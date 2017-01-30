«Теперь я немного петербурженка». Как Винчи стреляла из пушки

1 мая 1703 года русские войска взяли шведскую крепость Ниеншанц, что располагалась при впадении в Неву реки Охты. Строение оказалось хрупким и стратегически неудобным. Спустя две недели по приказу Петра I была заложена новая крепость в другом месте — на Заячьем острове. Так начал возводиться Санкт-Петербург.
Стройка кипела, начиная с лета 1703 года пушка Петропавловской крепости сообщала о начале и прекращении работ. В дальнейшем пушечные залпы раздавались в честь военных побед и знаменательных событий в жизни государства, приветствовали почётных гостей Санкт-Петербурга.
25 октября 1917 г. пушечный залп с Нарышкина бастиона (оборонительного сооружения Петропавловки) стал сигналом к выстрелу крейсера «Аврора», возвестившего начало Октябрьского вооружённого восстания.
Сегодня о революциях в Петербурге не помышляют, а право выстрелить ровно в 12.00 предоставляют почётным гражданам Северной столицы. В разные годы такой чести удостаивались футболисты «Зенита» и хоккеисты СКА. В 2017 году пришло время теннисисток.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Роберта Винчи стреляет из пушки в Петропавловской крепости
***
Роберта Винчи появилась у Нарышкина бастиона ровно в 11.30. Компанию итальянской теннисистке составили Ана Конюх, Ализе Корне, Кристина Младенович и Елена Остапенко. Девушки кутались в пуховики и перепрыгивали с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть. Ана Конюх явно пожалела, что забыла надеть шапку. Экскурсовод же рассказывала иностранкам об истории возникновения Петропавловской крепости и замысловатой традиции стрелять из пушки.
До пушечного залпа оставалось ещё 15 минут, и девушки побежали греться в сувенирную лавку. Девушек так сильно заинтересовали драгоценные изделия, что они чуть не пропустили залп.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Роберта Винчи в Петропавловской крепости
Первой на бастион поднялась укатанная в розовый плед Роберта Винчи — именно победительнице прошлогоднего петербургского турнира предстояла сделать контрольный выстрел. Итальянка заметно волновалась и внимательно слушала инструктаж часового.
И вот заиграл гимн Санкт-Петербурга, фотографы приготовились к съёмке. Роберта же достала телефон и попросила переводчицу сделать памятные фото. Скинув плед, она подошла к пушке и на счёт «десять» дернула за спусковой шнур. Раздался оглушительный грохот. Спортсменки закричали от неожиданности — никто не ожидал такого громкого залпа.
Винчи же радовалась как ребёнок. Однако тут же счастливая итальянка поспешила к выходу — у Роберты была запланирована тренировка, и из Петропавловки теннисистка сразу отправилась на корт. По дороге к машине Винчи согласилась ответить на вопросы журналистов.
— Это было очень круто, — не скрывая восторга, призналась Роберта. — Конечно же, я стреляла впервые в жизни из пушки.
— Не страшно было?
— Я немного боялась, но спасибо моей переводчице, которая поддержала меня и всё объяснила. Выстрел был потрясающий. Незабываемый момент, я очень счастлива. Совершать выстрел было не очень тяжело, но было страшно.
— Выстрел из пушки часто совершают почётные граждане города. Чувствуете ли себя сейчас немного петербурженкой?
— Да, я теперь немного из Санкт-Петербурга. Я выиграла здесь турнир в прошлом году, а сегодня совершила выстрел. Неплохая традиция (улыбается).
>>> Дебют Кузнецовой в Петербурге и Джокович против сборной России
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Петропавловская крепость. Санкт-Петербург