Швейцарское дерби номер 22. Анонс 11-го дня Australian Open

Кроме того, продолжается борьба у юниоров. В четверг будут разыграны четвертьфиналы, в которых примут участие и россияне Елена Рыбакина (16) и Алексей Захаров.
МАТЧ ДНЯ. ФЕДЕРЕР – ВАВРИНКА
Венцом программы игрового дня должна стать встреча двух бывших чемпионов турнира – Федерера (4 титула) и Вавринки (1). Это будет уже 22-е по счёту дерби швейцарских теннисистов, многие из которых были очень важными как с турнирной точки зрения, так и с позиции накала в данном противостоянии. Общий счёт пока явно в пользу Роджера – 18-3, однако теннисисты не играли между собой более года. За это время Стэн выиграл свой третий титул на турнирах «Большого шлема» — US Open-2016, а Федерер покинул пределы топ-10. Всезнающие букмекеры в грядущем полуфинале всё же отдают небольшое предпочтение Роджеру, однако и победа Вавринки не станет сенсацией. Всё, как обычно решится на корте.
Australian Open. День 11-й. 26 января, четверг. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)
Мужчины. 1/2 финала. Сетка
Женщины. 1/2 финала. Сетка
Парный разряд. Мужчины. 1/2 финала. Сетка
Парный разряд. Женщины. Сетка
Парный разряд. Микст. 1/4 финала. Сетка
Юниорский турнир. Юноши. 1/4 финала. Сетка
Юниорский турнир. Девушки. 1/4 финала. Сетка
Rod Laver Arena
Коко Вандевеге (США) — Винус Уильямс (США, 13)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 6:00).
Личные встречи: 0-1 (Рим-2016).
Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: 3-й круг (2015) – финал (2003);
«Ролан Гаррос»: 2-й круг (2014, 2016) – финал (2002);
Уимблдон: 1/4 финала (2015) – титул (2000, 2001, 2005, 2007, 2008);
US Open: 2-й круг (2011, 2013-2015) – титул (2000, 2001).
Путь на Australian Open — 2017:
1-й круг: Винчи, 15 (6:1, 7:6) – Козлова (7:6, 7:5);
2-й круг: Пармантье (6:4, 7:6) – Фёгель, Q (6:3, 6:2);
3-й круг: Бушар (6:4, 3:6, 7:5) – Дуань Инъин (6:1, 6:0);
4-й круг: Кербер, 1 (6:2, 6:3) – Бартель, Q (6:3, 7:5);
1/4 финала: Мугуруса, 7 (6:4, 6:0) – Павлюченкова, 24 (6:4, 7:6).
Рейтинг: 35-17.
Прогноз букмекеров: 1.59 – 2.27.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вандевеге в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — Серена Уильямс (США, 2)
Rod Laver Arena. 3-й запуск (около 7:30).
Личные встречи: 0-2 (Сидней, Уимблдон-1998).
Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: 2-й круг (1998) – титул (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015);
«Ролан Гаррос»: 3-й круг (2001, 2015) – титул (2002, 2013, 2015);
Уимблдон: 1/2 финала (1999) – титул (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016);
US Open: 4-й круг (2014) – титул (1999, 2002, 2008, 2012-2014).
Путь на Australian Open — 2017:
1-й круг: Ван Цян (4:6, 6:3, 6:4) – Бенчич (6:4, 6:3);
2-й круг: А.Радваньска, 3 (6:3, 6:2) – Шафаржова (6:3, 6:4);
3-й круг: Саккари (3:6, 6:2, 6:3) – Гиббз (6:1, 6:3);
4-й круг: Брэйди, Q (6:4, 6:2) – Стрыцова, 16 (7:5, 6:4);
1/4 финала: Кар.Плишкова, 5 (6:4, 3:6, 6:4) – Конта, 9 (6:2, 6:3).
Рейтинг: 79-2.
Прогноз букмекеров: 5.86 – 1.11.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.
Текстовая трансляция
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Роджер Федерер (Швейцария, 17) — Стэн Вавринка (Швейцария, 4)
Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:30).
Личные встречи: 18-3 (Роттердам-2005, Дубай-2006, Монреаль-2009, Мадрид, «Ролан Гаррос», Стокгольм-2010, Australian Open, Индиан-Уэллс, «Ролан Гаррос», Базель-2011, Цинциннати, Шанхай-2012, Индиан-Уэллс — 2013, Уимблдон, ATP World Tour Finals — 2014, Рим, US Open, ATP World Tour Finals — 2015 — Монте-Карло — 2009, 2014, «Ролан Гаррос»-2015).
Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: титул (2004, 2006, 2007, 2010) – титул (2014);
«Ролан Гаррос»: титул (2009) – титул (2015);
Уимблдон: титул (2003-2007, 2009, 2012) – 1/4 финала (2014, 2015);
US Open: титул (2004-2008) – титул (2016).
Путь на Australian Open — 2017:
1-й круг: Ю.Мельцер, Q (7:5, 3:6, 6:2, 6:2) – Клижан (4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4);
2-й круг: Рубин, Q (7:5, 6:3, 7:6) – Джонсон (6:3, 6:4, 6:4);
3-й круг: Бердых, 10 (6:2, 6:4, 6:4) – Троицки, 29 (3:6, 6:2, 6:2, 7:6);
4-й круг: Нисикори, 5 (6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3) – Сеппи (7:6, 7:6, 7:6).
1/4 финала: М.Зверев (6:1, 7:5, 6:2) – Цонга, 12 (7:6, 6:4, 6:3).
Рейтинг: 17-4.
Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.15.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в пяти сетах.
Текстовая трансляция
Show Court 3
Ибин У (Китай, 1) — Алексей Захаров (Россия)
Show Court 3. 1-й запуск (3:00).
Прогноз «Чемпионата»: победа Захарова в трёх сетах.
Court 10
Зил Десаи (Индия) — Елена Рыбакина (Россия, 16)
Court 10. 3-й запуск (около 6:00).
Прогноз «Чемпионата»: победа Рыбакиной в трёх сетах.
Текстовая трансляция