Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Веснина: начала сомневаться в системе «хоук-ай»

Елена Веснина – о жаре в Брисбене, любви к Санкт-Петербургу, непростых матчах с Макаровой и почему они не играют здесь в паре.