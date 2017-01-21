Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Рафаэль Надаль
Фото: Reuters
Текст: Даниэль Виленчук

Битва поколений. Надаль сломил сопротивление Зверева

21 января на Australian Open Надаль и Зверев заставили трибуны трепетать от восторга, а Веснина и Макарова по-разному выступили в одиночке.
21 января 2017, суббота. 14:30. Теннис
Почти каждый день Australian Open — 2017 дарит болельщикам хотя бы один матч топ-уровня, причём не всегда для этого требуется какая-то яркая вывеска с именитыми соперниками. Но когда вкупе с красивой игрой идёт и авторитет теннисистов, это превращает матчи на «Род Лэйвер Арене» в незабываемое шоу. Противостояние Рафаэля Надаля и Александра Зверева рассматривалось не иначе как матч между экс- и будущей первой ракеткой мира.

Выносливость Надаля и зрелость Зверева


До встречи в Мельбурне теннисисты играли друг с другом единожды – в Индиан-Уэллсе в прошлом году, и тогда испанец обыграл юного оппонента лишь в трёх партиях (6:7(6:8), 6:0, 7:5). За год немец очень повзрослел – в первую очередь, по теннисным меркам. Ему удался прорыв в топ-20 рейтинга ATP, а в Санкт-Петербурге покорился первый титул в карьере. Всего за полгода он четырежды обыграл игроков топ-10 – больше чем Стэн Вавринка за весь прошлый сезон. Понятное дело, что ждать лёгкой прогулки в этом матче Рафаэлю не приходилось.

Уже в первом сете Александр удивил оппонента брейком. Вскоре он мог повести и с двойным отрывом, но испанец всё же удержал свою подачу. У Зверева получалось почти всё: как только Рафаэль играл чуточку короче, тут же на его сторону с пушечной скоростью летели мячи по линиям и по углам. Лишь однажды немец позволил Надалю заработать брейк-пойнт, но тут же сделал нокаутирующую первую подачу.

Выиграв первый сет, Александр почему-то позволил себе расслабиться. Ничто не способствовало этому, потому что на протяжении всего матча Надаль играл на неизменно высоком уровне и ни на секунду не позволял себе расслабиться. Эта краткосрочная потеря концентрации стоила немцу брейка, а вместе с ним и второго сета. В какой-то момент на старте третьей партии показалось, что у испанца появилась возможность окончательно сломить противника, но Зверев зацепился, постепенно прибавлял, а на тай-брейке предстал в лучшей форме. Снова заработала первая подача и форхенд, немец минимизировал ошибки и задавил соперника мощью.

Вот тут, пожалуй, и начало сказываться колоссальное различие в опыте. Надаль снова не опустил руки, а нашёл новую мотивацию для того, чтобы прибавить. Александр снова вошёл в крутое пике и отыграть брейк, упущенный на старте четвёртой партии, не сумел. Всё должен был решить решающий сет.

Рафаэль сразу же сделал брейк, но буквально через 10 минут счёт на табло стал равным – 2:2, борьба возобновилась. Хронометраж матча перевалил уже за три с половиной часа, у Зверева начало сводить ноги, в какой-то момент на смене сторон на корте появился врач. Александр опять проиграл подачу, а на приёме не мог чётко подходить к мячу – постоянно тянулся, что приводило к новым ошибкам. В седьмом гейме немца, казалось, отпустило, но тут неожиданно прибавил и Надаль – даже на излёте четвёртого часа испанские батарейки функционировали в режиме максимальной продуктивности. Через 4 часа и 5 минут после первого розыгрыша грустный Саша с честью покинул турнир, а рычащий «Вамос!» Рафаэль вышел в четвёртый круг, где играть ему предстоит встреча с Гаэлем Монфисом.
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард. Мужчины. Третий круг

Давид Гоффен (Бельгия, 11) — Иво Карлович (Хорватия, 20) — 6:3, 6:2, 6:4.
Доминик Тим (Австрия, 8) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:1, 4:6, 6:4, 6:4.
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — Давид Феррер (Испания, 21) — 7:5, 6:7, 7:6, 6:4.
Рафаэль Надаль (Испания, 9) — Александр Зверев (Германия, 24) — 4:6, 6:3, 6:7, 6:3, 6:2.
Денис Истомин (Узбекистан, WC) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 30) — 6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 6:2.
Милош Раонич (Канада, 3) — Жиль Симон (Франция, 25) — 6:2, 7:6, 3:6, 6:3.
Гаэль Монфис (Франция, 6) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 32) — 6:3, 7:6, 6:4.

Первый блин не всегда комом?


