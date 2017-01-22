Макарова готовится к реваншу. Анонс 8-го дня Australian Open

Из представителей топ-10 посева свои встречи проведут Серена Уильямс (2), Милош Раонич (3), Каролина Плишкова (5), Гаэль Монфис (6), Доминик Тим (8), Рафаэль Надаль (9) и Йоханна Конта (9). Причём Монфис с Надалем сыграют друг с другом.
В понедельник сыграет и оставшаяся в этой части сетки россиянка – Екатерина Макарова (30).
МАТЧ ДНЯ. МАКАРОВА – КОНТА
Екатерина Макарова уже встречалась с Йоханной Контой три раза. Дважды эти матчи пришлись на Истбурн, а ещё раз – на прошлогодний Australian Open. Причём девушки играли в Мельбурне на той же самой стадии – 1/8 финала. Матч длился более трёх часов, и тогда в концовке третьего сета сильнее оказалась Конта – 8:6. Всезнающие букмекеры называют британку фаворитом и грядущей встречи, но всё, как обычно, решится на корте.
Australian Open. День 8-й. 23 января, понедельник. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)
Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка
Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка
Парный разряд. Мужчины. 3-й круг (1/8 финала). Сетка
Парный разряд. Женщины. 3-й круг (1/8 финала). Сетка
Rod Laver Arena
Барбора Стрыцова (Чехия, 16) — Серена Уильямс (США, 2)
Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-2 (Australian Open, Уимблдон-2012).
Рейтинг: 16-2.
Прогноз букмекеров: 4.77 – 1.16.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.
Доминик Тим (Австрия, 8) — Давид Гоффен (Бельгия, 11)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 3-4/3-5 (Марсель, Гштаад-2015, «Ролан Гаррос»-2016 – Акапулько-кв, Лондон, Кицбюэль, Базель-2014, Australian Open-2016).
Рейтинг: 8-11.
Прогноз букмекеров: 2.10 – 1.69.
Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в пяти сетах.
Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Дарья Гаврилова (Австралия, 22)
Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 2-0/3-0 (Australian Open-юн-2010, Майами-2015, Истбурн-2016).
Рейтинг: 5-26.
Прогноз букмекеров: 1.24 – 3.76.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Гаэль Монфис (Франция, 6) — Рафаэль Надаль (Испания, 9)
Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 12:30).
Личные встречи: 2-12 (Доха-2009, 2012 – Монте-Карло-2005, Рим-2006, Париж-2008, Роттердам, US Open-2009, Мадрид, Токио-2010, Барселона-2011, Доха, Australian Open-2014, Штутгарт-2015, Монте-Карло-2016).
Рейтинг: 6-9.
Прогноз букмекеров: 3.04 – 1.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.
Текстовая трансляция
Margaret Court Arena
Екатерина Макарова (Россия, 30) — Йоханна Конта (Великобритания, 9)
Margaret Court Arena. 2-й запуск (не ранее 5:00).
Личные встречи: 0-3 (Истбурн-2015, Australian Open, Истбурн-2016).
Рейтинг: 34-9.
Прогноз букмекеров: 3.57 – 1.27.
Прогноз «Чемпионата»: победа Конты в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Дженнифер Брэйди (США, Q) — Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия)
Margaret Court Arena. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 116-79.
Прогноз букмекеров: 2.42 – 1.52.
Прогноз «Чемпионата»: победа Лучич-Барони в трёх сетах.
Григор Димитров (Болгария, 15) — Денис Истомин (Узбекистан, WC)
Margaret Court Arena. 4-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 1-0/1-1 (Шанхай-2014 – Безансон-ч-2009).
Рейтинг: 15-117.
Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.37.
Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в четырёх сетах.
Текстовая трансляция
Hisense Arena
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — Милош Раонич (Канада, 3)
Hisense Arena. 4-й запуск (не ранее 10:00).
Личные встречи: 0-4 (Париж-2014, Санкт-Петербург, Шанхай-2015, Лондон-2016).
Рейтинг: 14-3.
Прогноз букмекеров: 4.14 – 1.21.
Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в четырёх сетах.