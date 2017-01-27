Хорошо забытое старое. Надаль и Федерер разыграют титул

Первые шаги юниоров и танцы Маттек-Сэндс и Шафаржовой
Утром Мельбурн только начинал подготовку к главному пятничному матчу. На кортах появились юниоры, которые определяли финалистов в одиночных разрядах. Швейцарка Ребека Масарова, в прошлом сезоне выигравшая юниорский «Ролан Гаррос», во взрослом рейтинге уже находится на грани попадания в топ-300, но тем не менее надеется пополнить копилку ещё одним трофеем. Проиграв первый сет Бьянке Андрееску из Канады, Масарова не только отыграла у соперницы подачу на матч, но и вытащила вторую партию на тай-брейке. В решающем сете руки у Андрееску окончательно опустились, и она получила от соперницы «баранку».
Соперница Масаровой определялась в поединке россиянки Елены Рыбакиной и украинки Марты Костюк. 14-летняя Марта с самого начала матча взяла инициативу в свои руки и старалась играть активнее своей соперницы. Рыбакина чаще ошибалась, меньше выигрывала, а потому уже через 22 минуты после начала сета его проиграла. Во втором сете Марта стала больше ошибаться и чаще проявлять свои эмоции. Елена сумела отыграть брейк и получить небольшой перевес в середине партии, но всё же Костюк чуть лучше сыграла в концовке, стали проходить её атакующие удары и подача, которая не выручала в середине сета. Итог по такой игре был предсказуем — 6:1, 7:5, Марта Костюк вышла в финал.
У юношей сенсационную победу одержал израильтянин Ишай Олиэль, выбивший из борьбы утонувшего в своих ошибках первого сеяного, китайца Ибин У – 6:4, 3:6, 6:2. Его соперником стал венгр Жомбор Пирош, переигравший Корентена Муте из Франции — 6:3, 6:4. Параллельно с этими матчами на центральном корте начался первый финал этого Australian Open – Люси Шафаржова и Бетани Маттек-Сэндс боролись за женский парный трофей с дуэтом Андреа Главачковой / Пэн Шуай. Первые два сета получились абсолютно равными, правда, во второй партии дуэты сделали сразу 6 брейков на двоих. Первыми сделав брейк в третьем сете, чешка и американка уже не отдали своего преимущества и завоевали четвёртый совместный титул на турнирах «Большого шлема», укрепив лидерство Бетани в парном рейтинге WTA.
Противоречивая статистика
После победы Роджера Федерера в полуфинале главной мыслью, захватившей умы теннисных болельщиков, стало его новое противостояние с Рафаэлем Надалем. Турнир и без того по многочисленным результатам получился невероятным и сверхнеожиданным, а тут до 35-го матча швейцарско-испанского дерби было рукой подать.
Для Рафаэля Григор Димитров – удобный оппонент, и не только потому что счёт личных встреч между ними перед новым матчем был 7-1 в пользу испанца, но и если опираться на статистику Надаля в играх против теннисистов с одноручным бэкхендом. 253 победы при 56 поражений – эти страшные цифры не предвещали болгарину ничего хорошего.
Но Димитров по-настоящему обновился в межсезонье – летом он начал работу с Дани Вальверду, который долгое время сотрудничал с Энди Марреем, и уже в январе она дала первые плоды. К полуфиналу Australian Open болгарин, выигравший турнир в Брисбене, подошёл единственным теннисистом из топа, который не проиграл ни одного матча в новом сезоне.
Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн. Хард. Мужчины. Полуфинал
Рафаэль Надаль (Испания, 9) – Григор Димитров (Болгария, 15) — 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4.
Рафаэль Надаль (Испания, 9) – Григор Димитров (Болгария, 15) — 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4.
Равный старт
Уже в первом гейме Димитров заставил соперника отыгрывать брейк-пойнты. Вскоре уже Надаль вёл с брейком, но стало ясно, что лёгкой прогулки ему в этом матче точно не получится. Испанец довёл партию до победного конца, ошибаясь реже соперника и в целом играя увереннее. Второй сет сложился совсем иначе. Григор вошёл в игру, его удары заметно прибавили в мощи, а вот Надаль стал играть короче. Теннисисты дважды обменялись брейками – болгарина тоже вскоре настиг спад, вылившийся в кучу ошибок. В 10-м гейме Григор уступил четыре брейк-пойнта, и в этот момент показалось, что Димитров может и сломаться после такого обидного эпизода. Но Рафаэль неожиданно провалился при счёте 5:6, почти весь гейм совершая ошибки. Команда болгарина не скрывала своей радости – их подопечный не только сравнял счёт по партиям, но и заметно прибавил в уверенности в преддверии третьего сета.
Надаль первым сделал брейк, но в следующем же гейме на табло снова установился паритет. В целом уровень тенниса упал, но синхронно у обоих, поэтому особого влияния на исход игры это не оказало – соперники планомерно двигались к тай-брейку.
Нервы на пределе
Нервы перестали выдерживать и у болельщиков – при счёте 6:5 в пользу Димитрова одному из них стало плохо прямо на трибуне. На стадионе появилась бригада медиков, которая, по сообщениям журналистов, провела зрителю сердечно-лёгочную реанимацию. Матч был прерван на несколько минут, после чего Надаль уверенно перевёл его в рещающий гейм. Он сразу же сделал и мини-брейк, который вскоре потерял, но его психологическое преимуществобыло заметно. Григор сравнял счёт, но в решающий момент дрогнул – две ошибки подарили испанцу победу в партии. 22-5 по невынужденным ошибкам на бэкхенде ярко высвечивали все проблемы Димитрова.
Но снова в момент, когда от Григора ждали провала, он проявил себя с лучшей стороны. Теннисисты не позволили друг другу даже помышлять о брейк-пойнтах, а к концовке сета болгарин держал геймы на подаче даже увереннее. Логичным завершением партии стал тай-брейк – снова нервный, «густой», начавшийся с борьбы. Но тихой сапой Димитров перехватывал инициативу в свои руки, вскоре повёл с мини-брейком после ошибки соперника, а в концовке и вовсе на крыльях выпархивал к сетке, где и выиграл важнейшие очки, а вместе с ними и сет.
Драма на финишной черте
Официальный секундомер уже начал отмерять пятый час игры, когда теннисисты продолжили выяснение отношений в пятой партии. Вспомнился Australian Open-2009 – тогда Роджер Федерер тоже вышел в финал в четверг, а в пятницу на корте Рода Лэйвера пятисетовый спектакль закатили всё тот же Надаль и Фернандо Вердаско. Григор, как и Вердаско, продолжал проводить матч всей жизни. На самом старте сета ему пришлось спасать 10-минутный гейм и отыграть три брейк-пойнта. Теннисисты испытывали друг друга на прочность, возможности сделать брейк были практически в каждом гейме. При счёте 3:4 Рафаэль стал чаще выходить к сетке и отыграл двойной скрытый матчбол именно впереди. А уже в следующем гейме с первой же попытки испанец нокаутировал соперника великолепным обводящим ударом слева по линии. И всё бы для Димитрова было ничего, но роковое очко он проиграл на брейк-пойнте…
Последний гейм триллера и не мог быть другим. Битва шла за каждое очко, дважды Григор отыграл матчболы своими активными действиями, но Надаль своего уже не упустил. В воскресенье, 29 января, теннисный мир ждёт 10-й финал Федерера и Надаля на турнирах «Большого шлема». Последний раз это было на «Ролан Гаррос»-2011.