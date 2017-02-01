Веснина: начала сомневаться в системе «хоук-ай»

Жребий свёл в первом же круге турнира St. Petersburg Ladies Trophy двух олимпийских чемпионок – Елену Веснину и Екатерину Макарову. Давние подруги и партнёрши по парной комбинации провели непростой в психологическом плане матч, в котором успех праздновала Веснина – 6:3, 6:1. Елена пообщалась сначала на пресс-конференции с представителями СМИ, среди которых был и специальный корреспондент «Чемпионата», а затем дала флеш-интервью для нашего портала.
— Елена, какова была ваша реакция, когда вы узнали, что вам в первом круге в соперницы досталась Екатерина Макарова, и за счёт чего вы её сегодня обыграли?
— Как и всегда, когда я попадаю на Катю, первая реакция была: «Нет!». Конечно, всегда очень непросто играть против своих соотечественниц, а наши с Катей матчи – это всегда что-то отдельное. Очень тяжело психологически, ведь мы постоянно тренируемся вместе – на турнирах, между турнирами, мы играем пару практически каждую неделю. Конечно, это очень тяжело, именно с психологической точки зрения играть такие матчи. Мы знаем друг друга очень хорошо. Сегодня мне удалось провести матч на одном дыхании, от начала до конца, очень удачно играла на подаче Кати – на приёме. Использовала то, что она не так активно подаёт вторую подачу, я входила в корт и пыталась сразу же агрессивно сыграть, поставить Катю в неудобное положение, чтобы потом растащить по корту широкими ударами, меняла ритм, меняла низкие с высокими мячами – то, что Катя не любит. Сегодня, в принципе, получалось практически всё, что было задумано перед игрой.
— Питерские болельщики ждали выступления олимпийских чемпионок. Почему вы не играете здесь в паре с Катей?
— Мы после Australian Open поговорили с Катей и решили здесь в паре не играть. Мы этого не планировали изначально, потому что у нас получилось очень насыщенное начало года. Мы в Брисбене играли в финале, потом было много тяжёлых матчей в одиночке на самом Australian Open плюс пара. К тому же Катя немного приболела до турнира, поэтому тяжело было и одиночку, и пару тут играть. Это вообще очень тяжело физически выдерживать, поэтому мы решили сконцентрироваться на одиночном выступлении.
— Вам комфортно было играть сегодня рано утром?
— Ну да, не все проснулись к нашему сегодняшнему матчу (улыбается). Всё равно было приятно, что болельщики пришли посмотреть на наш матч. Нам бы, конечно, хотелось встретиться на более поздней стадии турнира, а не в самом начале, но, к сожалению, так получилось, что Кате немножко не хватило для того, чтобы быть 8-й сеяной. Из-за этого жребий нас столкнул лбом к лбу. Если честно, мне комфортно играть в любое время. Я очень часто играю первыми запусками. Весь Australian Open. Я всё время вставала в семь утра, у меня будильник позже этого времени и не стоял. И как-то так получилось, что я, может быть, втянулась в этот ритм.
— Насколько вы доверяете системе «хоук-ай»? Был эпизод, что нужно садиться на скамеечку, сет закончен, но вместо аута соперницы показали попадание.
— Да, сегодня, если честно, я начала сомневаться и в «хоук-ай», и в себе (смеётся). Я понимала, что судья на вышке видит хорошо, и она принимала абсолютно правильные решения. Но был один момент, когда я чётко увидела отпечаток на корте, мяч летел не так быстро, и я была в полной уверенности, что мяч был в ауте. И когда было показано, что мяч зацепил пол-линии, я усомнилась. Потом, когда следующий мяч Катя сыграла кроссом справа, я опять вижу этот отпечаток, и я уже неуверенно спрашиваю: «Можно челлендж?» Но тут уже показали, что мяч был в приличном ауте. Да, тот момент заставил меня сомневаться, ведь вроде бы с глазами у меня всё в порядке, вижу я неплохо (смеётся).
