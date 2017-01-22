7-й день Australian Open. Третье дерби Павлюченковой. LIVE

. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем следить за Australian Open-2017 в нашей онлайн-трансляции. Через два часа в Мельбурне стартует седьмой игровой день Открытого чемпионата Австралии, что принято считать началом второй недели соревнований. В одиночном разряде пройдут матчи четвёртого круга. В том числе состоится российское противостояние – Кузнецова против Павлюченковой. Также на корты выйдут Маррей, Федерер, Нисикори, Кербер, Винус Уильямс, Макарова, Веснина и многие другие. Начало игровой программы в 03:00 по московскому времени.На нашем сайте состоятся следующие текстовые трансляции: