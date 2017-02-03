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175 лет назад 2016
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Наталья Вихлянцева
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Даниил Сальников

Вихлянцева: где теннис — там всегда позитивная энергетика

Наталья Вихлянцева – о первом полуфинале WTA, попадании в топ-100, грядущем дебюте в сборной России и об особой энергетике города на Неве.
3 февраля 2017, пятница. 19:45. Теннис
19-летняя россиянка Наталья Вихлянцева один за другим бьёт рекорды на турнире St. Petersburg Ladies Trophy. Здесь она впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира WTA, а после снятия с соревнований из-за травмы Симоны Халеп прошла и в первый полуфинал. Благодаря этому успеху Вихлянцева впервые в карьере попала в топ-100 рейтинг-листа WTA (на данный момент она уже 88-я). Кроме того, Наталья заявлена на свой дебютный матч за сборную России в Кубке Федерации, который пройдёт на следующей неделе в Москве против команды Тайваня. Об этом россиянка рассказала в видеоинтервью специальному корреспонденту «Чемпионата».

— Наталья, это пока самый успешный турнир в вашей карьере. Первый четвертьфинал WTA, первый полуфинал. Какие сейчас испытываете эмоции?
— Наверное, это очень трудно описать. Конечно, это невероятная радость, потому что каждый мечтает о выходе в полуфинал, четвертьфинал, вообще о проходе одного круга. Конечно, сейчас мне удалось выйти в полуфинал по отказу соперницы. К этому я отношусь не в полной мере радостно, но я стараюсь думать о том, что Симона поправится, мы её ещё увидим на корте, и я буду проводить против неё матчи и, может быть, выигрывать уже в честной спортивной борьбе. Сейчас я просто пытаюсь насладиться тем моментом, что это первый для меня полуфинал турнира, причём категории Premier, и, конечно, это радость.
Шэньчжэнь 2015 . 2-й круг
07 января 2015 года, среда. 09:30 МСК
Симона
Халеп
Наталья
Вихлянцева
6:2 6:2

— Как вы обычно реагируете на подобные снятия соперниц? Вы говорили перед матчем, как настраиваетесь на борьбу против Халеп и как хотите сравнить свой уровень игры с матчем в Шэньчжэне двухлетней давности.
— Конечно, отказы случаются редко. По крайней мере, так было у меня. То есть это был всего второй отказ в моей профессиональной карьере, по юниорам вообще не было. Первый был на каком-то 25-тысячнике во втором круге квалификации, а теперь – в четвертьфинале. Отказ происходит, когда у человека плохо со здоровьем и он не хочет себя надрывать, потому что есть и другие турниры, а за этот он не будет цепляться. Конечно, мне жалко соперника, но я стараюсь абстрагироваться от этого после матча.

— Ваши успешные выступления привели к тому, что в новом рейтинге, который выйдет в понедельник, вы гарантированно попадёте в топ-100. Какой путь вы прошли к этой цели? Насколько он был для вас тяжёлым?
— Конечно, топ-100 – это здорово. Я начала профессиональную карьеру довольно удачно – за полгода вышла в 300-400 после нескольких успешных результатов. Но потом у меня начался небольшой спад, надо было защищать очки, завоёванные в прошлом году на тех турнирах, а мне это не удавалось. И в прошлом году в Санкт-Петербурге у меня тоже не очень сложилось в матче против Никулеску. Но когда я была уже 300-й в прошлом году, то попыталась абстрагироваться, просто тренироваться и показывать свою лучшую игру. Я считаю, если человек готов к какому-то турниру, он и может играть и побеждать соперников любого уровня. Конечно, иногда может зажимать против топовых игроков, но когда ты готов, то ты готов во всём.
Когда я узнала, что попадаю в сборную, была очень рада, что впервые в жизни буду выступать за Россию в команде. Для меня это очень волнительно.
— Эта цель достигнута. Какая следующая?
— Да, это была первая цель. Следующая — топ-50.

