8-й день Australian Open. Макарова бьётся за восьмёрку. LIVE

Онлайн-трансляция восьмого дня Australian Open, в рамках которого сыграют Макарова, Надаль, С. Уильямс, Раонич и другие.

Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за Australian Open-2017 в нашей онлайн-трансляции. Через два часа в Мельбурне стартует восьмой игровой день первого турнира «Большого шлема» в новом сезоне. За выход в четвертьфинал поборются. Игровой день начнётся в 03:00 по московскому времени.На нашем сайте состоятся следующие текстовые трансляции: