Марат Сафин. Первый западный теннисист из России

Яркий игрок и яркая личность
Марат Сафин завоевал всего 17 титулов во всех разрядах. С одной стороны, это, конечно, немало, но он не попадёт даже в топ-70 по количеству трофеев среди игроков Открытой эры. При этом Марат в основном выступал в одиночке, именно на этот разряд пришлись 15 титулов. Есть достаточно теннисистов, которые выигрывали больше, но оставили меньший след в истории тенниса. Почему так получилось? Потому что Сафин и был ярким теннисистом, и остаётся яркой личностью. Речь и о проявлении эмоций, и о кидании ракеток, и об обаянии, и о честных и весёлых интервью и пресс-конференциях. А что касается тенниса, то это мощь, подача и коронный удар слева по линии в прыжке.
Марата можно назвать первым западным теннисистом из России. Начать хотя бы с имени. Когда он только делал первые шаги в ATP, Евгений Кафельников уже был трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» (с учётом парного титула на US Open) и обладателем олимпийской золотой медали. Но иностранцам было очень тяжело выговорить странное имя Евгений, начинающееся с буквы Y, а про фамилию и говорить не стоит. Другое дело Марат Сафин — всё просто и удобно звучит. Конечно, дело не только в этом. Если Кафельников всё же был достаточно закрытым человеком как на корте, так и с журналистами, то Марат открывался и перед зрителями, и перед акулами пера. Именно за это его и любили. Добавим сюда зрелищный теннис и получим любимца публики.
Сафин очень рано завершил свою карьеру — в 29 лет. Только подумать: он менее чем на полгода старше Винус Уильямс, финалистки нынешнего Открытого чемпионата Австралии. Конечно, каждый человек индивидуален, поэтому совершенно не факт, что в 32-33 Марат мог бы на что-то претендовать. «У каждого свой срок. Коннорс смог играть до 40 лет, Агасси — до 36. Я наигрался под завязку в 29. С радостью забуду о тех травмах, которые заработал на корте», — говорил он в интервью «АиФ». На самом деле уже после 25 лет карьера Сафина пошла на спад. Он победил на Открытом чемпионате Австралии 2005 году, через три дня после своего юбилея, и больше не выиграл ни одного турнира. Речь не только о «Шлемах», а обо всех соревнованиях. Именно в том году он получил тяжёлую травму колена и не сумел полноценно вернуться на свой уровень.
МАРАТ САФИН
Родился 27 января 1980 года в Москве, СССР.
Рост: 193 см. Правша. Двуручный удар слева.
Начало профессиональной карьеры: 1997, завершение: 2009.
Призовые за карьеру: $ 14 373 291.
В одиночном разряде 422 победы и 267 поражений.
Наивысшее место в рейтинг-листе: 1 (20 ноября 2000).
Количество титулов: 15.
Турниры «Большого шлема»:
Australian Open — титул (2005).
«Ролан Гаррос» — полуфинал (2002).
Уимблдон — полуфинал (2008).
US Open — титул (2000).
Родился 27 января 1980 года в Москве, СССР.
Рост: 193 см. Правша. Двуручный удар слева.
Начало профессиональной карьеры: 1997, завершение: 2009.
Призовые за карьеру: $ 14 373 291.
В одиночном разряде 422 победы и 267 поражений.
Наивысшее место в рейтинг-листе: 1 (20 ноября 2000).
Количество титулов: 15.
Турниры «Большого шлема»:
Australian Open — титул (2005).
«Ролан Гаррос» — полуфинал (2002).
Уимблдон — полуфинал (2008).
US Open — титул (2000).
Неожиданный успех на Уимблдоне
Конечно, были и отдельные удачные турниры. Так, в сезоне-2005 он близко подошёл к первому титулу на траве, но в упорном финале уступил Роджеру Федереру в Галле. Сафин дважды побеждал в Санкт-Петербурге, но ни разу не выигрывал в Москве. В 2006-м и 2008-м он играл в финалах, но оба раза проигрывал соотечественникам. Был и невероятный Уимблдон-2008. Как известно, Сафин не любил и толком не умел играть на траве, во многом из-за непредсказуемого отскока и из-за того, что не был уверен в своей игре с лёта. Как правило он проигрывал в стартовых раундах на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба, но в 2008-м совершенно неожиданно дошёл до полуфинала и показал лучший результат в карьере.
