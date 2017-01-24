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175 лет назад 2016
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Australian Open
Фото: Reuters
Текст: Даниэль Виленчук

Без борьбы. Россиянки покинули Мельбурн

Во вторник Мельбурн покинула Анастасия Павлюченкова, а дуэт Весниной и Макаровой не сумел побороться за лидерство в парном рейтинге.
24 января 2017, вторник. 11:15. Теннис
Болельщики Винус Уильямс перед стартом Australian Open пережили не одну минуту беспокойства и тягостного ожидания. Американка слабо провела концовку прошлого сезона, а в Окленде, уже в этом январе, была вынуждена сняться перед матчем второго круга из-за травмы руки. «Больше всего тебе не хочется выглядеть слабым, впустую блуждать по корту и играть из рук вон плохо только потому, что ты до конца не готов», — такие слова произнесла Винус после матча с Анастасией Павлюченковой в четвертьфинале Australian Open-2017. 36-летняя теннисистка не только добралась до второй недели мэйджора, но и не отдала соперницам и сета на пути к 1/4 финала.

Но по всем раскладам лёгкой прогулки во вторник у Винус не намечалось. Это предвещал и упорный счёт личных встреч между теннисистками (3-2 в пользу Винус), и форма и уверенность, которые удалось набрать Анастасии. Расставшись с бывшим спарринг-партнёром Марии Шараповой Дитером Киндлманом, россиянка в межсезонье начала сотрудничество с отцом Давида Гоффена Симоном.
В Мельбурне работа с бельгийцем дала первые плоды – Павлюченкова прибавила в уверенности в ключевые моменты матчей, а свою агрессию на корте сумела обуздать и заключить в рамки, избегая града ошибок.

The Ageless One


Анастасия очень активно начала матч. Уже в третьем гейме она сделала брейк, удивив соперницу укороченным и приёмом навылет. Но тут россиянка начала нервничать. Две двойные ошибки в одном гейме оставили Павлюченкову без заработанного ранее преимущества. Анастасия сделает ещё один брейк, но тут же в борьбе снова отдала гейм на своей подаче. Винус постепенно играла всё активнее и активнее, приноровившись к сопернице, и в концовке в итоге выигранной ею партии в табличке статистики её преимущество уже было довольно ощутимым – 14-5 по виннерам, 10-11 по невынужденным ошибкам.

Второй сет начался для россиянки настоящим испытанием. Почти 12 минут продолжался гейм на подаче Анастасии, который она в результате взяла, а на эмоциональном фоне после этого тут же оформила и брейк. Град ошибок продолжался. Начала промахиваться и Винус, которой дважды за сет пришлось отыгрываться и возвращать утерянные на подаче геймы. Дело дошло до тай-брейка, где Павлюченковой для начала удалось уйти в отрыв после прекрасного приёма навылет. Однако совсем скоро зрители на Арене Рода Лэйвера увидели квинтэссенцию сегодняшней игры россиянки. Сделав двойную ошибку при счёте 3:2, Анастасия так и не выиграла больше ни одного очка в решающем гейме, а последнее очко отдала сопернице ещё одной двойной.



Невероятно, но Уильямс-старшей удалось выйти в полуфинал в Мельбурне спустя 14 лет после предыдущего успеха. Это сделало её самой возрастной полуфиналисткой ТБШ с 1994 года, когда Мартина Навратилова играла в решающем матче Уимблдона

Веснина упустила первую строчку


Олимпийские чемпионки Рио Елена Веснина и Екатерина Макарова по-разному выступили в одиночном разряде Australian Open. Веснина в третьем круге проиграла малоизвестной Дженнифер Брэйди, Макарова же на пути в 1/8 финала оставила не у дел Доминику Цибулкову и только потом пала от ракетки Йоханны Конты. После этих поражений россиянки, для которых парный турнир начинался очень непросто, безусловно рассчитывали отдать последние силы именно на совместное выступление. Тем более что Елена в случае победы в Мельбурне имела шанс стать первой ракеткой мира в парном разряде.

