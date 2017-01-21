Битва поколений. Надаль сломил сопротивление Зверева

Выносливость Надаля и зрелость Зверева

Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард. Мужчины. Третий круг



Давид Гоффен (Бельгия, 11) — Иво Карлович (Хорватия, 20) — 6:3, 6:2, 6:4.

Доминик Тим (Австрия, 8) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:1, 4:6, 6:4, 6:4.

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — Давид Феррер (Испания, 21) — 7:5, 6:7, 7:6, 6:4.

Рафаэль Надаль (Испания, 9) — Александр Зверев (Германия, 24) — 4:6, 6:3, 6:7, 6:3, 6:2.

Денис Истомин (Узбекистан, WC) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 30) — 6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 6:2.

Милош Раонич (Канада, 3) — Жиль Симон (Франция, 25) — 6:2, 7:6, 3:6, 6:3.

Гаэль Монфис (Франция, 6) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 32) — 6:3, 7:6, 6:4. Давид Гоффен (Бельгия, 11) — Иво Карлович (Хорватия, 20) — 6:3, 6:2, 6:4.Доминик Тим (Австрия, 8) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:1, 4:6, 6:4, 6:4.Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — Давид Феррер (Испания, 21) — 7:5, 6:7, 7:6, 6:4.Рафаэль Надаль (Испания, 9) — Александр Зверев (Германия, 24) — 4:6, 6:3, 6:7, 6:3, 6:2.Денис Истомин (Узбекистан, WC) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 30) — 6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 6:2.Милош Раонич (Канада, 3) — Жиль Симон (Франция, 25) — 6:2, 7:6, 3:6, 6:3.Гаэль Монфис (Франция, 6) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 32) — 6:3, 7:6, 6:4.

Первый блин не всегда комом?

Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард. Женщины. Третий круг

Дженнифер Брэйди (США, Q) — Елена Веснина (Россия, 14) — 7:6, 6:2.

Екатерина Макарова (Россия, 30) — Доминика Цибулкова (Словакия, 6) — 6:2, 6:7, 6:3.

Барбора Стрыцова (Чехия, 16) — Каролин Гарсия (Франция, 21) — 6:2, 7:5

Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — Мария Саккари (Греция) — 3:6, 6:2, 6:3.

Серена Уильямс (США, 2) — Николь Гиббз (США) — 6:1, 6:3.

Йоханна Конта (Великобритания, 9) — Каролина Возняцки (Дания, 17) — 6:3, 6:1.

Дженнифер Брэйди (США, Q) — Елена Веснина (Россия, 14) — 7:6, 6:2.Екатерина Макарова (Россия, 30) — Доминика Цибулкова (Словакия, 6) — 6:2, 6:7, 6:3.Барбора Стрыцова (Чехия, 16) — Каролин Гарсия (Франция, 21) — 6:2, 7:5Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — Мария Саккари (Греция) — 3:6, 6:2, 6:3.Серена Уильямс (США, 2) — Николь Гиббз (США) — 6:1, 6:3.Йоханна Конта (Великобритания, 9) — Каролина Возняцки (Дания, 17) — 6:3, 6:1.

