Надаль: не забуду, как плакал после снятия с «Ролан Гаррос»

— Рафаэль, как вы себя чувствуете? Вы можете сравнить это с тем, как ощущали себя восемь лет назад после матча с Вердаско? Сможете восстановиться к финалу?
— Я попробую. В 2009-м мне это удалось, но я теперь на восемь лет старше. Сейчас не время говорить об это, я хочу просто радоваться. Я провёл фантастический матч, эмоции переполняют меня. Думаю, Григор сыграл очень хорошо. Я тоже действовал здорово, так что уровень тенниса был очень высоким. Для меня это просто потрясающе — выйти в финал на первом же турнире «Большого шлема» в сезоне. Это много для меня значит. На турнире я чувствую любовь зрителей, они дают мне массу позитивной энергии. Я рад, что был частью этого матча. В пятом сете сказал себе, что даже если я проиграю, то я всё равно провёл хорошую встречу. Думаю, что и я, и Григор заслужили быть в финале. Это была настоящая схватка. Я чувствую, что мне немного повезло, и я очень счастлив.
— Некоторое время назад вы открыли академию и пригласили Роджера на церемонию. В тот момент вы оба были травмированы. Как бы вы отреагировали, если бы вам тогда сказали, что вы сыграете между собой в финале?
— Это был прекрасный момент для всего Манакора. Я думаю, это был памятный момент для всех в академии, в том числе для детей. Тогда мы оба не думали о том, что у нас будет возможность снова сыграть в финале «Шлема», особенно на первом же в сезоне. Но мы оба работали очень усердно, чтобы оказаться на этой стадии. Это невероятно, что у нас будет возможность насладиться подобным событием. Я рад и за себя, и за Роджера.
— Можно ли сказать, что этот полуфинал был вашим лучшим матчем за последние два года?
— Я только вернулся с корта, пока об этом не думал. Поединок получился очень эмоциональным для меня. — Был в прошлом году момент, когда вы уже и мечтать не могли о выходе в финал «Большого шлема»?
— Я позитивный человек. Никогда не сдаюсь, потому что усердно работаю, чтобы занимать свою позицию. До старта турнира я отметил, что на тренировках чувствовал себя прекрасно. Я не думал конкретно о финале, но всегда знал, что если выиграю несколько матчей, то всё возможно. Хотя прошлый год получился очень тяжёлым, особенно на «Ролан Гаррос», где мне пришлось сняться до выхода на корт. Я помню, как ехал в машине в отель и плакал. Это был сложный момент.
Потом я рискнул сыграть на Олимпиаде. Это было особенное событие, и оно стоило риска. Мне было важно представлять свою страну. Игры сложились для меня удачно – золото в паре, я был близок к медали в одиночке. Во время US Open я чувствовал себя нормально, но после начались проблемы с рукой. Закончить сезон досрочно было хорошей идеей, мне так кажется.
— Предстоящий финал для вас имеет особое значение, учитывая, что это новая глава противостояния с Федерером?
— Сыграть с Роджером в финале «Большого шлема» — это нечто особенное. Я не хочу врать – это потрясающе, что мы продолжаем сражаться за победы на подобных соревнованиях. Сейчас мне надо поскорее отправиться в отель и начать восстановление.
Я думаю, что и я, и Григор заслужили быть в финале. Это была настоящая схватка. Я чувствую, что мне немного повезло, и я очень счастлив.— Вам поможет в финале, что у вас положительный баланс встреч с Роджером и то, что вы обыгрывали его трижды на этом турнире?
— Нет, это всё было давно. Это совсем другой матч. Он не относится к тому, что происходило до этого. Мы не оказывались в подобной ситуации некоторое время. Сейчас всё просто: кто сыграет лучше, тот и выиграет титул.
— Восстановление будет очень важным: у вашего соперника на день отдыха больше. Вы планируете делать что-то особенное перед предстоящим финалом?
— Первым делом, когда вернусь в раздевалку, я скажу спасибо моей команде за поддержку. Мне нужно как можно скорее отправиться спать, а на следующий день я уже буду делать другие процедуры.
— Вы думаете, это справедливо, что полуфиналы проходят в разные дни?
— Да, это не проблема. Конечно, если провести такой матч, как получился у меня, то я в неудачном положении. Но я не собираюсь на это жаловаться. Для меня куда хуже было на US Open, когда приходилось играть два дня кряду. Если там провести пятичасовой полуфинал, то на финал сил точно не останется. Здесь всё же есть день отдыха.
— Из ваших 34 матчей с Роджером 21 прошли в финале. Что для вас значит противостояние с Федерером?
— Я думаю, это здорово и для меня, и для тенниса в целом. Это столкновение двух разных стилей, что делало эти матчи особенными. Мы оба были успешными, играя в разном стиле. Об этом противостоянии говорят не только в теннисном мире, но и за его пределами, что хорошо для нашего спорта.
Сыграть с Роджером в финале «Большого шлема» — это нечто особенное. Я не хочу врать – это потрясающе, что мы продолжаем сражаться за победы на подобных соревнованиях.— Ещё и сёстры Уильямс тоже вышли в финал. Насколько удивительно, что четыре чемпиона вышли в финал в возрасте за 30?
— Это уникальная ситуация. Давайте этим насладимся, потому что это вряд ли произойдёт снова (улыбается). Для сестёр Уильямс это тоже будет особый момент.
— Публика поддерживала вас в концовке пятого сета. Это помогло вам?
— Я чувствую поддержку на протяжении всего турнира. Это очень много для меня значит, я подпитываюсь этой энергией и наслаждаюсь. Я благодарен организаторам и болельщикам, благодаря которым чувствую себя как дома.
— Во второй раз за турнир вы получили предупреждение за затяжку времени. Что можете сказать по этому поводу?
— Иногда я их заслуживаю, иногда нет. Но матчи, как этот, — для тех, кто любит этот вид спорта. Поклонники не помнят матчи по 50 минут. А подобные марафоны остаются в памяти болельщиков. Такие матчи делают теннис популярнее, ведь они эмоционально вовлекают зрителей. Но надо понимать, что играть зрелищные розыгрыши на протяжении пяти часов очень непросто. Так что судьям иногда необходимо проявлять гибкость в некоторых моментах. Судья дал мне предупреждение в начале встречи, но потом он с пониманием относился к подобным ситуациям.
Поклонники не помнят матчи по 50 минут. А подобные марафоны остаются в памяти болельщиков.— Этот матч наглядно демонстрирует, что лучше оставить формат из пяти сетов на турнирах «Большого шлема»?
— Да. Такие матчи изнашивают тело, но это теннис. Это особенные поединки, из трёх сетов смотрятся совсем не так. Мне кажется, что стоит оставить всё как есть.