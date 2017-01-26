Время назад! Серена и Винус снова в финале

Двукратный обладатель «Большого шлема»
Начиная с четвертьфинальной стадии все одиночные матчи Открытого чемпионата Австралии проходят на арене Рода Лэйвера. Сам мистер Лэйвер регулярно посещает главные встречи. Сейчас такие цифры трудно вообразить, но он завоевал 200 титулов, хотя ATP официально признаёт 52. Дело в том, что основную массу трофеев Род добыл до начала Открытой эры. Самым успешным стал сезон-1962, принесший ему 20 титулов, а на протяжении семи сезонов подряд он побеждал на не менее 10 соревнованиях в каждом. Лэйвер был универсалом и успешно играл на всех покрытиях. Главным достижением австралийца являются два полноценных «Больших шлема», которые были завоёваны в 1962 и 1969 годах. Всего в его коллекции 11 «Шлемов», то есть помимо вышеназванных восьми он завоевал ещё всего три. Но не будем забывать, что ещё восемь «Шлемов» Род выиграл, будучи профессионалом до начала Открытой эры. В 1968 году до турниров стали допускать всех желающих, и в том сезоне Лэйвер выиграл Уимблдон, а в 1969-м завоевал титулы на всех соревнованиях. Является ли он лучшим игроком в истории? Кто-то считает, что да, кто-то отрицает, но нет сомнений, что Род Лэйвер один из величайших теннисистов всех времён.
В четверг на площадку, которая носит его имя, сначала вышли Винус Уильямс и Коко Вандевеге. Так получилось, что Коко немного выпала из нынешнего тренда. Винус 36 лет, Серене Уильямс — 35, а Мирьяне Лучич-Барони — 34. Коко же всего 25. Конечно, хватает теннисисток, которые в этом возрасте имеют за плечами и несколько «Шлемов», но по сравнению с другими участницами полуфинальной стадии Коко выглядела девочкой. Она впервые вышла в полуфинал на «Шлеме», так что на её стороне была молодость и мощь, а на стороне Винус — опыт и психологическая устойчивость. Коко в двух предыдущих матчах очень убедительно переиграла именитых соперниц — сначала первую ракетку мира и действующую чемпионку Анжелику Кербер, а затем Гарбинье Мугурусу. В обоих матчах американка отлично подавала и не раз пробивала навылет. Справиться с такой мощью ни Кербер, ни Мугуруса не смогли.
Мощь Вандевеге против опыта Винус
Увы, стабильности и психологической устойчивости Коко явно не хватает. Так, можно вспомнить матч во втором круге с Полин Пармантье, когда Вандевеге откровенно занервничала в концовке, упустила перевес в два брейка, не реализовала несколько матчболов и завершила матч в свою пользу только после того, как отыграла сетбол. Затем был ещё более трудный матч с Эжени Бушар, в котором Коко выиграла 7:5 в третьей партии. На первой неделе мы часто видели, как американка кидает ракетки и не без труда справляется со своими эмоциями. Это накладывало отпечаток и на её теннис. В отдельные отрезки Коко зажималась и допускала ошибки. Однако эти непростые матчи она успешно прошла, а далее, как мы уже говорили, американка легко выиграла две встречи подряд.
Именно в этой связи Коко представлялась небольшим фаворитом в матче с Винус Уильямс. Винус не отдала до полуфинала ни одной партии, но первые четыре соперницы, при всём уважении к ним, сильными не являются — Катерина Козлова, Стефани Фёгель, Дуань Инъин и Мона Бартель. Анастасия Павлюченкова — теннисистка совсем другого уровня, но россиянке совсем не удалось показать свой лучший теннис, и она проиграла в двух упорных партиях. Упорным получился и стартовый сет во встрече двух американок. Коко сразу взяла чужую подачу, но Винус тут же отыгралась. Затем теннисистки довольно уверенно держали свои подачи. Любопытно, что Уильямс в основном подавала глубоко и не давала Коко углов для атаки. Вандевеге в результате очень часто принимала за пределы корта и после сделанного брейка в самом дебюте зацепиться за гейм Винус не смогла.
Второй финал Винус в Мельбурне
В розыгрышах же, наоборот, Уильямс часто била кроссом и вынуждала играть Коко из коридора. Вандевеге не любить бить в движении и вообще много перемещаться по задней линии. Но при этом она хорошо подавала, поэтому единственным вариантом определить сильнейшего в первом сете стал тай-брейк. Удивительно, но девушки начали с пяти мини-брейков подряд. Затем Коко наладила подачу, а также не ошибалась с задней линии, тогда как Винус действовала не лучшим образом. Именно на тай-брейке Вандевеге сделала два единственных приёма навылет в этой партии — 7:6 (7:3).