Любимый мэйджор Макаровой

Серена и Милош рассчитывают на титул

Почти каждый день Australian Open — 2017 дарит болельщикам хотя бы один матч топ-уровня, причём не всегда для этого требуется какая-то яркая вывеска с именитыми соперниками. Но когда вкупе с красивой игрой идёт и авторитет теннисистов, это превращает матчи наАрене» в незабываемое шоу. Противостояниерассматривалось не иначе как матч между экс- и будущей первой ракеткой мира.До встречи в Мельбурне теннисисты играли друг с другом единожды – в Индиан-Уэллсе в прошлом году, и тогда испанец обыграл юного оппонента лишь в трёх партиях (6:7(6:8), 6:0, 7:5). За год немец очень повзрослел – в первую очередь, по теннисным меркам. Ему удался прорыв в топ-20 рейтинга ATP, а в Санкт-Петербурге покорился первый титул в карьере. Всего за полгода он четырежды обыграл игроков топ-10 – больше чемза весь прошлый сезон. Понятное дело, что ждать лёгкой прогулки в этом матче Рафаэлю не приходилось.Уже в первом сете Александр удивил оппонента брейком. Вскоре он мог повести и с двойным отрывом, но испанец всё же удержал свою подачу. У Зверева получалось почти всё: как только Рафаэль играл чуточку короче, тут же на его сторону с пушечной скоростью летели мячи по линиям и по углам. Лишь однажды немец позволил Надалю заработать брейк-пойнт, но тут же сделал нокаутирующую первую подачу.Выиграв первый сет, Александр почему-то позволил себе расслабиться. Ничто не способствовало этому, потому что на протяжении всего матча Надаль играл на неизменно высоком уровне и ни на секунду не позволял себе расслабиться. Эта краткосрочная потеря концентрации стоила немцу брейка, а вместе с ним и второго сета. В какой-то момент на старте третьей партии показалось, что у испанца появилась возможность окончательно сломить противника, но Зверев зацепился, постепенно прибавлял, а на тай-брейке предстал в лучшей форме. Снова заработала первая подача и форхенд, немец минимизировал ошибки и задавил соперника мощью.Вот тут, пожалуй, и начало сказываться колоссальное различие в опыте. Надаль снова не опустил руки, а нашёл новую мотивацию для того, чтобы прибавить. Александр снова вошёл в крутое пике и отыграть брейк, упущенный на старте четвёртой партии, не сумел. Всё должен был решить решающий сет.Рафаэль сразу же сделал брейк, но буквально через 10 минут счёт на табло стал равным – 2:2, борьба возобновилась. Хронометраж матча перевалил уже за три с половиной часа, у Зверева начало сводить ноги, в какой-то момент на смене сторон на корте появился врач. Александр опять проиграл подачу, а на приёме не мог чётко подходить к мячу – постоянно тянулся, что приводило к новым ошибкам. В седьмом гейме немца, казалось, отпустило, но тут неожиданно прибавил и Надаль – даже на излёте четвёртого часа испанские батарейки функционировали в режиме максимальной продуктивности. Через 4 часа и 5 минут после первого розыгрыша грустный Саша с честью покинул турнир, а рычащий «Вамос!» Рафаэль вышел в четвёртый круг, где играть ему предстоит встреча с Гаэлем Монфисом.Женский турнир Australian Open по традиции даст фору в непредсказуемости любому другому мэйджору. 21 января на мельбурнские корты предстояло выйти двум россиянкам: олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейропытались пробиться в 1/8 финала одиночки.Веснина выходила на корт явным фаворитом – её соперницей была 21-летняя, находящаяся за пределами топ-100. Для американки, прошедшей сито квалификации, этот мэйджор стал первым, на котором она пробилась в основную сетку, но на достигнутом она останавливаться не стала, а дошла до третьего круга.Елена уверенно начала матч с брейка и вела в счёте до середины партии. Постепенно количество её ошибок росло в геометрической прогрессии, чем не преминула воспользоваться Дженнифер. Теннисистки ещё по разу обменялись брейками и затащили партию на тай-брейк, где сильнее оказалась дебютантка турниров «Большого шлема». Второй сет, увы, не внёс в игру россиянки чего-то нового – каскад ошибок продолжался, а Брэйди эмоционально давила на соперницу уверенной подачей. В результате Дженнифер, как и в первой партии, сделала два брейка, а Елене только и оставалось ругать себя и задавать риторические вопросы: «Что ты делаешь?» На первом же ТБШ в основе Брэйди добралась до четвёртого круга, где сыграет с другим творцом сенсаций –. Ирония судьбы, но в четвертьфинале Australian Open будет либо новичок подобных стадий, либо полуфиналистка Уимблдона-1999.Не секрет, что прорывслучился именно в Австралии. В 2012 году она сенсационно выбила из Мельбурнаи дошла до четвертьфинала, где уступила. Для того чтобы побороться за седьмой выход в 1/8 финала Australian Open подряд, Макаровой предстояло сразиться сВ первой партии россиянка полностью переиграла свою соперницу. У неё было меньше брака, при этом атаковала она тоже чаще. Цибулкова боролась за каждый мяч на задней линии, доставала невероятные удары в обороне, но сама создавала меньше, чем обычно. Выиграв первый сет, Макарова только прибавила во втором и уже в скором времени вела с двумя брейками – 4:0. Но вот тут-то цепкость словачки и начала помогать ей. Ловко отыграв брейк-пойнт и спасая пятый гейм, Доминика взяла ещё три кряду, расшатав нервы своей соперницы. Теннисистки добрались до тай-брейка, в котором инициатива уже целиком и полностью была на стороне Цибулковой.Екатерина с брейка начала решающую партию, но тут же отдала сопернице свою подачу. Ключевым стал седьмой гейм, который Макарова едва-едва не потеряла со счёта 40:0. Отыграв три брейк-пойнта и вытащив тяжелейший гейм, россиянка завладела психологическим преимуществом, благодаря которому выиграла ещё два гейма в концовке. В матче за выход в четвертьфинал соперницей Екатерины станет Йоханна Конта, которая пока просто блестяще выглядит на этом турнире. 21 января она камня на камне не оставила от Каролин Возняцки – 6:3, 6:1.Среди других результатов дня стоит отметить победы– одних из главных претендентов на титул в своих разрядах. Американке удалось набрать приличную форму, и пока она подтверждает свой статус одной из фавориток. 21 января она чуть более, чем за час справилась со своей соотечественницей– 6:1, 6:3. За выход в четвертьфинал Серена сыграет с чешкой, которая пока тоже не отдала ни сета своим соперницам, а в третьем круге была сильнее– 6:2, 7:5.В мужском турнире продолжает борьбу обидчик. В третьем круге он выдержал ещё один пятисетовик, обыгравотдал сет, но всё равно продемонстрировал перспективную игру. В четвёртом круге он сыграет с, обыгравшим. Одним из самых интересных матчей 1/8 финала станет противостояние, которые победилисоответственно.22 января в Мельбурне пройдут первые матчи 1/8 финала. На корты выйдут, которые сыграют между собой, а также