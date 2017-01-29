Федерер: весь день приходилось успокаивать Любичича

«Счёт «Шлемов» я не веду»
— Роджер, для вас было важно увеличить разрыв между вами и Рафаэлем по победам на «Большом шлеме»?
— Это лишь небольшая часть мотивации, честно говоря. Важнее было возвращение в тур и очередное эпичное сражение с Рафой. Спасибо поддержке Питера Картера, Тони Роча и других людей. Прекрасная поддержка зрителей и то, что я всё ещё могу выступать на таком уровне в моём возрасте, после пяти лет без побед на «Шлемах» — вот об этом я думал. А счёт «Шлемов» я не вёл. Честно говоря, это не слишком важно.
— Могли когда-нибудь представить, что выиграете решающее очко на турнире «Большого шлема» с помощью челленджа?
— Как-то со мной уже такое было. Не помню, был это финал или что-то ещё, но один матч так у меня завершился. Понятно, что на месте Рафы любой должен брать повтор в той ситуации. Это немного неловко выиграть после повтора. Но всё равно это был эмоциональный момент. Я был очень счастлив, как вы догадываетесь. Потом я обратил внимание на свою команду. Мирка и все остальные тоже сходили с ума. Это было классно.
— Выиграть 18-й турнир «Большого шлема» в любом случае было бы особенно. Что было особенного в том, что вы победили в Австралии?
— Пожалуй в Австралии я выступаю стабильнее всего. Для меня всё началось здесь в квалификации в 1999-м, а до этого по юниорам в 1998-м. Здесь я выиграл встречу у Майкла Чанга в 2000-м. Мне всегда нравилось сюда приезжать. Если побеждаешь, то всегда приятно возвращаться домой. А вот в случае поражения длинный перелёт становится кошмаром. Так что я рад, что в этот раз я победил.
«Соперничество с Надалем сделало меня лучше»
— Как вам удалось сконцентрироваться в пятом сете, когда вы уступали с брейком?
— Я сказал себе, чтобы я играл раскованно. Мы это обсуждали с Иваном [Любиичем] и Северином [Люти] до начала матчей. Надо стараться играть с мячом, а не с соперником. Стараться свободнее наносить удары, рисковать. Смелость будет вознаграждена. Я не хотел наблюдать, как мимо меня пролетают форхенды Рафы, так что моя тактика была верной.
В пятом сете у меня было много шансов отыграться. Я продолжал сражаться и верить в себя, как делал и весь матч. Я даже был немного удивлён тем, как хорошо я сыграл в пятом сете. У меня был спад на старте четвёртого сета и в начале пятого, но я пришёл в себя.
Я даже был немного удивлён тем, как хорошо я сыграл в пятом сете. У меня был спад на старте четвёртого сета и в начале пятого, но я пришёл в себя.
— Правильно было бы назвать Надаля вашим самым принципиальным соперником? Что для вас значит победа над ним?
— Да, у нас с ним насыщенная история. Новак тоже был одним из главных соперников, а до этого Хьюитт и Роддик. Не хотелось бы кого-то забыть, мне кажется я не упомянул всех. Соперничестве с Рафой помогло мне прогрессировать. Особенно то, как его игра создавала мне сложности, я часто об этом говорил. Для меня матчи с ним это по-прежнему самый главный вызов. Я ещё до финала отметил, что победа над Надалем была бы очень особенной. Я уже очень давно не обыгрывал его в финалах «Большого шлема», около десяти лет прошло.
Мы оба совершили возвращение на высокий уровень. Было бы классно, если бы мы оба выиграли, но в теннисе не может быть ничьи. Думаю, он тоже был доволен своим выступлением. Я бы и финалом был доволен. Надо ещё осмыслить свою победу. Наверное когда приеду в Швейцарию я это по-настоящему осознаю.
Сложно сравнить эту встречу с какой-либо ещё. Разве что можно вспомнить «Ролан Гаррос»-2009. Я много лет бился, чтобы преуспеть в Париже. Я старался, но проигрывал. В конце концов я добрался до победы. Этот триумф имеет схожие ощущения.