Катя немного приболела до турнира, поэтому тяжело было и одиночку и пару тут играть. Это вообще очень тяжело физически выдерживать.
— Вы самой последней из участниц сыграли первый круг и дальше вам играть каждый день без перерыва. Вы как-то влияли на этот выбор, что вам начинать именно в среду?
— Это было решение организаторов. Единственное, мы просили, чтобы нас не поставили играть в первый день, потому что мы только в четверг вернулись из Мельбурна, и мы хотели немного акклиматизироваться. Организаторы назначили наш матч на среду, и мы спокойно это восприняли. Да, теперь придётся играть подряд, надеюсь, что ещё не один матч. Но нам не привыкать, мы умеем восстанавливаться и готовиться к следующему кругу.
— Мы уже спрашивали Касаткину, Макарову и Кузнецову об этом. А вы планируете участвовать в Кубке Федерации на следующей неделе?
— Насколько я знаю, я не в составе. У нас другой состав на матч Кубка Федерации. Поэтому я жду приглашения, мы с [капитаном] Настей Мыскиной всегда на связи, всё время обсуждаем предстоящие этапы Кубка Федерации. Но в этот раз я не в составе.
— Питерская публика надеется, что вы подольше задержитесь на турнире. Какие у вас первые впечатления от Петербурга?
— В Петербурге я уже не первый раз. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, у меня самые приятные впечатления. Я обожаю этот город. Это любимый город мой и моей мамы. Она очень расстроилась, что не смогла прилететь в этот раз. Это музей под открытым небом. Это один из самых красивых городов на земле. Мы живём в прекрасной гостинице, в центре Санкт-Петербурга. Организация турнира на высшем уровне. К нам относятся очень внимательно, любые наши требования выполняются, конечно, в пределах разумного (смеётся), нам помогают. Поэтому многие теннисистки, вы, наверное, заметили, наверняка я не первая, говорят, что на самом деле организация на самом высоком уровне. В связи с этим в этом году тут такой сильный состав, потому что после прошлого года остались очень приятные отзывы от многих, в том числе и иностранцев.
— Следующая соперница тоже вам хорошо знакома – Ализе Корне. В какой она сейчас форме? Как против неё играть?
— Я с ней совсем недавно играла – на первом турнире в году в Брисбене. Там так получилось, что я очень поздно добралась до места – получилась небольшая накладка с перелётом. В итоге я прилетела из Москвы в Австралию буквально за два дня до матча. И меня сразу же поставили играть, в первый же день. 42 градуса жары. Я вела сет и 4:1 во втором, но проиграла этот матч на тай-брейке третьего. Это был очень сложный матч, три часа. Я тогда очень сильно вымоталась физически и получила тем самым даже небольшую травму спины, которая меня потом беспокоила на протяжении все австралийской серии. Так что Ализе я знаю достаточно хорошо, мы уже не первый раз с ней встречаемся. Она очень упорная теннисистка, здорово двигается, хорошо играет от обороны. У неё неплохая подача. Это будет очень сложный матч для нас обеих. Я надеюсь, что у меня получится осуществить тот план на игру, который мы составим с моей командой, от начала и до конца.
Продолжите фразы.
Теперь я игрок топ-20 и соперницы настраиваются на меня ещё серьёзнее, чем раньше.
А я внимательно отношусь к каждому сопернику, с которым приходится играть.
Начало сезона сложилось для меня двояко.
Поэтому я буду стараться улучшить свои результаты.
Играть против Кати Макаровой — пытка.
Но всё равно мы подруги.
На турнире в Петербурге я хочу выиграть титул.
За меня тут болеют муж и тренер.
Совмещать теннис и культурную программу в Питере мне легко.
А хотелось бы побольше, конечно, времени на это (смеётся.).
В Питере мне нравится сам город.
Вообще мои любимые города — Сочи, Рим и Санкт-Петербург.
Когда я завершу карьеру… — я ещё не думала об этом (смеётся.).
Накопленный опыт мне должен помогать.
Ну а тем, кто нас смотрит, я хочу пожелать приятного дня.