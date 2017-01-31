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175 лет назад 2016
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Доминика Цибулкова
Фото: РИА Новости
Текст: Дарья Тубольцева

Цибулкова: мои слова про Шарапову не были случайными

Пятая ракетка мира Доминика Цибулкова — о целях на турнир в Петербурге, любви к сумкам, лучшем отпуске и критике Шараповой.
31 января 2017, вторник. 20:45. Теннис
→ Красота дня. Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова

Доминика Цибулкова в прошлом году впервые в карьере выиграла Итоговый чемпионат WТА в Сингапуре, в нынешнем сезоне словацкая теннисистка дошла до третьего круга на Australian Open. На турнире в Санкт-Петербурге пятая ракетка мира посеяна под вторым номером. Словачка приехала в Россию немного простуженной. Свой первый матч она проведёт в четверг.

В рамках «All Access Hour» Доминика рассказала представителями СМИ, среди которых были и
корреспонденты «Чемпионата», о впечатлениях о турнире в Петербурге, критике Марии Шараповой и главной победе в карьере.

— Доминика, какие цели ставите на турнир в Петербурге?
— В прошлом году я выиграла три турнира в зале, поэтому цели здесь передо мной стоят самые высокие. Я сейчас играю мудро. Многое будет зависеть от того, как я сыграю в первом матче. Я ставлю перед собой задачу обретать уверенность на этом турнире постепенно, матч за матчем.

— В прошлом сезоне вы были тёмной лошадкой на турнире в Санкт-Петербурге, а сейчас вы второй номер. Как вам удалось так подняться?
— В прошлом году в это время я находилась в районе 60-го места в рейтинге. Но за год я добилась серьёзного прогресса. За счёт чего? За счёт упорной работы. Мы с моим тренером улучшили много компонентов. Я была голодна до побед, мне хотелось вернуться на высокие позиции после травмы, и я это сделала. Конечно, мне помогла и работа с психологом.

— После Australian Open у вас был перерыв длиной в неделю. Рвётесь в бой?
— Четыре недели в Австралии были очень интенсивными, я ждала свободной недели. Такой отпуск пошёл только на пользу. Я рвалась в бой перед турнирами в Австралии, ведь до них отдыхала почти два месяца. Но затем на протяжении четырёх недель я работала или играла каждый день, поэтому отдыха очень ждала. В последние дни в основном тренировалась, правда, всё-таки взяла всего несколько выходных.

— В пришлом году вы жёстко критиковали Марию Шарапову. Ваша позиция не изменилась с того времени? Биатлонисты отказываются соревноваться с коллегами, отбывшими дисквалификацию. Не планируете что-то подобное?
— Я мало интересуюсь биатлоном и не слышала про их ситуацию. Я не эксперт в допинге. Не знаю, что эти ребята хотят предпринять. А то, что я сказала про Шарапову, сказала осознанно. Мои слова не были случайными.

— Вы довольно хрупкая девушка, но ваши удары едва ли не самые мощные в туре. Как вы этого добились?
— Да, я одна из самых низкорослых игроков в туре, но стараюсь вносить в свою игру энергию и мощь. Вкладываюсь в каждый удар на 100%. Мощь удара – это мой конёк.

— В конце 2016 года вы победили на итоговом турнире в Сингапуре. Изменилось ли отношение соперниц к вам после этого триумфа?
— Безусловно, это самая крупная победа в моей карьере, и я чувствую, что отношение поменялось. Мы с девочками давно знаем друг друга, всегда относились другу к другу с уважением, но сейчас я стала игроком, которого все хотят победить. Это для меня немного новое ощущение, но я стараюсь приспособиться к этой ситуации.

— У Дарьи Касаткиной словацкий тренер. Вы когда-нибудь с Дарьей пересекались?
— Да, мы не раз пересекались и с Касаткиной, и с её тренером. Мы вместе играем в туре, и я должна быть слепой, чтобы с ней не пересечься (улыбается).

— Вашей соперницей станет победительница матча Фёгель – Остапенко. Что думаете о каждой из них?
— Я с обеими играла. Не знаю, кто из них сегодня выиграет (Фёгель снялась, а Остапенко проиграла заменившей швейцарку Векич. – Прим. «Чемпионата»). В любом случае я хочу победить. Это будет сложный матч. Первый матч всегда очень сложный. Если это будет Остапенко, то это будет одна история – для неё это будет второй матч. А для Фёгель это уже будет далеко не второй, поскольку она уже много здесь сыграла с учётом квалификации. В любом случае я должна быть готова на 100%. Я очень хочу выиграть этот матч, задержаться на этом турнире подольше, потому что мне он очень нравится. Это один из лучших турниров в туре.

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После пресс-конференции Доминика Цибулкова согласилась поучаствовать в блицопросе корреспондента «Чемпионата».

Я не могу представить свою жизнь без тенниса … моего мужчины, моего мужа. Моя самая большая мечта… выиграть турнир «Большого шлема».

Самый сложный противник для меня… временами я сама.

Самая важная вещь в теннисе… (задумалась) у всех есть свои преимущества, но, наверное, работа.

У меня много суеверий, например,… нюхаю теннисные мячи.

Я больше всего боюсь… я боюсь… темноты.

Все знают, что я люблю сумки. У меня их очень много, около… (смеётся) немного. Сотни? Нет! В моей гардеробной их сейчас около 50.

Лучшие друзья девушек… конечно же, бриллианты.Я не могу понять в современной моде… низкие каблуки.

Лучший отпуск для меня…на Мальдивах.

Месси — лучший футболист на планете, потому что…не знаю, он лучший игрок, потому что он просто лучший.

Моя любимая книга…словацкие детективы.

Я всегда плачу, когда смотрю фильм, который называется…я, вообще-то, не плачу над фильмами. Не могу сейчас вспомнить ни один фильм.

Мой любимый фильм… я вспомнила, что мне нравится, и я даже плакала над ним. Это «До встречи с тобой».

Если бы я не стала профессиональной теннисисткой, то …я бы стала собой (улыбается).

Через 10 лет я буду… мамой.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Доминика Цибулкова St. Petersburg Ladies Trophy
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