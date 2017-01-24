9-й день Australian Open. Павлюченкова хочет в полуфинал. LIVE

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Australian Open. Мужская сетка.
Australian Open. Женская сетка.
1:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за Australian Open — 2017 в нашей онлайн-трансляции. Через два часа в Мельбурне стартует девятый игровой день первого турнира «Большого шлема» в новом сезоне. Свои матчи проведут Анастасия Павлюченкова, Гарбинье Мугуруса, Станислас Вавринка и Роджер Федерер. Игровой день начнётся в 03:00 по московскому времени.
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