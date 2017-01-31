Халеп: Федерера любят все, но я его самая преданная фанатка

Четвёртая ракета мирового рейтинга этот сезон начала не слишком удачно. В Австралии Халеп вылетела уже в первом круге, проиграв американке Шелби Роджерс. Однако в Санкт-Петербург Симона приехала в ранге главного фаворита. Румынская теннисистка заявила, что преодолела травмы, мучившие её в последнее время, и на St. Petersburg Ladies Trophy собирается победить.
В рамках «All Access Hour» Симона рассказала представителями СМИ, среди которых были и корреспонденты «Чемпионата», о впечатлениях о турнире в Петербурге, неудачном старте сезона и перспективах провести Итоговый турнир в России.
— Симона, вы не лучшим образом сыграли в Австралии. В какой форме сейчас находитесь?
— В Мельбурне я действительно не смогла показать свою лучшую игру. Там я ощущала последствия травмы колена, ощущала боль, поэтому мне нужно было передохнуть. Мне удалось подлечиться у себя в Румынии, и уже неделю не чувствую боли. Могу сказать, что сейчас я рада, что нахожусь в хорошей физической форме и хорошо себя чувствую.
У меня впервые появились проблемы такого рода с коленями. У меня такого раньше не было, и я не знала, как с этим справляться.
— Насколько можно судить, травма беспокоила вас давно. Почему не делали паузу и не пытались подлечиться в межсезонье?
— Дело в том, что хуже всего я почувствовала себя на итоговом турнире в Сингапуре. У меня впервые появились проблемы такого рода с коленями. У меня такого раньше не было, и я не знала, как с этим справляться. Я отдохнула три недели в межсезонье, но этого оказалось недостаточно. Я не могла выступить удачно, поэтому вернулась домой. Кроме того, я очень долго не играла официальных матчей.
— На что настраиваетесь в этом турнире? Какие первые впечатления от пребывания тут?
— Мне тут очень нравится, это красивый город. Я впервые в Санкт-Петербурге, уже успела кое-что посмотреть, но хотелось бы посмотреть больше достопримечательностей в оставшиеся дни. Что касается того, чего я ожидаю от этого турнира, то я бы хотела играть без боли, хотела бы выигрывать матчи, потому что в последней серии турниров я проигрывала на ранней стадии. Сейчас я хорошо играю на тренировках, хорошо себя чувствую и у меня появилась уверенность.
— Почему приняли решение сыграть на турнире в Петербурге?
— Я хотела играть здесь ещё в прошлом году, но слишком поздно заявилась. О турнире в Петербурге я слышала только хорошее, очень хотелось на личном опыте убедиться в этом.
— Сейчас ходят разговоры, что Итоговый турнир может пройти в Санкт-Петербурге. Реально ли это?
— Да, конечно! Всё здесь соответствует уровню итогового турнира. Я бы очень хотела выступить в Петербурге.
— Вы считаетесь универсальной теннисисткой, но все же главные успехи у вас были на грунте. Какое покрытие у вас любимое и как оцените корты на этом турнире?
— Я выросла на грунте, в родном городе тренировалась именно на грунте. Я выиграла свой юниорский шлем именно на этом покрытии. В Петербурге мне нравится покрытие, оно не такое твёрдое, как на US Open и Australia Open.
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После пресс-конференции Симона Халеп согласилась ответить на вопросы корреспондента «Чемпионата».
— Ваш любимый город — Париж. Некоторые считают, что Санкт-Петербург очень похож на столицу Франции. Согласны?
— Действительно, что-то общее есть, например архитектура. Петербург — замечательный город. Я впервые здесь и, конечно, же шокирована красотой центра. Мне уже удалось кое-где побывать, правда, я не заходила внутрь, любовалось снаружи. Надеюсь, в другие дни смогу ещё погулять.
— Что вас удивило, когда вы прилетели в Россию? Может быть, холодная зима?
— В моей стране тоже холодно, тоже зимой минус на улице. Я всегда с удовольствием приезжаю в Россию, я выигрывала турнир в Москве, у меня остались приятные воспоминания от того турнира.
Федерер — мой кумир и пример для подражания.
— В воскресенье вы поздравили Федерера с победой на Australian Open. Вы его персональная фанатка?
— Я самая преданная его фанатка (смеётся). Он — мой кумир и пример для подражания. Все любят Федерера. Когда он на корте и играет, то это замечательно. Тоже самое я могу сказать про Надаля, он прекрасный соперник. Но в теннисе не могут победить двое, в этот раз был Федерер.
— Можете представить, что вы, как Федерер, выиграете Australian Open в 35 лет?
— Очень тяжело сказать. Сейчас очень много сильных теннисисток. Что касается Федерера, то он был травмирован, но в Австралии доказал, что до сих пор лучший и может делать всё, что хочет на корте. То, что он делает, это потрясающе.
— Что для вас важнее: быть первой в мировом рейтинге или выиграть турнир «Большого шлема»?
— Для меня важнее выиграть турнир «Большого шлема», но очень здорово было бы достичь обеих целей. Но самое главное — это «Большой шлем».
— Вы всегда играете без макияжа. Для вас не важно, как вы выглядите во время матчей?
— Да, я действительно никогда не крашусь на матчи, потому что потею, и это не самые приятные ощущения. Но многие теннисистки красятся, каждому своё.
Моя мечта — иметь троих детей. Сейчас у меня подрастает племянница, это самый важный член нашей семьи.
— В вашем «инстаграме» я видела очень много фотографий вашей племянницы. Как думаете, вы будете хорошей мамой?
— Надеюсь, что так будет. Моя мечта — иметь троих детей. Сейчас у меня подрастает племянница, это самый важный член нашей семьи. Так здорово, что дома постоянно шумно.
— Какое у вас самоё любимое место на земле и почему?
— Это Париж. Там я выиграла юниорский Ролан Гаррос, и мне очень нравится город. Но вообще у меня много любимых городов. Мне импонирует Москва, люблю Нью-Йорк. Везде, если провести несколько недель, будет хорошо.
— Если бы вы попали на необитаемый остров, какие бы три вещи взяли с собой?
— Первое — семью, второе — телефон и третье — теннисную ракетку.
— Можете представить, что будете делать через 10 лет?
— Не знаю, что сказать. Не думала об этом. Хотела бы ещё несколько лет играть в теннис, затем завести семью и детей и заниматься чем-нибудь вне тенниса. Проявить себя в какой-нибудь другой сфере.