Увы, но матч против дуэта Андреа Главачкова / Шуай Пэн не задался для Весниной и Макаровой с самого начала. Обменявшись брейками (россиянки спаслись в самой концовке первого сета), пары двигались к тай-брейку, но при счёте 5:5 Веснина провалила гейм на своей подаче. Снова выйдя вперёд, чешка и китаянка без особых проблем подали на сет. Вторая партия развивалась по схожему сценарию. Единственное отличие было в том, что в самой концовке, отыграв брейк, Веснина и Макарова всё-таки добрались до тай-брейка. Ход матча можно было перевернуть, но всё решилось в нескольких очках. При равном счёте – 4:4 – Веснина ошиблась в сетку, и после этого россиянки взяли лишь одно очко.
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард. Женщины. Четвертьфиналы
Винус Уильямс (США, 13) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 24) — 6:4, 7:6 (7:3).
Коко Вандевеге (США) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) — 6:4, 6:0.

Тайфун по имени Коко


Следом после В. Уильямс и Павлюченковой на центральный корт вышли Гарбинье Мугуруса и Коко Вандевеге. Этот матч обещал стать как минимум зрелищным, потому что обе теннисистки исповедуют агрессивный стиль игры и не привыкли отсиживаться в обороне. Давней проблемой Коко, которая мешала ей заиграть на действительно высоком уровне, был её бэкхенд. Не имея надёжного удара слева, американка старалась чаще забегать под форхенд, что приводило к большому числу ошибок. В межсезонье, судя по игре Вандевеге в Австралии, свою главную слабость ей удалось если не окончательно побороть, то по крайней мере найти ключи к её решению.

Первый сет проходил в разминочном режиме. Теннисистки долго не могли прибиться на приёме, хотя уже было заметно, что американка берёт геймы на своих подачах проще соперницы. Первый звоночек для Гарбинье прозвенел в седьмом гейме, который длился больше 10 минут — отыграв четыре брейк-пойнта, испанка сделала двойную ошибку на пятом. Чуть позже оказалось, что это был даже не звоночек – приговор. Американка почувствовала уверенность в себе и стала давить соперницу невероятными ударами. У Коко получалось практически всё – несколько раз она приняла навылет даже первую подачу соперницы. Испанка ничего не могла поделать против такой игры. При счёте 0:2 во втором сете Мугуруса со злости махнула ногой мимо мяча – этот эпизод лучше всего описывает её состояние по ходу матча.



Повесив сопернице баранку, 25-летняя американка впервые в карьере вышла в полуфинал на турнирах «Большого шлема». С Уимблдона-2013 на каждом мэйджоре есть хотя бы одна дебютантка этой стадии. Но останавливаться Вандевеге на этом явно не собирается – в 1/2 финала её уже ждёт Винус Уильямс.

Стэн Вавринка почуял запах крови


После вылета двух главных фаворитов мужского турнира всё внимание болельщиков и СМИ приковано к двум другим легендам – Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю. Все непременно ждут их новый финал, рассуждают о шансах на победу и считают дни с момента завоевания предыдущего титула ТБШ. В сложившихся обстоятельствах, наверное, главное преимущество получает Стэн Вавринка. Ведь именно он из всех оставшихся в сетке теннисистов был самым состоятельных на «Шлемах» в последние три года, а лишнее внимание и давление со стороны ему и ни к чему.
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард. Мужчины. Четвертьфиналы

Станислас Вавринка (Швейцария, 4) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12) — 7:6 (7:2), 6:4, 6:3.

Во вторник Вавринке предстояла проверка в лице Жо-Вильфрида Цонги, но навязать борьбу француз так и не сумел. Первый сет швейцарец выиграл на тай-брейке, причём в решающем гейме попросту разгромил оппонента – 7:2. Вавринка лучше подавал, играл активнее, успешнее действовал в атаке, хорошо играл у сетки, реализовал все три брейк-пойнта и отыграл пять из шести брейк-пойнтов, которые возникли у Цонги в дальнейшем. Единственные сложности у Стэна возникли во втором сете – пришлось отыгрывать брейк, но Вавринка сделал это под ноль и в следующем же гейме.



В полуфинале швейцарец ждёт победителя матча между Роджером Федерером и Мишей Зверевым и в который раз собирается доказать всем, что по праву относится к числу сильнейших теннисистов мира.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Павлюченкова Винус Уильямс Гарбинье Мугуруса Жо-Вильфрид Цонга Станислас Вавринка
Новости. Теннис
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