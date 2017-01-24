Очередная проверка Надаля. Анонс 10-го дня Australian Open

МАТЧ ДНЯ. НАДАЛЬ – РАОНИЧ
Рафаэль Надаль продолжает продвигаться по сетке Australian Open. После непростых битв с Александром Зверевым и Гаэлем Монфисом ему предстоит сразиться с ещё одним опасным соперником – Милошем Раоничем. Теннисисты хорошо знакомы друг с другом. Только официальных и полуофициальных матчей они провели между собой с десяток, в том числе уже два в начале нынешнего сезона. В полуфинале показательных соревнований в Абу-Даби испанец победил в трёх сетах – 6:1, 3:6, 6:3, а через неделю в четвертьфинале ATP 250 в Брисбене он уже уступил канадцу – 6:4, 3:6, 4:6. В грядущей встрече вполне вероятно, что для выявления победителя тоже понадобится максимум сетов – пять. Всезнающие букмекеры отдают минимальное предпочтение Надалю, но всё, как обычно, решится на корте.
Australian Open. День 10-й. 25 января, среда. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)
Мужчины. 1/4 финала. Сетка
Женщины. 1/4 финала. Сетка
Парный разряд. Мужчины. 1/4 финала. Сетка
Парный разряд. Женщины. 1/4 финала. Сетка
Парный разряд. Микст. 1/4 финала. Сетка
Rod Laver Arena
Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия)
Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 3-2 (Нассау-2012, Антверпен, Ухань-2015 – Бирмингем-2013, Торонто-2015).
Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: 3-й круг (2015, 2016) – 2-й круг (1998);
«Ролан Гаррос»: 2-й круг (2014, 2015) – 3-й круг (2001, 2015);
Уимблдон: 2-й круг (2013-2016) – 1/2 финала (1999);
US Open: финал (2016) – 4-й круг (2014).
Путь на Australian Open — 2017:
1-й круг: Соррибес-Тормо (6:2, 6:0) – Ван Цян (4:6, 6:3, 6:4);
2-й круг: Блинкова, Q (6:0, 6:2) – А. Радваньска, 3 (6:3, 6:2);
3-й круг: Остапенко (4:6, 6:0, 10:8) – Саккари (3:6, 6:2, 6:3);
4-й круг: Гаврилова, 22 (6:3, 6:3) – Брэйди, Q (6:4, 6:2).
Рейтинг: 5-79.
Прогноз букмекеров: 1.21 – 4.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.
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Йоханна Конта (Великобритания, 9) — Серена Уильямс (США, 2)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 5:00).
Личные встречи: 0-0.
Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: 1/2 финала (2016) – титул (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015);
«Ролан Гаррос»: 1-й круг (2015, 2016) – титул (2002, 2013, 2015);
Уимблдон: 2-й круг (2016) – титул (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016);
US Open: 4-й круг (2015, 2016) – титул (1999, 2002, 2008, 2012-2014).
Путь на Australian Open — 2017:
1-й круг: Флипкенс (7:5, 6:2) – Бенчич (6:4, 6:3);
2-й круг: Осака (6:4, 6:2) – Шафаржова (6:3, 6:4);
3-й круг: Возняцки, 17 (6:3, 6:1) – Гиббз (6:1, 6:3);
4-й круг: Макарова, 30 (6:1, 6:4) – Стрыцова, 16 (7:5, 6:4).
Рейтинг: 9-2.
Прогноз букмекеров: 2.56 – 1.47.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Давид Гоффен (Бельгия, 11) — Григор Димитров (Болгария, 15)
Rod Laver Arena. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 0-1/0-4 (Трир — ф., Дортмунд — ф., Женева — ч-2010, US Open — 2014).
Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: 4-й круг (2016) – 1/4 финала (2014);
«Ролан Гаррос»: 1/4 финала (2016) – 3-й круг (2013);
Уимблдон: 4-й круг (2015, 2016) – 1/2 финала (2014);
US Open: 3-й круг (2014, 2015) – 4-й круг (2014, 2016).
Путь на Australian Open — 2017:
1-й круг: Опелка, Q (6:4, 4:6, 6:2, 4:6, 6:4) – О'Коннелл, WC (7:6, 6:3, 6:3);
2-й круг: Штепанек, Q (6:4, 6:0, 6:3) – Чхун Хён (1:6, 6:4, 6:4, 6:4);
3-й круг: Карлович, 20 (6:3, 6:2, 6:4) – Гаске, 18 (6:3, 6:2, 6:4);
4-й круг: Тим, 8 (5:7, 7:6, 6:2, 6:2) – Истомин, WC (2:6, 7:6, 6:2, 6:1).
Рейтинг: 11-15.
Прогноз букмекеров: 2.48 – 1.53.
Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в пяти сетах.
Текстовая трансляция
Рафаэль Надаль (Испания, 9) — Милош Раонич (Канада, 3)
Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:30).
Личные встречи: 6-2/8-2 (Токио-2010, 2011, Барселона, Монреаль-2013, Майами-2014, Шанхай-2015, Абу-Даби-2016, 2017 – Индиан-Уэллс-2015, Брисбен-2017).
Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: титул (2009) – 1/2 финала (2016);
«Ролан Гаррос»: титул (2005-2008, 2010-2014) – 1/4 финала (2014);
Уимблдон: титул (2008, 2010) – финал (2016);
US Open: титул (2010, 2013) – 4-й круг (2012-2014).
Путь на Australian Open — 2017:
1-й круг: Ф. Майер (6:3, 6:4, 6:4) – Браун (6:3, 6:4, 6:2);
2-й круг: Багдатис (6:3, 6:1, 6:3) – Мюллер (6:3, 6:4, 7:6);
3-й круг: А. Зверев, 24 (4:6, 6:3, 6:7, 6:3, 6:2) – Симон, 25 (6:2, 7:6, 3:6, 6:3);
4-й круг: Монфис, 6 (6:3, 6:3, 4:6, 6:4) – Баутиста-Агут, 13 (7:6, 3:6, 6:4, 6:1).
Рейтинг: 9-3.
Прогноз букмекеров: 1.67 – 2.17.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в пяти сетах.
Текстовая трансляция