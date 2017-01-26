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175 лет назад 2016
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Роджер Федерер
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

Федерер: Вавринка взял тайм-аут. Я решил, что мне тоже стоит

После тяжёлой победы над Вавринкой Федерер рассказал, как ему помогла пауза в карьере, отношении к медицинским тайм-аутам и другом.
26 января 2017, четверг. 19:16. Теннис
Роджер Федерер в своём первом официальном турнире за полгода дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале он обыграл Стэна Вавринку. После матча Роджер рассказал о физическом состоянии, противостоянии с Надалем, прогрессе Димитрова, отношении к медицинским тайм-аутам и многом другом.

«Нога не должна помешать в финале»


— Роджер, о чём вы думали в пятом сете? Становилось играть тяжелее?
— Нет. Нога была в том же состоянии в пятом сете, что и до этого. Я чувствовал напряжение в ноге на протяжении всей встречи, и это меня замедляло. Я просто надеялся, что если физиотерапевт осмотрит мою ногу, то мне станет лучше. Мне не стало. Но это не то, о чём я сильно беспокоюсь.

В пятом сете я знал, что мне нужно стать энергичнее, играть активнее, встречать мяч раньше, хорошо подавать, верить в себя и стараться избежать сложных моментов на старте сета. Поединки со Стэном никогда не получаются простыми. А тут с учётом, что произошло в третьем и четвёртом сетах, мне нужно было что-то предпринять, потому что он меня переигрывал на задней линии. Я думал, что пятый сет будет тяжелее, но он помог сделать мне лёгкий брейк, а потом я уже не оглядываясь шёл к победе.
Я доволен тем, как проявил себя в решающей партии.

— То есть вы думаете, что проблемы с ногой не помешают вам в финале?
— Нет. По крайней мере сейчас мне так кажется.

— Учитывая результат на этом турнире, можно сказать, что полугодичная пауза помогла вам?
— Да, похоже на то. Я понял для себя, что если есть слишком много проблем со здоровьем, то в таком состоянии соперников из топ-10 не обыграть. Просто иногда ты достигаешь своего лимита. Можно провести равный матч, можно даже победить в отдельной встрече, но два подряд матча в таком состоянии не выиграть. Просто не хватает ощущения раскованности физически и психологически. В этом положении оказались и я, и Надаль. Поэтому мы оба сосредоточились на том, чтобы восстановиться на 100% и наслаждаться игрой, а не как раньше – тренировка, лечение, тренировка, лечение, матч, лечение. Ты играешь с огнём, когда подвергаешь своё тело таким испытаниям. В этом плане последние полгода мне действительно помогли. Мне просто хотелось снова чувствовать себя здоровым. В этом плане эта неделя была хорошей.
Я думал, что пятый сет будет тяжелее, но он помог сделать мне лёгкий брейк, а потом я уже шёл к победе не оглядываясь. Я доволен тем, как проявил себя в решающей партии.

— Насколько тяжело было провести два пятисетовых матча с соперниками из топ-5?
— В четвёртом сете полуфинала я почувствовал, что моя игра затухает и Стэн переигрывает меня на задней линии. Но хорошо, что у меня был запас после первых двух партий. Я должен отметить, что подготовился к этому матчу верно, что помогло мне его выиграть. Мой соперник расслабился психологически в середине третьего сета и заиграл свободнее. К тому же у меня был не лучший день на подаче.

Со Стэном просто в пятом сете не бывает. Может, конечно, больное колено ему немного мешало. Но у многих теннисистов есть повреждения, о которых никто не знает. Я очень рад, что выиграл два пятисетовика за один турнир «Большого шлема». Даже не знаю, делал ли я это раньше… (Федерер выигрывал два пятисетовых матчах на Уимблдоне-2001 и «Ролан Гаррос»-2009. – Прим. «Чемпионата»).


«Разговор с врачом помог настроиться на пятый сет»


— Вы очень редко пользуетесь медицинскими тайм-аутами. Пауза перед пятым сетом помогла немного привести мысли в порядок?
— Да, причём медицинские тайм-ауты часто более важны в психологическом плане. Обычно они проходят на корте, но если речь идёт о травме паха, то надо идти в раздевалку. Впервые за весь матч у тебя появляется возможность поговорить с кем-то. Пусть это только физиотерапевт, но мы его отлично знаем. Это могло помочь и Стэну. Не знаю, о чём они говорили. Я стал рассказывать об ощущениях в ноге, о том, что надеюсь, что мне станет лучше. Это помогло мне выйти на пятый сет с положительным настроем.

Я взял тайм-аут, потому что подумал, что он вызывал врача, может, и мне стоит воспользоваться этой возможностью. В принципе, я считаю, что нам не должно быть позволено слишком часто этим пользоваться. Но тут я решил взять медицинский тайм-аут в перерыве между сетами. Люди знают, что я не злоупотребляю этим. Надеюсь, что так и будет в дальнейшем.
Никогда не хочется играть с кем-то, кто полон уверенности в себе. Ему кажется, что он способен вырывать деревья из земли и чувствует себя суперменом в этот момент.

