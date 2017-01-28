Для Дольче подготовили корм и коврик. Кузнецова вернулась домой

В субботу на питерской «Сибур-Арене» прошла жеребьёвка, по итогам которой была сформирована сетка турнира St. Petersburg Ladies Trophy-2017. Новая команда организаторов, которая взялась за теннис высших достижений в городе на Неве, на каждом соревновании вводит обилие новшеств. Это уже четвёртое крупное теннисное соревнование под предводительством Александра Медведева и Наталии Камельзон в Санкт-Петербурге (после St. Petersburg Open-2015, 2016 и St. Petersburg Ladies Trophy-2016. – Прим.авт.), и сейчас новинки начались ещё до начала турнира. Сама процедура жеребьёвки была организована в фойе арены в режиме онлайн, и за ней могли наблюдать не только официальные лица и журналисты, но и простые зрители. Едва вытягивался очередной жетон с номером игрока из довольно красивого кубка, который в прошлом году первой выиграла Роберта Винчи, как тут же эти данные выводились на большое электронное табло и одновременно заносились в официальную сетку турнира на сайте.
«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию мероприятия в своём сообществе «ВКонтакте».
На церемонии жеребьёвки кроме Медведева, Камельзон и Винчи присутствовали другие организаторы, а также ещё две теннисистки – прошлогодняя финалистка Белинда Бенчич и уроженка Ленинграда, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, трёхкратная обладательница Кубка Федерации, первая ракетка России Светлана Кузнецова, которая впервые сыграет у себя дома.
Светлана зашла на церемонию жеребьёвки, чтобы произнести речь от игроков и тут же отправилась на тренировку, не дожидаясь исхода: «Очень приятно выступать дома, я долго ждала этого момента. Я слышала очень тёплые отзывы после прошлого года. Спасибо Александру [Медведеву] и Наталии [Камельзон] за приглашение, за отличную организацию. Мне тут очень нравится, а ещё больше нравится Дольче, моей собаке (смеётся.). Для него даже в отеле специально приготовили корм и подстилку. Это очень приятно. Также мне говорила Роберта [Винчи] о том, что здесь очень здорово, и мне обязательно нужно тут сыграть. Ей тут очень нравится, и мне очень приятно, что иностранцам нравится в моём родном городе, и я постараюсь показать хороший теннис в Петербурге, чтобы все получили удовольствие от этого турнира».
>>> Кузнецова: я патриот до мозга костей
Жеребьёвка получилась интересной и напряжённой. В ней поучаствовали все официальные лица и представители СМИ, среди которых были и журналисты «Чемпионата». Состав участниц настолько плотный, что уже в рамках первого круга образовались интригующие противостояния, например Веснина – Макарова, Бабош – Винчи и Бенчич – Касаткина.
Кузнецова: Мне тут очень нравится, а ещё больше нравится Дольче, моей собаке. Для него даже в отеле специально приготовили корм и подстилку. Это очень приятно.
После жеребьёвки её участники дали пресс-конференцию.
Роберта Винчи
Действующая чемпионка St. Petersburg Ladies Trophy о том, как меняется современный теннис
— Я очень рада вернуться в Петербург, я провела отличную неделю здесь в прошлом году и с удовольствием сюда вернулась. Женский теннис развивается, уровень мастерства растёт, очень много отличных игроков появляется. При этом не надо забывать о возрастных теннисистах. Напомню хотя бы об участницах финала Australian Open (Серене и Винус Уильямс. – Прим.ред.). Я отношу себя к этой же категории игроков, которые уже, скажем так, продвинутого возраста по спортивным меркам. Всё-таки мне уже 33 года. Да, я считаю, что женский теннис очень интересный. Не знаю, можно ли утверждать, что он интереснее мужского. Но то, что его всегда можно смотреть с большим интересом по телевидению – это точно.
О сомнениях в межсезонье на тему продолжения карьеры
— Действительно, у меня были непростые раздумья. Но в конце прошлого года я приняла решение продолжить карьеру. Я столько времени провела в профессиональном женском туре и всегда получала удовольствие от игры, от самого пребывания на корте. Поэтому я решила, что останусь в туре ещё на год. Главное, чтобы физически я чувствовала себя хорошо и продолжала получать удовольствие от игры на корте.
