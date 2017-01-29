Роджер всемогущий. Федерер снова чемпион!

Опыт победил молодость
Впервые в истории все четыре финалиста турнира «Большого шлема» в одиночном разряде оказались старше 30 лет. Троим из них при этом 35 и больше. Самым же молодым участником решающего матча является Рафаэль Надаль, родившийся в 1986 году. О чём это говорит? Australian Open показал, что нет никакого прогресса и побеждают только игроки старой гвардии? Отнюдь. Коко Вандевеге и Григора Димитрова, конечно, трудно отнести к молодым теннисистам, но в Мельбурне они раскрылись с новой стороны. Коко впервые вышла в полуфинал на «Шлеме», а Григор, пусть и играл однажды на такой стадии на Уимблдоне-2014, тоже значительно добавил. Он психологически и физически выдержал сложнейший матч с Рафаэлем Надалем и стал полноценным участником этого спектакля, но кто-то должен был выиграть.
Однако если говорить о действительно молодых теннисистах (18-20 лет), то больших прорывов мы не увидели. Впрочем, их нет уже давно. Надо привыкнуть к тому, что сейчас почти нереально выигрывать «Шлемы» в тинейджерском возрасте, как это делали Мария Шарапова, а до неё Мартина Хингис. Да и завоевать два «Шлема» к 23 годам, как это получилось у Виктории Азаренко, тоже крайне трудно. В теннисе всё больше решает физическая подготовка, именно поэтому 30-летний Рафаэль Надаль прошёл 19-летнего Сашу Зверева, который в пятой партии уже не мог играть на 100%. Вряд ли это является проблемой тенниса. Подобная тенденция, наоборот, позволяет дольше видеть в деле любимых игроков и растягивать их карьеру.
«Финал мечты? Не для меня»
В воскресенье, 29 января, состоялся решающий матч в мужском одиночном разряде. Противостояние Роджера Федерера и Рафаэля Надаля было главным в мужском туре примерно с 2005 по 2010 год. Затем основным соперником Надаля стал Новак Джокович. На протяжении двух-трёх сезонов на первый план вышло соперничество серба и Энди Маррея. Но сейчас мы вернулись к истокам. Многие окрестили этот матч «финалом мечты», хотя далеко не все согласны с этим определением. Как минимум Евгений Кафельников и Тони Надаль против такого ярлыка. «Финал мечты? Для вас, журналистов — да. Для меня — нет. Когда я мечтаю о каком-то финале с участием Рафы, то представляю себе его лёгкую победу. А это будет великолепное противостояние двух теннисистов, которые оставили свой след в целой теннисной эпохе, — и, безусловно, сложное. У обоих по 50% шансов на победу», — таково мнение тренера и дяди испанца.
Федерер: Рафа так много всего сказал. Я тоже рад, что он вернулся на высокий уровень. Мы и не верили, что снова сыграем в финале такого турнира. Было бы здорово, если бы мы могли разделить эту победу. Мы оба очень много работали над своей игрой.
Кафельников же считает, что Надаль и Федерер сейчас просто не являются лучшими теннисистами планеты. Формально он прав. Если бы Новак Джокович и Энди Маррей не проиграли на ранних стадиях и набрали бы форму к решающим матчам, состав участников мог быть другим. Но, конечно, это лишь сослагательное наклонение. И швейцарец, и испанец прошли через пятисетовые встречи и доказали, что заслужили выйти на центральный корт в воскресенье. Надаль намекнул, что подобных финалов (он имел в виду и женский с участием двух сестёр) может больше и не быть. В этой связи определение «Финал мечты» приобретает другой оттенок — уникальный матч здесь и сейчас, а будет ли ещё — это вопрос. Действительно, для подобного финала должно было совпасть много факторов, и они совпали.
Прекрасная игра Федерера на подаче
Совпали, когда этого почти никто не ждал. Федерер впервые не попал в топ-16 посева и долго не играл, а Надаль, помимо того что, как и Роджер, пропустил концовку прошлого сезона, 2,5 года не выходил в полуфинал на «Шлеме». Однако вопреки всем этим факторам два больших чемпиона дошли друг до друга и намеревались подарить зрителям незабываемое зрелище.
Ожидалось действительное большое событие. Организаторы даже решили пригласить зрителей на арену имени Маргарет Корт, чтобы посмотреть финал на большом экране. Ну а главные счастливчики собрались на переполненной арене имени Рода Лэйвера. Сам Лэйвер сообщил, что с удовольствием вручит Федереру победный трофей. По ходу первой партии казалось, что такое развитие событий весьма вероятно. Уже дебютный розыгрыш получился затяжным, но затем теннисисты взяли очень высокий темп. Каждый уверенно держал подачи до счёта 3:3, но в этот момент Роджер прибавил и сумел сделать брейк, после чего без особых усилий выиграл две свои подачи.
Спад швейцарца
Прежде всего Федерер был безупречен в своих геймах — он проиграл всего одно очко после попадания первого мяча. Кроме того, Роджер действовал намного активнее и чисто выиграл 13 мячей, тогда как Надаль всего пять. Рафаэль играл довольно медленно и пассивно и, казалось, был не готов к таким высоким скоростям. Но во второй партии игра совершенно изменилась. У швейцарца неожиданно появились ошибки как справа, так и слева, да и подача совершенно перестала помогать. Достаточно быстро Надаль повёл 4:0, при этом сам существенно не улучшил свою игру.
