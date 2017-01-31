Серена вернулась на вершину, а Федерер – в десятку

10-й лидер российского тенниса
Результаты Открытого чемпионата Австралии внесли немало изменений в рейтинг. В том числе они коснулись и первой ракетки России в АТР. Андрей Кузнецов находился на первой позиции 43 недели. В Мельбурне он не защитил четвёртый круг, так как уже в первом раунде попал на Кея Нисикори. В результате Кузнецов опустился на 55-е место, а оставшийся 52-м Карен Хачанов стал лучшим теннисистом России.
Хачанов стал 10-й первой ракеткой России (если вести подсчёт от 8 декабря 1991 года, когда было подписано Беловежское соглашение). Лидером этого списка является Евгений Кафельников, который был первой ракеткой российского тенниса 382 недели. Существенное время лидировали и Николай Давыденко (262), и Михаил Южный (232), и Марат Сафин (216). Кстати, Кузнецов в прошлом году сменил в роли лидера Теймураза Габашвили. Теперь они делят шестое место, так как оба провели в этой роли 43 недели.
Карен в теории может потерять эту позицию достаточно быстро, ведь он впереди Кузнецова всего на 55 очков, да и Даниил Медведев уже в видимой близости от Хачанова. Хочется верить, что вскоре борьба за звание первой ракетки России будет проходить по крайней мере внутри топ-50 рейтинга АТР.
Серена вышла на первую строчку
Анжелика Кербер не сумела защитить свой титул на Открытом чемпионате Австралии. Немка проиграла Коко Вандевеге в четвёртом круге. Серене Уильямс надо было побеждать на турнире, чтобы снова оказаться первой, что она и сделала. После успеха американка призналась, что даже не была в курсе, что вернула себе первую строчку.
Кербер лидировала на протяжении 20 недель. В списке из 22 первых ракеток мира она теперь делит 15-ю строчку с Ким Клейстерс. Кербер по количеству недель опередила Елену Янкович, Дженнифер Каприати и Ану Иванович. А вот Марии Шараповой она пока одну неделю уступает. Впрочем Кербер вполне ещё может вернуться на первое место уже в конце февраля, если успешно сыграет на азиатских турнирах.
Для Уильямс это седьмое восхождение на первую строчку. Если по «Шлемам» она уже опередила Граф (23 против 22), то по неделям лидерства уступает и немке, и Навратиловой. Серена была первой 310 недель, Навратилова – 332, Граф – 377. Учитывая, насколько уверенно 35-летняя Уильямс выиграла Australian Open, нельзя исключать, что ей вполне по силам собрать недостающие недели.
Первые ракетки России (с 09.12.1991):
1. Евгений Кафельников – 382 недели.
2. Николай Давыденко – 261.
3. Михаил Южный – 232.
4. Марат Сафин – 216.
5. Алексей Волков – 115.
6-7. Теймураз Габашвили, Андрей Кузнецов – по 43.
8. Андрей Черкасов – 11.
9. Алекс Богомолов – 9.
10. Карен Хачанов – 1.
1. Евгений Кафельников – 382 недели.
2. Николай Давыденко – 261.
3. Михаил Южный – 232.
4. Марат Сафин – 216.
5. Алексей Волков – 115.
6-7. Теймураз Габашвили, Андрей Кузнецов – по 43.
8. Андрей Черкасов – 11.
9. Алекс Богомолов – 9.
10. Карен Хачанов – 1.
Плишкова продолжает подъём
Открытый чемпионат Австралии принёс немало других изменений. Каролина Плишкова была одной из фавориток, но уступила в четвертьфинале. Тем не менее чешка поднялась с пятого места на третье, что является её личным рекордом. А вот Агнешка Радваньска провалилась, проиграв во втором круге, и в результате покинула топ-5. Симона Халеп уступила уже в первом раунде, но она ничего не защищала, поэтому осталась четвёртой.
Самый существенный рывок совершила сенсационная полуфиналистка Мирьяна Лучич-Барони. У неё до этого была всего одна победа на этом турнире, да и та была одержана в прошлом веке. А тут она разом выиграла сразу пять матчей, причём по ходу соревнований выбила Радваньскую и Плишкову. Хорватка, которая по сути проводит вторую карьеру (https://www.championat.com/tennis/article-265860-horvatka-mirjana-luchich-baroni-provodit-na-australian-open-turnir-zhizni.html), была остановлена только Сереной Уильямс. В 34 года Лучич-Барони впервые в жизни поднялась в топ-30. С 79-й строчки рванула на 29-ю. «Ура, не нужно будет больше играть квалификацию», — радостно прокомментировала эту весть Мирьяна.
Ещё одна возрастная теннисистка – Винус Уильямс – в 36 лет впервые за восемь лет добралась до финала «Большого шлема», где уступила своей младшей сестре. Винус поднялась на шесть мест и стала 11-й. В теории, если она всё-таки сыграет в Санкт-Петербурге, то имеет шанс вернуться в десятку. В полуфинале в Мельбурне было сразу три американки. Помимо сестёр Уильямс туда вышла Коко Вандевеге, которая благодаря этому впервые вошла в топ-20.
