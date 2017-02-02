Кузнецова: хожу с пучком, жду, когда волосы отрастут

Светлана Кузнецова очень волновалась перед своим дебютом на турнире St. Petersburg Ladies Trophy, ведь она не играла в родном городе с 14 лет. Матч против Дарьи Гавриловой получился нервным, но завершился для Светланы удачно. После этого она пообщалась с представителями СМИ, среди которых был и специальный корреспондент «Чемпионата».
— Светлана, поздравляем вас с победой. Насколько вы выложились эмоционально?
— Спасибо. Я очень нервничала в первом гейме. Столько лет играешь в туре, у меня было много ответственных матчей, но всё равно — турнир в Санкт-Петербурге — это нечто особенное. Столько воспоминаний рвалось в мою голову, но после первого гейма я смогла абстрагироваться и заиграть хорошо. Я довольна тем, как прошёл этот матч.
— Довольны ли вы той формой, в которой сейчас находитесь?
— У меня были некие сомнения до матча. Если тебе не безразличен твой вид спорта, то сомнения — это в порядке вещей. Но у меня есть опыт, и я знаю, как с этим справляться. После турниров в Австралии я была не очень довольна своим эмоциональным состоянием. Что касается формы, то я просто не смогла понять, в какой форме я нахожусь. Повторюсь, матчем с Гавриловой я довольна. Для первой встречи я сыграла хорошо. Я контролировала ход игры, хотя могла сыграть чуть лучше — например, 6:1, 6:2. Но Даша стала рисковать и лучше играть, а я начала ошибаться тактически. Я стала удобно играть для неё в концовке встречи, но всё же сумела собраться в заключительных геймах. Вообще концовка получилась более зрелищной.
— Вы играли с Дарьей Гавриловой, теперь вам предстоит матч с Юлией Путинцевой. Обе девушки выступали за Россию, но теперь представляют другие страны. Как вы относитесь к их решению?
— Это не мне судить. У каждого человека свой выбор, своя судьба. Каждый выбирает то, что лучше для него. Даша заиграла намного лучше после переезда в Австралию. Её результаты улучшились. Поддержка федерации колоссальная — это не сравнить с тем, что было у неё в России. Это её путь. Что касается Юлии, то я не знаю условия, которые ей предложил Казахстан. У меня были не идеальные условия, у меня не было спонсоров, но семья помогала мне тренироваться. Решение выступать за другую страну даётся очень трудно. Я так думаю, потому что у меня самой такого выбора никогда не было. У меня очень патриотичная семья, мой отец вырастил много олимпийских чемпионов, спортсменов, всегда работал во благо страны, не смотря на то, как ему помогала страна. И не всегда это хорошо сказывалось на результатах. Но мой отец — патриот до мозга костей. Я тоже была воспитана в таких традициях, поэтому играть за Россию, за Питер — для меня это даже не обсуждается. Это впиталось с молоком матери.
— Вы давали шуточное интервью для WTA и говорили о том эпизоде, как отрезали себе волосы по ходу матча на Итоговом турнире. В частности, вы сказали, что очень жалеете о том поступке, даже иногда плачете по ночам. Это действительно так?
— Если честно, я не припомню того интервью. Но если я говорила, что плачу по ночам, то это был какой-то троллинг, шутка. Я как та рыбка Дори из мультфильма, периодически забываю то, что говорила (Улыбается.) Я, кстати, смотрела продолжение «Дори». Она становится лучше. Я тоже надеюсь, что буду лучше вспоминать свои высказывания. Если серьёзно, то я не жалею. Сейчас бы я поступила точно так же. Результат важнее. Хожу с пучком, жду, когда волосы отрастут. Предпочла бы их иметь подлиннее, но не плачу по ночам. Я хорошо сплю.
— Был момент, когда вы пошли общаться с главным арбитром. Объясните, в чём была спорная ситуация?
— Кстати, с этим же арбитром я ругалась раньше, в Сингапуре, потом извинялась. Тогда я не очень хорошо себя повела. Я признала свою ошибку. Сегодня же, на мой взгляд, он немного неверно рассудил. Я пробила за пределы корта уже после того, как линейный зафиксировал неточность Дарьи, затем она взяла повтор, а на нём мяч после её удара попал в линию. Но я пыталась доказать, что промахнулась, потому что считала, что розыгрыш уже закончен. При этом ранее был похожий эпизод, и тогда решение было принято в пользу Дарьи. Мне казалось, что надо быть последовательным, но арбитр сказал, что изменить своё решение он не может.
— Насколько быстро вы успокоились после этого?
— Я считаю, что должна быстро успокаиваться, даже если арбитр бывает не прав. Я понимаю, что должна быть в этом плане профессионалом и уже готовиться к следующему розыгрышу.