О первой сопернице, Тимя Бабош, и ожиданиях от турнира
— Могу сказать, что жребий получился непростой для меня, вообще турнир высочайшего уровня, в сетке очень много сильных теннисисток. В первом круге я встречаюсь с очень сильной теннисисткой. Я с ней играла в прошлом году во втором матче (1/4 финала. – Прим.ред.). Это была трудная встреча (7:6, 4:6, 7:6. – Прим.ред.). Это игрок, который очень сильно бьёт по мячу, она очень мощно подаёт, это был очень непростой матч.
Бенчич: сегодня утром мы тренировались вместе с Дашей Касаткиной и постоянно подшучивали, что сглазим и достанемся друг другу. Так в итоге и получилось.
Белинда Бенчич
Действующая финалистка St. Petersburg Ladies Trophy о непростом жребии
— Это будет далеко не первая наша встреча с Дашей. Мы играли с Касаткиной ещё по юниорам, играли в Санкт-Петербурге в прошлом году (в полуфинале выиграла Бенчич. – Прим.ред.), играли в Москве (Дарья выиграла в первом круге. – Прим.ред.), и сегодня утром вместе тренировались и постоянно подшучивали, что сглазим и достанемся друг другу. Так в итоге и получилось. Забавно, конечно!
О том, что после финала St. Petersburg Ladies Trophy-2016 впервые попала в топ-10, но потом резко упала в рейтинге
— Мне сильно мешали травмы в прошлом сезоне, я с трудом смогла вернуться в теннис и найти свой правильный ритм. Это был очень трудный период, но в то же время полезный опыт. Так устроен теннис, что есть взлёты и падения. Сейчас я чувствую себя как никогда мотивированной. Я рада, что преодолела эти проблемы. Сейчас мне ничего не нужно защищать в плане очков, и я с оптимизмом смотрю в будущее.
Об актуальности смены спортивного гражданства, в том числе и теннисе
— Я никогда не выступала за Казахстан (смеётся). Все знают, что мои родители из Словакии, и в словацких СМИ поднимается эта тема, но я родилась и выросла в Швейцарии, делала там свои первые шаги в теннисе. Я горжусь, что выступаю за эту страну в Кубке Федереции и выступаю за швейцарский флаг на всех турнирах. Швейцария — моя родная страна и я за неё играю.
Александр Медведев
Генеральный директор турнира об участии в нём финалистки Australian Open Винус Уильямс
— Винус Уильямс, по самой последней информации, едет в Петербург, поскольку она спросила, когда последний рейс в следующее воскресенье. Так понимаю, что она собирается играть у нас в финале.
О том, могли ли ещё какие-то спортсменки участвовать в турнире
— После успеха прошлогоднего турнира разговаривать со спортсменами и их агентами было довольно просто. Всем турнир понравился, и голубиная почта разнесла на весь мир славу турнира. К сожалению, одна из участниц прошлогоднего турнира, Каролина Возняцки, на которую мы рассчитывали, Возняцки не смогла приехать. Мы далеко продвинулись в переговорах с Радваньской, но она, к сожалению, по личным причинам тоже не смогла прибыть. Если бы они приехали, то наш турнир можно было бы сравнивать по силе с турнирами «Большого шлема». Думаю, сила турнира для всех очевидна, когда в первом раунде по результатам жеребьёвки будут встречаться такие сильные соперницы.
Медведев: Шарапова очень интенсивно готовится к своему первому турниру в Штутгарте. Времени осталось не так много. Она вернётся не для того, чтобы участвовать, а чтобы побеждать.
О запрете WTA выступать Марии Шараповой в Питере даже на показательном турнире
— Мария Шарапова очень интенсивно готовится к своему первому турниру в Штутгарте. Времени осталось не так много (турнир пройдёт с 24 по 30 апреля – прим. ред.). Она вернётся не для того, чтобы просто участвовать, а чтобы побеждать. К сожалению, не удалось её заявить на наш дружеский турнир хоккеистов и теннисистов «Формула TX», поскольку он будет проходить в воскресенье перед финалом турнира WTA на той же площадке. Хотя она совсем недавно была в Петербурге и выкладывала фотографии в «Инстаграм», если вы за ним следите (смеётся).
Санкт-Петербург
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"