Но продолжить в том же духе у Коко не получилось. Опытная Винус, по крайней мере внешне, ничуть не расстроилась после проигранной стартовой партии. А её соперница, стабильно действовавшая в дебюте, стала больше ошибаться. Но прежде всего отметим, что перестала выручать подача. При этом и сама Винус в своих геймах давала шансы. У Коко было семь брейк-пойнтов в трёх геймах, но все ключевые очки достались Уильямс, а вместе с ними и сет — 6:3. В третьей партии Винус тут же сделала брейк и, за исключением одного гейма, надёжно действовала на подаче. Коко по-прежнему много ошибалась и в сумме допустила 51 неточность. 11 двойных тоже заслуживают отдельного упоминания. Винус показала более целостный теннис и во второй раз в карьере вышла в финал Australian Open — 6:7 (3:7), 6:2, 6:3. Американка бурно радовалась и не могла поверить своему успеху — она стала самой возрастной финалисткой турнира в Открытой эре. В предыдущий раз Уильямс играла в решающем матче в Мельбурне в 2003 году. Тогда ей противостояла сестра Серена.
Образцовый матч Серены
Именно её младшая сестра и вышла на центральный корт следом. Серена встречалась с одним из открытий турнира, хорваткой Мирьяной Лучич-Барони. О её трудном и интересном пути мы рассказали ранее. Хорватка на пути к полуфиналу обыграла двух сильных соперниц — Агнешку Радваньскую и Каролину Плишкову. Если полька и не рассматривалась в качестве фаворитки, несмотря на третий номер посева, то победа над Плишковой стала настоящей сенсацией. А в полуфинале Мирьяне предстояло ещё более трудное испытание — матч с Сереной. Они играли всего дважды, при этом обе встречи прошли в 1998 году.
А в 99-м Лучич-Барони вышла в полуфинал Уимблдона и там в упорной борьбе уступила 22-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» Штеффи Граф. Теперь в полуфинале Australian Open Мирьяна играла с другой 22-кратной победительницей «Шлемов». Если немке Лучич (тогда ещё не Барони) проиграла в упорных трёх сетах, то с Сереной борьбы не получилось. Уильямс восхищается Мирьяной как личностью и с большим уважением относится к ней как к теннисистке. Именно поэтому она сразу включилась на все 100 и не сбавляла оборотов до окончания матча. Серена прекрасно подавала и выиграла 24 из 26 мячей после попадания первой подачи.
→ Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард.Лучич-Барони пыталась играть активно, но иногда она действовала слишком агрессивно и торопилась, что приводило к многочисленным ошибкам. На подаче хорватка тоже стремилась обязательно сильно ввести мяч, а это способствовало двойным. Уильямс же куда лучше выбирала моменты для атаки и по всем статьям переиграла соперницу — 6:2, 6:1. Таким образом, в девятый раз состоится финал «Шлема» между двумя сёстрами. Серена в этом противостоянии ведёт 6-2 и будет явным фаворитом в предстоящем матче.
Женщины. Полуфиналы
Винус Уильямс (США, 13) — Коко Вандевеге (США) — 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.
Серена Уильямс (США, 2) — Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 6:2, 6:1.
Женщины. Полуфиналы
Винус Уильямс (США, 13) — Коко Вандевеге (США) — 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.
Серена Уильямс (США, 2) — Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 6:2, 6:1.
Высокий темп, зрелищный теннис
Единственная мужская встреча прошла уже в вечерней программе — полуфинал между Роджером Федерером и Стэном Вавринкой. Роджер, который не так удачно играл на старте турнира, преобразился в матче с Томашем Бердыхом. Затем он в тяжёлой и красивой встрече обыграл Кея Нисикори и показал, что готов играть пять сетов. А с Мишей Зверевым Федерер действовал легко и свободно и очень быстро победил в трёх сетах. У Вавринки путь был посложнее. Ему понадобились все пять партий ещё в первом раунде с Мартином Клижаном, но затем Стэн разыгрался, как это обычно и бывает на крупных соревнованиях. В четвертьфинале он убедительно победил Жо-Вильфрида Цонгу, показав довольно качественный теннис.
→ Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард.Что касается противостояния двух швейцарцев, то теннисисты играли в 22-й раз. У Федерера большой перевес — 18-3, при этом все три победы Стэн добыл на грунте. Правда, они вместе не выходили на корт достаточно давно — с Итогового турнира 2015 года. Специалисты и болельщики ждали красивого матча от двух швейцарцев, и Стэн и Роджер эти ожидания оправдали. Встреча началась в высоком темпе и с обилием активных действий со стороны обоих. Сами розыгрыши были быстрыми, но борьба внутри геймов присутствовала. Так, сначала Федерер упустил тройной брейк-пойнт, а затем двойной возник уже у Стэна. Оба удержали подачи и стали приближаться к тай-брейку. При 5:5 у Вавринки возникла ещё одна возможность, но он сыграл довольно пассивно, и Федерер спас гейм, а затем тут же сделал брейк. Это Стэн, который на протяжении всей партии не справлялся с резаными ударами Роджера, допустил очередную ошибку — 7:5 в пользу 17-го сеяного.
Мужчины. Полуфинал
Роджер Федерер (Швейцария, 17) — Станислас Вавринка (Швейцария, 4) — 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3.
Мужчины. Полуфинал
Роджер Федерер (Швейцария, 17) — Станислас Вавринка (Швейцария, 4) — 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3.
Второй сет достался Федереру намного легче. Он по-прежнему действовал первым номером, старался сокращать количество ударов в розыгрышах и регулярно ходил вперёд. Во второй партии Роджер в 49 розыгрышах 12 раз был у сетки, то есть в каждом четвёртом случае. Стэн же действовал очень пассивно. Всего три ошибки — это отличный показатель, но и шесть ударов навылет для него крайне мало. Все свои подачи Федерер держал очень уверенно, а Вавринка крайне неудачно сыграл в своём гейме в середине сета, после чего разломил ракетку через колено. Роджер же взял партию 6:3, а Стэн отправился в подтрибунное помещение, где ему перевязали правое колено.
Вавринка заиграл по-новому
По возвращении он, видимо, извинился перед соперником, потому что Роджер дал понять, что у него нет к Вавринке никаких претензий. Так или иначе, эта пауза Федереру была ни к чему, и в его игре наступил спад. Он стал намного чаще ошибаться, чем на старте матча, а подача перестала быть грозным оружием. Стэн быстро добился двух брейков и уверенно выиграл третий сет 6:1. Более того, он сразу же взял подачу соперника на старте четвёртой партии. Вавринка сумел заново настроиться на матч, а Федерер немного сбавил в концентрации. Однако после проигранной подачи он тут же сделал обратный брейк. Наступил самый интересный момент во встрече, когда оба стали показывать теннис высочайшего уровня.
Болельщики с самого начала больше поддерживали Федерера, но когда он повёл 2:0 по партиям, то зрителям захотелось более длинного спектакля. Однако в начале четвёртого сета Роджеру симпатизировал чуть ли не весь стадион. Даже сам Стэн в одном из эпизодов подсказал соотечественнику взять повтор: Федерер это сделал и мяч выиграл, после чего сказал спасибо. В целом Роджер прибавил по сравнению с третьей партией, но и Вавринка уже был не тем игроком, который довольно пассивно действовал в начале матча. При 4:3 Федерер попытался сделать брейк, однако его соперник гейм взял, а затем выполнил несколько отличных ударов и благодаря обводке справа кроссом повёл 5:4. В 10-м гейме Вавринка замечательно подавал и перевёл матч в пятый сет — 6:4.
Федерер оказался сильнее в пятом сете
В этот момент уже Федерер пошёл в подтриубнное помещение. По возвращении теннисисты обменялись лёгкими геймами, а затем у каждого был шанс на брейк, но Федерер на брейк-пойнте соперника укоротил, а затем уже сам Роджер проиграл четыре очка с 30:0 на приёме. При 2:2 17-й сеяный уверенно вёл 40:15 на своей подаче, но тут включился Вавринка и выдал несколько невероятных ударов. Федерер всё же удержал подачу, а затем воспользовался спадом соперника: Стэн допустил две ошибки, а на брейк-пойнте дал двойную. Роджеру оставалось дважды удержать свою подачу, и он с этой задачей справился — 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3. Оба теннисиста показали отличный теннис и подарили настоящий спектакль, но именно Федерер вышел в решающий матч.
Его соперник должен определиться в пятницу, 27 января, в матче Рафаэля Надаля и Григора Димитрова.
→ Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард.
Юноши. Четвертьфинал
Ибин У (Китай, 1) — Алексей Захаров (Россия) — 7:5, 6:3.
→ Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард.
Девушки. Четвертьфинал
Елена Рыбакина (Россия, 16) — Зил Десаи (Индия) — 6:4, 6:3.
Юноши. Четвертьфинал
Ибин У (Китай, 1) — Алексей Захаров (Россия) — 7:5, 6:3.
→ Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард.
Девушки. Четвертьфинал
Елена Рыбакина (Россия, 16) — Зил Десаи (Индия) — 6:4, 6:3.