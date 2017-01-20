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175 лет назад 2016
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Australian Open
Фото: Reuters
Текст: Даниил Сальников

Экс-первая ракетка против будущей. Анонс 6-го дня Australian Open

Предлагаем вашему вниманию расписание матчей шестого игрового дня Australian Open с историей встреч и прогнозами.
20 января 2017, пятница. 18:30. Теннис
21 января на Australian Open должны завершиться матчи третьего круга в одиночном разряде. Будет проведено 16 поединков в нижних половинах сеток – по 8 у мужчин и женщин. Кроме того, продолжатся соревнования в парных разрядах, а также стартуют юниоры.

Из представителей топ-10 посева свои встречи проведут Серена Уильямс (2), Милош Раонич (3), Каролина Плишкова (5), Доминика Цибулкова (6), Гаэль Монфис (6), Доминик Тим (8), Рафаэль Надаль (9) и Йоханна Конта (9).

В субботу сыграют также две россиянки – Елена Веснина (14) и Екатерина Макарова (30).

МАТЧ ДНЯ. А. ЗВЕРЕВ – НАДАЛЬ

После сенсационного поражения шестикратного чемпиона Мельбурна Новака Джоковича от Дениса Истомина, пожалуй, одним из главных фаворитов нижней половины сетки стал Рафаэль Надаль. И дело тут не в 14 титулах «Большого шлема», которые есть за плечами звёздного испанца, а в том уровне тенниса, который он пока демонстрирует. Впрочем, его турнирный путь вполне может завершиться уже в третьем круге – слишком грозный соперник достался экс-первой ракетке планеты: 19-летний представитель Германии Александр Зверев, которого как раз прочат в будущие лидеры мирового рейтинга. Соперники встречались пока лишь раз – в Индиан-Уэллсе-2016 Надаль был сильнее – 6:7, 6:0, 7:5. Впрочем, за прошедшее с тех пор время Зверев заметно прибавил, и не исключено, что в матче будет разыграно все пять сетов. Ну а кто станет в итоге победителем – решится на корте.

Australian Open. День 6-й. 21 января, суббота. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)

Мужчины. 3-й круг (1/16 финала). Сетка

Женщины. 3-й круг (1/16 финала). Сетка

Парный разряд. Мужчины. 2-й круг (1/16 финала). Сетка

Парный разряд. Женщины. 2-й круг (1/16 финала). Сетка

Rod Laver Arena

Доминика Цибулкова (Словакия, 6) — Екатерина Макарова (Россия, 30)
Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 3-0 (Москва-2012, Сидней-2013, Индиан-Уэллс-2014).
Рейтинг: 6-34.
Прогноз букмекеров: 1.51 – 2.46.
Прогноз «Чемпионата»: победа Цибулковой в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Николь Гиббз (США) — Серена Уильямс (США, 2)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-1 (Стэнфорд-2012).
Рейтинг: 92-2.
Прогноз букмекеров: 8.34 – 1.05.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.

Александр Зверев (Германия, 24) — Рафаэль Надаль (Испания, 9)
Rod Laver Arena. 3-й запуск (около 6:00).
Личные встречи: 0-1 (Индиан-Уэллс-2016).
Рейтинг: 24-9.
Прогноз букмекеров: 2.93 – 1.37.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.
Текстовая трансляция


Дарья Гаврилова (Австралия, 22) — Тимя Бачински (Швейцария, 12)
Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 2-0 (Рим-2015, Пекин-2016).
Рейтинг: 26-15.
Прогноз букмекеров: 1.68 – 2.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гавриловой в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Григор Димитров (Болгария, 15) — Ришар Гаске (Франция, 18)
Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 12:30).
Личные встречи: 1-5 (Шанхай-2016 – Дубай-2011, «Ролан Гаррос», Бангкок-2012, Рим-2013, Уимблдон-2015).
Рейтинг: 15-18.
Прогноз букмекеров: 1.60 – 2.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в пяти сетах.


