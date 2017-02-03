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175 лет назад 2016
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Дарья Гаврилова
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дарья Тубольцева

Гаврилова: в Австралии дети в школу на кенгуру ездят

Дарья Гаврилова рассказала о смене гражданства, кенгуру, шутках с Касаткиной, борще, вечеринках и завтраках аристократов.
3 февраля 2017, пятница. 11:23. Теннис
Несколько лет назад Дарья Гаврилова сменила российское гражданство на австралийское и переехала в Мельбурн. 22-летняя москвичка на данный момент занимает 26-е место в мировом рейтинге, а на Australian Open в этом году смогла добраться до 1/8 финала. На турнире в Санкт-Петербурге Гаврилова во втором круге уступила Светлане Кузнецовой, зато в паре с Кристиной Младенович сумела пробиться в полуфинал. Мы решили не пытать теннисистку вопросами о выступлении на турнире, а расспросить о жизни на другом континенте, жёстких шутках Дарьи Касаткиной, самых крутых вечеринках в туре и планах на будущее.

«Достала Касаткину со своими фотками, вот она и выкинула мой чемодан»


— Вы успели за день и выйти в полуфинал парного турнира, и в Неве поплавать. Расскажите, что это за последнее видео у вас в «инстаграме».
— Просто увидела, что туда можно зайти. Слава богу, не упала в воду (улыбается). Лёд твёрдый, я сначала попрыгала, чтобы проверить. Всё в порядке. К тому же сегодня было прохладнее, чем в предыдущие дни.

— Вы давно дружите с Дарьей Касаткиной. Зачем она на отдыхе выбросила ваш чемодан в воду?
— Нам было нечего делать на Мальдивах. Да-да, там особо нечего делать, если честно. Мы кушали в ресторане и начали разговаривать как дурочки, типа как чикули. Не знаю, как нам пришла эта идея, просто мы увидели русских девочек, которые фоткались. Они очень смешно разговаривали. Мы решили сделать небольшую пародию на них, мол «ты меня не можешь нормально сфотографировать». Дошло до того, что я как бы её достала со своими фотками, поэтому она выбросила мой чемодан, а я поплыла вместе с ним домой.

— Значит, это было театральное представление. Но мы догадались, ведь вы ещё и английскую версию выложили после русской.
— Да, на нас ещё жаловались, что мы не высушили чемодан для второй версии. Но мы просто решили так не заморачиваться. Сойдёт и так.

— Чемодан без вещей был?
— Вещей не было. У этого прикола есть практический смысл: мы хотели проверить, правда ли, что он не тонет и не промокает изнутри. С первым — правда, а со вторым – обманули, потому что он внутри весь мокрый был. Пришлось потом сушить. Хотя написано было, что непромокаемый.

— Вы часто шутите друг над другом. Какие ещё приколы были?
— Да, приколы у нас постоянно. Сейчас ничего в голову пока что не приходит, но мы всегда издеваемся друг над другом. У нас даже чат есть в «вотсаппе»: я, Белинда Бенчич, Ана Конюх, Кристина Младенович и Даша Касаткина. И мы там постоянно шутим.

— Видели ваше видео с вечеринки открытия. Кто больше всех зажигает на танцполе?
— Знаю, что Андреа Петкович любит потанцевать, но на видео её не было. Она лучше всех танцует, но самая оторва, наверное, я (смеётся).

— Диджеи были что надо: брутальные, с длинными бородами.
— Ещё и близнецы! Мы их не знали, но они крутые. Они правда очень классно зажгли.

— В Петербурге самая крутая вечеринка в туре?
— На Кубке Хопмана ещё круто, но там и турнир развлекательный немного. Ладно, отдам первое место Петербургу, диджеи мне очень понравились. Хотя чего я, шоу тоже меня поразило.

«В Австралии дети садятся в кармашек к кенгуру и едут в школу»


— Стереотип про Россию – ходящие по улицам медведи. А про Австралию – кенгуру. Правда?
— Конечно, дети на них в школу скачут.

— Серьёзно?
— Да, садятся в кармашек и едут в школу.

— Вы шутите или нет?
— Нет, залезают в кармашек и едут.

— Как?!
— Да шучу я, шучу (смеётся).

— Мы почти поверили.
— Да я поняла. Нет там кенгуру, только в деревнях. У меня как раз парень из деревни, он фермер.
В Австралии чувствую себя австралийкой, а в России – русской, да и мой молодой человек называет меня русской. Понятно, что я русская, просто с австралийским гражданством.

— Снова шутите?
— Нет-нет, сейчас правда. У него свои виноградники. На них мы и видели издалека кенгуру.

— А коал или других животных видели?
— Только змей, но они неопасные.

— Почему стоит побывать в Мельбурне? Что можно посмотреть в Австралии?
— Мне там нравится, потому что там очень легко, а ещё очень вкусные завтраки (улыбается). На что-то посмотреть, как в Питере, например, там сложно. Туризма особенного нет, но если посетить сразу несколько городов, съездить к океану, то там достаточно неплохо. Сёрфинг крутой.