— Сейчас уже невозможно представить тенниса без технологии Hawk-Eye. Если вообразить, что эту технологию отменили, то как бы изменился теннис?
— Мне кажется, что судьи стали по-другому судить. Система Hawk-Eye всё же в основном работает на главных кортах, а на «Большом шлеме» и на других крупных турнирах много маленьких кортов, где повторов нет. Я считаю, что да, теннис изменился, потому что на центральных кортах у игрока появляется возможность оспорить решение арбитра. А там, где повторов нет, судьи всегда действуют очень уверенно. Ты не сможешь переубедить судью, что мяч попал или не попал в корт.
— Если продолжить тему технологий, то сейчас появилось очень много гаджетов – именно теннисных: всяких часов, пульсометров, браслетов, разных аппаратов, вставляющихся в ручку ракетки и анализирующих различные данные. Как вы к ним относитесь? Что конкретно используете и помогает ли вам это?
— То, что вы сказали, я ничего не использую, это факт (Смех в зале.) Я слышала об этом, но я верю больше в ощущения. Для любителей, может быть, это важно, это интересно, это можно использовать. Это раз. Ещё я слышала, что появилась программка-приложение, которая подсчитывает разные данные. Есть люди, которые этим профессионально занимаются и говорят, допустим, твоя соперница завтра подаёт 30% под право и 40% под лево. Я образно говорю. Вот это более интересная статистика как раз для профессионалов. Но я не считаю, что она верная. Теннис становится слишком компьютерным видом спорта, все начинают что-то вычислять. Пропадает весь интерес – интерес работы тренера, интерес «читания» матча. Я считаю, что разным соперникам я буду по-разному подавать. А эта тема мне не очень интересна, пропадает вся грация тенниса. Я ничем не пользуюсь. Наверное, я старомодно рассуждаю, но в 31 год очень сложно что-то менять.
→ Кузнецова: почему-то меня всегда преследуют марафонские поединки
— Вы, поиграв на многих международных соревнованиях, можете с ними сравнить зрительский интерес на турнире в Петербурге?
— Я сегодня, когда готовилась выйти на корт, не знала, сколько будет зрителей на трибунах. Я, конечно, переживала. Я первый раз вышла на корт просто посмотреть квалификационный матч Андреа Петкович, и мы не поленились и насчитали с тренером на трибунах 100 человек. Я не могу сказать, что на других турнирах такого уровня есть больше зрителей. И сегодня, в среду, мне кажется, достаточно много людей пришло. И я уверена и знаю, что организаторы делают всё возможное для рекламы соревнований. В этот турнир вкладывается гораздо больше души и финансов, чем на том же Кубке Кремля. На мой взгляд. Я это говорю не потому, что это мой домашний турнир и я родом из Санкт-Петербурга, а это на самом деле так. Вход на корт очень интересный, для игроков делается всё с размещением – отель великолепный. Предлагают очень много разных посещений всяких мероприятий, достопримечательностей. Это турнир делает для игроков, для их комфорта. Они не обязаны это делать, то есть для игроков это дополнительный бонус. Организация турнира очень хорошая. Александр [Медведев], я знаю, очень хочет расширять этот турнир – это отличная идея, поскольку, на мой взгляд, тут отношение к игрокам гораздо лучше других турниров, даже которые выше уровнем. Так что я надеюсь, что это получится. Этот турнир достоин быть больше.
Светлана Кузнецова
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
— Как во время домашнего турнира уместить все дела за неделю? Ведь могут подойти друзья, позвать куда-то встретиться.
— Вы спрашиваете про мою организацию времени на этом турнире? Да, есть у меня такая проблема. То есть, я не так много знаю друзей из прошлого, если можно так сказать про время, когда я уехала отсюда. У меня осталось четверо-пятеро ребят, с которыми я общаюсь, дружу. На самом деле, моя одноклассница сегодня приходила на матч (Улыбается.), моя мама, мой брат, мои племянники, ещё есть друзья. Я стараюсь с ними встречаться, но опять же, допустим, за день перед матчем я ужинаю с моим тренером, мы обсуждаем игру – это как рутина, рабочий момент. И есть какое-то время, которое я могу позволить провести с близкими, друзьями. И я стараюсь, чтобы оно не мешало моей работе. То есть приоритет у меня чёткий – это моя работа, турнир. И соответственно, если появляется свободное время, я стараюсь провести его с друзьями. Но его, к сожалению, очень мало. Живу я в официальном отеле, просто у моей семьи нет такого общего места. Моя мама тоже живёт тут, в соседнем отеле (Улыбается.) Мой дом, моя квартира, на самом деле, находится в Москве на данный момент. Но нет такого места, где бы я чувствовала себя прямо дома-дома, поскольку я постоянно живу в самолётах и официальных отелях турниров. К сожалению, это так.