Margaret Court Arena

Барбора Стрыцова (Чехия, 16) — Каролин Гарсия (Франция, 21)
Margaret Court Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 5-1 (Бьелла-2012, Нью-Хэйвен-2014, Australian Open, Дубай, Монреаль-2016 – Пуатье-2010).
Рейтинг: 16-24.
Прогноз букмекеров: 1.37 – 2.92.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стрыцовой в трёх сетах.

Доминик Тим (Австрия, 8) — Бенуа Пэр (Франция)
Margaret Court Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 8-47.
Прогноз букмекеров: 1.23 – 3.87.
Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.

Каролина Возняцки (Дания, 17) — Йоханна Конта (Великобритания, 9)
Margaret Court Arena. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 20-9.
Прогноз букмекеров: 2.43 – 1.52.
Прогноз «Чемпионата»: победа Конты в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Гаэль Монфис (Франция, 6) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 32)
Margaret Court Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 12-2 (Вена-2008, Мец-2009, Кубок Дэвиса-2010, Кубок Дэвиса, Цинциннати-2011, Мадрид, Мец-2012, Доха-2013, Кубок Дэвиса, Штутгарт, Умаг-2015, Роттердам-2016 – Галле-2011, Штутгарт-2013).
Рейтинг: 6-33.
Прогноз букмекеров: 1.26 – 3.64.
Прогноз «Чемпионата»: победа Монфиса в четырёх сетах.

Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Елена Остапенко (Латвия)
Margaret Court Arena. 5-й запуск (около 13:00).
Личные встречи: 1-0 (Цинциннати-2016).
Рейтинг: 5-38.
Прогноз букмекеров: 1.14 – 5.11.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.
Текстовая трансляция


Hisense Arena

Иво Карлович (Хорватия, 20) — Давид Гоффен (Бельгия, 11)
Hisense Arena. 2-й запуск (не ранее 4:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 21-11.
Прогноз букмекеров: 3.34 – 1.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в четырёх сетах.

Жиль Симон (Франция, 25) — Милош Раонич (Канада, 3)
Hisense Arena. 4-й запуск (не ранее 10:00).
Личные встречи: 1-3 (Лондон-2015 – Эшторил-2011, «Ролан Гаррос», Токио-2014).
Рейтинг: 25-3.
Прогноз букмекеров: 4.73 – 1.16.
Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в четырёх сетах.

Show Court 2

Елена Веснина (Россия, 14) — Дженнифер Брэйди (США, Q)
Show Court 2. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 18-116.
Прогноз букмекеров: 1.36 – 2.98.
Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в двух сетах.
Текстовая трансляция

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 30) — Денис Истомин (Узбекистан, WC)
Show Court 2. 4-й запуск (около 7:30).
Личные встречи: 2-0 (Марракеш, Барселона-2016).
Рейтинг: 31-117.
Прогноз букмекеров: 1.38 – 2.88.
Прогноз «Чемпионата»: победа Карреньо-Буста в четырёх сетах.

Show Court 3

Мария Саккари (Греция) — Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия)
Show Court 3. 2-й запуск (не ранее 4:00).
Личные встречи: 0-0/1-0 (Нью-Хэйвен-кв-2016).
Рейтинг: 94-79.
Прогноз букмекеров: 2.25 – 1.60.
Прогноз «Чемпионата»: победа Лучич-Барони в трёх сетах.

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — Давид Феррер (Испания, 21)
Show Court 3. 4-й запуск (около 7:00).
Личные встречи: 0-2 (Уимблдон, US Open-2013).
Рейтинг: 14-23.
Прогноз букмекеров: 1.51 – 2.45.
Прогноз «Чемпионата»: победа Баутиста-Агута в пяти сетах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Зверев Дарья Гаврилова Доминика Цибулкова Екатерина Макарова Елена Веснина Милош Раонич Рафаэль Надаль Серена Уильямс Australian Open
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