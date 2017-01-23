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175 лет назад 2016
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Australian Open
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

Макарова не предотвратила столкновение Серены и Конты

В восьмой игровой день Australian Open Екатерина Макарова не справилась с Йоханной Контой, которая выиграла девятый матч кряду.
23 января 2017, понедельник. 15:58. Теннис

Королева Бурна


У теннисистов есть самые разные прозвища. Екатерину Макарову в теннисном сообществе в «Твиттере» иногда называют «Королева Бурна». Суть в том, что свои лучшие результаты россиянка показывает на двух турнирах – в Мельбурне и Истбурне. В Британии она выиграла свой самый крупный турнир в одиночке. А на Открытом чемпионате Австралии в этом году россиянка в седьмой раз подряд вышла во вторую неделю.

Второй год кряду она на стадии четвёртого круга играла с Йоханной Контой. Британке в прошлом удавалось найти противоядие к Королеве Бурна. Конта выиграла у Макаровой все три личные встречи, причём две из них были в Истбурне, а ещё одна в Мельбурне.

Год назад в четвёртом круге Australian Open Конта билась с Макаровой 3 часа 4 минуты. Тогда Макарова была выше в рейтинге и была фавориткой, но уступила встречу. Год спустя Йоханна стала игроком топ-10 и подошла к матчу с Екатериной с серией из 16 выигранных сетов кряду. Британка совершила очень серьёзный прогресс за полтора года и встреча с ней была серьёзным испытанием для россиянки.

Неудержимая Конта


В предыдущем круге Конта просто уничтожила Каролину Возняцки, в то время как Макарова провела тяжёлый матч с Доминикой Цибулковой. И на этот раз Йоханна начала очень мощно. Екатерина не справлялась с подачей соперницы, не успевала к плотным глубоким приёмам. Британка постоянно была в атаке и при этом почти не ошибалась. В итоге Конта выиграла стартовый сет за 24 минуты.

Во второй партии она не смогла держать такой же уровень. Екатерина получила немного пространства и стала сама играть активнее. Это помогло выйти вперёд с брейком. Правда, надолго оторваться не удалось. Постепенно Конта снова включилась и начала давить на Макарову. Россиянка с давлением не справилась и в двух важных геймах сорвала удар слева при счёте 30:30. У Макаровой был шанс отыграться, но при счёте 0:40 в последнем гейме Конта включила подачу и завершила встречу – 6:1, 6:4.

Australian Open 2017 . 4-й круг
23 января 2017 года, понедельник. 05:00 МСК
Екатерина
Макарова
Йоханна
Конта
1:6 4:6


Йоханна очень уверенно дошла до четвертьфинала. Даже увереннее, чем Серена Уильямс, с которой ей предстоит играть. Хотя американка тоже пока сетов не проигрывала, но в матче с Барборой Стрыцовой выглядела не слишком здорово. В первом сете она отдала свою подачу трижды и сумела завершить партию только с восьмого сетбола. Причём сделала это неловким случайным укороченным.




Во втором сете Серена заиграла чуть получше. И всё же пока огрехи в её игре имеются. Тем интереснее видится четвертьфинал между американкой и британкой, который пройдёт 25 января.

Вдохновение Лучич-Барони


Нынешний турнир полон удивительных историй, и одна из них всё ещё продолжается. Мирьяна Лучич-Барони в течение 18 лет не могла одержать ни одной победы в Мельбурне (а до этого у неё была всего одна). И вот в 2017-м 34-летнюю хорватку прорвало. Она дошла до второй недели, по ходу турнира убрав из сетки Агнешку Радваньскую.

В четвёртом круге на её пути была обидчица Елены Весниной – Дженнифер Брэйди. Американка начала турнир ещё в квалификации, и её выход в четвёртый круг был не меньшим сюрпризом.
Тем не менее более опытная хорватка легко расправилась с Брэйди и вышла в четвертьфинал. Мирьяна уже добиралась до этой стадии на «Больших шлемах», но было это на Уимблдоне-1999!

«Посылайте всё и всех подальше, кто говорит вам, что вы не можете чего-то добиться», — сказала эмоциональная хорватка после встречи. Она, кстати, и в парном разряде вышла в четвертьфинал.