Надаль: Я боролся как мог, но Роджер заслужил победу больше меня. Я продолжу пытаться, потому что мне кажется, что я вернулся на высокий уровень.
Федерер же, однако, не собирался так быстро проигрывать эту партию. Напомним: похожий случай был пару дней назад в игре с Кеем Нисикори. Тогда Роджер уступал 0:4 и 1:5, но дошёл до тай-брейка, который, впрочем, проиграл. Здесь ему удалось отыграть один брейк, но со счёта 4:2 Надаль взял два гейма «под ноль». У швейцарца не летел приём, много ошибок с задней линии и несколько совсем грубых неточностей у сетки. Роджер был не похож на себя образца первого сета и по делу проиграл эту партию 3:6.
Федерер вновь прибавил
Мягких переходов в этом финале не было. В самом начале четвёртой партии Роджер отыграл тройной брейк-пойнт, хотя вёл 40:0. Швейцарец получил необходимый заряд уверенности и провёл сет на одном дыхании. Он прибавил в активности и точности. Надаль вновь был вынужден отойти в оборону, но при этом Роджер ему не помогал так, как это было в третьем сете. 17-й сеяный выиграл партию 6:1, хотя напряжённых геймов было достаточно, поэтому счёт не совсем отражает характер сета. Тем не менее, статистика ударов навылет показательна — 18-4 в пользу Федерера.
Казалось, что Роджер полностью доминирует и держит игру в своих руках. Матч при этом был не самого высокого качества, и Надаль явно играл намного хуже, чем в пятницу с Димитровым. Но и не блистал Федерер. В самом начале партии он допустил три ошибки в одном гейме и буквально подарил брейк Надалю. К сожалению, вплоть до пятого сета настоящей борьбы внутри сетов не было. Рафаэль взял непростой гейм сразу после брейка, а две следующие подачи выиграл «под ноль», не позволив сопернику даже задуматься о том, чтобы вернуться в сет. Федерер, как и во второй партии, стал много ошибаться и допустил в сумме 13 неточностей, тогда как Надаль всего три. Всего за 2 часа 36 минут теннисисты дошли до пятой партии. В это время Надаль и Димитров завершали третий сет.
Конечно, дело в том, что Роджер играет очень быстро и тратит минимальное количество времени между розыгрышами, но и сеты сами по себе проходили практически без борьбы. Однако пятая партия получилась по-настоящему боевой и очень интересной. Она началась с того, что Федерер взял медицинский тайм-аут и покинул корт. Именно это он сделал и во встрече с Вавринкой. На сей раз, правда, началось всё с проигранной подачи. У Роджера была возможность сразу же восстановить равновесие, но он упустил три брейк-пойнта. При 1:2 к Федереру вышел врач и начал массировать правую ногу. Неужели швейцарец физически не выдержит третий пятисетовик на этом турнире?
Лучший теннис — в пятом сете
Теннисисты приберегли самое интересное на концовку. Два гейма подряд прошли в очень упорной борьбе с обилием красивых длинных розыгрышей. Оба много бегали по задней линии и приводили публику в экстаз своими действиями. Федереру удалось с пятой попытки сделать брейк, а затем у него вновь наладилась подача. Эйсы в этом финале он выдавал пачками, и два из них в седьмом гейме были очень кстати. А судьба титула фактически решилась в следующем гейме. Надаль его начал с ошибок, но сумел отыграть тройной брейк-пойнт. Тем не менее, Федерер сделал брейк и выиграл четвёртый гейм кряду.
В этот момент заволновался уже Роджер. Он допустил несколько неточностей, но зато подача вновь выручила — три эйса за гейм! На первом матчболе Федерер ошибся по длине, но на втором швейцарец точно пробил справа кроссом в угол. Надаль взял повтор, однако мяч зацепил боковую линию. Гейм, сет и матч Федерер — 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3! Швейцарец завоевал 18-й «Шлем» и первый с Уимблдона-2012. Сам матч по качеству получился не самым ярким, но на кону стояло очень многое. Поздравим многочисленных болельщиков Роджера с этой невероятной победой. В более позднем возрасте выигрывал «Шлем» только Кен Розуолл — в 37 он победил на Australian Open-1972. Кроме того, Роджер — первый игрок с 2004 года, который выиграл «Шлем» и победил трёх теннисистов в пяти сетах. Тогда эта вершина покорилась Гастону Гаудио на «Ролан Гаррос».
«Мы и не верили, что снова сыграем в финале такого турнира. Я рад, что выиграл, но даже если бы проиграл, то порадовался бы за Рафу. Было бы здорово, если бы мы могли разделить эту победу. Мы оба очень много работали над своей игрой. Я хочу поблагодарить мою команду. Мы достигли того, к чему стремились. Я надеюсь, что Рафа будет выступать ещё множество лет. Я должен поблагодарить и спонсоров. И рад, что Род Лэйвер был на матче, это сделало финал особенным», — рассказал чемпион.
Уже на следующей неделе большой теннис продолжится. Мужчины сыграют в Кубке Дэвиса, а девушки выступят на крупном турнире в Санкт-Петербурге.