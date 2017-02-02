Шарапова прилетела в Москву, а Кузнецова стала царицей

В Мельбурне завершился Открытый чемпионат Австралии. Многие ведущие теннисисты отдыхают, а некоторые из них на этой неделе выступают в Санкт-Петербурге или готовятся к матчам Кубка Дэвиса. Посмотрим и почитаем их социальные сети.
Мария Шарапова 1 февраля прилетела в Москву. В первую очередь эта поездка связана с её бизнесом — шоколадными конфетами, но Мария успела посетить и вечернее шоу Ивана Урганта. В таком платье россиянка пришла на программу.
Совместная фотография с ведущим.
Мария только готовится к возвращению в теннис, а Серена Уильямс выиграла первый крупный турнир нового сезона — Открытый чемпионат Австралии. Теперь в её коллекции 23 трофея «Большого шлема».
Помимо Шараповой пока не играет и Виктория Азаренко, которая наслаждается общением со своим сыном.
Пообщался с детьми и Новак Джокович в рамках акции своего фонда.
Доминика Цибулкова в таком наряде посетила одно из светских мероприятий.
От словачки к чешке. Петра Квитова передаёт нам привет.
Перед стартом турнира в Санкт-Петербурге участницы смотрели финал Australian Open между Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.
Уже в первом круге между собой сыграли Екатерина Макарова и Елена Веснина.
Кстати о Федерере. Он с Григором Димитровым и Томми Хаасом продемонстрировал свои вокальные данные.
А Дарья Касаткина помимо тенниса умеет играть на бильярде.
Ещё одна тройка — три легенды.
Анастасия Павлюченкова в Мельбурне пришла на вечеринку игроков компании IMG.
Светлана Кузнецова стала царицей в рамках турнира в Санкт-Петербурге.