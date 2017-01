Действуй, сестра! Анонс 13-го дня Australian Open

28 января на Australian Open продолжится пора финалов. Будут определены чемпионы ещё в четырёх разрядах – женском одиночном, мужском парном и в одиночках в юниорском турнире – у юношей и девушек.Первая встреча сестёр Уильямс на профессиональном уровне произошла как раз на Australian Open , только 19 лет назад. Тогда сильнее оказалась Винус. Нынешний матч будет уже 28-й, и к настоящему времени лидируетСерена – 16-11. Их последняя к этому дню встреча состоялась довольно давно – на US Open — 2015, и победила тогда младшая Уильямс. Если она выиграет и в эту субботу, то обгонит по количеству титулов в одиночном разряде на «Больших шлемах» свою сорекордсменку в Открытой эре –(22). Кроме того, если победит Серена, она обгонит в рейтинге WTAи вернёт себе звание первой ракетки мира после 20-недельного перерыва.Если же выиграет Винус, то она вернётся в топ-10, на 8-е место. Кстати, на Открытом чемпионате Австралии она до сих пор так и не выигрывала, лишь однажды была в финале – в далёком 2003-м. Тогда её обыграла как раз Серена. Реванш через 14 лет – это ещё одна из интриг предстоящего матча. А кто станет чемпионкой на самом деле, узнаем совсем скоро.11-16 ( Australian Open , Рим-1998, Майами-1999, Уимблдон-2000, US Open — 2001, Майами, US Open — 2005, Уимблдон, Итоговый чемпионат WTA — 2008, Дубай-2009, Монреаль-2014 — Grand Slam Cup — 1999, Индиан-Уэллс — 2001 (отказ), Майами, «Ролан Гаррос», Уимблдон, US Open — 2002, Australian Open , Уимблдон-2003, Бангалор, US Open — 2008, Майами, Уимблдон, Итоговый чемпионат WTA (2 матча) — 2009, Чарльстон-2013, Уимблдон, US Open — 2015).17-2. Australian Open : финал (2003) – титул (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015);«Ролан Гаррос»: финал (2002) – титул (2002, 2013, 2015);Уимблдон: титул (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) – титул (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016);US Open: титул (2000, 2001) – титул (1999, 2002, 2008, 2012-2014).1-й круг: Козлова (7:6, 7:5) – Бенчич (6:4, 6:3);2-й круг: Фёгель, Q (6:3, 6:2) – Шафаржова (6:3, 6:4);3-й круг: Дуань Инъин (6:1, 6:0) – Гиббз (6:1, 6:3);4-й круг: Бартель, Q (6:3, 7:5) – Стрыцова, 16 (7:5, 6:4);1/4 финала: Павлюченкова, 24 (6:4, 7:6) – Конта, 9 (6:2, 6:3).1/2 финала: Вандевеге (6:7, 6:2, 6:3) – Лучич-Барони (6:2, 6:1).4.26 – 1.20.победа Серены в двух сетах.1.63 – 2.20.победа Брайанов в трёх сетах.