«В Австралии чувствую себя австралийкой, а в России – русской»


— Вы часто бываете в Австралии?
— Три раза в году я туда возвращаюсь. Например, после Кубка Федерации я на три недели вернусь. Потом будет американская серия турниров, и снова я прилечу в Австралию. Когда начнутся турниры в Европе, то я очень долго буду вне Мельбурна.

— Значит, смена гражданства получилась не только номинальной.
— Я люблю возвращаться в Австралию, по возможности стараюсь почаще прилетать. Я там тренируюсь, у меня база в Мельбурне, где меня всегда ждёт тренер по ОФП и другие специалисты.
Мы увидели русских девочек, которые фоткались. Они очень смешно разговаривали. Мы решили сделать небольшую пародию на них.

— Местная федерация вас как-то поддерживает?
— Да, особенно тех, кто играет в Кубке Федерации. А я же сейчас, получается, главный игрок.

— Поддержка в Австралии только у «сборников»?
— Нет. Там разные по возрасту группы: до 23 лет активно помогают. Им предоставляются услуги ОФП, а также тренер, который занимается с группой из трёх-четырёх человек. Есть группы для детей до 12 лет, до 14 лет и до 18 лет. В зависимости от показываемых результатов с ними уже занимаются дальше.

— Да, с Россией плохо сопоставляется. У нас обычно занимаются те, у кого есть возможность нанять тренера.
— В Австралии есть детские тренеры, а есть взрослые. Но если какой-то теннисист показывает хорошие результаты, то никто не будет менять ему тренера, только если посчитает нужным главный тренер.

— Ни разу не пожалели, что сменили гражданство?
— Нет, таких мыслей не было.

— Чувствуете себя своей в Австралии?
— Да. Можно посмотреть хотя бы на то, как меня поддерживают, когда я играю на турнирах в Австралии.

— Может, уже и чувствуете себя австралийкой?
— Ну как… В Австралии чувствую себя австралийкой, а в России – русской, да и мой молодой человек называет меня русской. Понятно, что я русская, просто с австралийским гражданством.

«В Петербурге каждый день на завтрак ем икру»


— Вы на днях выставили фотографию вашего завтрака, где вы ели блинчики с икрой. Часто у вас такие аристократические завтраки?
— Это я выпендрилась для фотки. Хотя в Петербурге я каждый день на завтрак икру ем, но с хлебом вкуснее. С блинчиками не очень понравилось, они сухие стали, пока я фотографировала.

— В Австралию икру повезёте?
— А туда ничего нельзя ввозить. Там маленькие собачки – бигли, как у меня, — нюхают всё и потом забирают. Не собаки, но вы поняли, кто забирает (смеётся).

— У вас ещё есть страничка в «Инстаграме» только с едой. Вы сами ведёте?
— Только я, да.

— Откуда у вас столько времени?
— Да ладно вам, села есть – сфоткала. Приготовила – сфоткала. Но в Петербурге я особо не выставляю фотографии. Страница то посвящена питанию спортсменов, а тут я ем совсем не как атлет. Сегодня, кстати, пельмешки ела. Специально пошла в пельменную, чтобы поесть вкусные пельмени. Не буду делать антирекламу заведению, но я надеялась на лучшее.


— Надо было идти в Пышечную!
— Эх… У нас просто пельмени были, недоваренные сначала! Но я съела, потому что голодная была. А у папы вообще все раскрыты были: мясо и тесто плавало. Вообще кошмар. Он их поменял, так потом принесли с каким-то вонючим мясом.

— Сами любите готовить? Борщ в Австралии варили?
— Один раз всего. Я сначала читала рецепт, но потом всё-таки сделал от балды. В итоге много положила помидоров вместо свеклы. Но всё равно вкусно было, но не как у мамы.

— Мамин борщ всегда лучший.
— Подождите, я засомневалась. Помидоры же кладут в борщ?

— По вкусу кладут. Чуть-чуть.
— Стоп! Извините! Не помидоры, а капусту!

— Это кардинально меняет дело!
— Да, это полностью всё поменяло. Помидоры вообще не кладут, разве что чуть-чуть. Ладно, в любом случае съели его.

— Кем видите себя через 10 лет?
— Я бы открыла кофейню в Мельбурне. Знаю, что это убыточно, но я надеюсь, что заработаю достаточно денег в теннисе. И это будет моё хобби. Я очень люблю теннис, поэтому, может, буду тренировать. Не знаю, хватит ли меня, смогу ли я любить теннис через 10 или 20 лет. В общем, да – кофейню. Сначала будут убыточная, а потом попрёт!

— А вы не слишком мягкая для тренера?
— Я жёсткая! Когда надо! Я весёлая, но когда надо, могу быть жёсткой.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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