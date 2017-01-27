Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Марат Сафин
Фото: Reuters
Текст: Илья Рывлин

Марат Сафин. Первый западный теннисист из России

Марата Сафина любили за его игру и харизму. Он не полностью реализовал свой потенциал, но миллионы болельщиков во всём мире его обожают.
27 января 2017, пятница. 11:00. Теннис

Яркий игрок и яркая личность


Марат Сафин завоевал всего 17 титулов во всех разрядах. С одной стороны, это, конечно, немало, но он не попадёт даже в топ-70 по количеству трофеев среди игроков Открытой эры. При этом Марат в основном выступал в одиночке, именно на этот разряд пришлись 15 титулов. Есть достаточно теннисистов, которые выигрывали больше, но оставили меньший след в истории тенниса. Почему так получилось? Потому что Сафин и был ярким теннисистом, и остаётся яркой личностью. Речь и о проявлении эмоций, и о кидании ракеток, и об обаянии, и о честных и весёлых интервью и пресс-конференциях. А что касается тенниса, то это мощь, подача и коронный удар слева по линии в прыжке.

Марата можно назвать первым западным теннисистом из России. Начать хотя бы с имени. Когда он только делал первые шаги в ATP, Евгений Кафельников уже был трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» (с учётом парного титула на US Open) и обладателем олимпийской золотой медали. Но иностранцам было очень тяжело выговорить странное имя Евгений, начинающееся с буквы Y, а про фамилию и говорить не стоит. Другое дело Марат Сафин — всё просто и удобно звучит. Конечно, дело не только в этом. Если Кафельников всё же был достаточно закрытым человеком как на корте, так и с журналистами, то Марат открывался и перед зрителями, и перед акулами пера. Именно за это его и любили. Добавим сюда зрелищный теннис и получим любимца публики.

Сафин очень рано завершил свою карьеру — в 29 лет. Только подумать: он менее чем на полгода старше Винус Уильямс, финалистки нынешнего Открытого чемпионата Австралии. Конечно, каждый человек индивидуален, поэтому совершенно не факт, что в 32-33 Марат мог бы на что-то претендовать. «У каждого свой срок. Коннорс смог играть до 40 лет, Агасси — до 36. Я наигрался под завязку в 29. С радостью забуду о тех травмах, которые заработал на корте», — говорил он в интервью «АиФ». На самом деле уже после 25 лет карьера Сафина пошла на спад. Он победил на Открытом чемпионате Австралии 2005 году, через три дня после своего юбилея, и больше не выиграл ни одного турнира. Речь не только о «Шлемах», а обо всех соревнованиях. Именно в том году он получил тяжёлую травму колена и не сумел полноценно вернуться на свой уровень.
МАРАТ САФИН

Родился 27 января 1980 года в Москве, СССР.
Рост: 193 см. Правша. Двуручный удар слева.
Начало профессиональной карьеры: 1997, завершение: 2009.
Призовые за карьеру: $ 14 373 291.
В одиночном разряде 422 победы и 267 поражений.
Наивысшее место в рейтинг-листе: 1 (20 ноября 2000).
Количество титулов: 15.

Турниры «Большого шлема»:
Australian Open — титул (2005).
«Ролан Гаррос» — полуфинал (2002).
Уимблдон — полуфинал (2008).
US Open — титул (2000).

Неожиданный успех на Уимблдоне


Конечно, были и отдельные удачные турниры. Так, в сезоне-2005 он близко подошёл к первому титулу на траве, но в упорном финале уступил Роджеру Федереру в Галле. Сафин дважды побеждал в Санкт-Петербурге, но ни разу не выигрывал в Москве. В 2006-м и 2008-м он играл в финалах, но оба раза проигрывал соотечественникам. Был и невероятный Уимблдон-2008. Как известно, Сафин не любил и толком не умел играть на траве, во многом из-за непредсказуемого отскока и из-за того, что не был уверен в своей игре с лёта. Как правило он проигрывал в стартовых раундах на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба, но в 2008-м совершенно неожиданно дошёл до полуфинала и показал лучший результат в карьере.
Уимблдон 2008 . 2-й круг
25 июня 2008 года, среда. 16:10 МСК
Новак
Джокович
Марат
Сафин
4:6 6:7 2:6