— Все вокруг говорят о возможном финале Федерер – Надаль. А может, вам лучше было бы сыграть с Димитровым? Кого бы вы предпочли?
— Да, наверное, со стороны кажется, что у меня больше шансов против Димитрова, чем против Надаля, но какая разница? Я буду играть в финале, это я точно знаю. У меня в любом случае будет шанс на победу. При любом составе это будет особенный матч – либо эпичное противостояние с Рафой, либо Димитров будет биться за свой первый «Шлем». Я беспокоюсь только о том, чтобы одержать победу в воскресенье, не важно, кто будет по ту сторону сетки. Хотя, конечно, я понимаю, что афиша у матча с Надалем будет особенной.

— Вы говорили, что во время вашего противостояния с Надалем вы провели с ним слишком много матчей на грунте, что повлияло на ваши матчи в дальнейшем. Можете рассказать об этом подробнее?
— Не хотелось бы. Зачем давать ему тактическое превосходство? Просто мне кажется, что я проиграл финал Уимблдона-2008, потому что мы слишком много играли на грунте. Он уничтожил меня в финале «Ролан Гаррос» в том году. Это повлияло на мой теннис в первых двух сетах на Уимблдоне. Рафа провёл отличный матч, я тоже разыгрался по ходу встречи. Но то болезненное поражение в Париже сказалось на старте той игры. Но сейчас совсем другие времена. Я знаю, что на этом корте я могу играть в тот теннис, который не смог бы показать на центральной арене «Ролан Гаррос».

— Вы самый возрастной финалист «Шлема» с 1974 года. Тогда Кен Розуолл вышел в финал в 39 лет, вам сейчас 35. Что вы можете сказать о продолжительности своей карьеры и том поколении теннисистов?
— Я большой поклонник того поколения, особенно Кена. Мне кажется, что мы недостаточно часто говорим о его успехах. Он прекрасный человек, он написал мне письмо с пожеланиями на этой неделе. Кен делает это во время каждого Открытого чемпионата Австралии. К сожалению, пока что в этом году у меня не было возможности увидеть его вживую. Это было потрясающее поколение – Тони Роч, Род Лэйвер, Кен Розуолл, Рой Эмерсон. Мне приятно добиться чего-то, что не удавалось никому долгое время.


«Димитров обращался ко мне за советом»


— В интервью на корте вы сказали, что вы главный фанат Рафаэля Надаля. Так было всегда или это произошло со временем?
— Я просто считаю, что он невероятный теннисист. Он обладает теми ударами, которые больше никто не может нанести. Это делает его особенным. К тому же он настоящий боец, что помогает ему годами оставаться на самым высоком уровне. Он доказывал это раз за разом. Он возвращался после травм множество раз. И со стороны может показаться, что это было легко, но это не так. Я его очень сильно уважаю.


— Многие отмечали, что Димитров копирует ваш стиль игры. Не делает ли это его более лёгким соперником?
— Только результат может дать ответ на этот вопрос. Может быть, мне будет легче, потому что я ему никогда не проигрывал, но это не даёт мне автоматической победы. Мне кажется, что он играет совсем иначе по сравнению с прошлым годом, когда я победил его в Брисбене и Мельбурне. Сейчас он уверен в себе. Никогда не хочется играть с кем-то, кто полон уверенности в себе. Такому игроку кажется, что он способен вырывать деревья из земли и чувствует себя Суперменом в этот момент.

Димитров много работал, чтобы набрать такую форму. Григор наверняка уверен, что он работал больше, чем кто-либо в туре на данный момент. Я думаю, что у Димитрова есть реальный шанс против Надаля. Если он выиграет этот матч, то у него есть шанс и против меня. Он стал играть чище в последнее время. Он серьёзно поработал над этим, прошёл через сложные времена. Я дал ему совет в прошлом году, когда он обратился ко мне. Это был довольно простой разговор, но я очень рад, что ему удалось изменить свою карьеру к лучшему.
Я взял тайм-аут, потому что подумал, что он вызывал врача, может мне стоит тоже воспользоваться этой возможностью. В принципе я считаю, что нам не должно быть позволено слишком часто этим пользоваться.

Я знаю, что если мне предстоит сыграть с Григором, то я должен буду показать хороший теннис. Он может быть похож на меня в плане игры, но я был похож на Пита Сампраса. Я всегда повторял, что я не Пит. А Григор – не я. У него тоже есть своя индивидуальность.

— То, что вы давно не играли с Рафой матчи подобной важности, может избавить от психологического давления?
— Да, это явно лучше, чем играть с ним сразу после того, как он разгромил меня на «Ролан Гаррос». Наш последний очный матч остался за мной. Но я не думаю, что если я выиграл тогда в Базеле, то обязательно одержу победу и тут. Мне всё ещё надо выиграть целый матч. Но морально я готов оставить все силы здесь в Австралии и потом уже восстанавливаться. Этот турнир уже сложился куда лучше, чем я думал. Я себе это говорил по ходу полуфинала: «Просто расслабься. Твоё возвращение уже вышло отличным. Просто позволь мячу вылетать с твоей ракетки и посмотрим, что из этого выйдет». Я думаю, что с таким же настроем мне надо выходить на финал. С мыслью, что мне нечего терять. Это отлично работало по ходу этого турнира.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Димитар Димитров Рафаэль Надаль Роджер Федерер Станислас Вавринка
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