Кузнецова: почему-то меня всегда преследуют марафонские поединки

Санкт-Петербург давно ждал, чтобы лучшая теннисистка в истории города Светлана Кузнецова сыграла перед родной публикой. В прошлом году выступить на турнире St. Petersburg Ladies Trophy ей помешали матчи за сборную, но в нынешнем сезоне всё сложилось удачно. В понедельник в рамках традиционного для WTA All Access Hour россиянка пообщалась с представителями СМИ, среди которых был и специальный корреспондент «Чемпионата», а затем дала флэш-интервью для нашего портала.
— Светлана, все в предвкушении вашего дебюта на турнире в родном городе. В каком настроении вы приехали из Австралии? Как сложилась для вас первая часть сезона?
— Australian Open хотелось бы сыграть получше. Чувствую себя нормально, есть кое-какие проблемы, над которыми я работаю. Надеюсь, что всё в процессе, всё будет улучшаться. Акклиматизация, конечно, после Австралии прошла тяжеловато. С каждым годом акклиматизироваться всё сложнее. Я тоже жду дебюта. Это так необычно – играть дома. Посмотрим, как получится.
— Планирует ли на ваши матчи ходить отец?
— Нет. Он в Колумбии (смеётся), уехал на соревнования. Сказал, что нас судьба разводит. Когда он в Москве – я куда-то улетаю, когда я в Санкт-Петербурге – он куда-то улетает.
— Вы крайне патриотичны, уже давно состоялись как спортсменка, вам никому ничего не нужно доказывать. Тем не менее у вас появилась долгожданная возможность выступить в родном городе. Что вы чувствуете внутренне?
— Переживаю, естественно. Конечно, хотелось бы сыграть хорошо, но турнир очень сильный, и всё будет зависеть от каждого матча. Нужно очень аккуратно подходить к любому поединку. Я бы хотела быть в лучшей форме, чем сейчас, так что мне надо подойти к первому матчу ещё ответственнее. Я ожидаю сложного первого поединка, соответственно все мои мысли об этом поединке и ни о чём другом. Конечно, желание у меня большое, но от него не всё зависит.
— Вы были на многих турнирах. В чём особенности этого? Свет, корты...
— Я успела потренироваться на центральном корте. Каждый день мы встаём очень рано, чтобы успеть поиграть. Сегодня в 8.30 тренировались с Симоной Халеп на центральном корте. Но всё же окончательно про корт я смогу ответить после первого матча, чтобы хоть как-то понимать – что и как. Мне очень нравится стадион, он очень уютный, организация вообще шикарная, и я бы вообще хотела, чтобы больше турниров проходило в России. Мы как раз с девочками с Украины обсуждали, что было бы здорово играть турниры поближе к дому. Тут всё отличное – организация, сервис, отель вообще выше всяких похвал. Это, наверное, один из лучших отелей за весь год. Даже Симона Халеп мне в раздевалке сегодня это сказала. Желать лучшего просто сложно.
Буквально три человека болели за Рафу. Даша Гаврилова поставила камеру и сказала – не переживайте, я, наверное, на кнопку не нажала.— Обычно вы рассказываете иностранным теннисисткам о российских турнирах, а теперь оказались в ситуации, когда вам рассказывают другие теннисистки о том, как в Петербурге всё устроено.
— Да, ситуация сложилась интересно, потому что в прошлом году мой тренер Карлос приехал на турнир помочь одной теннисистке, и у него были очень хорошие отзывы. Он говорил: «Там очень красивая арена, очень эффектно теннисистки выходят на корт. Очень всё здорово». Я расстроилась, что не могла участвовать в прошлом году. У меня был тяжёлый график – я играла Кубок Федерации и очень долго ждала, когда смогу выступить в этом году.
— Светлана, до вас заслуженным мастером спорта по теннису последней становилась Татьяна Налимова в 1948 году. Как вы считаете, когда в вашем родном городе ждать следующую звезду?
— Очень интересный вопрос. Я даже не знаю, кто у нас хорошо играет из подрастающего поколения, к сожалению. Но я очень надеюсь, что в будущем смогу помогать нашим юниорам, молодёжи выступать на престижном уровне. На данный момент только такой ответ могу дать. Я надеюсь, что смогу помочь Санкт-Петербургу и будущим звёздам.
— Что планируете посетить в Питере помимо турнира?
— Ой, у меня столько планов, столько желания, но, к сожалению, я только думаю о матче, о корте. Мы вчера ходили на балет, на «Жизель». Но хотелось бы больше всего увидеть — здесь столько достопримечательностей! Я из Санкт-Петербурга, но бываю тут крайне редко. Мне сегодня Роберта Винчи рассказывала, как она стреляла из пушки. Она затруднилась объяснить, где она была и что делала, но я поняла, что она стреляла из пушки (смех в зале.). Это здорово, на мой взгляд. Очень интересно, что турнир предлагает разные вещи для игроков, разные достопримечательности. Я бы хотела сделать как можно больше, но лучше бы я осталась подольше в самом турнире.