Марат не был посеян и уже во втором круге попал на Новака Джоковича. Тогда это был не тот Джокович, которого мы знаем сейчас, но всё равно он уже начал своё восхождение. Однако Сафин сенсационно выиграл в трёх сетах. Затем он превзошёл Андреаса Сеппи, Стэна Вавринку и Фелисьяно Лопеса. В полуфинале пришлось играть с Федерером, и швейцарец оказался сильнее в трёх партиях, хотя Марат достойно поборолся. Он сыграл ещё в пяти турнирах «Большого шлема», но ни на одном не дошёл до четвёртого раунда. Ещё в 2008-м он подумывал о завершении карьеры, но всё же остался в теннисе ещё на сезон и порадовал публику на Кубке Хопмана, где он играл вместе с Динарой. Кстати, Марат и Динара — единственные брат и сестра в истории тенниса, которые становились первыми ракетками мира. Сафин приехал в Перт с фингалом под глазом после потасовки в Москве, но это не помешало ему достойно сыграть в командном соревновании. Марат почти не готовился к сезону и вышел на корт практически сразу после прилёта в Австралию — в этом весь Сафин.

Марат официально ни разу не был женат, но у него есть дочь Ева от непродолжительного романа с Валерией Якубовской. При этом Сафину приписывали и продолжают приписывать романы с самыми разными звёздами музыки, кино и шоу-бизнеса. В жёлтой прессе в 2000-х появлялось много заметок о новых пассиях и о похождениях Марата по ночным клубам. Считается, что Сафин обладал огромным талантом, но не смог его полностью раскрыть именно из-за того, что не отдавал теннису всего себя. Правда, сам теннисист с этим не согласен. «И как вы себе это представляете? Я с большого бодуна выходил на корт и обыгрывал, скажем, Федерера?! Только лохи могут утверждать подобное! И я им не завидую. Видимо, этим людям больше в жизни нечем заняться, кроме как сочинять подобный бред», — заявил он «АиФ».
Личные встречи
Андре Агасси — 3-3.
Джеймс Блэйк — 2-2.
Йонас Бьоркман — 4-4.
Станислас Вавринка — 1-3.
Фернандо Гонсалес — 3-6.
Себастьян Грожан — 7-2.
Давид Налбандян — 6-3.
Фабрис Санторо — 2-7.
Роджер Федерер — 2-10.

Потрясающий матч с Федерером


Так или иначе, спорить про большой талант бессмысленно. Марат был первой ракеткой мира, выиграл два «Шлема» и мог добиться куда большего, если бы не травмы во второй половине прошлого десятилетия. Его уважали и любили коллеги, а Федерер даже не верил, что Марат всерьёз готов закончить с теннисом в 29 лет. Об уважении других игроков свидетельствует хотя бы церемония, которая была устроена в Париже после его заключительного матча с Хуаном-Мартином дель Потро. Многие теннисисты вышли на корт, а на экране показали видеоролик с записанными обращениями от того же дель Потро, Джоковича и других известных теннисистов.
Париж 2009 . 2-й круг
11 ноября 2009 года, среда. 15:00 МСК
Марат
Сафин
Хуан-Мартин
дель Потро
4:6 7:5 4:6

По-настоящему Сафин заявил о себе на US Open-2000, когда ему было всего 20. В том сезоне он очень быстро начал прогрессировать и дошёл до девяти финалов — великолепный показатель. Он получил шестой номер посева, но в стартовых раундах провёл два пятисетовых матча. Однако Марат вышел на пик формы к окончанию турнира и достаточно легко взял верх над Питом Сампрасом в финале. В середине десятилетия Сафин провёл два запоминающихся Australian Open. В 2004-м он играл с пятью американцами и трёх из них победил в пяти сетах. В четвертьфинале он оказался сильнее первого сеяного Энди Роддика, а затем четвёртого — Андре Агасси. Несеяный Сафин дошёл до финала, но там он был слишком уставшим и в трёх партиях уступил Федереру.

