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175 лет назад 2016
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Анонс турниров в Санкт-Петербурге, Тайване и Кубка Дэвиса
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Шахов

Дебют Кузнецовой в Петербурге и Джокович против сборной России

На первой неделе февраля стартует 106-й розыгрыш Кубка Дэвиса и пройдут женские турниры в Санкт-Петербурге и Тайбэе.
30 января 2017, понедельник. 11:15. Теннис
Турнир WTA/Premier. Санкт-Петербург (Россия). St. Petersburg Ladies Trophy.

Призовой фонд: $ 710 900.
Покрытие: хард, помещение.
Дата проведения: 30 января — 5 февраля.
Разница во времени с Москвой: нет.
Участники: Симона Халеп (4), Доминика Цибулкова (5), Светлана Кузнецова (9), Елена Веснина (16), Винус Уильямс (17), Роберта Винчи (18), Кики Бертенс (22), Дарья Касаткина (26), Екатерина Макарова (30), Анна Калинская (WC), Наталья Вихлянцева (WC).
Полный список участников.
Отказались от участия: Барбора Стрыцова (20), Карин Кнапп (45).
Действующий победитель:Роберта Винчи

Большой теннис вернулся в Санкт-Петербург. Первый розыгрыш St. Petersburg Ladies Trophy прошёл весьма успешно, поэтому через год состав только усилился. И это при том, что турнир переместился вплотную к Открытому чемпионату Австралии, а в 2016-м после первого «Большого шлема» в сезоне была недельная пауза.

Организаторам удалось привлечь на турнир двух теннисисток из топ-5 – Симону Халеп и Доминику Цибулкову. Также в Санкт-Петербурге ждут финалистку Australian Open-2017 – Винус Уильямс. Светлана Кузнецова впервые сыграет на своём домашнем турнире. Выступят там и другие россиянки – Дарья Касаткина, Елена Веснина, Екатерина Макарова, Анна Калинская и Наталья Вихлянцева.

Турнир WTA/International. Тайбэй (Тайвань). Taiwan Open.

Призовой фонд: $ 250 000.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 30 января — 5 февраля.
Разница во времени с Москвой: +5 часов.
Участники: Элина Свитолина (14), Саманта Стосур (21, WC), Каролин Гарсия (24), Анастасия Севастова (34), Мисаки Дои (40), Катержина Синякова (52), Елена Янкович (54), Шелби Роджерс (59), Евгения Родина (86).
Полный список участников.
Отказались от участия: Элисон Риске (39), Кристина Макхэйл (45), Полин Пармантье (70), Катрин Беллис (75), Кристина Кучова (81), Сабина Лисицки (93).
Действующий победитель: Винус Уильямс.

В прошлом году аналогичное соревнование проводилось в Гаосюне, но в 2017-м оно переехало в другой город Тайваня – Тайбэй. Призовой фонд, правда, стал в два раза меньше. Год назад на этом соревновании лучшей стала Винус Уильямс, но американка вместо защиты титула предпочла поездку в Санкт-Петербург.

Зато в Тайбэе должны выступить Элина Свитолина, Каролин Гарсия и получившая специальное приглашение Саманта Стосур. Будет на турнире и представительница России – Евгения Родина.



Кубок Дэвиса. Мировая группа. 1-й круг
Дата проведения: 3-5 февраля.

Аргентина — Италия. Буэнос-Айрес, Parque Sarmiento. Грунт, открытые корты.
Разница во времени с Москвой: -6 часов.
Участники: Диего Шварцман, Орасио Себальос, Гидо Пелья, Леонардо Майер – Паоло Лоренци, Фабио Фоньини, Андреас Сеппи, Симоне Боллели.
Отказались от участия: Хуан-Мартин дель Потро, Федерико Дельбонис.

Германия — Бельгия. Франкфурт, Fraport Arena. Хард, помещение.
Разница во времени с Москвой: -2 часа.
Участники: Александр Зверев, Филипп Кольшрайбер, Миша Зверев, Ян-Леннард Штруфф – Давид Гоффен, Стив Дарси, Рубен Бемельманс, Йорис де Лор.

