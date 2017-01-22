Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Екатерина Макарова
Фото: Reuters
Текст: Даниил Сальников

Макарова готовится к реваншу. Анонс 8-го дня Australian Open

Предлагаем вашему вниманию расписание матчей восьмого игрового дня Australian Open с историей встреч и прогнозами.
22 января 2017, воскресенье. 20:00. Теннис
23 января на Australian Open завершатся матчи четвертого круга в одиночном разряде. Будет проведено 8 поединков в нижних половинах сеток – по 4 у мужчин и женщин. В результате определятся все четвертьфиналисты.

Из представителей топ-10 посева свои встречи проведут Серена Уильямс (2), Милош Раонич (3), Каролина Плишкова (5), Гаэль Монфис (6), Доминик Тим (8), Рафаэль Надаль (9) и Йоханна Конта (9). Причём Монфис с Надалем сыграют друг с другом.

В понедельник сыграет и оставшаяся в этой части сетки россиянка – Екатерина Макарова (30).

МАТЧ ДНЯ. МАКАРОВА – КОНТА

Екатерина Макарова уже встречалась с Йоханной Контой три раза. Дважды эти матчи пришлись на Истбурн, а ещё раз – на прошлогодний Australian Open. Причём девушки играли в Мельбурне на той же самой стадии – 1/8 финала. Матч длился более трёх часов, и тогда в концовке третьего сета сильнее оказалась Конта – 8:6. Всезнающие букмекеры называют британку фаворитом и грядущей встречи, но всё, как обычно, решится на корте.
Australian Open 2016 . 4-й круг
25 января 2016 года, понедельник. 09:30 МСК
Йоханна
Конта
Екатерина
Макарова
4:6 6:4 8:6

Australian Open. День 8-й. 23 января, понедельник. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)

Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Парный разряд. Мужчины. 3-й круг (1/8 финала). Сетка

Парный разряд. Женщины. 3-й круг (1/8 финала). Сетка


Rod Laver Arena

Барбора Стрыцова (Чехия, 16) — Серена Уильямс (США, 2)
Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-2 (Australian Open, Уимблдон-2012).
Рейтинг: 16-2.
Прогноз букмекеров: 4.77 – 1.16.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.

Доминик Тим (Австрия, 8) — Давид Гоффен (Бельгия, 11)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 3-4/3-5 (Марсель, Гштаад-2015, «Ролан Гаррос»-2016 – Акапулько-кв, Лондон, Кицбюэль, Базель-2014, Australian Open-2016).
Рейтинг: 8-11.
Прогноз букмекеров: 2.10 – 1.69.
Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в пяти сетах.

Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Дарья Гаврилова (Австралия, 22)
Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 2-0/3-0 (Australian Open-юн-2010, Майами-2015, Истбурн-2016).
Рейтинг: 5-26.
Прогноз букмекеров: 1.24 – 3.76.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в трёх сетах.
Текстовая трансляция


Гаэль Монфис (Франция, 6) — Рафаэль Надаль (Испания, 9)
Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 12:30).
Личные встречи: 2-12 (Доха-2009, 2012 – Монте-Карло-2005, Рим-2006, Париж-2008, Роттердам, US Open-2009, Мадрид, Токио-2010, Барселона-2011, Доха, Australian Open-2014, Штутгарт-2015, Монте-Карло-2016).
Рейтинг: 6-9.
Прогноз букмекеров: 3.04 – 1.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.
Текстовая трансляция

Margaret Court Arena

Екатерина Макарова (Россия, 30) — Йоханна Конта (Великобритания, 9)
Margaret Court Arena. 2-й запуск (не ранее 5:00).
Личные встречи: 0-3 (Истбурн-2015, Australian Open, Истбурн-2016).
Рейтинг: 34-9.
Прогноз букмекеров: 3.57 – 1.27.
Прогноз «Чемпионата»: победа Конты в трёх сетах.
Текстовая трансляция


Дженнифер Брэйди (США, Q) — Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия)
Margaret Court Arena. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 116-79.
Прогноз букмекеров: 2.42 – 1.52.
Прогноз «Чемпионата»: победа Лучич-Барони в трёх сетах.

