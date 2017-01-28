Как хорошо вы знаете противостояние Федерера и Надаля?

Статистика личных встреч Рафаэля Надаля и Роджера Федерера
Всего побед — 23-11
В финалах — 14-7
«Большой шлем» — 9-2 (AO – 3-0, РГ — 5-0, Уим — 1-2)
Финалы «Большого шлема» — 6-2
Матчи в формате пяти сетов — 11-3
Матчи из пяти сетов — 3-2
Победа после проигрыша первой партии — 6-2
Грунт — 13-2
Хард — 9-7
Трава — 1-2.
Всего побед — 23-11
В финалах — 14-7
«Большой шлем» — 9-2 (AO – 3-0, РГ — 5-0, Уим — 1-2)
Финалы «Большого шлема» — 6-2
Матчи в формате пяти сетов — 11-3
Матчи из пяти сетов — 3-2
Победа после проигрыша первой партии — 6-2
Грунт — 13-2
Хард — 9-7
Трава — 1-2.
В конце прошлого десятилетия, до начала восхождения Новака Джоковича, было трудно представить, что в финале «Шлема» сыграет кто-то, кроме Федерера и Надаля. Да, периодически тот или другой (а иногда и оба) проигрывали до финала, но чаще именно Роджер и Рафаэль были основными претендентами на финал. Сейчас же вероятность их очной встречи была наименьшей примерно лет за 12. Мы всё реже слышим выражение «Большая четвёрка» именно из-за того, что швейцарец и испанец перестали добираться до решающих стадий. Но на этом турнире у них получилось дойти до финала.
Два железных члена «Большой четвёрки», Энди Маррей и Джокович, проиграли в стартовых раундах и открыли дорогу всем остальным, а воспользовались этим самые опытные и именитые участники из тех, что остались в сетке. Безусловно, противостояние Федерер — Надаль является одним из величайших в истории тенниса. Любой их очный матч — это событие, а финал «Большого шлема» станет праздником для миллионов болельщиков. В преддверии такого финала предлагаем вам с помощью нашего теста вспомнить самые интересные факты, связанные с этим противостоянием.