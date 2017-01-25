В шаге от подзабытой классики. Надаль и Федерер — в полуфинале

Праздник атакующего тенниса в WTA
В последние несколько лет немало игроков контратакующего или оборонительного стиля были весьма успешны в WTA. До старта турнира в первой пятёрке были три подобные теннисистки – Анжелика Кербер, Симона Халеп и Агнешка Радваньска. Ещё множество других претендовали на удачное выступление в Мельбурне, но в итоге мы получили на четвертьфинальной стадии восемь теннисисток ярко выраженного атакующего стиля.
Сёстры Уильямс, Каролина Плишкова, Мугуруса, Лучич-Барони, Конта, Вандевеге и даже Палюченкова – все они любят от души приложиться по мячу. Кто-то вообще жить без этого не может, кто-то может сыграть чуть более универсально. Но определённо ни у одной из этих девушек оборона не является козырем.
В какой-то степени это просто совпадение, но, с другой стороны, корты в этом году действительно были чуть быстрее, что оказало влияние на некоторые матчи. Ну и, конечно, главные представительницы противоположного стиля – Кербер, Радваньска и Халеп – были далеки от своего уровня на этом турнире. В итоге любители атакующего стиля наверняка порадовались превосходству теннисисток с мощными ударами.
В полуфинале «Шлема» спустя 18 лет
Однако встреча Лучич-Барони и Плишковой пошла не по тому сценарию, которого можно было ожидать от таких теннисисток. Такое количество брейков (14 за весь матч) никто не мог спрогнозировать.
Чешка была явной фавориткой и сразу повела с брейком, но затем начала неудачно действовать в своих геймах. Причём Каролина слабо выглядела не только на первой, но и на второй подаче. За всю встречу чешка проиграла на собственной подаче больше 50% мячей, а ведь обычно её подача является её оружием.
Пока Плишковой не хватает опыта, чтобы ровно проводить матчи и добавлять на решающих стадиях подобных турниров. В трёх встречах в Мельбурне она выглядела здорово, а две провела не лучшим образом. Но если поединок с Остапенко удалось спасти, то в четвертьфинале такого уровня игры уже не хватило.
Хотя по ходу игры, казалось, что Каролина может снова одержать волевую победу. Она вела в третьем сете, а её соперницу беспокоила нога. Мирьяна взяла медицинский тайм-аут, причём помощь ей оказали в раздевалке. Но эта длинная пауза сбила Плишкову с победного настроя. Чешка после перерыва проиграла 12 очков из 13 и потерпела поражение – 4:6, 6:3, 4:6.
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард. Женщины. Четвертьфиналы
Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — Каролина Плишкова (Чехия, 5) — 6:4, 3:6, 6:4.
Серена Уильямс (США, 2) — Йоханна Конта (Великобритания, 9) — 6:2, 6:3.
Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — Каролина Плишкова (Чехия, 5) — 6:4, 3:6, 6:4.
Серена Уильямс (США, 2) — Йоханна Конта (Великобритания, 9) — 6:2, 6:3.
34-летняя хорватка очень эмоционально праздновала свой успех. Радовались за неё и другие теннисистки. «Мирьяна, ты настоящая героиня. Я так горжусь тобой. Не могу сдержать слёз в аэропорту Гонконга», — написала в «Твиттере» Елена Веснина.
История Лучич-Барони на корте и за его пределами действительно уникальна. О её тяжёлом детстве и других сложностях вы можете узнать в нашем материале «После жизни в аду я ещё тут». Невероятная история Мирьяны Лучич».
Она уже была в полуфинале «Большого шлема» 18 лет назад на Уимблдоне. Сейчас у Мирьяны по сути вторая карьера, и она складывается успешнее первой. После этого полуфинала Лучич-Барони обеспечила себе первое в карьере попадание в топ-30. А что касается Плишковой, то её может утешить тот факт, что после окончания турнира она станет третьей ракеткой мира.
Серена справилась без первой подачи
Йоханна Конта подошла к матчу с Сереной Уильямс с серией из 18 выигранных сетов кряду. В Австралии британка смотрелась весьма впечатляюще. Любопытно, что это была её первая очная встреча с Сереной. Хотя при этом своё межсезонье она провела в академии Патрика Муратоглу, так что тренер Уильямс имел шанс вблизи изучить игру Конты.
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард. Мужчины. Четвертьфиналы
Григор Димитров (Болгария, 15) — Давид Гоффен (Бельгия, 11) — 6:3, 6:2, 6:4.
Рафаэль Надаль (Испания, 9) — Милош Раонич (Канада, 3) — 6:4, 7:6 (9:7), 6:4.
Григор Димитров (Болгария, 15) — Давид Гоффен (Бельгия, 11) — 6:3, 6:2, 6:4.