Женский турнир Australian Open по традиции даст фору в непредсказуемости любому другому мэйджору. 21 января на мельбурнские корты предстояло выйти двум россиянкам: олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро Елена Веснина и Екатерина Макарова пытались пробиться в 1/8 финала одиночки.

Веснина выходила на корт явным фаворитом – её соперницей была 21-летняя Дженнифер Брэйди, находящаяся за пределами топ-100. Для американки, прошедшей сито квалификации, этот мэйджор стал первым, на котором она пробилась в основную сетку, но на достигнутом она останавливаться не стала, а дошла до третьего круга.

Елена уверенно начала матч с брейка и вела в счёте до середины партии. Постепенно количество её ошибок росло в геометрической прогрессии, чем не преминула воспользоваться Дженнифер. Теннисистки ещё по разу обменялись брейками и затащили партию на тай-брейк, где сильнее оказалась дебютантка турниров «Большого шлема». Второй сет, увы, не внёс в игру россиянки чего-то нового – каскад ошибок продолжался, а Брэйди эмоционально давила на соперницу уверенной подачей. В результате Дженнифер, как и в первой партии, сделала два брейка, а Елене только и оставалось ругать себя и задавать риторические вопросы: «Что ты делаешь?» На первом же ТБШ в основе Брэйди добралась до четвёртого круга, где сыграет с другим творцом сенсаций – Мирьяной Лючич-Барони. Ирония судьбы, но в четвертьфинале Australian Open будет либо новичок подобных стадий, либо полуфиналистка Уимблдона-1999.
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард. Женщины. Третий круг
Дженнифер Брэйди (США, Q) — Елена Веснина (Россия, 14) — 7:6, 6:2.
Екатерина Макарова (Россия, 30) — Доминика Цибулкова (Словакия, 6) — 6:2, 6:7, 6:3.
Барбора Стрыцова (Чехия, 16) — Каролин Гарсия (Франция, 21) — 6:2, 7:5
Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — Мария Саккари (Греция) — 3:6, 6:2, 6:3.
Серена Уильямс (США, 2) — Николь Гиббз (США) — 6:1, 6:3.
Йоханна Конта (Великобритания, 9) — Каролина Возняцки (Дания, 17) — 6:3, 6:1.

Любимый мэйджор Макаровой


Не секрет, что прорыв Екатерины Макаровой случился именно в Австралии. В 2012 году она сенсационно выбила из Мельбурна Серену Уильямс и дошла до четвертьфинала, где уступила Марии Шараповой. Для того чтобы побороться за седьмой выход в 1/8 финала Australian Open подряд, Макаровой предстояло сразиться с Доминикой Цибулковой.

В первой партии россиянка полностью переиграла свою соперницу. У неё было меньше брака, при этом атаковала она тоже чаще. Цибулкова боролась за каждый мяч на задней линии, доставала невероятные удары в обороне, но сама создавала меньше, чем обычно. Выиграв первый сет, Макарова только прибавила во втором и уже в скором времени вела с двумя брейками – 4:0. Но вот тут-то цепкость словачки и начала помогать ей. Ловко отыграв брейк-пойнт и спасая пятый гейм, Доминика взяла ещё три кряду, расшатав нервы своей соперницы. Теннисистки добрались до тай-брейка, в котором инициатива уже целиком и полностью была на стороне Цибулковой.

Екатерина с брейка начала решающую партию, но тут же отдала сопернице свою подачу. Ключевым стал седьмой гейм, который Макарова едва-едва не потеряла со счёта 40:0. Отыграв три брейк-пойнта и вытащив тяжелейший гейм, россиянка завладела психологическим преимуществом, благодаря которому выиграла ещё два гейма в концовке. В матче за выход в четвертьфинал соперницей Екатерины станет Йоханна Конта, которая пока просто блестяще выглядит на этом турнире. 21 января она камня на камне не оставила от Каролин Возняцки – 6:3, 6:1.

Серена и Милош рассчитывают на титул


Среди других результатов дня стоит отметить победы Серены Уильямс и Милоша Раонича – одних из главных претендентов на титул в своих разрядах. Американке удалось набрать приличную форму, и пока она подтверждает свой статус одной из фавориток. 21 января она чуть более, чем за час справилась со своей соотечественницей Николь Гиббс – 6:1, 6:3. За выход в четвертьфинал Серена сыграет с чешкой Барборой Стрыцовой, которая пока тоже не отдала ни сета своим соперницам, а в третьем круге была сильнее Каролин Гарсии – 6:2, 7:5.

