Цибулкова: мои слова про Шарапову не были случайными

в прошлом году впервые в карьере выиграла Итоговый чемпионат WТА в Сингапуре, в нынешнем сезоне словацкая теннисистка дошла до третьего круга на Australian Open. На турнире в Санкт-Петербурге пятая ракетка мира посеяна под вторым номером. Словачка приехала в Россию немного простуженной. Свой первый матч она проведёт в четверг.В рамках «All Access Hour» Доминика рассказала представителями СМИ, среди которых были икорреспонденты «Чемпионата», о впечатлениях о турнире в Петербурге, критике Марии Шараповой и главной победе в карьере.— В прошлом году я выиграла три турнира в зале, поэтому цели здесь передо мной стоят самые высокие. Я сейчас играю мудро. Многое будет зависеть от того, как я сыграю в первом матче. Я ставлю перед собой задачу обретать уверенность на этом турнире постепенно, матч за матчем.— В прошлом году в это время я находилась в районе 60-го места в рейтинге. Но за год я добилась серьёзного прогресса. За счёт чего? За счёт упорной работы. Мы с моим тренером улучшили много компонентов. Я была голодна до побед, мне хотелось вернуться на высокие позиции после травмы, и я это сделала. Конечно, мне помогла и работа с психологом.— Четыре недели в Австралии были очень интенсивными, я ждала свободной недели. Такой отпуск пошёл только на пользу. Я рвалась в бой перед турнирами в Австралии, ведь до них отдыхала почти два месяца. Но затем на протяжении четырёх недель я работала или играла каждый день, поэтому отдыха очень ждала. В последние дни в основном тренировалась, правда, всё-таки взяла всего несколько выходных.— Я мало интересуюсь биатлоном и не слышала про их ситуацию. Я не эксперт в допинге. Не знаю, что эти ребята хотят предпринять. А то, что я сказала про Шарапову, сказала осознанно. Мои слова не были случайными.— Да, я одна из самых низкорослых игроков в туре, но стараюсь вносить в свою игру энергию и мощь. Вкладываюсь в каждый удар на 100%. Мощь удара – это мой конёк.— Безусловно, это самая крупная победа в моей карьере, и я чувствую, что отношение поменялось. Мы с девочками давно знаем друг друга, всегда относились другу к другу с уважением, но сейчас я стала игроком, которого все хотят победить. Это для меня немного новое ощущение, но я стараюсь приспособиться к этой ситуации.— Да, мы не раз пересекались и с Касаткиной, и с её тренером. Мы вместе играем в туре, и я должна быть слепой, чтобы с ней не пересечься— Я с обеими играла. Не знаю, кто из них сегодня выиграет. В любом случае я хочу победить. Это будет сложный матч. Первый матч всегда очень сложный. Если это будет Остапенко, то это будет одна история – для неё это будет второй матч. А для Фёгель это уже будет далеко не второй, поскольку она уже много здесь сыграла с учётом квалификации. В любом случае я должна быть готова на 100%. Я очень хочу выиграть этот матч, задержаться на этом турнире подольше, потому что мне он очень нравится. Это один из лучших турниров в туре.После пресс-конференциисогласилась поучаствовать в блицопросе корреспондента «Чемпионата».… моего мужчины, моего мужа.выиграть турнир «Большого шлема».временами я сама.у всех есть свои преимущества, но, наверное, работа.нюхаю теннисные мячи.я боюсь… темноты.немного. Сотни? Нет! В моей гардеробной их сейчас около 50.конечно же, бриллианты.низкие каблуки.на Мальдивах.не знаю, он лучший игрок, потому что он просто лучший.словацкие детективы.я, вообще-то, не плачу над фильмами. Не могу сейчас вспомнить ни один фильм.я вспомнила, что мне нравится, и я даже плакала над ним. Это «До встречи с тобой».я бы стала собоймамой.