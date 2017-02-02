«Не турнир, а сказочная тайга». Послевкусие от Австралии

В этом-то городишке со стаями попугаев вместо голубей мне и посчастливилось начинать свой не самый короткий австралийский путь. Я не помню даже отеля, в котором мы жили.

Мамы, папы, жёны, дети, тренеры, неведомые сопровождающие лица, физио, братья, сёстры, люди-х, у и z. Новые расстояния до кортов.

Мой первый в жизни перелёт продолжительностью в сутки… Первый раз в жизни отёкшие как у слона ноги, первые в жизни мозоли, первый в жизни турнир «Большого шлема» — да, да это всё он, Открытый чемпионат Австралии -2005. Попав всё-таки в отборочные после полутора года мытарств по десятитысячникам во всяческих Египтах, я впервые оказалась в этой сумчатой стране.Это не была любовь с первого взгляда. Странный город Канберра, который по не менее странным обстоятельствам является номинальной столицей Австралии. Не поделили когда-то друг с другом лавры Мельбурн и Сидней, и, чтобы обиженных не оказалось, присвоили этот статус сельскому поселению, территориально находящемуся ровно между этими двумя австралийскими мегаполисами. В этом-то городишке со стаями попугаев вместо голубей мне и посчастливилось начинать свой не самый короткий австралийский путь. Я не помню даже отеля, в котором мы жили. Помню только клуб и теннисные корты, условно напоминающие турнир WTA. Помню, как прошла отборочные и в первом круге проигрывала намеренно, потому что хотелось всё-таки, пролетев миллион тысяч километров до первого в жизни «Большого шлема», сыграть его, а не остаться в Канберре даже с учётом возможных выигранных четырёх матчей.И вот наконец-то он – Мельбурн! Ощущения очень сложно передать словами. Это даже не то чтобы осуществившаяся мечта. Меня никто в целом никогда не готовил к тому, что я когда-то буду играть турниры подобного рода. Это вышел сложившийся по ходу действия факт, с которым мне пришлось учиться справляться по мере сил и возможностей. Учиться воспринимать как данность людей, на которых ты буквально полгода назад смотрел по телевизору. Затем чуть позже воспринимать их как соперников. Порой как напарников по тренировкам. Потом просто как коллег и абсолютно таких же обычных спортсменов, как и ты. Только где-то чуть более трудолюбивых. В чём-то чуть более везучих. Возможно, более талантливых. Или если незатейливо – более психологически устойчивых. Но это всё было позднее.Первый эффект – он совсем другой. Парализующий стесняющий момент от огромного количества участников, снующих целыми днями взад-вперёд. Их огромные группы поддержки. Мамы, папы, жёны, дети, тренеры, неведомые сопровождающие лица, физио, братья, сёстры, люди-х, у и z. Новые расстояния до кортов. Когда на тренировку следует выходить не за 20 минут (это без учёта возможной разминки), а за минут эдак 40. Пока дойдёшь за мячами, пока в раздевалку за имуществом, пока найдёшь корт. В общем, не самая простая история организации самого банального тренировочного процесса. Отсутствие поначалу более-менее нормальной коммуникации с теннисистами, ибо на турнирах «Большого шлема» каждый занят своим делом и мало интересуется кем-либо другим. Редкие беседы с теми, кого уже успел узнать на менее пафосных турнирах или с кем-то, с кем уже успел, назовём это условным словом, подружиться, опять-таки где-то в ITF-туре. В общем, очень много всяких нюансов, с которыми приходится сталкиваться, попадая на первый в жизни турнир «Большого шлема».Мы ещё застали корты зелёного цвета. Маленькую «Маргарет Корт Арену», жмущуюся гнездом к «Арене Рода Лэйвера». Игровые корты без больших трибун и первый раз побеждающего Джоковича. Сейчас всё расстроилось, перестроилось и расширилось. Стало очень красиво и ещё более функционально.Вообще, турнир в Мельбурне самый толерантный во всех отношениях «Большой шлем». Здесь абсолютно одинаковое отношение как к участникам основного турнира, так и к квалификаторам. Тебя отвезут, привезут, накормят, сейчас ещё и часть денег за билет отдадут. В общем, не турнир, а сказочная тайга. Для начала сезона он, конечно, самый правильный и по локации, наверное, тоже. Добираться туда где-то в середине сезона было бы уже не так весело и позитивно. И «живыми» добирались бы не все. А так, хороший он, этот первый турнир «Большого шлема». И каждый раз какой-то особенный…