
09:55 23 эйса помогли Цонге одолеть Сока в третьем круге Australian Open
09:54 Вавринка победил Троицки и сыграет с Сеппи в четвёртом круге Australian Open
09:50 Маррей обыграл Куэрри и встретится с М. Зверевым в 4-м круге Australian Open
09:38 М. Зверев победил Жазири в третьем круге Australian Open, выиграв 4-й сет 6:0
09:33 Кузнецова: после такого матча с Янкович я отправлюсь на пробежку. Шучу
09:25 Расселл Кроу в «твиттере» обратился к Кристине Плишковой
09:18 Сеппи одолел Дарси и вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии
09:05 Текстовая онлайн-трансляция матча Бердых — Федерер на Australian Open
07:53 Макарова и Веснина вышли в третий круг парного турнира на Australian Open
07:25 Кузнецова пробилась в 4-й раунд Australian Open, где сыграет с Павлюченковой
07:05 Кербер отдала Кр. Плишковой четыре гейма в третьем круге Australian Open
06:12 Вандевеге выиграла у Бушар в третьем круге Australian Open
06:06 Павлюченкова: знала, что со Свитолиной будет тяжело, она сражается за каждый мяч
05:48 Павлюченкова пробилась в четвёртый круг Australian Open, обыграв Свитолину
00:23 Трамп: мне нравится характер Надаля и его стремление к победе
19 января 2017, четверг
22:59 А. Зверев: приятно слышать комплимент от таких легенд тенниса, как Надаль
22:10 Джокович: причина поражения в психологии? Делайте выводы сами
21:25 Конта: матч с Сереной Уильямс может стать потрясающим вызовом для меня
21:01 Суарес-Наварро: пропущу несколько турниров из-за травмы плеча
20:29 Хенман: поражение Джоковича даёт отличную возможность Маррею
19:27 Макарова: очень рада, что вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии
19:08 Надаль: А. Зверев способен и выиграть ТБШ, и стать первой ракеткой мира
19:00 Опубликован видеообзор матча Джокович — Истомин и интервью теннисистов
18:00 Раонич: с утра почувствовал недомогание и принял препараты от гриппа
16:14 Надаль победил Багдатиса и встретится с А. Зверевым в третьем круге AO
15:59 Возняцки: в концовке матча с Векич, может, я действовала слишком пассивно
15:34 Тим в четырёх сетах обыграл Томпсона и вышел в третий круг Australian Open
15:21 С. Уильямс попросила журналиста извиниться за критику её игры
14:46 Истомин: назвал бы сумасшедшим того, кто сказал бы, что я обыграю Новака
14:27 Плишкова: в матче с Блинковой я сыграла лучше, чем в первом круге
Все новости RSS
Кто из нового поколения россиян сможет первым пробиться в топ-20?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+