У нас с Рафой насыщенная история. Новак тоже был одним из главных соперников, а до этого Хьюитт и Роддик. Не хотелось бы кого-то забыть, мне кажется я не упомянул всех.
— Это ваш первый успех на турнире «Большого шлема» вместе с Иваном Любичичем. Что это для вас значит?
— Это особенное событие для всей команды. Для него это был первый успешный «Шлем» в качестве тренера. Он очень нервничал весь день, мне приходилось его успокаивать (улыбается). То же происходило и с моим физиотерапевтом. А вот Северин был абсолютно спокоен. Я рад за нас, потому они для меня больше, чем просто тренер и доктор. Они – мои друзья. Мы провели совместно много времени. Мы вместе пришли к выводу, что есть я хочу выиграть «Большой шлем», то мне нужно физически восстановиться на 100%.
«Немного волнуюсь перед тестом на допинг»
— По поводу вашего медицинского тайм-аута были довольно резкие высказывания?
— Какие высказывания?
— Пэт Кэш сказал, что это что-то вроде разрешённого жульничества. Можете нам рассказать, зачем вы взяли тайм-аут?
— Я объяснял это пару дней назад после матча со Стэном. Меня беспокоит нога ещё со встречи с Рубиным во втором круге. Я рад, что мог нормально двигаться, несмотря на боль. По какой-то причине в игре с Вавринкой у меня были болевые ощущения в обеих ногах. После того как Стэн взял перерыв, я посчитал, что и я могу сделать паузу и посмотреть, поможет ли массаж. Наверное, помогло, хотя я точно не уверен.
А сегодня уже во втором сете появились болевые ощущения в четырёхглавой мышце, а с середины третьего сета — и в паху. Я сказал себе, что есть правила, и я могу ими воспользоваться. Я согласен с вами, что нельзя использовать тайм-ауты как тактический приём. Мне кажется, что я подтверждал свои слова действиями на протяжении 20 лет. Словом, мне кажется, что критика в данном случае чрезмерна. Я реже всех беру медицинские тайм-ауты, так что я не знаю, о чём говорил Пэт Кэш.
Словом, мне кажется, что критика в данном случае чрезмерна. Я реже всех беру медицинские тайм-ауты, так что я не знаю, о чём говорил Пэт Кэш.
— Мы знаем, что вас спрашивают про завершение карьеры уже лет 10.
— Семь.
— На корте вы произнесли: «Если я вернусь в следующем году». Как надо понимать вашу фразу?
— Я имел в виду, что очень люблю теннис и хочу играть. Но если я получу травму, то могу пропустить турнир в следующем году. Кто знает, что произойдёт. Ты никогда не знаешь, когда проведёшь свой следующий «Шлем» и проведёшь ли вообще. Ты никогда не знаешь, будет ли у тебя ещё такая возможность поблагодарить всех людей сразу перед огромным числом зрителей на центральном корте. Я ценю такие моменты.
У меня был трудный прошлый сезон. На этом турнире я провёл три пятисетовика. Я ничего не планировал и не хотел бы, чтобы это был мой последний Australian Open. Конечно, я надеюсь, что смогу вернуться. Сейчас у меня именно такой план.
— Вы уже затронули эту тему, можете рассказать подробнее? Как Роджер Федерер собирается сегодня праздновать?
— У нас будет вечерника. Отлично, что со мной рядом достаточно людей, которые могут этим заняться. У меня тут много друзей. В том числе и среди местных жителей. Кроме того, есть те, кто специально сюда приехал ради меня. Так что нас будет, не знаю, человек 20-30, может быть 40. Всегда лучше праздновать в большой компании, чем в одиночку с одним бокалом шампанского. Я уверен, что будет весело.
Мне нравилось, когда финалы проводились днём, как в 2004 году. Тогда не надо было заканчивать пресс-конференцию в 2:00. А мне ещё надо сдать анализ на допинг. Немного волнуюсь, чтобы всё сделать верно.