Отметим прогресс россиянок. Светлана Кузнецова дошла до четвёртого круга и поднялась на восьмое место. Обыгравшая её Анастасия Павлюченкова впервые была в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии и улучшила своё положение до 22-го места. Кроме того, было несколько успешных дебютов. Наталья Вихлянцева на своём первом турнире «Большого шлема» дошла до второго круга и поднялась со 129-й строчки на 115-ю. Аналогичный дебют с выходом во второй круг был у Анны Блинковой. Она со 189-го места переместилась на 152-е. Обеим россиянкам ещё предстоит укрепить рейтинг для попадания на подобные турниры напрямую.
Топ-10 рейтинг-листа WTA на 30 января:
1 (+1). Серена Уильямс (США) — 7780.
2 (-1). Анжелика Кербер (Германия) – 7115 очков.
3 (+2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5270.
4 (=). Симона Халеп (Румыния) — 5073.
5 (+1). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4985.
6 (-3). Агнешка Радваньска (Польша) — 4915.
7 (=). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720.
8 (+2). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915.
9 (=). Мэдисон Кис (США) – 3897.
10 (=). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705.
1 (+1). Серена Уильямс (США) — 7780.
2 (-1). Анжелика Кербер (Германия) – 7115 очков.
3 (+2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5270.
4 (=). Симона Халеп (Румыния) — 5073.
5 (+1). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4985.
6 (-3). Агнешка Радваньска (Польша) — 4915.
7 (=). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720.
8 (+2). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915.
9 (=). Мэдисон Кис (США) – 3897.
10 (=). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705.
АТР. Федерер снова в десятке
У мужчин Открытый чемпионат Австралии запомнился финальным сражением Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Швейцарец немного потерял в рейтинге, пропустив полгода, но победа на 18-м турнире «Большого шлема» помогла ему ворваться на топ-10 на 10-е место. Роджер не позволил войти в десятку Давиду Гоффену, который уже давно стучится туда, но всё никак не может сделать последний рывок.
Кроме того, вылетел из топ-10 Томаш Бердых. По ходу турнира Федерер по ошибке назвал его бывшим игроком первой десятки. Но к концу турнира слова швейцарца оказались правдой.
Улучшил своё положение и Рафаэль Надаль. Благодаря выходу в финал испанец вышел на шестое место, а ранее он был девятым. Также произошло одно изменения внутри пятёрки, Милош Раонич выпустил на третью строчку Стэна Вавринку.
Прошлогодние финалисты – Энди Маррей и Новак Джокович — оба сыграли неудачно. Но Новак потерял больше очков, так что его отставание ещё увеличилось. Теперь Маррей впереди на 1715 баллов. В феврале на турнирах Новак выступать не планировал, а в марте он защищает два титула, так что добавить ничего не сможет.
В Мельбурне Новака остановил Денис Истомин. Представитель Узбекистана был 117-м до старта турнира, но выход в четвёртый круг позволил ему немного поправить дела в рейтинге и выйти на 80-е место. Ещё одним героем Australian Open был Миша Зверев, который огорчил Энди Маррея. Миша дошёл до четвертьфинала и поднялся на 35-е место, что является для него личным рекордом.
Существенный прогресс совершил Андрей Рублёв. В Австралии россиянин прошёл квалификацию и вышел во второй круг, где уступил лидеру посева Энди Маррею. После этого россиянин отправился в Европу, где дошёл до финала на челленджере в Ренне, проиграв в упорном матче белорусу Владимиру Игнатику. Андрей начал год на 152-м месте, но уже поднялся до 121-го, что является его лучшей позицией в карьере. В Кубке Дэвиса Андрей не играет, зато на это неделе он может набрать очки на ещё одном челленджере во Франции.
Топ-10 рейтинг-листа ATP на 30 января:
1 (=). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков.
2 (=). Новак Джокович (Сербия) — 9825.
3 (+1). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5695.
4 (-1). Милош Раонич (Канада) – 4930.
5 (=). Кей Нисикори (Япония) — 4830.
6 (+3). Рафаэль Надаль (Испания) — 4385.
7 (=). Марин Чилич (Хорватия) — 3560.
8 (=). Доминик Тим (Австрия) — 3505.
9 (-3). Гаэль Монфис (Франция) — 3445.
10 (=). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260.
1 (=). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков.
2 (=). Новак Джокович (Сербия) — 9825.
3 (+1). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5695.
4 (-1). Милош Раонич (Канада) – 4930.
5 (=). Кей Нисикори (Япония) — 4830.
6 (+3). Рафаэль Надаль (Испания) — 4385.
7 (=). Марин Чилич (Хорватия) — 3560.
8 (=). Доминик Тим (Австрия) — 3505.
9 (-3). Гаэль Монфис (Франция) — 3445.
10 (=). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260.
Расклады грядущей недели
После горячего австралийского старта должно наступить небольшое затишье. У мужчин на теущей неделе пройдут матчи Кубка Дэвиса, так что набора очков не будет. Правда год назад календарь был другой, поэтому у теннисистов вычтут баллы за Монпелье, Софию и Кито. Финалисты эквадорского турнира – Эстрелья-Бургос и Белулччи потеряют места в топ-100.
У девушек обратная ситуация, так как год назад проходил Кубок Федерации, так что вычета не будет, зато можно улучшить рейтинг в Санкт-Петербурге или Тайбэе. Халеп и Цибулкова в России поведут очную борьбу за четвёртую строчку, а Винус Уильямс может вытеснить Йоханну Конту из топ-10.