Отец в Колумбии, уехал на соревнования. Сказал, что нас судьба разводит. Когда он в Москве – я куда-то улетаю, когда я в Санкт-Петербурге – он куда-то улетает.— Объявлено, что выйдет автобиография Шараповой. Не задумывались ли вы о собственной биографии? Ваш путь очень интересный, он начинался в Питере, и у такой книги нашлось бы невероятное количество читателей.
— Если честно – задумывалась, Я очень много о чём хочу рассказать, но не знаю, как правильно это всё подать, и соответственно мне нужно время, чтобы это понять.
— Можно подсказать? У Толстого есть автобиографическая трилогия — «Детство», «Отрочество» и «Юность». Это простой план.
— Хорошо, спасибо! Я подумаю.
— Болельщикам всегда интересно, как устроена внутренняя кухня теннисистов. Вчера в соцсетях появилось видео, как вы смотрели матч Федерер – Надаль. Всегда ли теннисисты так яростно за кого-то болеют, причём такими внушительными группами?
— Такое бывает очень редко. Так сложилось, что финал Australian Open попал как раз на наш тренировочный день, к тому же это был разгар дня, все мы оказались в клубе, и все очень хотели посмотреть этот матч. Мне кажется, это был исторический матч. Все болели. И что меня не может не радовать, буквально три человека болели за Рафу (смеётся.). Даша Гаврилова поставила камеру и сказала – не переживайте, я, наверное, на кнопку не нажала (смех в зале.). В конце концов, видимо, получилась запись. Я видела фотографию в Интернете. Очень редко так получается, но вчера все прямо очень переживали, болели. Мне кажется, это здорово. Это ещё раз показывает, что вчера Рафа и Роджер сотворили историю для нашего спорта.
У меня уже не было сил считать. Я просто понимала, что кто-то подаёт, а кто-то принимает. Когда она выиграла, я сомневалась, что мы реально закончили этот матч.— Вы сказали, что не совсем удачно сыграли в Австралии, тем не менее вы поднялись в рейтинг-листе на 8-ю строчку. Следите за этим? Есть у вас на этот сезон какие-то рейтинговые планы?
— За рейтингом лично я не слежу, но у меня есть близкие, друзья, которые всегда мне захотят сказать, какая у меня ситуация с рейтингом, какой я буду, если та или иная теннисистка проиграет или выиграет. Как правило, я не хочу этого знать. Меня интересует только моя игра, моё состояние. Никогда не ставлю целей в рейтинге – мне это не нравится. Мне кажется, это просто лишнее давление. Лучше всего я играю, когда я наслаждаюсь своей игрой, просто получаю удовольствие и пытаюсь каждый день прибавлять. Остальное для меня неважно. — Нельзя не спросить про ваш матч в Австралии с Янкович. Как так получается, что вы очень часто играете марафоны? Вы специально их стараетесь играть, иначе турнир – не турнир?
— Я до сих пор уставшей себя чувствую (смех в зале). Нет, конечно же, я не стараюсь, но такие поединки почему-то всегда меня преследуют. Я до сих пор вспоминаю этот матч – я выиграла сет и вела во втором 4:1. Я видела, что контролирую игру. И потом помню следующий момент, когда Елена вела 3:0 в третьем сете и было 15:40 на моей подаче. И я уже думала, что вообще не понимаю, что происходит на корте: Елена диктует. Был очень хороший поединок, и здорово, что мне наконец-то удалось выиграть длинный матч. Но, тем не менее, дальше меня результаты совсем не порадовали. — А можете свои марафоны как-то расставить по степени важности? Например, со Скьявоне в Австралии?
— За столько лет сложно вспомнить что-то сразу. По изнурительности, наверное, со Скьявоне. Вообще у нас любой матч с Франческой был мегадрамой, мегаэкшн. Помню, что в конце не знала уже счёт. Это, наверное, единственный раз, когда я просто сбилась. У меня уже не было сил считать. Я просто понимала, что кто-то подаёт, а кто-то принимает. Когда она выиграла, я сомневалась, что мы реально закончили этот матч.
— Ваша первая соперница определяется в матче Гаврилова – Калинская. Понятно, что Гаврилову вы хорошо знаете. А Калинская для вас тёмная лошадка?
— Нет. Калинскую я смотрю второй или третий раз. Чуть-чуть её видела на Кубке Кремля. Мне кажется, она здорово играет. Игра у них абсолютно равная. Дашу, конечно, я знаю, потому что с ней играла несколько раз. В данный момент она выигрывает и, наверное, чуть больше в себя верит (в итоге Гаврилова победила. – Прим. «Чемпионата»).
— В этом году сборная России в Кубке Федерации выступает во второй группе. Будете ли вы помогать команде вернуться на былые позиции?
— Первый круг я точно не сыграю. В прошлом году я как раз выбрала Кубок Федерации. В итоге не очень хорошо получилось – и там особо не помогла выиграть, и не успела в Санкт-Петербург приехать. Так что в этом году получилось, что я играю здесь и надеюсь, что наши девчонки пройдут дальше. Конечно, я постараюсь по возможности помогать команде, если это понадобится. Но я верю в наше новое поколение. И мне кажется, если девчонки будут в хорошей форме, то они справятся без меня.