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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Федерер победил Нисикори, Кербер уступила Вандевеге
Фото: Reuters
Текст: Илья Рывлин

Крах первых. Кербер и Маррей открыли турнир для всех

Роджер Федерер в прекрасном матче обыграл Кея Нисикори, а первая ракетка и действующая чемпионка Анжелика Кербер уступила Коко Вандевеге.
22 января 2017, воскресенье. 17:45. Теннис

Матчей меньше, качество выше


Седьмой день Открытого чемпионата Австралии принёс множество ярких эмоций. Матчей в одиночном разряде было всего восемь, но некоторые из них оказались прекрасными. Мы уже рассказывали об одной из главных сенсаций турнира — победе Миши Зверева над Энди Марреем. Почему одной из? Потому что за пару дней до того проиграл другой основной фаворит мужской сетки, Новак Джокович, его обидчиком стал Денис Истомин. Вот так
вот два человека, имеющие непосредственное отношение к России, но выступающие за другие страны, полностью поменяли все расклады в мужской сетке. От этого ещё большее значение имел матч Роджера Федерера и Кея Нисикори. Швейцарец выиграл четыре очные встречи из шести, в том числе и три предыдущих, но ещё пару дней назад явным фаворитом считался бы японец.

Федерер на старте турнира смотрелся не лучшим образом. Да, он отдал только один сет, но не обошёлся без провалов ни с Юргеном Мельцером, ни с Ноа Рубиным. Именно по этой причине ожидалось, что матч с Томашем Бердыхом получится очень трудным для Федерера. Но Роджер показал потрясающий теннис и просто разгромил Томаша. Матч с Нисикори представлялся как поединок с равными возможностями. Так и получилось. Теннисисты подарили настоящий спектакль — и по качеству игры, и по драматизму.

Провальный старт Федерера


Правда, начиналось всё очень странно. Федерер совсем не вошёл в игру и допускал одну ошибку за другой. За 20 минут Кей повёл 4:0, а следом и 5:1. В формате из пяти сетов логично уже готовиться к следующей партии и сэкономить силы. Возможно, Федерер в голове и проиграл этот сет, но при этом он понимал, что надо хоть немного прибавить, чтобы побороться в следующей партии. Он начал со своих геймов и стал выполнять одну точную подачу за другой. Два гейма подряд он взял под ноль, а между ними сделал и первый брейк. Более того, Федерер полноценно вернулся в сет. Кей, который отлично принимал, глубоко бил и действовал быстро в первые 30 минут, немного растерялся. Тем не менее ему удалось дойти до тай-брейка, а там сразу получить перевес, который он удержал — 7:6 (7:4).

Конечно, Федереру было обидно проигрывать сет, в который он вложил столько усилий. Но с другой стороны, он поймал свой теннис. Роджер прежде всего прибавил на подаче и во второй партии подавал с великолепным процентом — в четырёх случаях из пяти он вводил мяч в игру с первой попытки. На приёме у Нисикори почти не было никаких вариантов, а вот швейцарец своим шансом в середине партии воспользовался. После этого он выиграл два гейма под ноль и сравнял счёт по партиям — 6:4.

Роджер парил над кортом


Ещё легче Роджеру дался третий сет, его он выиграл менее чем за полчаса. В середине встречи мы видели того Федерера, который играл с Бердыхом — быстрая и воздушная игра. Много ударов навылет, минимум ошибок и обилие красивых действий. При этом Кей достойно боролся на старте сета и мог вернуть подачу, но затем японец уже мысленно стал готовиться к следующему сету. Он, в отличие от Федерера образца первой партии, решил не предпринимать больших усилий, чтобы спасти сет, который у него совершенно не складывается.
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард

Мужчины. Четвёртый круг

Роджер Федерер (Швейцария, 17) — Кей Нисикори (Япония, 5) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3.
При этом оговоримся, что Нисикори не собирался раньше времени выбрасывать белый флаг. Да, Федерер его полностью переигрывал, да, Кей выглядел беспомощным, но он ждал своего момента. Он наступил при счёте 2:1. Нисикори спас тяжелейший гейм за 10 минут и получил уверенность в себе. Роджер, который упустил свой шанс, немного расстроился. Он промахнулся с простого смэша, затем ошибся с лёта, а потом неудачно сыграл и позволил себя обвести. На ошибках Федерера Кей сделал брейк и повёл 3:2. Швейцарец выводы сделал и следующие две подачи выиграл под ноль, но зацепиться на приёме так и не удалось. Японец перевёл матч в пятый сет — 6:4.