Австралия — Чехия. Мельбурн, Kooyong Lawn Tennis Club. Хард, помещение.
Разница во времени с Москвой: +8 часов.
Участники: Ник Кирьос, Джордан Томпсон, Сэм Грот, Джон Пирс – Иржи Весселы, Радек Штепанек, Ян Сатрал, Зденек Коларж.
Отказались от участия: Бернард Томич – Томаш Бердых, Лукаш Росол.

США — Швейцария. Бирмингем, Legacy Arena. Хард, помещение.
Разница во времени с Москвой: -9 часов.
Участники: Джон Иснер, Джек Сок, Стив Джонсон, Сэм Куэрри – Марко Кьюдинелли, Хенри Лааксонен, Адриен Боссель, Антуан Белье.
Отказались от участия: Боб Брайан, Майк Брайан – Стэн Вавринка, Роджер Федерер.

Япония — Франция. Токио, Ariake Colosseum. Хард, помещение.
Разница во времени с Москвой: +6 часов.
Участники: Йосихито Нисиока, Юити Сугита, Таро Дэниел, Ясутака Утияма – Ришар Гаске, Жиль Симон, Николя Маю, Пьер-Юг Эрбер.
Отказались от участия: Кей Нисикори – Гаэль Монфис, Жо-Вильфрид Цонга.

Канада — Великобритания. Оттава, The Arena at TD Place. Хард, помещение.
Разница во времени с Москвой: -10 часов.
Участники: Милош Раонич, Вашек Поспишил, Денис Шаповалов, Даниэль Нестор – Кайл Эдмунд, Дэн Эванс, Джейми Маррей, Доминик Инглот.
Отказались от участия: Энди Маррей.

Сербия — Россия. Ниш, Sportski Centar Cair. Хард, помещение.
Разница во времени с Москвой: -2 часа.
Участники: Новак Джокович, Виктор Троицки, Душан Лайович, Ненад Зимонич – Андрей Кузнецов, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Константин Кравчук.
Отказались от участия: Янко Типсаревич.



Хорватия — Испания. Осиек, Sportska Dvorana Gradski Vrt. Хард, помещение.
Разница во времени с Москвой: -2 часа.
Участники: Франко Шкугор, Никола Мектич, Анте Павич, Мартин Драганья – Рафаэль Надаль, Роберто Баутиста-Агут, Пабло Карреньо-Буста, Марк Лопес.
Отказались от участия: Марин Чилич, Иво Карлович, Борна Чорич, Иван Додиг.

Действующий победитель: Аргентина.


106-й розыгрыш Кубка Дэвиса стартует на месяц раньше, чем в прошлом году. Действующие чемпионы аргентинцы начинают защиту титула без Хуана-Мартина дель Потро. Он предпочёл провести затяжное межсезонье и может поучаствовать в более поздних стадиях.

Также впервые за пять лет в Мировую группу вернулась сборная России. У российской команды прервалась серия домашних матчей. Подопечные Шамиля Тарпищева проведут встречу на выезде в Сербии. Участие Новака Джоковича было под вопросом, но после его раннего поражения в Мельбурне он решил сыграть за свою команду. В российской команде дебютирует Даниил Медведев.

Многие звёзды в этом году решили отказаться от участия в первом раунде Кубка Дэвиса. За свои команды не сыграют Энди Маррей, Стэн Вавринка, Кей Нисикори, Марин Чилич, Гаэль Монфис, Роджер Федерер, Томаш Бердых и многие другие.

Зато пока в первом раунде заявлен финалист Открытого чемпионата Австралии – Рафаэль Надаль. Хотя испанцы в теории могут справиться и без него, так как у Хорватии от участия отказался весь первый состав – Чилич, Карлович, Чорич и Додиг.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Винус Уильямс Доминика Цибулкова Елена Веснина Новак Джокович Светлана Кузнецова Симона Халеп
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