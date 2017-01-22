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175 лет назад 2016
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Миша Зверев
Фото: Reuters
Текст: Илья Рывлин

Овсянка, сэр! Зверев шокировал Маррея

Вслед за поражением Новака Джоковича в Мельбурне случилась ещё одна сенсация: Миша Зверев в четырёх сетах обыграл Энди Маррея.
22 января 2017, воскресенье. 12:45. Теннис

Менее травматичное покрытие


«Мельбурн-Парк» становится столицей теннисного мира в конце января: с 1988 года именно тут проходят матчи Открытого чемпионата Австралии. Центральные встречи проводятся на арене имени Рода Лэйвера, и во время теннисных соревнований здесь могут разместиться порядка 15 тысяч зрителей. А рекордная посещаемость была установлена на концерте Джастина Тимберлейка в 2007 году — более 16 тысяч. Помимо тенниса и музыкальных концертов здесь проходят баскетбольные матчи, а также турниры по мотобайку и рестлинг-шоу. Изначально теннисисты играли на довольно быстром покрытии Rebound Ace зелёного цвета. Игроки с мощной подачей и умением действовать у сетки имели перевес. Но проблема была в том, что
на жаре корт становился липким и играть на нём было неудобно. Достаточно часто спортсмены получали травмы. Когда в 2008 году покрытие было заменено на Plexcusion синего цвета, теннисисты в основном остались довольны новым кортом.

В воскресенье, 22 января, на эти синие корты вышли 16 теннисистов в одиночном разряде. В Мельбурне установилась очень жаркая погода — порядка 30 градусов по Цельсию, поэтому участникам утренней и дневной программы пришлось непросто. Первыми на центральный корт вышли две россиянки — Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова. Девушки играли семь раз, в пяти случаях побеждала Светлана, но в этом сезоне в Сиднее выиграла Анастасия. Кроме того, не будем забывать, что Кузнецова провела тяжелейший матч в третьем раунде и лишь за 3,5 часа выиграла у Елены Янкович. Как оказалось, этот матч отнял у неё очень много сил.

Кузнецова не восстановилась после марафона


Павлюченкова очень быстро повела 3:0, отдав за три гейма всего два очка. Кузнецова не лучшим образом передвигалась и допускала много ошибок. Анастасия же прекрасно подавала и к концу сета сохраняла идеальный показатель — 100% выигранных мячей на первой подаче. Всё шло к разгромному счёту, но Светлана смогла прибавить и выиграла несколько геймов. Однако Павлюченкова имела слишком большой перевес. Три первые подачи позволили ей заработать тройной сетбол. Два Светлана отыграла, но точный удар слева по линии дал возможность Анастасии оставить сет за собой.

Павлюченкова не сбавляла оборотов и сразу же сделала брейк во второй партии. Как и в первом сете, Кузнецова на пару геймов прибавила, но затем снова пошли ошибки. Светлана никак не могла наладить удар справа, хотя хорошо играла у сетки и как правило добегала до мячей. Но ей не хватало искры и энергии. Порой она сама пыталась себя завести, но это не получилось. Достаточно легко Павлюченкова победила со счётом 6:3, 6:3. После матча Светлана рассказала, что причина поражения кроется не в усталости. Сама Кузнецова эту причину знает, но говорить о ней отказалась.
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард. Четвёртый круг

Женщины. Четвёртый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 24) — Светлана Кузнецова (Россия, 8) — 6:3, 6:3.
Винус Уильямс (США, 13) — Мона Бартель (Германия, Q) — 6:3, 7:5.
Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:2, 6:3.

Зверев подавил Маррея


Главная же сенсация произошла на центральном корте чуть позже. Энди Маррей, который после поражения Новака Джоковича стал главным фаворитом турнира, играл с Мишей Зверевым. Они трижды встречались, и во всех случаях выигрывал Энди, при этом отдал всего один сет. Правда, два матча прошли очень давно — более 10 лет назад на «фьючерсах». Зверев уже провёл потрясающий турнир, но останавливаться на достигнутом не собирался. Пару дней назад Брэд Гилберт заявил, что Миша, по его мнению, является лучшим игроком с лёта на данный момент. В игре с Марреем немец полностью подтвердил эти слова.