h4>Первая большая победа после возвращения
Психологическое преимущество было уже на стороне Кея. Более того, он моложе и по идее должен лучше выдерживать длинные матчи. Однако сразу по завершении четвёртой партии Кей вызвал врача, его беспокоило левое бедро, которое у него было травмировано ещё до старта турнира. На старте решающего отрезка Нисикори двигался не лучшим образом и позволил сопернику сразу оторваться — 3:0. При этом Роджер сделал брейк благодаря трём ошибкам японца слева. В этот момент к Кею снова вышел врач, и он взял уже полноценный медицинский тайм-аут. Нисикори старался, но было очевидно, что болевые ощущения не позволяют двигаться на 100 %. Скорее Федерер был ближе ко второму брейку, чем Кей к тому, чтобы сравнять счёт.
Нисикори: Я позволил ему вернуться в игру, что нельзя было делать. Он здорово играл во втором и середине третьего сета. В пятой партии у меня были шансы, но я ими не воспользовался. Я мог вернуться, но он был слишком силён.
При 5:3 Роджер взял четыре очка подряд, а на матчболе выполнил смэш — 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3. Швейцарец очень бурно радовался, и для этого были все основания. Он впервые после возвращения выиграл сложный равный матч и одержал первую пятисетовую победу над игроком топ-5 с «Ролан Гаррос»-2009, когда он обыграл дель Потро. Он стал самым возрастным четвертьфиналистом на «Шлеме» со времён Джимми Коннорса (US Open-1991), а конкретно в Мельбурне таких опытных игроков на этой стадии не было с 1978 года, когда до четвертьфинала дошёл Артур Эш. Для болельщиков Роджера самой приятной новостью стало то, что Федерер сумел выдержать подобную встречу физически. Теперь швейцарец становится одним из главных фаворитов турнира. В четвертьфинале он встретится с Мишей Зверевым. Ещё одну пару составили Станислас Вавринка и Жо-Вильфрид Цонга.

Кербер не справилась с мощью Вандевеге


Завершал же программу этого насыщенного дня матч Анжелики Кербер и Коко Вандевеге. В обеих предыдущих встречах успеха добилась Кербер, но на этом турнире немка не производит впечатления. Ещё до начала игры было очевидно, что Коко будет действовать первым номером, иначе она просто не умеет. Но было важно понять, насколько надёжно будет действовать в обороне Кербер. Удастся ли ей возвращать большинство мячей в корт и заставлять Коко ошибаться? Как оказалось, нет. Американка здорово подавала и регулярно боролась на приёме. Её атакующий теннис позволил выполнить 16 ударов навылет за восемь геймов, то есть ровно по два в каждом. Кербер никаких задач поставить перед своей соперницей не смогла — 2:6.


Во втором сете Вандевеге немного занервничала и отдала свою подачу на двойной. Анжелика смогла прибавить и на высоком уровне провела дебют сета. Она старалась играть широко и заставлять соперницу бегать и бить в движении — то, что Коко не любит и не особо умеет. Показалось, что рисунок матча поменялся, но это произошло лишь на 15 минут. Сначала сама Кербер допустила пару ошибок и отдала гейм, а затем Коко вновь продемонстрировала всю мощь своих атак. Она взяла пять геймов подряд и достаточно легко обыграла первую ракетку мира — 6:2, 6:3. Вандевеге даже не сильно радовалась, а просто развела руками, словно говоря: «Обычная победа». Первые сеяные проиграли в один день на турнирах «Большого шлема» впервые с US Open-2003! При этом тогда это были уже решающие стадии. Сетка в женском разряде тоже стала открытой. Вандевеге сыграет с Гарбинье Мугурусой, а ещё одну пару составили Анастасия Павлюченкова и Винус Уильямс.
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард

Женщины. Четвёртый круг

Коко Вандевеге (США) — Анжелика Кербер (Германия, 1) — 6:2, 6:3.
В понедельник, 23 января, завершатся матчи 1/8 финала. Российских любителей тенниса прежде всего интересует игра Екатерины Макаровой и Йоханны Конты. Матч Гаэля Монфиса и Рафаэля Надаля тоже представляется очень интересным.

Теги: Энди Маррей, Миша Зверев, Роджер Федерер, Кей Нисикори, Коко Вандвеге, Анжелика Кербер, Винус Уильямс.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Зверев Анжелика Кербер Винус Уильямс Кей Нисикори Роджер Федерер Энди Маррей Australian Open
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