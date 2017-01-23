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175 лет назад 2016
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Анастасия Павлюченкова
Фото: Reuters
Текст: Даниил Сальников

Павлюченкова – одна за всех. Анонс 9-го дня Australian Open

Предлагаем вашему вниманию расписание матчей девятого игрового дня Australian Open с историей встреч и прогнозами.
23 января 2017, понедельник. 20:45. Теннис
24 января на Australian Open начнётся пора четвертьфиналов. Будет проведено четыре поединка в верхних половинах одиночных сеток – по два у мужчин и женщин: В. Уильямс (13) — Павлюченкова (24), Вандевеге — Мугуруса (7), Вавринка (4) — Цонга (12) и М. Зверев — Федерер (17). Матчей осталось так мало, что они помещаются уже все на одном центральном корте – Rod Laver Arena. Кроме того, продолжает борьбу российская пара Макарова/Веснина (3). Они сыграют на Show Court 2.

МАТЧ ДНЯ. В. УИЛЬЯМС – ПАВЛЮЧЕНКОВА

К стадии четвертьфиналов в одиночном разряде осталась лишь одна представительница России – Анастасия Павлюченкова. Соперница ей досталась грозная – Винус Уильямс. Впрочем, у россиянки есть в карьере опыт побед над американкой. Всезнающие букмекеры не решились отдать кому-то из теннисисток явное предпочтение. Всё, как обычно, решится на корте.

Australian Open. День 9-й. 24 января, вторник. Начало матчей — в 11:00 (3:00 мск)

Мужчины. 1/4 финала. Сетка

Женщины. 1/4 финала. Сетка

Парный разряд. Мужчины. 1/4 финала. Сетка

Парный разряд. Женщины. 1/4 финала. Сетка

Парный разряд. Микст. 2-й круг (1/8 финала). Сетка

Rod Laver Arena

Винус Уильямс (США, 13) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 24)
Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 3-2 (Токио, Пекин-2009 – Дубай-2009, 2010, Монреаль-2014).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: финал (2003) – 3-й круг (2011, 2014);
«Ролан Гаррос»: финал (2002) – 1/4 финала (2011);
Уимблдон: титул (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) – 1/4 финала (2016);
US Open: титул (2000, 2001) – 1/4 финала (2011).

Путь на Australian Open — 2017:
1-й круг: Козлова (7:6, 7:5) – Родина (6:1, 7:6);
2-й круг: Фёгель, Q (6:3, 6:2) – Вихлянцева, Q (6:2, 6:2);
3-й круг: Дуань Инъин (6:1, 6:0) – Свитолина, 11 (7:5, 4:6, 6:3);
4-й круг: Бартель, Q (6:3, 7:5) – Кузнецова, 8 (6:3, 6:3).

Рейтинг: 17-27.
Прогноз букмекеров: 1.83 – 1.91.
Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченковой в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Коко Вандевеге (США) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 7)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 5:00).
Личные встречи: 2-1 (Хертогенбосх, Уиблдон-2014 – Цинциннати-2016).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: 3-й круг (2015) – 4-й круг (2014, 2015);
«Ролан Гаррос»: 2-й круг (2014, 2016) – титул (2016);
Уимблдон: 1/4 финала (2015) – финал (2015);
US Open: 2-й круг (2011, 2013-2015) – 2-й круг (2015, 2016).

Путь на Australian Open 2017:
1-й круг: Винчи, 15 (6:1, 7:6) – Эракович (7:5, 6:4);
2-й круг: Пармантье (6:4, 7:6) – Кроуфорд, LD (7:5, 6:4);
3-й круг: Бушар (6:4, 3:6, 7:5) – Севастова, 32 (6:4, 6:2);
4-й круг: Кербер, 1 (6:2, 6:3) – Кырстя (6:2, 6:3).

Рейтинг: 35-7.
Прогноз букмекеров: 2.53 – 1.48.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вандевеге в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Стэн Вавринка (Швейцария, 4) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12)
Rod Laver Arena. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 4-3 («Ролан Гаррос»-2011, Мадрид-2013, Кубок Дэвиса-2014, «Ролан Гаррос»-2015 – Мец-2007, «Ролан Гаррос»-2012, Монте-Карло-2013).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: титул (2014) – финал (2008);
«Ролан Гаррос»: титул (2015) – 1/2 финала (2013, 2015);
Уимблдон: 1/4 финала (2014, 2015) – 1/2 финала (2011, 2012);
US Open: титул (2016) – 1/4 финала (2011, 2015, 2016).

Путь на Australian Open 2017:
1-й круг: Клижан (4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4) – Монтейро (6:1, 6:3, 6:7, 6:2);
2-й круг: Джонсон (6:3, 6:4, 6:4) – Лайович (6:2, 6:2, 6:3);
3-й круг: Троицки, 29 (3:6, 6:2, 6:2, 7:6) – Сок, 23 (7:6, 7:5, 6:7, 6:3);
4-й круг: Сеппи (7:6, 7:6, 7:6) – Эванс (6:7, 6:2, 6:4, 6:4).

Рейтинг: 4-12.
Прогноз букмекеров: 1.62 – 2.21.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в пяти сетах.
Текстовая трансляция
Миша Зверев (Германия) — Роджер Федерер (Швейцария, 17)
Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 0-2 (Рим-2009, Галле-2013).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: 2-й круг (2007) – титул (2004, 2006, 2007, 2010);
«Ролан Гаррос»: 1-й круг (2008-2012) – титул (2009);
Уимблдон: 3-й круг (2008) – титул (2003-2007, 2009, 2012);
US Open: 2-й круг (2016) – титул (2004-2008).

Путь на Australian Open 2017:
1-й круг: Гарсия-Лопес (6:3, 7:6, 6:4) – Ю. Мельцер, Q (7:5, 3:6, 6:2, 6:2);
2-й круг: Иснер, 19 (6:7, 6:7, 6:4, 7:6, 9:7) – Рубин, Q (7:5, 6:3, 7:6);
3-й круг: Жазири (6:1, 4:6, 6:3, 6:0) – Бердых, 10 (6:2, 6:4, 6:4);
4-й круг: Маррей, 1 (7:5, 5:7, 6:2, 6:4) – Нисикори, 5 (6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3).

Рейтинг: 50-17.
Прогноз букмекеров: 6.84 – 1.08.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Show Court 2

Екатерина Макарова / Елена Веснина (Россия, 3) — Андреа Главачкова (Чехия) / Шуай Пэн (Китай) (12)
Show Court 2. 3-й запуск (около 6:00).
Прогноз букмекеров: 1.41 – 2.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой/Весниной в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 3
Теги
Анастасия Павлюченкова Винус Уильямс Гарбинье Мугуруса Екатерина Макарова Елена Веснина Жо-Вильфрид Цонга Роджер Федерер Станислас Вавринка Australian Open
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