Надаль: не забуду, как плакал после снятия с «Ролан Гаррос»

Я думаю, что и я, и Григор заслужили быть в финале. Это была настоящая схватка. Я чувствую, что мне немного повезло, и я очень счастлив.

Сыграть с Роджером в финале «Большого шлема» — это нечто особенное. Я не хочу врать – это потрясающе, что мы продолжаем сражаться за победы на подобных соревнованиях.

Поклонники не помнят матчи по 50 минут. А подобные марафоны остаются в памяти болельщиков.

На Открытом чемпионате Австралии — 2017почти пять часов бился сза выход в финал и теперь сыграет со своим легендарным соперником. После матча на пресс-конференции испанец рассказал о восстановлении перед финалом, противостоянии с Федерером, предупреждениях за затяжку времени и многом другом.— Я попробую. В 2009-м мне это удалось, но я теперь на восемь лет старше. Сейчас не время говорить об это, я хочу просто радоваться. Я провёл фантастический матч, эмоции переполняют меня. Думаю,Григор сыграл очень хорошо. Я тоже действовал здорово, так что уровень тенниса был очень высоким. Для меня это просто потрясающе — выйти в финал на первом же турнире «Большого шлема» в сезоне. Это много для меня значит. На турнире я чувствую любовь зрителей, они дают мне массу позитивной энергии. Я рад, что был частью этого матча. В пятом сете сказал себе, что даже если я проиграю, то я всё равно провёл хорошую встречу. Думаю, что и я, и Григор заслужили быть в финале. Это была настоящая схватка. Я чувствую, что мне немного повезло, и я очень счастлив.— Это был прекрасный момент для всего Манакора. Я думаю, это был памятный момент для всех в академии, в том числе для детей. Тогда мы оба не думали о том, что у нас будет возможность снова сыграть в финале «Шлема», особенно на первом же в сезоне. Но мы оба работали очень усердно, чтобы оказаться на этой стадии. Это невероятно, что у нас будет возможность насладиться подобным событием. Я рад и за себя, и за Роджера.— Я только вернулся с корта, пока об этом не думал. Поединок получился очень эмоциональным для меня.— Я позитивный человек. Никогда не сдаюсь, потому что усердно работаю, чтобы занимать свою позицию. До старта турнира я отметил, что на тренировках чувствовал себя прекрасно. Я не думал конкретно о финале, но всегда знал, что если выиграю несколько матчей, то всё возможно. Хотя прошлый год получился очень тяжёлым, особенно на «Ролан Гаррос», где мне пришлось сняться до выхода на корт. Я помню, как ехал в машине в отель и плакал. Это был сложный момент.Потом я рискнул сыграть на Олимпиаде. Это было особенное событие, и оно стоило риска. Мне было важно представлять свою страну. Игры сложились для меня удачно – золото в паре, я был близок к медали в одиночке. Во время US Open я чувствовал себя нормально, но после начались проблемы с рукой. Закончить сезон досрочно было хорошей идеей, мне так кажется.— Сыграть с Роджером в финале «Большого шлема» — это нечто особенное. Я не хочу врать – это потрясающе, что мы продолжаем сражаться за победы на подобных соревнованиях. Сейчас мне надо поскорее отправиться в отель и начать восстановление.— Нет, это всё было давно. Это совсем другой матч. Он не относится к тому, что происходило до этого. Мы не оказывались в подобной ситуации некоторое время. Сейчас всё просто: кто сыграет лучше, тот и выиграет титул.— Первым делом, когда вернусь в раздевалку, я скажу спасибо моей команде за поддержку. Мне нужно как можно скорее отправиться спать, а на следующий день я уже буду делать другие процедуры.— Да, это не проблема. Конечно, если провести такой матч, как получился у меня, то я в неудачном положении. Но я не собираюсь на это жаловаться. Для меня куда хуже было на US Open, когда приходилось играть два дня кряду. Если там провести пятичасовой полуфинал, то на финал сил точно не останется. Здесь всё же есть день отдыха.— Я думаю, это здорово и для меня, и для тенниса в целом. Это столкновение двух разных стилей, что делало эти матчи особенными. Мы оба были успешными, играя в разном стиле. Об этом противостоянии говорят не только в теннисном мире, но и за его пределами, что хорошо для нашего спорта.— Это уникальная ситуация. Давайте этим насладимся, потому что это вряд ли произойдёт снова. Для сестёр Уильямс это тоже будет особый момент.— Я чувствую поддержку на протяжении всего турнира. Это очень много для меня значит, я подпитываюсь этой энергией и наслаждаюсь. Я благодарен организаторам и болельщикам, благодаря которым чувствую себя как дома.— Иногда я их заслуживаю, иногда нет. Но матчи, как этот, — для тех, кто любит этот вид спорта. Поклонники не помнят матчи по 50 минут. А подобные марафоны остаются в памяти болельщиков. Такие матчи делают теннис популярнее, ведь они эмоционально вовлекают зрителей. Но надо понимать, что играть зрелищные розыгрыши на протяжении пяти часов очень непросто. Так что судьям иногда необходимо проявлять гибкость в некоторых моментах. Судья дал мне предупреждение в начале встречи, но потом он с пониманием относился к подобным ситуациям.— Да. Такие матчи изнашивают тело, но это теннис. Это особенные поединки, из трёх сетов смотрятся совсем не так. Мне кажется, что стоит оставить всё как есть.