В мужском турнире продолжает борьбу обидчик Новака Джоковича Денис Истомин. В третьем круге он выдержал ещё один пятисетовик, обыграв Пабло Карреньо-Бусту. Милош Раонич отдал сет Жилю Симону, но всё равно продемонстрировал перспективную игру. В четвёртом круге он сыграет с Роберто Баутиста-Агутом, обыгравшим Давида Феррера. Одним из самых интересных матчей 1/8 финала станет противостояние Доминика Тима и Давида Гоффена, которые победили Бенуа Пэра и Иво Карловича соответственно.

22 января в Мельбурне пройдут первые матчи 1/8 финала. На корты выйдут Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова, которые сыграют между собой, а также Роджер Федерер, Энди Маррей, Анжелика Кербер.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Новости. Теннис
21 января 2017, суббота
13:36 Раонич победил Симона и вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии
13:17 Монфис победил Кольшрайбера и сыграет с Надалем на Australian Open
12:18 Надаль в пяти сетах победил А. Зверева в третьем круге Australian Open
12:14 Баутиста-Агут сломил сопротивление Феррера в третьем круге Australian Open
11:39 Обидчик Джоковича Истомин вышел в четвёртый круг Australian Open
11:00 Рыбакина преодолела барьер первого круга на юниорском Australian Open
10:54 Макарова: после Олимпиады я стала просто наслаждаться теннисом
09:40 Захаров вышел во второй круг юниорского Australian Open, где сыграет с Попыриным
09:30 Конта разгромила Возняцки и сыграет с Макаровой в 1/8 финала Australian Open
08:29 Хачанов и Кузнецов завершили выступление на Australian Open в паре
07:45 С. Уильямс разгромила Гиббз и вышла в 1/8 финала Australian Open
07:31 Тим сыграет с Гоффеном за выход в четвертьфинал Australian Open
06:28 Гоффен обыграл Карловича на Australian Open, допустив 5 невынужденных ошибок
06:12 Макарова победила Цибулкову и вышла в 1/8 финала Australian Open — 2017
06:06 Павлюченкова и Бабош пробились в третий круг Australian Open в паре
04:52 Стрыцова победила Гарсию и может сыграть с С. Уильямс на Australian Open
04:42 Веснина проиграла 116-й ракетке мира в третьем круге Australian Open
01:05 Нисикори: присутствие Федерера нужно всем в профессиональном туре
01:01 Мугуруса: я проиграла Севастовой на US Open, так что это был важный матч
00:32 Федерер: до самого конца матча я верил, что Новак переломит ход игры
20 января 2017, пятница
23:40 Барти: год назад не поверила бы, что буду в 3-м круге Australian Open
22:58 Томич: если бы я упустил победу из-за своих ошибок, то сломал бы все ракетки
21:11 Тарпищев: Кузнецовой не гарантирована победа в матче с Павлюченковой
20:52 В. Уильямс: Инъин хотела выиграть и боролась до конца
19:07 ESPN уволил комментатора, произнёсшего фразу об «эффекте гориллы» Винус Уильямс
18:18 Янчук: Кузнецова должна быть в 1/8 финала АО, а для Павлюченковой это достижение
17:23 Бублик: моё решение выступать за Казахстан окончательно, я не вернусь
16:44 Бушар: я очень расстроена, но считаю, что сделала первый шаг вперёд
15:47 Селиваненко: предсказать итог матча Кузнецова — Павлюченкова дело неблагодарное
15:36 Мугуруса в двух сетах победила Севастову в третьем круге Australian Open
15:33 Федерер: я счастлив, что сыграл так. Даже сам себя удивил
15:09 Федерер уверенно победил Бердыха и сыграет с Нисикори в 1/8 финала AO
14:11 Нисикори в трёх сетах победил Лацко и вышел в четвёртый круг Australian Open
13:27 Бартель впервые в карьере вышла в 4-й круг ТБШ, победив Барти на Australian Open
13:15 Эванс победил Томича в Мельбурне и впервые в карьере вышел в 4-й круг ТБШ
12:20 Маррей: вылет Джоковича для меня ничего не меняет
11:46 Вавринка: в матче с Троицки я дважды подавал на матч, такое бывает нечасто
11:34 Кырстя вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, победив Риске
11:17 В. Уильямс разгромила Дуань Инъин в третьем круге Открытого чемпионата Австралии
11:06 Кузнецова: это был сумасшедший матч
10:42 Кербер: думаю, я нашла свой ритм на Australian Open
10:41 Текстовая онлайн-трансляция матча Севастова — Мугуруса на Australian Open
09:55 23 эйса помогли Цонге одолеть Сока в третьем круге Australian Open
09:54 Вавринка победил Троицки и сыграет с Сеппи в четвёртом круге Australian Open
09:50 Маррей обыграл Куэрри и встретится с М. Зверевым в 4-м круге Australian Open
Все новости RSS
Кто из нового поколения россиян сможет первым пробиться в топ-20?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+