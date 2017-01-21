Российская битва за четвертьфинал. Анонс 7-го дня Australian Open

Из представителей топ-10 посева свои встречи проведут Анжелика Кербер (1), Энди Маррей (1), Стэн Вавринка (4), Кей Нисикори (5), Гарбинье Мугуруса (7) и Светлана Кузнецова (8).
В воскресенье сыграют две россиянки – кроме Кузнецовой это ещё и Анастасия Павлюченкова (24), причём встретятся они между собой и победительница выйдет в 1/4 финала.
МАТЧ ДНЯ. ПАВЛЮЧЕНКОВА – КУЗНЕЦОВА
Анастасия Павлюченкова уже в третий раз за нынешний турнир встретится с соотечественницей. По пути в 4-й круг она обыграла Евгению Родину, Наталью Вихлянцеву, а затем украинку Элину Свитолину. И вот снова грядёт встреча с россиянкой – первой ракеткой страны Светланой Кузнецовой. Девушки хорошо друг друга знают, не раз вместе выступали за сборную в Кубке Федерации, а кроме того, играли и по разные стороны сетки. Счёт личных встреч пока 5-2 в пользу Кузнецовой, однако последнюю встречу – 11 дней назад в Сиднее выиграла как раз Павлюченкова. Силы в этом матче примерно равны, а победительница, как обычно, определится на корте.
Australian Open. День 7-й. 22 января, воскресенье. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)
Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка
Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка
Парный разряд. Мужчины. 3-й круг (1/16 финала). Сетка
Парный разряд. Женщины. 3-й круг (1/16 финала). Сетка
Rod Laver Arena
Анастасия Павлюченкова (Россия, 24) — Светлана Кузнецова (Россия, 8)
Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 2-5 (Ухань-2015, Сидней-2017 – Пекин-2009, Australian Open, Монреаль-2010, Москва-2015, «Ролан Гаррос»-2016).
Рейтинг: 27-10.
Прогноз букмекеров: 2.24 – 1.60.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Мона Бартель (Германия, Q) — Винус Уильямс (США, 13)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-2 (Люксембург-2012, Токио-2013).
Рейтинг: 181-17.
Прогноз букмекеров: 2.66 – 1.44.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.
Энди Маррей (Великобритания, 1) — Миша Зверев (Германия)
Rod Laver Arena. 3-й запуск (около 6:00).
Личные встречи: 1-0/4-0 (Глазго-ф-2003, US Open-юн-2004, Кремона-ф-2005, Мюнхен-2015).
Рейтинг: 1-50.
Прогноз букмекеров: 1.01 – 12.03.
Прогноз «Чемпионата»: победа Маррея в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Роджер Федерер (Швейцария, 17) — Кей Нисикори (Япония, 5)
Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 4-2 (Базель-2011, Галле, Итоговый чемпионат ATP-2014, Итоговый чемпионат ATP-2015 – Мадрид-2013, Майами-2014).
Рейтинг: 17-5.
Прогноз букмекеров: 1.56 – 2.33.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в пяти сетах.
Текстовая трансляция
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Коко Вандевеге (США)
Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 13:00).
Личные встречи: 2-0 (Стэнфорд-2014, Ухань-2015).
Рейтинг: 1-35.
Прогноз букмекеров: 1.29 – 3.38.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в двух сетах.
Текстовая трансляция
Margaret Court Arena
Стэн Вавринка (Швейцария, 4) — Андреас Сеппи (Италия)
Margaret Court Arena. 3-й запуск (не ранее 6:00).
Личные встречи: 8-3/10-5 (Лион-кв-2003, Роттердам-кв-2005, Индиан-Уэллс, Майами, Кубок Дэвиса-2009, Стокгольм, Валенсия-2010, Цинциннати, Пекин-2013, Индиан-Уэллса-2014 – Лугано-ч-2003, Монте-Карло-кв-2005, Гамбург, Ноттингем-2006, Рим-2012).
Рейтинг: 4-89.
Прогноз букмекеров: 1.09 – 6.44.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в четырёх сетах.
Сорана Кырстя (Румыния) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 7)
Margaret Court Arena. 4-й запуск (не ранее 8:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 78-7.
Прогноз букмекеров: 3.95 – 1.22.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.
Hisense Arena
Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12) — Даниэль Эванс (Великобритания)
Hisense Arena. 4-й запуск (не ранее 8:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 12-51.
Прогноз букмекеров: 1.24 – 3.83.
Прогноз «Чемпионата»: победа Цонги в четырёх сетах.