Рафаэль Надаль (Испания, 9) — Милош Раонич (Канада, 3) — 6:4, 7:6 (9:7), 6:4.
С первых жегеймов у Серены возникли трудности с качеством первой подачи. В какой-то момент она даже сама себе крикнула: «Подай ты уже с первого мяча!». Ведь Конта по ходу этого турнира очень здорово справлялась со вторыми подачами соперниц. Конечно, у Уильямс её вторая подача куда крепче, чем у большинства теннисисток WTA, и всё же у британки были шансы цепляться на приёме, но она не создавала того давления, которого можно было ожидать.
В первом сете Уильямс взяла сложный гейм на своей подаче, после чего игра шла практически в одну калитку. Во втором сете отсутствие первой подачи всё-таки привело к потере гейма, но Серена достаточно быстро отыграла брейк и вскоре уже завершила матч в свою пользу – 6:2, 6:3. За весь матч американка имела всего 45% попадания первым мячом, зато она здорово выглядела на задней линии и ошибалась меньше, чем в предыдущей встрече с Барборой Стрыцовой.
Сама Серена высоко оценила игру своей соперницы: «Это был интересный матч. Очевидно, что Йоханна — очень хорошая теннисистка. Для меня всё сложилось отлично. Конта всегда успешно выступает здесь. С такой игрой я вижу её будущей чемпионкой». Американка и с самого начала была фавориткой соревнования, но теперь она безусловный фаворит. В полуфинале она сыграет против Лучич-Барони, с которой в последний раз они встречались в 1998-м.
10-я победа Димитрова кряду
У Григора Димитрова тоже был перерыв между первым и вторым полуфиналом на «Шлемах», но у Лучич-Барони он составил 17,5 лет, а у болгарина – всего два с половиной года. В 2014-м Григор вошёл в топ-10, и многие тогда ему прочили славное будущее. А потом было два тяжёлых сезона, за время которых он серьёзно упал в рейтинге.
Однако в 2017-м болгарин оказался в центре внимания благодаря своим успехам на корте, а не новостям о его личной жизни. Он выиграл турнир в Брисбене на старте года, а затем выиграл ещё пять матчей в Мельбурне.
В четвертьфинале ему противостоял Давид Гоффен. Бельгиец не сумел продемонстрировать своей лучшей игры. Особенно плохо обстояли дела у Давида при ударе справа, с которого он совершил чересчур много невынужденных ошибок. Матч мог быть упорнее, но Давид уступил множество равных геймов – 3:6, 2:6, 4:6.
Шесть упущенных сетболов Раонича
А в вечерней программе зрители наслаждались соперничеством Милоша Раонича и Рафаэля Надаля. После вылета Маррея и Джоковича Милош был самым высоким сеяным на турнире, но даже в этой игре он не был фаворитом. И это при том, что их последняя очная встреча в начале января закончилась в пользу Милоша. Однако по ходу турнира испанец смотрелся чуть более убедительно.
Раонич выглядел несколько вяло на старте поединка, в то время как Рафаэль стартовал активно. При этом играл практически без ошибок. За первую партию он совершил всего две неточности. Единственный брейк в первом сете пришёл в руки Надалю после того, как Милош смазал смэш.
Второй сет получился куда упорнее. И это при том, что по ходу партии Раонич взял медицинский тайм-аут. Канадца беспокоила правая нога, но после паузы борьбы стало больше. Во многом это было связано с тем, что Рафаэль стал допускать больше брака. У канадца было три сетбола ещё в 10-м гейме, но он их не использовал. На тай-брейке Милош пару раз блеснул, что принесло ему ещё пару сетболов. Самым ценным был тот, что он имел на своей подаче, но на нём он допустил двойную ошибку. Всего во втором сете Раонич не реализовал шесть сетболов, а когда у соперника появилась первая возможность закончить сет, то канадец сыграл неудачно.
Тяжело было собраться Милошу после того, как он упустил 81-минутный сет. Да и Надаль уже играл внимательнее и провалов на своей подаче не допускал. Долгое время канадец держался, но когда оказался под давлением в 10-м гейме, то ничего не сумел сделать с соперником – 4:6, 6:7, 4:6.
Кстати, все мужские четвертьфиналы на этом турнире завершились в три сета, да и у женщин за последние игровые дни был лишь один трёхсетовый матч. После резкого старта с целым набором драматичных матчей турнир взял передышку, но будем надеяться, что главные сражения ещё впереди.
26 января (в День Австралии) в Мельбурне пройдут оба женских полуфинала – С. Уильямс против Лучич-Барони и В. Уильямс против Вандевеге. А в вечерней программе сойдутся два швейцарца – Федерер и Вавринка.