— В сентябре вы победили на 100-тысячнике ITF Neva Cup, сейчас у вас фантастический результат – уже как минимум полуфинал. Чем так удобен для вас Санкт-Петербург?
— В Санкт-Петербурге у меня всегда были лучше результаты, чем в Москве. Не знаю, чем это объяснить, может быть, энергетикой: всё-таки город очень красивый, столько музеев! Я часто сюда ездила, здесь живут родственники по маминой линии. Видела, как разводятся мосты, гуляла по Дворцовой площади… То есть для меня это какая-то другая энергетика, конечно. И я стараюсь наслаждаться, демонстрировать свою лучшую игру, особенно когда родственники приходят подбадривать. Но тут уже о другом думаешь — что тебе надо продемонстрировать хорошую игру, чтобы они были рады тому, как ты играешь, как передвигаешься, как пробиваешь этот удар справа. Здесь уже более эмоциональный подход, я думаю.
Наталья Вихлянцева

Наталья Вихлянцева

Фото: Александр Бондарев
— Вы успеваете по ходу турнира подпитываться этой энергетикой? Всё-таки у вас напряжённый график – и соревновательный, и тренировочный.
— Здесь получаются дни отдыха между игровыми днями, и я пытаюсь насладиться каждой минутой, проведённой здесь. И вне корта, и на корте. Эта энергетика чувствуется везде, и я стараюсь насладиться. Видимо, получается (улыбается.).

— В этом сезоне вы впервые в карьере играли в основе турнира «Большого шлема», причём пробились туда сами через квалификацию. Можете рассказать об этом опыте? В чём особенность этих больших турниров, на которые стремятся попасть все теннисисты?
— Да, мне удалось на Australian Open выйти в основу и там пройти круг. Это совершенно другие турниры. Их всего четыре в году, и каждый игрок мечтает туда попасть, особенно в основу, пройти там круг. Я там тоже наслаждалась, потому что столько людей приходит поболеть за тебя – дети, взрослые. Всем интересен этот вид спорта, и все любят эту атмосферу. В Австралии тоже какая-то особая энергетика. То есть я думаю, что там, где теннис, там всегда какое-то скопление очень позитивных, хороших людей. Все любят этот вид спорта, и мне хочется показать, что я могу демонстрировать хорошую игру.
Серена Уильямс и Мария Шарапова – это лучшие теннисистки. Надеюсь, в скором времени я опять увижу на корте Машу и её матч с Сереной.
— Скоро ожидается ещё одно важное для вас событие – дебют в сборной, причём вы вторая ракетка по рейтингу в этом составе. Чего вы ждёте от этого матча с Тайванем? Как откликнулись на приглашение сыграть за сборную России?
— Конечно, когда я узнала, что попадаю в сборную, была этому очень рада, потому что впервые в жизни буду выступать за Россию в команде. Для меня это было очень волнительно, но я поговорила с другими представительницами нашей страны – Еленой Весниной, Дарьей Касаткиной, которые уже проходили через это, и они дали мне пару советов: не надо так сильно волноваться, пытайся по-другому подойти к этому моменту. Но всё равно, мне кажется, капельки волнения будут присутствовать.

— Наверное, ветеран сборной Катя Макарова вам поможет.
— Да, конечно.

— Зрители вас только начинают узнавать. Можете рассказать, в чём ваши сильные стороны, за счёт чего побеждаете соперниц?
— Наверное, у меня более агрессивный теннис по сравнению с другими. Отмечу ещё хорошую подачу и бэкхенд.

— Кто был вашим кумиром, образцом для подражания?
— Среди мужчин Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Конечно, эти противостояния… Я на них росла и училась. А из женщин Серена Уильямс и Мария Шарапова – это лучшие теннисистки. Надеюсь, что в скором времени я опять увижу на корте Машу и её матч с Сереной. Может быть, и мне удастся сыграть с Сереной Уильямс. Я, конечно, очень хочу поиграть против неё.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
Дарья Касаткина Екатерина Макарова Елена Веснина Мария Шарапова Наталья Вихлянцева St. Petersburg Ladies Trophy Видео
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