Григор Димитров (Болгария, 15) — Денис Истомин (Узбекистан, WC)
Margaret Court Arena. 4-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 1-0/1-1 (Шанхай-2014 – Безансон-ч-2009).
Рейтинг: 15-117.
Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.37.
Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в четырёх сетах.
Текстовая трансляция


Hisense Arena

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — Милош Раонич (Канада, 3)
Hisense Arena. 4-й запуск (не ранее 10:00).
Личные встречи: 0-4 (Париж-2014, Санкт-Петербург, Шанхай-2015, Лондон-2016).
Рейтинг: 14-3.
Прогноз букмекеров: 4.14 – 1.21.
Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в четырёх сетах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Гаэль Монфис Дарья Гаврилова Денис Истомин Екатерина Макарова Йоханна Конта Каролина Плишкова Милош Раонич Рафаэль Надаль Серена Уильямс Australian Open
Новости. Теннис
22 января 2017, воскресенье
17:41 Селиваненко: у Павлюченковой сегодня получалось абсолютно всё
17:38 Янчук: в противостоянии Павлюченковой с Кузнецовой всё решила психология
16:12 Кербер проиграла Вандевеге и не смогла защитить титул на Australian Open
16:08 Нисикори: в пятом сете я мог вернуться в матч, но Федерер был слишком силён
16:00 Вавринка: после поражений Джоковича и Маррея у многих игроков появились шансы
14:53 Федерер — самый возрастной четвертьфиналист Australian Open за 39 лет
14:49 Федерер победил Нисикори и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
14:22 Джокович сыграет за Сербию в матче Кубка Дэвиса со сборной России
13:24 Павлюченкова: спрашивала себя, почему не могу добиться успеха в Мельбурне
13:10 Макарова: в третьем сете сделали ставку на агрессивную игру, и она сработала
12:48 Веснина: во втором сете мы с Катей мысленно были где-то у бассейна
12:42 Кузнецова: знаю, почему проиграла Павлюченковой
12:15 Вишневская и Лансере с побед стартовали на юниорском Australian Open
12:09 Мугуруса вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
11:50 Цонга одолел Эванса и сыграет с Вавринкой в 1/4 финала Australian Open
11:44 Текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Вандевеге на Australian Open
11:37 Маррей: Миша Зверев проявил чудеса реакции и полностью заслужил победу
11:23 В. Уильямс: хорошо, что знаю, чего ожидать от Павлюченковой
11:01 Впервые с 2004 года первый и второй сеяные не вышли в четвертьфинал ТБШ
10:56 М. Зверев: игра брата с Надалем подвигла меня сыграть не хуже с Марреем
10:44 Вавринка вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
10:26 Маррей проиграл 50-й ракетке мира М. Звереву в 4-м круге Australian Open
09:53 Братья Брайаны завершили карьеру в Кубке Дэвиса
09:46 Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Нисикори на Australian Open
09:33 Соколовский вышел во второй круг юниорского Australian Open, Вылегжанин выбыл
06:47 Соперницей Павлюченковой в четвертьфинале Australian Open стала В. Уильямс
06:40 Макарова и Веснина пробились в четвертьфинал парного турнира на Australian Open
04:32 Павлюченкова: немного в шоке от выхода в четвертьфинал Australian Open
04:26 Павлюченкова обыграла Кузнецову в четвёртом круге Australian Open
00:54 Истомин: не хотелось проигрывать в трёх сетах, чтобы все говорили, что я мёртвый
21 января 2017, суббота
23:55 Зверев: Надаль — один из самых физически крепких игроков за всю историю тенниса
22:38 Веснина: настроение на нуле, жизнь — боль
21:55 Плишкова: в раздевалке Остапенко сказала мне, что занервничала в конце матча
20:58 Остапенко: подавая на матч, очень нервничала и не могла попасть с первого мяча
19:29 Янкович будет тренироваться под руководством Каньяса
18:12 Димитров уверенно обыграл Гаске и встретится с Истоминым
18:05 Азаренко: хочу вернуться летом. Надеюсь, буду готова выступить на US Open
16:02 Кар. Плишкова одолела Остапенко со счётом 10:8 в третьем сете на Australian Open
15:32 Конта: жду новой битвы с Макаровой
15:14 Цибулкова: если бы проиграла второй сет 1:6, то чувствовала бы себя лучше
15:04 Надаль: пятисетовая победа над А. Зверевым очень важна для меня
14:55 С. Уильямс: мне нечего доказывать на этом Открытом чемпионате Австралии
13:36 Раонич победил Симона и вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии
13:17 Монфис победил Кольшрайбера и сыграет с Надалем на Australian Open
12:18 Надаль в пяти сетах победил А. Зверева в третьем круге Australian Open
Все новости RSS
Кто из нового поколения россиян сможет первым пробиться в топ-20?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+