Но в одиночке у Лучич-Барони впереди очень серьёзная соперница – Каролина Плишкова. Чешка еле унесла ноги от Елены Остапенко в третьем круге, но с Дарьей Гавриловой всё сложилось проще. Каролина вышла на матч с повязкой на левой ноге, но на её выступлении это сильно не отразилось. Плишкова выиграла за 72 минуты – 6:3, 6:3.
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард. Женщины. Четвёртый круг

Серена Уильямс (США, 2) — Барбора Стрыцова (Чехия, 16) — 7:5, 6:4.
Йоханна Конта (Великобритания, 9) — Екатерина Макарова (Россия, 30) — 6:1, 6:4.
Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — Дженнифер Брэйди (США, Q) — 6:4, 6:2.
Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Дарья Гаврилова (Австралия, 22) — 6:3, 6:3.

Истомина не хватило физически


А в мужском турнире завершилась красивая история Дениса Истомина. Покоритель Новака Джоковича не сбавлял оборотов на турнире, пока не получил повреждение. Истомин здорово начал матч с Григором Димитровым и полтора сета смотрелся лучше болгарина. Однако Димитров на тай-брейке вытащил второй сет, а Истомину после сета пришлось вызывать врача.

К тому моменту Истомин провёл на турнире 16 сетов, которые сказались на его здоровье. Он испытывал заметные проблемы с правой ногой, хотя ему ещё и спину массировали. Истомин стал хуже передвигаться, тем не менее сниматься он не стал. Представитель Узбекистана доиграл встречу до конца, хотя реальных шансов на победу после травмы у него уже не было. В любом случае этот турнир Истомин запомнит на всю жизнь.

А Григор тем временем в этом сезоне выиграл девять матчей из девяти. За полуфинал он сразится с Давидом Гоффеном. У бельгийца по схожему сценарию прошёл матч с Домиником Тимом. Гоффен проиграл первый сет, взял второй на тай-брейке, а дальше просто доминировал над соперником из топ-10. В прошлом году Давид тоже выбил Тима из этого турнира.

Надаль вышел на Раонича


Ещё одну четвертьфинальную пару составили Рафаэль Надаль и Милош Раонич. Последний по ходу турнира приболел. Возможно, этим можно объяснить его неубедительную игру против Роберто Баутисты-Агута. Зато Милош проявил характер. Канадец сражался и выиграл матч, который складывался для него весьма непросто.

Раонич взял первый сет, уступая 1:5 на тай-брейке, но провалил вторую партию. Баутиста-Агут имел множество шансов в третьем сете, но никак не мог их использовать. К тому же небольшие паузы из-за дождя слегка помогали Раоничу, который взял этот сет, а в четвёртом уже уверенно переиграл соперника – 7:6, 3:6, 6:4, 6:1. Баутиста-Агут в седьмой раз подряд проиграл в четвёртом круге на турнирах «Большого шлема».




Из-за вечерних осадков в Мельбурне матч Надаля и Монфиса проходил под крышей. В теории это могло немного помочь французу, но этого оказалось недостаточно. Гаэль играл ярко и рискованно, но при этом допускал множество неточностей. В первые два сета Рафаэль просто пользовался погрешностями соперника в нужный момент и спокойно забирал партии.
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард. Мужчины. Четвёртый круг

Давид Гоффен (Бельгия, 11) — Доминик Тим (Австрия, 8) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:2, 6:2.
Григор Димитров (Болгария, 15) — Денис Истомин (Узбекистан, WC) — 2:6, 7:6 (7:2), 6:2, 6:1.
Милош Раонич (Канада, 3) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — 7:6 (8:6), 3:6, 6:4, 6:1.
Рафаэль Надаль (Испания, 9) — Гаэль Монфис (Франция, 6) – 6:3, 6:3, 5:7, 6:4.

Но в третьем сете что-то пошло не так. Гаэль чуть лучше действовал на подаче, и уже он подкараулил спад соперника. У Надаля была возможность вернуть брейк, но француза выручила подача, которая помогла взять один сет. Вскоре Монфис повёл с брейком в четвёртом сете. Вспомнился матч US Open с Фоньини, который Рафаэль проиграл со счёта 2:0 по сетам. Однако в этот раз Надаль избежал подобной трагедии. Его соперник в решающие моменты слишком много промахивался. Испанец прошёл дальше в четырёх сетах. К слову, все мужские матчи в этот день завершились в четырёх партиях.

24 января в Мельбурне пройдут первые четвертьфиналы. Анастасия Павлюченкова ранним утром сыграет против Винус Уильямс, а также состоится поединок Вандевеге – Мугуруса. У мужчин в программе встречи Вавринки с Цонгой и Федерера со старшим Зверевым.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Гаэль Монфис Денис Истомин Екатерина Макарова Йоханна Конта Каролина Плишкова Рафаэль Надаль Серена Уильямс
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