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175 лет назад 2016
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Рафаэль Надаль
Фото: Reuters
Текст: Даниил Сальников

Надаль творит историю. Анонс 12-го дня Australian Open

Предлагаем вашему вниманию расписание матчей 12-го игрового дня Australian Open с историей встреч и прогнозами.
26 января 2017, четверг. 21:15. Теннис
27 января на Australian Open должны определиться финалисты во всех разрядах. В том числе полуфинал сыграет и последняя оставшаяся в сетках россиянка – Елена Рыбакина (16), выступающая в юниорском одиночном разряде. Кроме того, определятся первые чемпионы Открытого чемпионата Австралии — 2017 сразу в трёх разрядах – парном женском и в юниорских парах у юношей и девушек.

МАТЧ ДНЯ. НАДАЛЬ – ДИМИТРОВ

Главным матчем пятницы станет битва Рафаэля Надаля и Григора Димитрова за право сыграть в финале с Роджером Федерером. Если выиграет испанец, то на нынешнем турнире будет установлен
уникальный рекорд «Больших шлемов», на которых до этого ни разу в Открытой эре в обоих одиночных финалах не играли только теннисисты и теннисистки, которым за 30. Напомним, что в четверг в решающие матчи Мельбурна помимо Федерера пробились ещё и сёстры Уильямс.

Димитрову 25 лет, и до нынешнего турнира он лишь раз добирался до полуфиналов «шлемов» – на Уимблдоне-2014. У 30-летнего Надаля одних только участий в больших финалах – аж 20 (14 титулов и 6 поражений). Кроме того, в активе испанца и солидный опыт побед над болгарином (7), правда, их последнюю и единственную встречу в 2016 году, в Пекине, выиграл как раз Григор и размочил счёт в очном противостоянии. Всезнающие букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение Рафаэлю, а вот что получится на самом деле, как обычно решится на корте.

Australian Open. День 12-й. 27 января, пятница. Начало матчей в 15:00 (7:00 мск)

Мужчины. 1/2 финала. Сетка

Женщины. Сетка

Парный разряд. Мужчины. Сетка

Парный разряд. Женщины. Финал. Сетка

Парный разряд. Микст. 1/2 финала. Сетка

Юниорский турнир. Юноши. 1/2 финала. Сетка

Юниорский турнир. Девушки. 1/2 финала. Сетка

Rod Laver Arena

Андреа Главачкова (Чехия)/Шуай Пэн (Китай) (12) — Бетани Маттек-Сэндс (США)/Люси Шафаржова (Чехия) (2)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 8:00).
Прогноз букмекеров: 2.27 – 1.59.
Прогноз «Чемпионата»: победа Маттек-Сэндс/Шафаржовой в трёх сетах.
Рафаэль Надаль (Испания, 9) — Григор Димитров (Болгария, 15)
Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 11:30).
Личные встречи: 7-1 (Роттердам-2009, Монте-Карло, Цинциннати-2013, Australian Open, Рим-2014, Мадрид, Базель-2015 – Пекин-2016).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: титул (2009) – 1/4 финала (2014);
«Ролан Гаррос»: титул (2005-2008, 2010-2014) – 3-й круг (2013);
Уимблдон: титул (2008, 2010) – 1/2 финала (2014);
US Open: титул (2010, 2013) – 4-й круг (2014, 2016).

1-й круг: Ф.Майер (6:3, 6:4, 6:4) – О'Коннелл, WC (7:6, 6:3, 6:3);
2-й круг: Багдатис (6:3, 6:1, 6:3) – Чхун Хён (1:6, 6:4, 6:4, 6:4);
3-й круг: А.Зверев, 24 (4:6, 6:3, 6:7, 6:3, 6:2) – Гаске, 18 (6:3, 6:2, 6:4);
4-й круг: Монфис, 6 (6:3, 6:3, 4:6, 6:4) – Истомин, WC (2:6, 7:6, 6:2, 6:1).
1/4 финала: Раонич, 3 (6:4, 7:6, 6:4) – Гоффен, 11 (6:3, 6:2, 6:4).

Рейтинг: 9-15.
Прогноз букмекеров: 1.43 – 2.81.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.
Текстовая трансляция

Show Court 3

Финн Рейнольдс (Новая Зеландия) / Дуарте Вале (Португалия) — Ю Сиусю (Тайвань) / Линси Чжао (Китай) (4)
Show Court 3. 3-й запуск (около 10:00).

Court 5

Марта Костюк (Украина, 11) — Елена Рыбакина (Россия, 16)
Court 10. 1-й запуск (7:00).
Прогноз «Чемпионата»: победа Рыбакиной в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Бьянка-Ванесса Андрееску (Канада) / Карсон Бранстнн (США) (3) — Майя Чвалинска / Ига Святек (Польша)
Court 10. 3-й запуск (около 10:00).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бетани Маттек-Сэндс Григор Димитров Люси Шафаржова Пэн Шуай Рафаэль Надаль Australian Open
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