Марат не был посеян и уже во втором круге попал на Новака Джоковича. Тогда это был не тот Джокович, которого мы знаем сейчас, но всё равно он уже начал своё восхождение. Однако Сафин сенсационно выиграл в трёх сетах. Затем он превзошёл Андреаса Сеппи, Стэна Вавринку и Фелисьяно Лопеса. В полуфинале пришлось играть с Федерером, и швейцарец оказался сильнее в трёх партиях, хотя Марат достойно поборолся. Он сыграл ещё в пяти турнирах «Большого шлема», но ни на одном не дошёл до четвёртого раунда. Ещё в 2008-м он подумывал о завершении карьеры, но всё же остался в теннисе ещё на сезон и порадовал публику на Кубке Хопмана, где он играл вместе с Динарой. Кстати, Марат и Динара — единственные брат и сестра в истории тенниса, которые становились первыми ракетками мира. Сафин приехал в Перт с фингалом под глазом после потасовки в Москве, но это не помешало ему достойно сыграть в командном соревновании. Марат почти не готовился к сезону и вышел на корт практически сразу после прилёта в Австралию — в этом весь Сафин.
Марат официально ни разу не был женат, но у него есть дочь Ева от непродолжительного романа с Валерией Якубовской. При этом Сафину приписывали и продолжают приписывать романы с самыми разными звёздами музыки, кино и шоу-бизнеса. В жёлтой прессе в 2000-х появлялось много заметок о новых пассиях и о похождениях Марата по ночным клубам. Считается, что Сафин обладал огромным талантом, но не смог его полностью раскрыть именно из-за того, что не отдавал теннису всего себя. Правда, сам теннисист с этим не согласен. «И как вы себе это представляете? Я с большого бодуна выходил на корт и обыгрывал, скажем, Федерера?! Только лохи могут утверждать подобное! И я им не завидую. Видимо, этим людям больше в жизни нечем заняться, кроме как сочинять подобный бред», — заявил он «АиФ».
Личные встречи
Андре Агасси — 3-3.
Джеймс Блэйк — 2-2.
Йонас Бьоркман — 4-4.
Станислас Вавринка — 1-3.
Фернандо Гонсалес — 3-6.
Себастьян Грожан — 7-2.
Давид Налбандян — 6-3.
Фабрис Санторо — 2-7.
Роджер Федерер — 2-10.
Андре Агасси — 3-3.
Джеймс Блэйк — 2-2.
Йонас Бьоркман — 4-4.
Станислас Вавринка — 1-3.
Фернандо Гонсалес — 3-6.
Себастьян Грожан — 7-2.
Давид Налбандян — 6-3.
Фабрис Санторо — 2-7.
Роджер Федерер — 2-10.
Потрясающий матч с Федерером
Так или иначе, спорить про большой талант бессмысленно. Марат был первой ракеткой мира, выиграл два «Шлема» и мог добиться куда большего, если бы не травмы во второй половине прошлого десятилетия. Его уважали и любили коллеги, а Федерер даже не верил, что Марат всерьёз готов закончить с теннисом в 29 лет. Об уважении других игроков свидетельствует хотя бы церемония, которая была устроена в Париже после его заключительного матча с Хуаном-Мартином дель Потро. Многие теннисисты вышли на корт, а на экране показали видеоролик с записанными обращениями от того же дель Потро, Джоковича и других известных теннисистов.
По-настоящему Сафин заявил о себе на US Open-2000, когда ему было всего 20. В том сезоне он очень быстро начал прогрессировать и дошёл до девяти финалов — великолепный показатель. Он получил шестой номер посева, но в стартовых раундах провёл два пятисетовых матча. Однако Марат вышел на пик формы к окончанию турнира и достаточно легко взял верх над Питом Сампрасом в финале. В середине десятилетия Сафин провёл два запоминающихся Australian Open. В 2004-м он играл с пятью американцами и трёх из них победил в пяти сетах. В четвертьфинале он оказался сильнее первого сеяного Энди Роддика, а затем четвёртого — Андре Агасси. Несеяный Сафин дошёл до финала, но там он был слишком уставшим и в трёх партиях уступил Федереру.
На следующем Открытом чемпионате Австралии Марат уже был четвёртым сеяным и добрался до решающих матчей без таких трудностей, как в предыдущем розыгрыше. В полуфинале состоялся выдающийся матч с Федерером — возможно, один из лучших в этом веке. Закрученная интрига и великолепная игра обоих привели к тому, что Сафин взял верх со счётом 9:7 в пятой партии, а ещё в четвёртом сете он отыграл матчбол. Финал с Ллейтоном Хьюиттом для него начался не лучшим образом — 1:6, но затем россиянин собрался и завоевал свой 15-й титул в карьере. Сейчас Марат является депутатом Государственной думы, а иногда выходит на корты в выставочных матчах и турнирах, вновь доставляя радость своим многочисленным поклонникам.