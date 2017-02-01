Явление Винус народу. Уильямс добралась из Мельбурна в Петербург

— Винус, в каком эмоциональном состоянии вы сейчас пребываете по случаю успешного выступления в Австралии и где вы находите мотивацию играть на следующей же неделе после тяжёлого турнира?
— Могу сказать, что я всегда хотела и психологически готова играть на этом турнире. В том числе и потому, что город, в котором проходит этот турнир, имеет очень богатую историю. Для меня это очень важно – участвовать в этом турнире. С другой стороны, большая привилегия участвовать и в финале Australian Open, потому что у тебя есть шанс выиграть чемпионский титул. Но повторю, что и в этом турнире я хотела участвовать.
— На церемонии награждения в Мельбурне вы выдали потрясающую речь, достойную Оскара. Но всё равно наверняка вы расстроены. Что вы ощущаете? Хоть вы и проиграли сестре, но это был прекрасный шанс выиграть.
— Могу сказать, что для меня это была хорошая возможность выиграть австралийский чемпионат, потому что следующий «шлем» только через несколько месяцев. Я ей не воспользовалась, но теперь я с нетерпением жду следующего «шлема».
— Обсуждали ли вы с вашей сестрой возможность вместе приехать в Санкт-Петербург – в этом году, может быть, ей за вас поболеть, а в следующем году уже поиграть?
— Отличная идея. Спасибо.
— Много американских спортсменов играет в Санкт-Петербурге, например в баскетбольном «Зените». Будет ли вам приятно, если кто-то из спортсменов придёт поболеть за вас персонально?
— Да, это было бы здорово, но тогда мне бы пришлось вернуть им эту любезность и пойти поболеть за них. Это улица с двусторонним движением.
— Не отразится ли на вашем выступлении столь резкая смена климата – из австралийского лета в российскую зиму?
— Да, в Австралии было жарко, но не так жарко, как обычно. Я бы не сказала, что это какое-то резкое изменение климата для меня.
— Что меняется в вашем теннисе с годами? Каким образом вы восстанавливаетесь? Есть ли какой-то специальный способ?
— Конечно, я упорно тренируюсь, но когда речь идёт о реальном матче, там ты испытываешь эмоции – а вот это натренировать нельзя. Поэтому да, я упорно тренируюсь, но и стараюсь не стоять на месте, потому что другие в это время развиваются. Этот мир развивается, и я постоянно задаю себе вопрос: что же конкретно я могу улучшить во всех компонентах своей игры?
Я упорно тренируюсь, но когда речь идёт о реальном матче, там ты испытываешь эмоции – а вот это натренировать нельзя.
— Первое впечатление от пребывания в Санкт-Петербурге?
— Я недавно прибыла сюда, так что только приспосабливаюсь к разнице во времени, привыкаю к этому. Но я хотела побывать в этом городе и думаю, куда бы мне сегодня пойти поужинать. И ещё я хотела бы посмотреть какие-то модные показы — это моя страсть. Эти два момента важны для меня – питание, блюда местной кухни и мода.
— Ваши впечатления от вчерашней вечеринки игроков и когда у вас будет первая тренировка?
— Я только что потренировалась, всё хорошо. Что касается вечеринки, то она была очень красивой, великолепной. Я слышала, что оргкомитет проводит отличную работу для игроков, но теперь знаю это сама, на собственном опыте в этом убедилась.
— Сейчас говорят о проведении в Питере Итогового чемпионата WTA. Вы бы порекомендовали его как замену Сингапуру?
— Да, это было бы действительно очень круто. Мне здесь очень нравится, поэтому я скрещу пальцы, чтобы это произошло (показывает скрещенные пальцы. – Прим. ред.).
— Следите ли за появлением новой волны российских теннисисток? Как вы относитесь к той же Даше Касаткиной, с которой играли затяжной матч на «Большом шлеме»?
— Какие-то конкретные имена молодых русских игроков я вам назвать не могу, но всегда знаю, с кем из них мне предстоит играть. Могу сказать одно: если будет такой же наплыв русских игроков, как это было последние 20 лет, то да, я думаю, что их ожидают блестящие времена.
— Вы заявились на турнир сами, без какого-то специального приглашения. Откуда о нём узнали? Почему решили выбрать именно Санкт-Петербург?
— Могу сказать, что первая моя мотивация – познакомиться с историческим богатством этого города. Я всегда об этом знала. А второе – я просто хорошо изучаю тур, и ни одна из точек на его ландшафте не исчезает из моего внимания.
— Это не вопрос, а совет. Совсем рядом тут находится ресторан «Русская рыбалка», который очень нравится российскому президенту Владимиру Путину.
— Спасибо.
— Вы играли вместе с сестрой финал Australian Open, Серена вновь вернулась на первое место в рейтинге. Что вы пытаетесь раз за разом доказать себе и окружающим своими победами?
— Абсолютно ничего. Мы просто пытаемся осуществлять свою мечту. Наша мечта быть там, где мы были – в финале, а когда мы туда не попадаем, то мы смотрим это всё по телевизору.
Мы просто пытаемся осуществлять свою мечту. Наша мечта быть там, где мы были – в финале, а когда мы туда не попадаем, то мы смотрим это всё по телевизору.
— Сейчас вы перед нами улыбаетесь. Всегда ли вы в хорошем настроении и как вы относитесь к журналистам?
— Что я могу сказать? Я всегда в хорошем настроении. Вообще жизнь прекрасна! Надо наслаждаться каждым моментом. И я с удовольствием проведу с вами, ребята, всю эту неделю.
Винус Уильямс
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"