На следующем Открытом чемпионате Австралии Марат уже был четвёртым сеяным и добрался до решающих матчей без таких трудностей, как в предыдущем розыгрыше. В полуфинале состоялся выдающийся матч с Федерером — возможно, один из лучших в этом веке. Закрученная интрига и великолепная игра обоих привели к тому, что Сафин взял верх со счётом 9:7 в пятой партии, а ещё в четвёртом сете он отыграл матчбол. Финал с Ллейтоном Хьюиттом для него начался не лучшим образом — 1:6, но затем россиянин собрался и завоевал свой 15-й титул в карьере. Сейчас Марат является депутатом Государственной думы, а иногда выходит на корты в выставочных матчах и турнирах, вновь доставляя радость своим многочисленным поклонникам.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Евгений Кафельников Марат Сафин Роджер Федерер Хуан-Мартин дель Потро
Новости. Теннис
27 января 2017, пятница
11:36 Ю Сию Сю и Лингси Чжао выиграли юниорский Australian Open в парном разряде
11:15 Пирош вышел в финал юниорского Открытого чемпионата Австралии
11:14 Маттек-Сэндс и Шафаржова выиграли Australian Open в парном разряде
10:56 Спирс и Кабаль победили Свитолину и Гуччионе в полуфинале AO в миксте
09:58 Масарова вышла в финал юниорского Australian Open
09:51 Олиэль победил лидера посева в полуфинале юниорского Australian Open
09:08 Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Димитров на Australian Open
09:05 Мирза и Додиг стали первыми финалистами Australian Open в миксте
08:30 Рыбакина уступила Костюк в полуфинале юниорского Australian Open
01:05 Рублёв вышел в четвертьфинал челленджера в Ренне
26 января 2017, четверг
23:53 Т. Надаль: Рафа на правильном пути
22:47 Кэш: лучший вариант Джоковича мы уже видели
21:44 Муратоглу: Серена и Винус устроят настоящую войну в финале Australian Open
21:36 Габашвили вышел в четвертьфинал челленджера во Франции
21:02 Федерер: понимаю масштаб потенциального финала с Надалем
20:05 Агасси: хотел бы видеть Маррея более спокойным и радостным на корте
19:54 Федерер — самый низкорейтинговый финалист ТБШ за 8 лет
18:58 В финале ТБШ во второй раз за 16 лет не сыграет ни один из 8 первых сеяных
17:59 Федерер выступил против частого использования медицинских тайм-аутов
17:50 Федерер в третий раз в карьере одержал две пятисетовые победы на одном ТБШ
16:59 Федерер: думал, пятый сет будет тяжелее, но Стэн помог мне сделать лёгкий брейк
16:31 Вавринка: не могу быть доволен лишь двумя выигранными сетами в матче с Федерером
15:44 Федерер стал самым возрастным финалистом ТБШ с 1974 года
15:27 Сёстры Уильямс, Кузнецова, Касаткина сыграют на турнире в Индиан-Уэллсе
14:41 Федерер в пяти сетах одолел Вавринку и вышел в финал Australian Open
14:21 Беккер не исключил возможности возобновления работы с Джоковичем
13:25 С. Уильямс: финал с Винус — это в любом случае выигрышная ситуация для меня
12:40 Мыскина, Хингис, Цибулкова сыграют с хоккеистами в рамках турнира в Петербурге
12:37 Жеребьёвка турнира в Санкт-Петербурге пройдёт в электронном формате, как на РГ
12:14 Лучич-Барони: когда Серена играет так хорошо, противостоять ей очень сложно
11:34 В. Уильямс: в финале нужно самой завоевать титул, мне его не подарят
10:35 Вандевеге: Винус действовала лучше, когда это было нужно больше всего
10:04 Серена Уильямс вышла в финал Australian Open, где сыграет со своей сестрой Винус
09:51 Соперниками братьев Брайан в финале Australian Open будут Континен и Пирс
09:49 Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Вавринка на Australian Open
09:04 Лидеры посева Маттек-Сэндс и М. Брайан снялись с Australian Open в миксте
09:02 Текстовая онлайн-трансляция матча Лучич-Барони — С. Уильямс на Australian Open
08:46 Винус Уильямс — первая финалистка Australian Open — 2017
07:27 Елена Рыбакина стала полуфиналисткой юниорского Australian Open
05:33 Захаров проиграл в 1/4 финала юниорского Australian Open
05:19 Братья Брайан вышли в финал Australian Open в парном разряде
00:58 Рублёв стартовал на челленджере в Ренне с победы над 1-м сеяным Шарди
00:45 Димитров: с каждым матчем я чувствую себя всё лучше
25 января 2017, среда
22:30 Канделаки: теннис в России пока массовая аудитория не смотрит
22:04 Федерер: Стэн не только отличный игрок, но и хороший ученик
Все новости RSS
Кто из нового поколения россиян сможет первым пробиться в топ-20?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+