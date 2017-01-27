Действуй, сестра! Анонс 13-го дня Australian Open

МАТЧ ДНЯ. В. УИЛЬЯМС – С. УИЛЬЯМС
Первая встреча сестёр Уильямс на профессиональном уровне произошла как раз на Australian Open, только 19 лет назад. Тогда сильнее оказалась Винус. Нынешний матч будет уже 28-й, и к настоящему времени лидирует Серена – 16-11. Их последняя к этому дню встреча состоялась довольно давно – на US Open — 2015, и победила тогда младшая Уильямс. Если она выиграет и в эту субботу, то обгонит по количеству титулов в одиночном разряде на «Больших шлемах» свою сорекордсменку в Открытой эре – Штеффи Граф (22). Кроме того, если победит Серена, она обгонит в рейтинге WTA Анжелику Кербер и вернёт себе звание первой ракетки мира после 20-недельного перерыва.
Если же выиграет Винус, то она вернётся в топ-10, на 8-е место. Кстати, на Открытом чемпионате Австралии она до сих пор так и не выигрывала, лишь однажды была в финале – в далёком 2003-м. Тогда её обыграла как раз Серена. Реванш через 14 лет – это ещё одна из интриг предстоящего матча. А кто станет чемпионкой на самом деле, узнаем совсем скоро.
Australian Open. День 13-й. 28 января, суббота. Начало матчей в 13:00 (5:00 мск)
Мужчины. Сетка
Женщины. Финал. Сетка
Парный разряд. Мужчины. Финал. Сетка
Парный разряд. Микст. Сетка
Юниорский турнир. Юноши. Финал. Сетка
Юниорский турнир. Девушки. Финал. Сетка
Rod Laver Arena
Ребека Масарова (Швейцария, 1) — Марта Костюк (Украина, 11)
Rod Laver Arena. 1-й запуск (5:00).
Винус Уильямс (США, 13) — Серена Уильямс (США, 2)
Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 11:30).
Личные встречи: 11-16 (Australian Open, Рим-1998, Майами-1999, Уимблдон-2000, US Open — 2001, Майами, US Open — 2005, Уимблдон, Итоговый чемпионат WTA — 2008, Дубай-2009, Монреаль-2014 — Grand Slam Cup — 1999, Индиан-Уэллс — 2001 (отказ), Майами, «Ролан Гаррос», Уимблдон, US Open — 2002, Australian Open, Уимблдон-2003, Бангалор, US Open — 2008, Майами, Уимблдон, Итоговый чемпионат WTA (2 матча) — 2009, Чарльстон-2013, Уимблдон, US Open — 2015).
Рейтинг: 17-2.
Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: финал (2003) – титул (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015);
«Ролан Гаррос»: финал (2002) – титул (2002, 2013, 2015);
Уимблдон: титул (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) – титул (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016);
US Open: титул (2000, 2001) – титул (1999, 2002, 2008, 2012-2014).
Путь на Australian Open — 2017:
1-й круг: Козлова (7:6, 7:5) – Бенчич (6:4, 6:3);
2-й круг: Фёгель, Q (6:3, 6:2) – Шафаржова (6:3, 6:4);
3-й круг: Дуань Инъин (6:1, 6:0) – Гиббз (6:1, 6:3);
4-й круг: Бартель, Q (6:3, 7:5) – Стрыцова, 16 (7:5, 6:4);
1/4 финала: Павлюченкова, 24 (6:4, 7:6) – Конта, 9 (6:2, 6:3).
1/2 финала: Вандевеге (6:7, 6:2, 6:3) – Лучич-Барони (6:2, 6:1).
Прогноз букмекеров: 4.26 – 1.20.
Прогноз «Чемпионата»: победа Серены в двух сетах.
Текстовая трансляция
Генри Континен (Финляндия) / Джон Пирс (Австралия) (4) — Боб Брайан/Майк Брайан (США, 3)
Rod Laver Arena. 4-й запуск (около 13:00).
Прогноз букмекеров: 1.63 – 2.20.
Прогноз «Чемпионата»: победа Брайанов в трёх сетах.
Court 7
Ишай Олиэль (Израиль, 4) — Жомбор Пирош (Венгрия, 15)
Court 7. 3-й запуск (не ранее 7:00).