Матч начался вполне буднично. Энди сделал брейк при 2:1, но затем неожиданно уступил свою подачу, ведя 40:0. В концовке сета у Миши не проходила первая подача, и Маррей этим воспользовался. Теперь-то он удержит свой гейм? Нет, Зверев вновь тут же отыгрался. Более того, он выиграл в сумме четыре гейма и вместе с ними сет — 7:5. Миша регулярно ходил вперёд, отлично двигался и прекрасно принимал подачу Маррея, регулярно входя в корт.
Зверев: Даже не знаю, как так вышло, просто знал, что надо играть serve-and-volley, но не думал, что так хорошо получится. Тут невероятная публика, мне было легко играть агрессивно, но при этом было трудно сохранять спокойствие.
Лишь с третьей попытки после сделанного брейка Энди удержал подачу — 3:0. Но в этот вечер Маррей действовал нестабильно. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке с таким соперником. Мало того что Миша левша, так он ещё и постоянно поддавливал британца и ходил вперёд. Энди силён в тактической борьбе, в длинных розыгрышах, но Зверев это прекрасно понимал и делал всё, чтобы сократить количество ударов в розыгрышах до минимума. Тем не менее во втором сете, несмотря на два брейка Зверева, Маррей оказался сильнее. Миша не так хорошо бил с лёта и допускал больше ошибок, чем в первом сете, — 7:5 в пользу фаворита.

«Хотел сыграть не хуже, чем Саша с Надалем»


Однако в третьей партии равной борьбы не получилось. Зверев прибавил на подаче и стал выполнять эйсы. Маррей при этом как мог цеплялся, но все ключевые розыгрыши доставались немцу. А сам Энди в своих геймах по-прежнему не блистал. Зверев регулярно активно принимал и часто сразу с приёма ходил вперёд. Маррей просто не знал, что можно противопоставить, — 6:2 в пользу Миши. Он быстро стартовал и в четвёртой партии, а в сумме выиграл семь геймов подряд. Британец злился на себя и смотрел в сторону своего тренера Ивана Лендла, но тот был невозмутим.

Конечно, Энди не сдавался и старался цепляться за каждый мяч. Он радовался даже тогда, когда выигрывал очко при счёте 40:15 на приёме. Иногда у него проходили обводки, порой и сам Зверев помогал грубыми ошибками, но волнение в концовке такой встречи абсолютно понятно. Маррею удалось добиться счёта 15:30 в 10-м гейме, однако следом Миша выиграл невероятный мяч у сетки, при 30:30 Маррей не сумел точно обвести, а на матчболе британец принял в коридор. Со счётом 7:5, 5:7, 6:2, 6:4 Зверев одержал главную победу в карьере и впервые вышел в четвертьфинал на «Шлеме».
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард. Четвёртый круг

Мужчины Четвёртый круг

Миша Зверев (Германия) — Энди Маррей (Великобритания, 1) — 7:5, 5:7, 6:2, 6:4.
Станислас Вавринка (Швейцария, 4) — Андреас Сеппи (Италия) — 7:6, 7:6, 7:6.
Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12) — Даниэль Эванс (Великобритания) — 6:7, 6:2, 6:4, 6:4.
«Даже не знаю, как так вышло, просто знал, что надо играть serve and volley, но не думал, что так хорошо получиться. Тут невероятная публика, мне было легко играть агрессивно, но при этом трудно сохранять спокойствие. Я смотрел на маму, когда проигрывал мячи с лёта у сетки, она улыбалась, это как-то мне помогало. Эта победа очень много значит для меня и для моей семьи, которая меня поддерживала. Мой младший брат меня вдохновляет каждый раз, он отлично играл вчера против Надаля, это сподвигло меня сыграть не хуже против Энди сегодня», — заявил Миша на корте.

Впервые с «Ролан Гаррос»-2004 проиграли до 1/4 финала первый и второй номера посева — тогда ими были Роджер Федерер и Энди Роддик. А Новак и Энди не завершали турнир «Большого шлема» до этой стадии с Australian Open — 2007. Маррей, который с 2010 года проигрывал в Мельбурне только Федереру или Джоковичу, не сумел воспользоваться шикарной ситуацией и впервые победить на стартовом «Шлеме». Теперь расклад сил в мужском турнире полностью поменялся. После поражения Джоковича и Маррея основными претендентами на титул можно считать Стэна Вавринку и Милоша Раонича, а также Роджера Федерера и Кея Нисикори. Именно швейцарец и японец вышли на центральный корт следом.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Зверев Анастасия Павлюченкова Кей Нисикори Новак Джокович Роджер Федерер Светлана Кузнецова Энди Маррей Australian Open
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